Тренер по акробатике снимал и распространял в DarkNet порнографические фото с участием своих 8-летних воспитанниц, - киберполиция. ВИДЕО
Киберполиции разоблачила спортивного тренера в создании детской порнографии. Фигурант изготавливал и распространял в DarkNet противоправный контент с участием своих воспитанниц. За содеянное ему грозит до десяти лет заключения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.
Уголовное преступление разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Запорожской области совместно со следователями Александровского отдела полиции области.
48-летний мужчина, работая тренером по спортивной акробатике, создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек. Фигурант сообщил родителям своих воспитанниц о том, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья и получил их письменное согласие. Однако злоумышленник заставлял малолетних девочек позировать для откровенных снимков.
В дальнейшем изготовленный противоправный контент фигурант распространял на тематическом форуме в DarkNet для получения прибыли.
От противоправных действий пострадали три девушки, которым на момент совершения преступления было по 8 лет.
В доме фигуранта работники полиции провели обыск и изъяли компьютерную технику, фотоаппарат и жесткие диски. По заключению Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины на удаленной технике содержались более 500 Gb фото порнографического характера с участием детей.
Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины от 18.02.2021 № 1256-ИХ) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Процессуальное руководство осуществляет Вознесеновская окружная прокуратура Запорожья.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Порнография#Терминология
Что то в последнее время очень много дутых дел. И у СБУ и у ментов.
На настоящие преступления х-й положили, а из огорода конопли (что обещал легализировать президент и его команда) делают пиар.
Уже не говорю, когда менты незаконно, закрыв глазок двери - вламывались и получили огнестрел через дверь. Я бы тоже стрелял в такой ситуации.
там таких дуже **********
Ось так вони й паляться. )))
Певно, там якийсь міжособистісний конфлікт був ще до цієї "справи".
Где половина комментаторов прочла "нижнего"?