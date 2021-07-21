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Тренер по акробатике снимал и распространял в DarkNet порнографические фото с участием своих 8-летних воспитанниц, - киберполиция. ВИДЕО

Киберполиции разоблачила спортивного тренера в создании детской порнографии. Фигурант изготавливал и распространял в DarkNet противоправный контент с участием своих воспитанниц. За содеянное ему грозит до десяти лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Уголовное преступление разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Запорожской области совместно со следователями Александровского отдела полиции области.

48-летний мужчина, работая тренером по спортивной акробатике, создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек. Фигурант сообщил родителям своих воспитанниц о том, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья и получил их письменное согласие. Однако злоумышленник заставлял малолетних девочек позировать для откровенных снимков.

В дальнейшем изготовленный противоправный контент фигурант распространял на тематическом форуме в DarkNet для получения прибыли.

От противоправных действий пострадали три девушки, которым на момент совершения преступления было по 8 лет.

В доме фигуранта работники полиции провели обыск и изъяли компьютерную технику, фотоаппарат и жесткие диски. По заключению Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины на удаленной технике содержались более 500 Gb фото порнографического характера с участием детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 23-летняя девушка распространяла детское порно в одном из мессенджеров на Закарпатье, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины от 18.02.2021 № 1256-ИХ) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Вознесеновская окружная прокуратура Запорожья.

дети (6576) киберпреступление (762) порнография (209) спорт (2440) Запорожская область (3205) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+7
Если не было секса - то это эротика.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Порнография#Терминология

Что то в последнее время очень много дутых дел. И у СБУ и у ментов.
На настоящие преступления х-й положили, а из огорода конопли (что обещал легализировать президент и его команда) делают пиар.
Уже не говорю, когда менты незаконно, закрыв глазок двери - вламывались и получили огнестрел через дверь. Я бы тоже стрелял в такой ситуации.
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21.07.2021 11:33 Ответить
+6
Написано Он изготавливал откровенный контент, но не порно. Похоже все это враньё.
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21.07.2021 11:38 Ответить
+6
и что никого из родителей не было в присутствии сомнительной фотосесии нижнего белья своих 8-летних дочек? Не верю. Тем более, что получил согласие, а значит все были в курсе.
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21.07.2021 12:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
браузер Тор надо на флешку устанавливать а не на системный ЖД
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21.07.2021 11:31 Ответить
а флешку в случае чего-проглотить.
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21.07.2021 11:33 Ответить
Если не было секса - то это эротика.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Порнография#Терминология

Что то в последнее время очень много дутых дел. И у СБУ и у ментов.
На настоящие преступления х-й положили, а из огорода конопли (что обещал легализировать президент и его команда) делают пиар.
Уже не говорю, когда менты незаконно, закрыв глазок двери - вламывались и получили огнестрел через дверь. Я бы тоже стрелял в такой ситуации.
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21.07.2021 11:33 Ответить
це не позбавлення волі, це зустріч зі своїми симпатиками у романтичній інтимній атмосфері
там таких дуже **********
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21.07.2021 11:33 Ответить
Педофила на нары! 48+15 равно 63. Меньше нельзя давать.
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21.07.2021 11:34 Ответить
йому там декілька років знадобиться, а якщо батьки діток, знайдуть потрібні кінці та закинуть трішки чайка з цигарками правильним людям, то за тиждень в сізо скотина повіситься!
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21.07.2021 11:43 Ответить
Написано Он изготавливал откровенный контент, но не порно. Похоже все это враньё.
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21.07.2021 11:38 Ответить
Вам хочется в это верить, как и родителям этих детей? Многие знали ,но делали вид,что не знают . Скотский народец.
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21.07.2021 15:13 Ответить
бред какой то, на подставу похоже больше
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21.07.2021 11:40 Ответить
и что никого из родителей не было в присутствии сомнительной фотосесии нижнего белья своих 8-летних дочек? Не верю. Тем более, что получил согласие, а значит все были в курсе.
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21.07.2021 12:06 Ответить
Я повидал много и меня это не удивляет. Когда я написал чем иногда зарабатывают родители, меня забанили. Позиция страуса удобная и ничего что дома открыта всем ветрам
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21.07.2021 15:20 Ответить
Не дома а жопа
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21.07.2021 15:22 Ответить
Если есть такие родители, то должны сидеть с "тренером" за соучастие.
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21.07.2021 16:34 Ответить
Це ж шо, млять, повинно робитись в голові, щоб цим займатись?...
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21.07.2021 12:22 Ответить
Полиция тоже на кокс подсела как и Офис Президента?
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21.07.2021 12:30 Ответить
8 лет - и уже «девушка»? Так сказано в сообщении.
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21.07.2021 12:35 Ответить
Видно, цю "новину" теж якийсь педофіл писав.
Ось так вони й паляться. )))
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21.07.2021 14:11 Ответить
когда будут крупных коррупционеров ловить? а это детский лепет...
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21.07.2021 12:45 Ответить
Батьки дали письмову згоду на фотозйомки своїх малолітніх доньок у нижній білизні, і не були присутні при цьому? Якась завідома брехня. Не вірю!
Певно, там якийсь міжособистісний конфлікт був ще до цієї "справи".
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21.07.2021 14:20 Ответить
В восемь лет - это девочки, а не девушки!!!
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21.07.2021 15:14 Ответить
Всяко бывает
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21.07.2021 15:23 Ответить
Сейчас акселерация у детей, созревают рано и в 8 лет уже может быть девушкой …😊
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21.07.2021 16:18 Ответить
Фигурант сообщил родителям своих воспитанниц о том, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии СПОРТИВНОГО белья и получил их письменное согласие. Источник: https://censor.net/ru/v3278323

Где половина комментаторов прочла "нижнего"?
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21.07.2021 18:11 Ответить
 
 