Тренер по акробатике снимал и распространял в DarkNet порнографические фото с участием своих 8-летних воспитанниц, - киберполиция. ВИДЕО

Киберполиции разоблачила спортивного тренера в создании детской порнографии. Фигурант изготавливал и распространял в DarkNet противоправный контент с участием своих воспитанниц. За содеянное ему грозит до десяти лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Уголовное преступление разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Запорожской области совместно со следователями Александровского отдела полиции области.

48-летний мужчина, работая тренером по спортивной акробатике, создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек. Фигурант сообщил родителям своих воспитанниц о том, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья и получил их письменное согласие. Однако злоумышленник заставлял малолетних девочек позировать для откровенных снимков.

В дальнейшем изготовленный противоправный контент фигурант распространял на тематическом форуме в DarkNet для получения прибыли.

От противоправных действий пострадали три девушки, которым на момент совершения преступления было по 8 лет.

В доме фигуранта работники полиции провели обыск и изъяли компьютерную технику, фотоаппарат и жесткие диски. По заключению Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины на удаленной технике содержались более 500 Gb фото порнографического характера с участием детей.

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Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины от 18.02.2021 № 1256-ИХ) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Вознесеновская окружная прокуратура Запорожья.