Заболеваемость COVID-19 в Украине начинает колебаться на уровне плато, но о вспышке говорить пока рано, - KSE. ВИДЕО
Заболеваемость COVID-19 в Украине перестала снижаться, количество госпитализаций в сутки выросло за неделю на 3%, но говорить о вспышке пока рано.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).
"Госпитализации и количество выявленных случаев заболевания в Украине после трех месяцев падения стабилизировались. За последнюю неделю количество госпитализаций показало рост на 3%. Это означает, что заболеваемость начинает колебаться на уровне плато. Но такого роста еще недостаточно для того, чтобы говорить о национальной вспышке", - сообщает KSE со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко.
Эксперт отмечает, что уровень занятости "ковидних коек" по Украине остается наименьшим за весь 2021 год. В частности, в настоящее время заняты 7% коек кровати с "кислородом" и 12% реанимационных коек.
По словам Ганиченко, незначительный тренд на рост заболеваемости фиксируется только в Одесской области, где увеличился уровень госпитализаций. При этом вдвое вырос уровень госпитализации в Тернопольской области, но остается в регионе остается стабильно низким, поэтому наблюдающаяся ситуация не свидетельствует еще о начале вспышки.
Вместе с тем KSE констатирует, что количество украинских регионов, которые показывают тренд на снижение заболеваемости, уменьшается, а смертность остается на низком уровне.
Вместе с тем для достижения до конца года положительного эффекта от вакцинальной кампании темпы вакцинации необходимо увеличить как минимуму втрое, считает Ганиченко.
"Процент более распространяемых вариантов вируса, темпы вакцинации, продолжительность иммунитета и карантин остаются факторами неопределенности, которые будут влиять на дальнейшие прогнозы и развитие ситуации в Украине", - поясняют в KSE.
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