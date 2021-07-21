На мосту Патона Киеве снова прорвало трубу: в Днепр хлынул водопад. ВИДЕО

Сегодня около 12:30 под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" обнаружила и локализовала повреждения магистральной теплосети, построенной в 1962 году. Эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает коммунальное предприятие.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

В ведомстве напомнили, что ежегодные испытания теплосетей предусмотренные Правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378. С их помощью выявляют "слабые" места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон.

"В прошлом году благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам в межотопительный период теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет", - отметили в КГГА.

"Киев.Оперативный" опубликовал видео, на котором запечатлена коммунальная авария:

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Напомним, за последнее время пропывы на мосту Патона в Киеве фиксирорвались 11 июня и 2 июля.