На мосту Патона Киеве снова прорвало трубу: в Днепр хлынул водопад. ВИДЕО
Сегодня около 12:30 под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" обнаружила и локализовала повреждения магистральной теплосети, построенной в 1962 году. Эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает коммунальное предприятие.
Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.
В ведомстве напомнили, что ежегодные испытания теплосетей предусмотренные Правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378. С их помощью выявляют "слабые" места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон.
"В прошлом году благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам в межотопительный период теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет", - отметили в КГГА.
"Киев.Оперативный" опубликовал видео, на котором запечатлена коммунальная авария:
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Напомним, за последнее время пропывы на мосту Патона в Киеве фиксирорвались 11 июня и 2 июля.
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или стать кандидатом наук , не отходя от кассы ,
то чтобы теплоэнергетиком стать можно и в институт не ходить,
главное вовремя оплатить учёбу и занести преподу...
а потом, потом мы даже особо в ДБНы не лезем и расчёты не делаем,тупо берём и применяем импортное оборудование, главное ж деньги ...взять, а там, как Бог даст
- эх рановато они со сцены ушли щас бы страной рулили....
ось тобі і вартість опалення і втрати і пориви і викиди в атмосферу .....
дайте можливість усим перейти на автономку!