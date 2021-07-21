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На мосту Патона Киеве снова прорвало трубу: в Днепр хлынул водопад. ВИДЕО

Сегодня около 12:30 под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" обнаружила и локализовала повреждения магистральной теплосети, построенной в 1962 году. Эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает коммунальное предприятие.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

В ведомстве напомнили, что ежегодные испытания теплосетей предусмотренные Правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378. С их помощью выявляют "слабые" места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон.

"В прошлом году благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам в межотопительный период теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет", - отметили в КГГА.

"Киев.Оперативный" опубликовал видео, на котором запечатлена коммунальная авария:

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве произошел прорыв водопровода, провалилась часть асфальта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, за последнее время пропывы на мосту Патона в Киеве фиксирорвались 11 июня и 2 июля.

КГГА (2989) Киев (25682) мост (1031) прорыв (79)


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Топ комментарии
+26
не, это тот грандиозный прорыв который обещал для Украины зеленский

На мосту Патона Киеве снова прорвало трубу: в Днепр хлынул водопад - Цензор.НЕТ 7414
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21.07.2021 15:00 Ответить
+6
*...построенной в 1962г...*! В тот год 90% горожан жило без холодильников, 80% без телевизоров, радиолы при покупке регистрировали у участкового, а велики взрослые ещё имели гос-номера в ГАИ. Пора и лопнуть!
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21.07.2021 16:05 Ответить
+2
брат підлоги маккартні?
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21.07.2021 15:18 Ответить
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не, это тот грандиозный прорыв который обещал для Украины зеленский

На мосту Патона Киеве снова прорвало трубу: в Днепр хлынул водопад - Цензор.НЕТ 7414
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21.07.2021 15:00 Ответить
брат підлоги маккартні?
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21.07.2021 15:18 Ответить
Не, вы меня с кем-то спутали
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21.07.2021 15:43 Ответить
Мне знакомые рассказывали, что в Киеве сейчас во многих районах отсутствует горячее водоснабжение. Гидравлические испытания провели, а воду потом включить "забыли". И эта история уже тянется не один месяц.
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21.07.2021 15:22 Ответить
Не знаю, где твои рассказчики живут и платят ли они комуналку, но гарячей воды на левом берегу не было от силы неделю.
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21.07.2021 15:39 Ответить
Соломенский и Оболонский районы, например.
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21.07.2021 15:40 Ответить
На ул. Милютенко ТРИ недели небыло!
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21.07.2021 16:30 Ответить
рукажопиє камуняки повинні жити серед своїх сородічєй - у магаданах
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21.07.2021 15:38 Ответить
тепло в трубу!
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21.07.2021 15:35 Ответить
Так от звідки вода береться у Дніпрі!
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21.07.2021 15:36 Ответить
На мосту Патона Києві знову прорвало трубу: в Дніпро хлинув водоспад - Цензор.НЕТ 2805
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21.07.2021 15:44 Ответить
А варто ремонтувати трубу 1962 року?
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21.07.2021 15:44 Ответить
для них цей ремонт як тумбочка в яника,коли не відкриєш то бабло є!!!
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21.07.2021 17:01 Ответить
*...построенной в 1962г...*! В тот год 90% горожан жило без холодильников, 80% без телевизоров, радиолы при покупке регистрировали у участкового, а велики взрослые ещё имели гос-номера в ГАИ. Пора и лопнуть!
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21.07.2021 16:05 Ответить
Еге ж подивитись навколо Києва по всіляких заспах,х...пах скільки накрадено то можна було б вже до вашингтона ті труби прокласти!
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21.07.2021 16:58 Ответить
Та и второй мост Патона---запросто с трубой другой! С нержавейки.
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21.07.2021 17:08 Ответить
Шо вы паритесь? Если оно так работает, объявите это фичей и откройте мойку для пароходов!
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21.07.2021 16:06 Ответить
щаз Виталькин рейтинг снова подползет!)))
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21.07.2021 16:08 Ответить
А в Ужгороде теплосетей нет. Нет таких гидроиспытаний, нет гейзеров и повреждений этими гейзерами дорог, тротуаров и газонов. Нет перекосов с отоплением. когда в холод не греют, а с потеплением только открытые форточки спасают.
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21.07.2021 16:15 Ответить
мордобитника не Зеленський вибирав мером,а мудрі кияни,вони й тепер за нього готові голосувати, недивлячись ні на що,краЇна парадоксів! Далі буде!!!
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21.07.2021 16:55 Ответить
если у нас, за 2 недели, в Трускавце можно научится управлять государством,

или стать кандидатом наук , не отходя от кассы ,
то чтобы теплоэнергетиком стать можно и в институт не ходить,
главное вовремя оплатить учёбу и занести преподу...
а потом, потом мы даже особо в ДБНы не лезем и расчёты не делаем,тупо берём и применяем импортное оборудование, главное ж деньги ...взять, а там, как Бог даст
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21.07.2021 19:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vV21ByaULv8
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21.07.2021 20:33 Ответить
зы. https://www.youtube.com/watch?v=kbBODk0TJeI
- эх рановато они со сцены ушли щас бы страной рулили....
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21.07.2021 20:40 Ответить
шо за совковий атавізм - ганяти гарячу воду по трубах на кілометри?
ось тобі і вартість опалення і втрати і пориви і викиди в атмосферу .....
дайте можливість усим перейти на автономку!
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21.07.2021 21:54 Ответить
 
 