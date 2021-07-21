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"Окопная война": "Отступая из Песков, оккупанты оставили автомобиль с оружием, оптикой, которые нам очень помогли" , - экс-боец ​​93-й бригады ВСУ Олег Посохов. ВИДЕО

Сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ экс-боец 93-й бригады ВСУ Олег Посохов вернулся на место своего первого боя в поселок Пески Донецкой области.

Семь лет назад Олег чудом выжил, после того, как пуля прошла сквозь его тело, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

21 июля 2014 украинская армия и добровольцы освободили поселок Пески. С тех пор - это основная линия боев наших воинов и российских оккупантов.

Поселка, как такового уже не существует, он полностью разрушен минами и снарядами российских оккупантов.

В составе сводной группы бойцов 93-й бригады Олег подошел к Пескам из Донецкого аэропорта, который тогда был под контролем украинских воинов.

"После первых выстрелов наших танков, российские наемники, бросив вооружение, машины - бежали в село Первомайское. Один из наших танков повернул налево за боевой позицией, которая теперь называется "Республика Мост", другой почему-то поехал прямо по дороге, ведущей в Первомайск. Вокруг моста ничего не было видно, все горело, дым накрыл район боя, ведь туда начали бить российские минометы. Бойцы того танка, который поехал в Первомайское, попали под гранатометный обстрел. Машина загорелась и ребята вынуждены были покинуть ее и уйти в деревню, кишащей российскими оккупантами. Наши танкисты смогли дозвониться к своим и попросить помощи", - рассказывает воин.

К ним выехал танк с несколькими бойцами, среди которых был Дмитрий Кащенко (ныне командир 58 бригады ВСУ). В составе той группы также был Олег Посохов, интервью с которым недавно вышло на Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Окопная война": "Во время штурма поселка Пески было страшно. Мы не понимали, кто тебя может убить - сепаратисты или псковский десантник", - доброволец Назар Сарабун. ВИДЕО

Встреча с Олегом произошла за два дня до годовщины освобождения поселка Пески недалеко от того места, где его ранили.

"Вы не поверите, но Олег ел абрикосы и волновался, что форма грязная, при том - истекал кровью. Мы долго не могли начать съемку, он очень волновался, когда попал на место боя, хотя прошло семь лет с тех пор", - рассказывает журналист.

"Мне трудно говорить ... У меня перед глазами наше наступление, выстрелы танков ... Горит наш танк, которому башню оторвало от взрыва снарядов ... Трупы русских оккупантов в окопах, мое ранение. После того, как пуля попала в меня, пробила все тело и застряла в задней части бронежилета, меня отбросило на несколько метров.
Дмитрий Валерьевич Кащенко, когда услышал, что я ранен крикнул: "Ты двигаться можешь"? Получив от меня утвердительный ответ сказал: "Чего разлегся, давай воюй"! Это дало мне сил стрелять, а потом помогать и нашим раненым", - говорит воин.

Стоит отметить, что в седьмую годовщину освобождения Песков украинскими воинами, войска РФ обстреляли поселок из минометов, противотанковых ракет и гранатометов.

Смотрите также: "Окопная война": Мои родственники считали, что россияне - наши "братья". Близкие не понимали, почему я пошел воевать, - воин ВСУ с позывным Архитектор. ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26957) военнослужащие (6183) 93 отдельная механизированная бригада (300) Ухман Михаил (236)


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"Окопна війна": "Відступаючи із селища Піски, російські окупанти залишили нам цілий автомобіль зі зброєю, оптикою, які нам дуже допомогли", - ексбоєць 93-ї бригади ЗСУ Олег Посохов - Цензор.НЕТ 7784

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21.07.2021 16:27 Ответить
Щира подяка нашим Героям , які звільняли нашу землю від рашинських окупантів !👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Прикро , що з приходом зеленоі шобли до влади ,
не звільнено жодного клаптика нашоі землі - одні втрати 😪
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21.07.2021 16:38 Ответить
Поселка, как такового уже не существует, он полностью разрушен минами и снарядами российских оккупантов. Источник: https://censor.net/ru/v3278397
Кому война, кому мать ...
Мы в 13-ом при реконструкции дома на Песках (первая остановка от Западного, 2- улица от ставка) с уровнем чистого пола нахомутали. Минус 20 мм. При подключении приборов это всё бы вылезло. Ща уже не вылезет никогда. Концы в воду мусор
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21.07.2021 17:08 Ответить
Ау! Редакторы! В 666 раз напоминаю что поселок не имеет ничего общего с песком.
Так говорят и пишут местные
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1405050716910231553
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21.07.2021 17:18 Ответить
Настоящий Воин! - нужно было веселее их гнать- "Дух Воина" на высоте!
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21.07.2021 18:05 Ответить
 
 