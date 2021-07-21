"Окопная война": "Отступая из Песков, оккупанты оставили автомобиль с оружием, оптикой, которые нам очень помогли" , - экс-боец 93-й бригады ВСУ Олег Посохов. ВИДЕО
Сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ экс-боец 93-й бригады ВСУ Олег Посохов вернулся на место своего первого боя в поселок Пески Донецкой области.
Семь лет назад Олег чудом выжил, после того, как пуля прошла сквозь его тело, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
21 июля 2014 украинская армия и добровольцы освободили поселок Пески. С тех пор - это основная линия боев наших воинов и российских оккупантов.
Поселка, как такового уже не существует, он полностью разрушен минами и снарядами российских оккупантов.
В составе сводной группы бойцов 93-й бригады Олег подошел к Пескам из Донецкого аэропорта, который тогда был под контролем украинских воинов.
"После первых выстрелов наших танков, российские наемники, бросив вооружение, машины - бежали в село Первомайское. Один из наших танков повернул налево за боевой позицией, которая теперь называется "Республика Мост", другой почему-то поехал прямо по дороге, ведущей в Первомайск. Вокруг моста ничего не было видно, все горело, дым накрыл район боя, ведь туда начали бить российские минометы. Бойцы того танка, который поехал в Первомайское, попали под гранатометный обстрел. Машина загорелась и ребята вынуждены были покинуть ее и уйти в деревню, кишащей российскими оккупантами. Наши танкисты смогли дозвониться к своим и попросить помощи", - рассказывает воин.
К ним выехал танк с несколькими бойцами, среди которых был Дмитрий Кащенко (ныне командир 58 бригады ВСУ). В составе той группы также был Олег Посохов, интервью с которым недавно вышло на Цензор.НЕТ.
Встреча с Олегом произошла за два дня до годовщины освобождения поселка Пески недалеко от того места, где его ранили.
"Вы не поверите, но Олег ел абрикосы и волновался, что форма грязная, при том - истекал кровью. Мы долго не могли начать съемку, он очень волновался, когда попал на место боя, хотя прошло семь лет с тех пор", - рассказывает журналист.
"Мне трудно говорить ... У меня перед глазами наше наступление, выстрелы танков ... Горит наш танк, которому башню оторвало от взрыва снарядов ... Трупы русских оккупантов в окопах, мое ранение. После того, как пуля попала в меня, пробила все тело и застряла в задней части бронежилета, меня отбросило на несколько метров.
Дмитрий Валерьевич Кащенко, когда услышал, что я ранен крикнул: "Ты двигаться можешь"? Получив от меня утвердительный ответ сказал: "Чего разлегся, давай воюй"! Это дало мне сил стрелять, а потом помогать и нашим раненым", - говорит воин.
Стоит отметить, что в седьмую годовщину освобождения Песков украинскими воинами, войска РФ обстреляли поселок из минометов, противотанковых ракет и гранатометов.
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Прикро , що з приходом зеленоі шобли до влади ,
не звільнено жодного клаптика нашоі землі - одні втрати 😪
Кому война, кому мать ...
Мы в 13-ом при реконструкции дома на Песках (первая остановка от Западного, 2- улица от ставка) с уровнем чистого пола нахомутали. Минус 20 мм. При подключении приборов это всё бы вылезло. Ща уже не вылезет никогда. Концы в
водумусор
Так говорят и пишут местные
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1405050716910231553