"Без цензуры" в прямом эфире: 2 года "слугам народа", продали ли США и Германия Украину, Россия признала ОРДЛО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Самые горячие события в стриме Богдана Буткевича и Марины Данилюк-Ярмолаевой.
Сегодня в 20:40 на Цензор.НЕТ - стрим "Без цензуры" в прямом эфире.
⚡️2 года "слугам народа"
Два года назад состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду, на которых впечатляющую победу одержала президентская партия "Слуга народа". "Слуги" сформировали первое в истории независимости монобольшинство, и ведущие припомнят ему всё (ну, почти, потому что на всё никакого эфира не хватит).
⚡️Росия признала ОРДЛО
После публикации одиозной статьи Владимира Путина о "единстве русского и украинского народов" ее подхватили российские пропагандисты на оккупированном Донбассе. Сразу же после этого в неподконтрольных Донецке и Луганске состоялись масштабные форумы, на которых депутаты Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия" вели себя, как в российской глубинке и открыто агитировали голосовать на выборах в российский парламент именно за их партию. А потом Россия вообще позволила жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму. Что это будет означать для Украины?
⚡️Продали США и Германия Украину или нет?
Что означает для Украины соглашение между Соединенными Штатами и Германией? Что там с визитом Зеленского в США? Вспомним и о том, как тень Китая не перестает висеть над Украиной.
⚡️2 метра секса и хамоватый люмпен
"2 метра секса", "хамоватый люмпен", "мальчик" и другие перлы от Юлии Мендель - разбираем с перчинкой.
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У світі неспокійно, Росія окуповує частину України, українським реформам належить пройти ще чималий шлях, а в більшості європейських країн відступає демократія.
Українці мали би занепокоїтись? У них мало би з'явитись бажання побачити досвідчену людину за штурвалом держави? Так. Але натомість українці збираються обрати в президенти 41-річного телевізійного коміка Володимира Зеленського.
Перемога Зеленського майже негайно призведе до наступних пагубних висновків для України.
По-перше, відносини України із Заходом атрофуються, оскільки Зеленський тільки намагається збагнути, які західні інституції та органи є найбільш важливими для його країни. Перемовини з МВФ, Світовим банком і Європейським банком реконструкції та розвитку уповільняться. Тим часом американські та європейські лідери у своїх відносинах з Україною займуть позицію очікування. Те ж саме зроблять інвестори, які повелися б по-дурному, вклавши свої капітали в країну, якою керує комік.
По-друге, українські олігархи, що частково відійшли в тінь протягом останніх п'яти років, скористаються недосвідченістю Зеленського та його неспроможністю керувати складними урядовими структурами, щоб організувати своє повернення. Так само, як і корупціонери на всіх рівнях суспільства і держави. Український ВВП піде на спад, тіньова економіка виросте, безробіття зросте, торгівля з Європою скоротиться, а відтік мізків - а особливо тих молодих людей, які вибрали Зеленського - посилиться.
По-третє, реформи ураз зупиняться. Для початку, Зеленський поняття не має, як нині змінюється суспільство, економіка і політика, і в нього піде рік чи два на те, щоб усе це пізнати. Бюрократичний та адміністративний хаос, який підніметься після того, як Зеленський прийде до влади, зосередить всю увагу нового президента на тому, щоб підтримувати чи заново встановлювати порядок у соціальній, політичній та економічній системі, що руйнуватиметься.
По-четверте, Путін і його міньйони у відколотих регіонах на південному сході України будуть задоволені прогресом розкладання України під керівництвом Зеленського. Хто міг би впоратись з країною, яку вони вважають жартом, краще за клоуна? Хто міг би зазнати більшого краху з можливими провокаціями на окупованих територіях, на Азовському морі чи материковій Україні? Путін відчує неабияку спокусу розпочати збройний наступ на, скажімо, Маріуполь, відразу ж після інавгурації Зеленського. Можливо, ще більш небезпечним буде наступ пропаганди, яка намагатиметься схилити наївного Зеленського до низки зобов'язань, що рівносильні відмові України від свого суверенітету.
І якщо ці можливі варіанти не матимуть достатньо поганих наслідків, є велика ймовірність того, що парламентські вибори в Україні цієї осені породять роздроблений і застійний законодавчий орган, неспроможний домовитись ні про що. Тоді Україна отримає найгірший з трьох можливих світів - слабкого президента і слабку Раду перед лицем серйозних внутрішніх і зовнішніх викликів.