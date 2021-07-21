"Без цензуры" в прямом эфире: 2 года "слугам народа", продали ли США и Германия Украину, Россия признала ОРДЛО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Самые горячие события в стриме Богдана Буткевича и Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Сегодня в 20:40 на Цензор.НЕТ - стрим "Без цензуры" в прямом эфире.

⚡️2 года "слугам народа"

Два года назад состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду, на которых впечатляющую победу одержала президентская партия "Слуга народа". "Слуги" сформировали первое в истории независимости монобольшинство, и ведущие припомнят ему всё (ну, почти, потому что на всё никакого эфира не хватит).

⚡️Росия признала ОРДЛО

После публикации одиозной статьи Владимира Путина о "единстве русского и украинского народов" ее подхватили российские пропагандисты на оккупированном Донбассе. Сразу же после этого в неподконтрольных Донецке и Луганске состоялись масштабные форумы, на которых депутаты Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия" вели себя, как в российской глубинке и открыто агитировали голосовать на выборах в российский парламент именно за их партию. А потом Россия вообще позволила жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму. Что это будет означать для Украины?

⚡️Продали США и Германия Украину или нет?

Что означает для Украины соглашение между Соединенными Штатами и Германией? Что там с визитом Зеленского в США? Вспомним и о том, как тень Китая не перестает висеть над Украиной.

⚡️2 метра секса и хамоватый люмпен

"2 метра секса", "хамоватый люмпен", "мальчик" и другие перлы от Юлии Мендель - разбираем с перчинкой.