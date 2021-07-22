Полиция Киевщины купила гектар земли возле озера в Буче за 2 тыс. грн, - СМИ. ВИДЕО
В начале июля полиция Киевской области купила 1 гектар земли вместе с трехэтажным зданием возле столицы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".
"Самое интересное здесь не то, что полиция получила в собственность вероятно незаконное строительство, а то, по какой цене оно им досталось. Ведь эта недвижимость обошлась правоохранителям всего лишь в 2000 гривен. За такие деньги трудно купить даже приличную мебель, не то что гектар земли со зданием. Чем обусловлена невиданная щедрость застройщика? Не тем ли, что из-за темных пятен в своей деятельности он оказался на крючке у полиции?" - отмечается в материале.
В городе Буча под Киевом есть бывший глиняный карьер, который с годами превратился в озеро. Несколько лет назад на его берегу начали возводить трехэтажное здание.Однако строительство там так и не завершили. Расследователи считают, что это, вероятно,связано с расследованием полиции, которая считала, что застройка велась незаконно.
"Как мы узнали из постановления Ирпенского городского суда от 4 июня 2020, капитальное строительство осуществлялось "с нарушением требований земельного и градостроительного законодательства". Это выяснили следователи одного из отделов Главного управления Нацполиции в Киевской области. Более того, правоохранители предполагали, что земельный участок площадью более 1 гектара, на котором осуществлялось строительство, мог быть получен в собственность незаконно. В рамках этого уголовного дела суд даже арестовал упомянутый участок", - отмечают журналисты.
Однако, говорится в расследовании, следователи так и не смогли довести это дело до конца. Год назад Ирпенский городской суд закрыл уголовное производство из-за истечения сроков досудебного расследования. Правоохранители слишком поздно обратились в суд, чтобы продолжить расследование. В конце концов, арест с упомянутого земельного участка сняли, а меньше чем через год после этого ее вместе с недостроем за 2000 гривен купили полицейские.
"На наш запрос в полиции Киевской области сообщили, что на упомянутой земле намерены построить кинологический центр - место для дрессировки собак. Вероятно, будущим кинологическим центром станет именно трехэтажный недострой, который потенциально незаконно построен на этой земле", - пишут "Слідство.Інфо".
Журналисты получили договор купли-продажи: "Согласно этому документу, полиция приобрела земельный участок площадью более 1 гектара и незавершенное строительство готовностью 30%. ... Как следует из договора, цена продажи составила всего лишь 2000 гривен. Очевидно, что реальная цена этой недвижимости значительно выше. Даже в самом соглашении указывают, что балансовая стоимость земли и недостроя составляет 800 тыс. гривен".
В полиции на запрос журналистов ответили, что 2000 гривен - это договорная цена. Мол, так они договорились с продавцом.
По данным издания, продавцом недвижимости выступила фирма "Фреш ЛТД".
"Владельцем компании является сын скандального ирпенского застройщика Валерия Пешого. Последний когда-то возглавлял отдел земельных ресурсов и во времена Януковича стал депутатом Ирпенского горсовета. ...Валерий Пеший фигурировал в многочисленных уголовных делах, которые расследовали полицейские Киевской области. ....Интересно, что в начале этого года следователь Ирпенского отдела полиции закрыл сразу три производства, в которых фигурировал застройщик", - говорится в сообщении.
В полиции Киевской области опровергли, что застройщик таким образом мог "откупиться" от правоохранителей.
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так некоторые говорят 🙄
https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/28/675386/ у 2020 році орендна плата за землю становила в Україні в середньому 3 425 грн за 1 га
Звертаємо вашу увагу на те, що начальник Головного управління Національної поліції в Київській області звернувся до Головного слідчого управління Національної поліції України з проханням витребувати та вивчити стан досудового розслідування в даних кримінальних провадженнях. А з метою недопущення конфлікту інтересів ініціював перед Офісом Генерального прокурора України питання щодо визначення підслідності в даних кримінальних провадженнях за іншим органом досудового розслідування, який не входить у структуру ГУНП в Київській області.
Земельна ж ділянка, яку на початку липня 2021 року придбало ГУНП а Київській області, планується для будівництва кінологічного центру всеукраїнського значення, де будуть розводити та готувати службових собак для всієї держави. Собак, які залучаються для встановлення слідів злочинців та пошуку зниклих дітей, виявлення вибухівки, зброї та наркотичних речовин. Визначена ж продавцем вартість земельної ділянки може розцінюватись як сприяння у розбудові ********* кінологічного центру та забезпечення безпеки громади. Водночас продавець повністю сплатив до державного бюджету всі необхідні податки саме з оціночної вартості об'єкту продажу.
В начале июля полиция Киевской области купила 1 гектар земли вместе с трехэтажным зданием возле столицы. Источник: https://censor.net/ru/v3278542
Вам щось не подобається ? Не можете таку ж землю купити ?
Нічого дивного - скоро це буде зі всією землею України, те що було з
приватизацієй, буде і з землею. На приватизації Кучма руки нагрів і його
зять Пінчук з командою, на продажі землі Зе нагріє зі своїм ляльководом і
друзіми
Блин, за 2 000 грн...опомнились. Да по 100крб в январе 1992 года в Украине разворовали все движимое и недвижимое. Карл, слышишь, кравчуковская коммуно-гопота при власти, через 01-ые счета по "остаточной" стоимости скупала, к примеру, "Камазы " по 100 крб (безналичкой с замороженных счетов сбербанка, по счетам которых до сих пор не выплачено людям)... Вывести на ноль стоимость объекта нельзя было, бо тогда ты не смог бы оформить даже липовую купчую, шобы стать владельцем объекта. Тобто , объект по ноль, даже копеек, считался неiснуючим. Т.е., находился условно в утиле). Таким же макаром, при макарыче, были разворованы все заводы-фабрики и ведомственные здания. Макарыч только январь дал на растерзание страны, бо в декабре(конец года) все, кому было об этом известно, подвели все это...это все...все...подвели по документам под самую минимальную остаточную стоимость. Тобто, сделали всем объектам , в канун нового года - конец бухотчетности, максимальный аммортизационный износ. В феврале 1992 года такой шары уже не было . Но 10% власть имущим сейчас, января было досыть. 1992 год, январь месяц - вот где клондайк для дознаний над власть имущими сейчас... А ща, хохма, начали бочку катить за какую-то мелкую ментовскую оборутку... ЗЫ... 2000грн. , в сравнении с 1992 г, цены , ааднака подпрынгули, бедным ментам остались жалкие объедки и то, в 10-20 раз дороже.