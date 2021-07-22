Полиция Киевщины купила гектар земли возле озера в Буче за 2 тыс. грн, - СМИ. ВИДЕО

В начале июля полиция Киевской области купила 1 гектар земли вместе с трехэтажным зданием возле столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

"Самое интересное здесь не то, что полиция получила в собственность вероятно незаконное строительство, а то, по какой цене оно им досталось. Ведь эта недвижимость обошлась правоохранителям всего лишь в 2000 гривен. За такие деньги трудно купить даже приличную мебель, не то что гектар земли со зданием. Чем обусловлена невиданная щедрость застройщика? Не тем ли, что из-за темных пятен в своей деятельности он оказался на крючке у полиции?" - отмечается в материале.

В городе Буча под Киевом есть бывший глиняный карьер, который с годами превратился в озеро. Несколько лет назад на его берегу начали возводить трехэтажное здание.Однако строительство там так и не завершили. Расследователи считают, что это, вероятно,связано с расследованием полиции, которая считала, что застройка велась незаконно.

"Как мы узнали из постановления Ирпенского городского суда от 4 июня 2020, капитальное строительство осуществлялось "с нарушением требований земельного и градостроительного законодательства". Это выяснили следователи одного из отделов Главного управления Нацполиции в Киевской области. Более того, правоохранители предполагали, что земельный участок площадью более 1 гектара, на котором осуществлялось строительство, мог быть получен в собственность незаконно. В рамках этого уголовного дела суд даже арестовал упомянутый участок", - отмечают журналисты.

Однако, говорится в расследовании, следователи так и не смогли довести это дело до конца. Год назад Ирпенский городской суд закрыл уголовное производство из-за истечения сроков досудебного расследования. Правоохранители слишком поздно обратились в суд, чтобы продолжить расследование. В конце концов, арест с упомянутого земельного участка сняли, а меньше чем через год после этого ее вместе с недостроем за 2000 гривен купили полицейские.

"На наш запрос в полиции Киевской области сообщили, что на упомянутой земле намерены построить кинологический центр - место для дрессировки собак. Вероятно, будущим кинологическим центром станет именно трехэтажный недострой, который потенциально незаконно построен на этой земле", - пишут "Слідство.Інфо".

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Журналисты получили договор купли-продажи: "Согласно этому документу, полиция приобрела земельный участок площадью более 1 гектара и незавершенное строительство готовностью 30%. ... Как следует из договора, цена продажи составила всего лишь 2000 гривен. Очевидно, что реальная цена этой недвижимости значительно выше. Даже в самом соглашении указывают, что балансовая стоимость земли и недостроя составляет 800 тыс. гривен".

В полиции на запрос журналистов ответили, что 2000 гривен - это договорная цена. Мол, так они договорились с продавцом.

По данным издания, продавцом недвижимости выступила фирма "Фреш ЛТД".

"Владельцем компании является сын скандального ирпенского застройщика Валерия Пешого. Последний когда-то возглавлял отдел земельных ресурсов и во времена Януковича стал депутатом Ирпенского горсовета. ...Валерий Пеший фигурировал в многочисленных уголовных делах, которые расследовали полицейские Киевской области. ....Интересно, что в начале этого года следователь Ирпенского отдела полиции закрыл сразу три производства, в которых фигурировал застройщик", - говорится в сообщении.

В полиции Киевской области опровергли, что застройщик таким образом мог "откупиться" от правоохранителей.

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