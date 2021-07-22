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Полиция Киевщины купила гектар земли возле озера в Буче за 2 тыс. грн, - СМИ. ВИДЕО

В начале июля полиция Киевской области купила 1 гектар земли вместе с трехэтажным зданием возле столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

"Самое интересное здесь не то, что полиция получила в собственность вероятно незаконное строительство, а то, по какой цене оно им досталось. Ведь эта недвижимость обошлась правоохранителям всего лишь в 2000 гривен. За такие деньги трудно купить даже приличную мебель, не то что  гектар земли со зданием. Чем обусловлена невиданная щедрость застройщика? Не тем ли, что из-за темных пятен в своей деятельности он оказался на крючке у полиции?" - отмечается в материале.

В городе Буча под Киевом есть бывший глиняный карьер, который с годами превратился в озеро. Несколько лет назад на его берегу начали возводить трехэтажное здание.Однако строительство там так и не завершили. Расследователи считают, что это, вероятно,связано с расследованием полиции, которая считала, что застройка велась незаконно.

"Как мы узнали из постановления Ирпенского городского суда от 4 июня 2020, капитальное строительство осуществлялось "с нарушением требований земельного и градостроительного законодательства". Это выяснили следователи одного из отделов Главного управления Нацполиции в Киевской области. Более того, правоохранители предполагали, что земельный участок площадью более 1 гектара, на котором осуществлялось строительство, мог быть получен в собственность незаконно. В рамках этого уголовного дела суд даже арестовал упомянутый участок", - отмечают журналисты.

Однако, говорится в расследовании, следователи так и не смогли довести это дело до конца. Год назад Ирпенский городской суд закрыл уголовное производство из-за истечения сроков досудебного расследования. Правоохранители слишком поздно обратились в суд, чтобы продолжить расследование. В конце концов, арест с упомянутого земельного участка сняли, а меньше чем через год после этого ее вместе с недостроем за 2000 гривен купили полицейские.

"На наш запрос в полиции Киевской области сообщили, что на упомянутой земле намерены построить кинологический центр - место для дрессировки собак. Вероятно, будущим кинологическим центром станет именно трехэтажный недострой, который потенциально незаконно построен на этой земле", - пишут "Слідство.Інфо".

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Журналисты получили договор купли-продажи: "Согласно этому документу, полиция приобрела земельный участок площадью более 1 гектара и незавершенное строительство готовностью 30%. ... Как следует из договора, цена продажи составила всего лишь 2000 гривен. Очевидно, что реальная цена этой недвижимости значительно выше. Даже в самом соглашении указывают, что балансовая стоимость земли и недостроя составляет 800 тыс. гривен".

В полиции на запрос журналистов ответили, что 2000 гривен - это договорная цена. Мол, так они договорились с продавцом.

По данным издания, продавцом недвижимости выступила фирма "Фреш ЛТД".

"Владельцем компании является сын скандального ирпенского застройщика Валерия Пешого. Последний когда-то возглавлял отдел земельных ресурсов и во времена Януковича стал депутатом Ирпенского горсовета. ...Валерий Пеший фигурировал в многочисленных уголовных делах, которые расследовали полицейские Киевской области. ....Интересно, что в начале этого года следователь Ирпенского отдела полиции закрыл сразу три производства, в которых фигурировал застройщик", - говорится в сообщении.

В полиции Киевской области опровергли, что застройщик таким образом мог "откупиться" от правоохранителей.

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Автор: 

земля (1950) Киевская область (4198) Нацполиция (16562)


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Топ комментарии
+26
Полиция Киевщины купила гектар земли возле озера в Буче за 2 тыс. грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 1311
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22.07.2021 11:19 Ответить
+20
...счастливый продавец на следующий же день вышел из СИЗО.
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22.07.2021 11:27 Ответить
+4
МММ
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22.07.2021 11:27 Ответить
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Полиция Киевщины купила гектар земли возле озера в Буче за 2 тыс. грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 1311
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22.07.2021 11:19 Ответить
- Но ведь это же лавочничество! - закричал Остап. - Начинать полуторастатысячное дело и ссориться из‑за восьми рублей! Учитесь жить широко!..(с)
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22.07.2021 12:37 Ответить
"державник" сАбаков
так некоторые говорят 🙄
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22.07.2021 13:41 Ответить
МММ
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22.07.2021 11:27 Ответить
...счастливый продавец на следующий же день вышел из СИЗО.
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22.07.2021 11:27 Ответить
Понятно, шо таким образом жулик откупился от милиционеров. Вопрос -сделать с этим ничего нельзя, это же гражданско правовой договор. Так шо все чики-пики.
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22.07.2021 11:28 Ответить
Не треба ля-ля. Нотаріус всерівно оцінить згідно законодавства. І ціна там буде набагато більша.
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22.07.2021 11:30 Ответить
Оцінить, візьме податок і справі кінець!
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22.07.2021 11:34 Ответить
Нотаріус не проводить оцінки майна! Це робота, наприклад, відповідного експерта Завдання нотаріуса - засвідчення законності вчинення тієї чи іншої юридичної дії Якщо не тямиш - не мели дурниць!
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22.07.2021 12:01 Ответить
оцінка землі і майна потрібна ЛИШЕ для стягнення податків при переоформленні.
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22.07.2021 14:54 Ответить
) повезло.

Полиция Киевщины купила гектар земли возле озера в Буче за 2 тыс. грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5389
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22.07.2021 11:32 Ответить
Даю в 5 раз больше!
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22.07.2021 11:34 Ответить
И издержки по оформлению беру на себя.
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22.07.2021 11:35 Ответить
Трошки дешевше ніж вяти в аренду на рік)

https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/28/675386/ у 2020 році орендна плата за землю становила в Україні в середньому 3 425 грн за 1 га
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22.07.2021 11:34 Ответить
Гей, гей, лалалей! 90-е вперед!
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22.07.2021 11:41 Ответить
Все чесно і прозоро
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22.07.2021 11:42 Ответить
Беру, дайте два
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22.07.2021 12:41 Ответить
Буде де коноплю сіяти.
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22.07.2021 12:50 Ответить
107% - взятка!
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22.07.2021 13:08 Ответить
просто мусора умеют "торговаться"
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22.07.2021 13:34 Ответить
Это про этих Геращенко говорил что у них зарплата слишком маленькая?
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22.07.2021 17:21 Ответить
Шановні громадяни, поліція Київщини повідомляє вам, що усі процесуальні дії в кримінальних провадженнях, які стосуються продавця незавершеного будівництва та земельної ділянки в місті Буча або його родичів, здійснено вчасно та відповідно до вимог КПК України. Жодне із проваджень не було закрите, більше того вже є повідомлення про підозру і триває досудове розслідування.

Звертаємо вашу увагу на те, що начальник Головного управління Національної поліції в Київській області звернувся до Головного слідчого управління Національної поліції України з проханням витребувати та вивчити стан досудового розслідування в даних кримінальних провадженнях. А з метою недопущення конфлікту інтересів ініціював перед Офісом Генерального прокурора України питання щодо визначення підслідності в даних кримінальних провадженнях за іншим органом досудового розслідування, який не входить у структуру ГУНП в Київській області.

Земельна ж ділянка, яку на початку липня 2021 року придбало ГУНП а Київській області, планується для будівництва кінологічного центру всеукраїнського значення, де будуть розводити та готувати службових собак для всієї держави. Собак, які залучаються для встановлення слідів злочинців та пошуку зниклих дітей, виявлення вибухівки, зброї та наркотичних речовин. Визначена ж продавцем вартість земельної ділянки може розцінюватись як сприяння у розбудові ********* кінологічного центру та забезпечення безпеки громади. Водночас продавець повністю сплатив до державного бюджету всі необхідні податки саме з оціночної вартості об'єкту продажу.
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22.07.2021 20:27 Ответить
Полиция Киевщины купила гектар земли возле озера в Буче за 2 тыс. грн, - СМИ

В начале июля полиция Киевской области купила 1 гектар земли вместе с трехэтажным зданием возле столицы. Источник: https://censor.net/ru/v3278542

Вам щось не подобається ? Не можете таку ж землю купити ?

Нічого дивного - скоро це буде зі всією землею України, те що було з
приватизацієй, буде і з землею. На приватизації Кучма руки нагрів і його
зять Пінчук з командою, на продажі землі Зе нагріє зі своїм ляльководом і
друзіми
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22.07.2021 20:42 Ответить
https://censor.net/ru/archivehttps://m.censor.net/ru

Блин, за 2 000 грн...опомнились. Да по 100крб в январе 1992 года в Украине разворовали все движимое и недвижимое. Карл, слышишь, кравчуковская коммуно-гопота при власти, через 01-ые счета по "остаточной" стоимости скупала, к примеру, "Камазы " по 100 крб (безналичкой с замороженных счетов сбербанка, по счетам которых до сих пор не выплачено людям)... Вывести на ноль стоимость объекта нельзя было, бо тогда ты не смог бы оформить даже липовую купчую, шобы стать владельцем объекта. Тобто , объект по ноль, даже копеек, считался неiснуючим. Т.е., находился условно в утиле). Таким же макаром, при макарыче, были разворованы все заводы-фабрики и ведомственные здания. Макарыч только январь дал на растерзание страны, бо в декабре(конец года) все, кому было об этом известно, подвели все это...это все...все...подвели по документам под самую минимальную остаточную стоимость. Тобто, сделали всем объектам , в канун нового года - конец бухотчетности, максимальный аммортизационный износ. В феврале 1992 года такой шары уже не было . Но 10% власть имущим сейчас, января было досыть. 1992 год, январь месяц - вот где клондайк для дознаний над власть имущими сейчас... А ща, хохма, начали бочку катить за какую-то мелкую ментовскую оборутку... ЗЫ... 2000грн. , в сравнении с 1992 г, цены , ааднака подпрынгули, бедным ментам остались жалкие объедки и то, в 10-20 раз дороже.
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23.07.2021 01:47 Ответить
Кста, полиция может реально поквитаться 1992-ым годом... ЗЫ... Трепещите мародеры !!!
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23.07.2021 02:18 Ответить
 
 