В Киеве не будут усиливать карантин из-за новых случаев "дельта"-штамма коронавируса: третью волну ожидаем в конце августа, - Госпотребслужба. ВИДЕО
В Киеве не будут усиливать карантин из-за штамма коронавируса "Дельта". Однако ведется подготовка к третьей волне COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, передает Цензор.НЕТ
На вопрос, будут ли вводить дополнительные меры в Киеве из-за "Дельты", он ответил отрицательно.
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"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая, по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц", - сказал Рубан.
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PS У заочников я тоже преподаю и могу сравнивать - это совсем другое.
У нас в классе (в школе) было 6 медалистов. По жизни полное убожество, а это я считаю доказательством того что никакое образование не сделает с тупого гения. Да он может выучить формулы, таблицы и тд. Но если голова не "варит" грош цена его стараниям!
Интересное обоснование. Не, ну правильно. У нас же граждане только в конце августа из отпусков..Я так понимаю, чуваки уже на два месяца вперёд расписали по числам, сколько заболело, сколько выздоровело и сколько кони. Думаю, за октябрь они в числах не постеснялись..
Я переболел в воспаление дома, на 8й день когда думал что все отлично и я выздоравливаю на 10й день началось покашливание с кровью. Вот тогда я пересрал конкретно. Сделал КТ, 10% поражение легких уже было. До этого никакого кашля не было вообще. Температура был вечером 37.5-38, а на утро 35-36 .
У дочери неделю 37 на вечер, утром 35-36.
Жене вообще ничего.
https://www.slovoidilo.ua/2021/06/18/novyna/suspilstvo/********-pochatku-roku-pomerlo-majzhe-250-tysyach-lyudej-derzhstat Від початку року і до квітня 2021 року в Україні померла 242 671 людина. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Для порівняння, за такий самий період минулого року померло 195 287 людей. Тобто за рік смертність зросла на майже 50 тисяч людей.
90% не заметили этот ковид, если он вообще был.
З якого року народження Ваша бабуся була? І скільки Вам зараз? І якщо Ви в такому віці пережили ковід, то не така вже страшна та хвороба.
Є страшніші. Той же рак, коли більшість пропри (а може завдяки) хіміотерапії все ж вмирають. Мій троюрідний брат не витримав (певно боліло дуже) - наложив на себе руки.
Якщо хтось думає, що я не боюся захворіти ковід, то він глибоко помиляється. Бо мені вже за 60. Але ризикувати через щеплення теж не буду. Як Бог дасть. Ще на початку і в кінці двадцятого року була настільки висока температура, якої раніше ніколи не було - за 39. Але нічого не приймав, перепотів і все. Чи був це ковід, чи повезло з якимось новим штамом грипу, я так і не знатиму вже.
Щоб не притягнути.