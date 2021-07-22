В Киеве не будут усиливать карантин из-за новых случаев "дельта"-штамма коронавируса: третью волну ожидаем в конце августа, - Госпотребслужба. ВИДЕО

В Киеве не будут усиливать карантин из-за штамма коронавируса "Дельта". Однако ведется подготовка к третьей волне COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, передает Цензор.НЕТ

На вопрос, будут ли вводить дополнительные меры в Киеве из-за "Дельты", он ответил отрицательно.

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"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая, по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц", - сказал Рубан.