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В Киеве не будут усиливать карантин из-за новых случаев "дельта"-штамма коронавируса: третью волну ожидаем в конце августа, - Госпотребслужба. ВИДЕО

В Киеве не будут усиливать карантин из-за штамма коронавируса "Дельта". Однако ведется подготовка к третьей волне COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, передает Цензор.НЕТ

На вопрос, будут ли вводить дополнительные меры в Киеве из-за "Дельты", он ответил отрицательно.

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"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая, по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц", - сказал Рубан.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25683) Госпродпотребслужба (258) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц", - сказал Рубан.

Интересное обоснование. Не, ну правильно. У нас же граждане только в конце августа из отпусков..Я так понимаю, чуваки уже на два месяца вперёд расписали по числам, сколько заболело, сколько выздоровело и сколько кони. Думаю, за октябрь они в числах не постеснялись..
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22.07.2021 12:14 Ответить
+4
а если продолжить заочное обучение то увидим еще больше дебилов чем есть сейчас и это будет уже не 73%, а все 93!
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22.07.2021 12:15 Ответить
+3
Если додумаются вывести всех студентов на очное обучение - опять увидим тысячи новых случаев ежедневно. И не только из-за "обмена" вирусами в самом ВУЗе, но и из-за резкого увеличения загрузки транспорта.
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22.07.2021 12:13 Ответить
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Если додумаются вывести всех студентов на очное обучение - опять увидим тысячи новых случаев ежедневно. И не только из-за "обмена" вирусами в самом ВУЗе, но и из-за резкого увеличения загрузки транспорта.
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22.07.2021 12:13 Ответить
а если продолжить заочное обучение то увидим еще больше дебилов чем есть сейчас и это будет уже не 73%, а все 93!
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22.07.2021 12:15 Ответить
Онлайн - это не заочка. Я преподаю в КПИ и, проведя последние полтора года (почти 3 семестра и 3 сессии) в режиме онлайн могу утверждать, что мне удалось дать студентам те же знания, что и при учебе в аудитории. Ощутимый минус онлайн-обучения - это почти полная невозможность контроля за списыванием. Но, во-первых, с этим можно бороться (камеры на стороне студента), а во-вторых (ИМХО, это главное) - списывание может поднять балл с 60% до 70% или с 80 до 90%, но практически не помогает при реальных знаниях ниже 50%, ибо защита расчеток, зачет и экзамен предполагают беседу с каждым студентом.
PS У заочников я тоже преподаю и могу сравнивать - это совсем другое.
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22.07.2021 12:52 Ответить
Скорее всего Вы правы... но тут как с КОВИдом, кто то верит, а кто то нет
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22.07.2021 13:55 Ответить
Таки да. У нас страна людей, которые, не то что в КОВИД - в сигналы светофора не верят, на красный переходят.
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22.07.2021 22:07 Ответить
Кстати, среди упомянутых 73% полно людей с высшим (докарантинным) образованием, так что тут вопрос не в образовании и даже не в общем интеллекте. И еще "кстати": среди голосовавших за партию Шария очень высокая доля студенческой молодежи и молодых людей с высшим образованием - будущая "элита".
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22.07.2021 12:55 Ответить
Высшее образование не дает автоматически статуса "элиты" Можно иметь несколько высших и быть дуб как дерево.

У нас в классе (в школе) было 6 медалистов. По жизни полное убожество, а это я считаю доказательством того что никакое образование не сделает с тупого гения. Да он может выучить формулы, таблицы и тд. Но если голова не "варит" грош цена его стараниям!
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22.07.2021 13:53 Ответить
так вміння запамятовувати великі масиви інформації і вміння мислити - не тотожні поняття.
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22.07.2021 14:19 Ответить
Да? а нам в школе говорили что мы говно, а они последняя надежда человечества!
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22.07.2021 18:19 Ответить
Врачи должны работать, а не не шару тройные оклады получать.
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22.07.2021 12:24 Ответить
Виктор, никто никому ничего не должен. Врачи увольняются и едут туда где их работу ценят достойно. Остаются или пенсионеры или пофигисты которым лишь бы ночь простоять и день продержаться.
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22.07.2021 13:54 Ответить
Нет дорогой, никто не возржает, чтобы врачи работали там, где им нравится. Но - работали, а не на шару деньги получали, пусть уезжают, работасть все расво не будут, но и мы на них деньли тратить перестанем расходовать.
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22.07.2021 14:51 Ответить
Так чего вы врач ем не стали? Тоже на шару деньги получали бы
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22.07.2021 15:02 Ответить
"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц", - сказал Рубан.

Интересное обоснование. Не, ну правильно. У нас же граждане только в конце августа из отпусков..Я так понимаю, чуваки уже на два месяца вперёд расписали по числам, сколько заболело, сколько выздоровело и сколько кони. Думаю, за октябрь они в числах не постеснялись..
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22.07.2021 12:14 Ответить
Я смотрю ты из секты "этомиравойзагавор"?!
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22.07.2021 12:16 Ответить
Я из тех, кто по сторонам смотрит, а не заглатывает радостно всякое фуфло, которое ему из телевизора втюхивают.
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22.07.2021 12:17 Ответить
Причем здесь телевизор? "смотрит по сторонам это типа на цензор.нет?
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22.07.2021 12:19 Ответить
Хочешь посмотреть по сторонам? Поехали в Макаров в ковидное отделение и увидишь как в палате из 5ти человек ежедневно умирает 1-2 человека. Может тогда начнешь не только по сторонам смотреть но и под ноги!
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22.07.2021 12:21 Ответить
Интересная статистика. Если в в никому на.ер неизвестном селе умирает по 20-40 процентов больных в день, это их по стране сколько должно быть?. Ты сам был в этом Макарове? или ты знаешь чувака. у которого брат женат на сестре друго чувака, у которого в Макарове знакомый слышал про такое в трамвае, но это не точно? Или это побрехеньки главврача?
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22.07.2021 12:34 Ответить
У меня там бабушка лежала с 60% поражения легких. Я заболел когда помогал в скорую ее грузить. Поверь, заболеешь ковидом, с гриппом не перепутаешь! а не хочешь не верь мне пофиг.
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22.07.2021 12:36 Ответить
Могу добавить на счет заболел не заболел.
Я переболел в воспаление дома, на 8й день когда думал что все отлично и я выздоравливаю на 10й день началось покашливание с кровью. Вот тогда я пересрал конкретно. Сделал КТ, 10% поражение легких уже было. До этого никакого кашля не было вообще. Температура был вечером 37.5-38, а на утро 35-36 .
У дочери неделю 37 на вечер, утром 35-36.

Жене вообще ничего.
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22.07.2021 12:46 Ответить
И кстати, Макаров это нахер не село, а город в Киевской области. 70км от меня. Скорая везла туда потому что только там были места.
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22.07.2021 12:47 Ответить
Интересная статистика.

https://www.slovoidilo.ua/2021/06/18/novyna/suspilstvo/********-pochatku-roku-pomerlo-majzhe-250-tysyach-lyudej-derzhstat Від початку року і до квітня 2021 року в Україні померла 242 671 людина. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Для порівняння, за такий самий період минулого року померло 195 287 людей. Тобто за рік смертність зросла на майже 50 тисяч людей.
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22.07.2021 13:52 Ответить
Ты, наверное, и в социологические опросы веришь, и в торжество реформ. Об этом тоже в телевизоре есть.
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22.07.2021 14:28 Ответить
Ты веришь, что я гиперссылку на телевизор дал? Верь.
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22.07.2021 14:36 Ответить
А-а-а.. Да-да-да. Держстат! Это ж совсем другое. Капец.
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22.07.2021 15:02 Ответить
По твоим подсчетам нас 52 миллиона? Или все 60?
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22.07.2021 15:04 Ответить
То - районний центр Київської області.
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23.07.2021 04:12 Ответить
Ви не праві, я хворіла,при чому однією з перших "постаралася", це страшно, дай Боже щоб ви ніколи не знали що то таке.А наслідки лікувала ще півроку. Не відношу себе до слабких людей, бо не було ще можливості виявити той ковід, і мені вливали стільки антибіотиків,що я вижила не завдяки медицині, а всупереч їй. Тільки лікуючи наслідки хвороби і літрів атибіотиків ,що в мене вкачували ,лікарі знайшли антитела, перехорівшого Ковід.То скільки хворіло, чи перехворіло ,вижило, дякуючи своєму імунітету, статистика ніколи не дать точної відповіді.Хто легко переніс, хто вижив чудом, деякі люди взагалі думають що то грип перенесли, не здогадуючись що то був Ковід.
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22.07.2021 12:50 Ответить
Та я ж не сказал, что его не существует. Просто статистика липовая..
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22.07.2021 12:52 Ответить
Статистика явно зменшена,ще не враховують тих людей що є тільки носіями, вони не хворіють,але разносють цю гидоту по людях. Ще повторюся це страшне, цілодобова мука. Бережить себе, здоровий оптимізм це добре,але здоровий глузд - ще краще, бережить ,як не для себе то своїх рідних.І будьте здорові)
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22.07.2021 12:59 Ответить
https://censor.net/ua/user/244063 У вас тоже интересное обоснование. Люди возвращаются с отпусков круглый год, а вот в конце августа действительно самый большой грузопоток. Потому что большинство людей стараются вернуться к началу учебного года.
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22.07.2021 12:57 Ответить
Многие переболели, многие вакцинировались, на третью волну просто положат большой и толстый "дайте нам работать!" "это все заговор олигархов!" Кол-во Бэтменов уверенно приближается к цифре 73%.
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22.07.2021 12:24 Ответить
Всегда кто-то ослабленный умирает от гриппа.
90% не заметили этот ковид, если он вообще был.
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22.07.2021 12:25 Ответить
Ты забыл добавить-всегда грипп приводит к пневмании и поражению легких.И всегда с гриппом ложатся в больницу.Скажу тебе больше.Рака, СПИДА,гипатита В и туберкулеза не существует.Ето все заговор и наговор.Нужно просто переболеть и появится имунитет.А еще земля плоская...
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22.07.2021 12:51 Ответить
Ну погодите! На счет земли вы не правы, она квадратная и тому есть доказательства!
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22.07.2021 12:54 Ответить
Бедный,бедный Джордано Бруно.Думаю послушай сейчас эти версии,в его голове родилась бы одна фраза-"Ну нахер..." Наука развивается,технологии идут вперед,а общее количество невежд и нейчей неуклонно растет.И это поопасней КОВИДа.
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22.07.2021 13:05 Ответить
Чем больше будет, тем жеще будет битва. Потом победа и некоторым слава.
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22.07.2021 12:27 Ответить
всё верно...сначала парад и распил бабла,а потом хреновирус.
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22.07.2021 12:31 Ответить
Моя бабуся розказувала як косила людей іспанка,смертність була ще більшою як за Ковід,не була ще так розвинена медицина, зараз дуже сильні ліки,апарати штучного дихання,тоді такого не було, слабкі ,звісно помирали,але не вимерла уся Україна, людей спасала елементарна гігієна,більше надії не було ні нащо, як кажуть - береженого Бог береже.
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22.07.2021 12:39 Ответить
іспанка - найбільша за смертністюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F пандемія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF грипу за всю історію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE людства (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83&action=edit&redlink=1 пандемії грипу https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_pandemic [en] ), що тривала з січня 1918 року по грудень 1920-го.
З якого року народження Ваша бабуся була? І скільки Вам зараз? І якщо Ви в такому віці пережили ковід, то не така вже страшна та хвороба.
Є страшніші. Той же рак, коли більшість пропри (а може завдяки) хіміотерапії все ж вмирають. Мій троюрідний брат не витримав (певно боліло дуже) - наложив на себе руки.
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22.07.2021 14:31 Ответить
Про вік не буду казати, )) я - жінка))) мені вже було 35,вас це влаштує? Але чоловіки ще заглядаються) Моя бабуся 1940 року, розказувала вона мені про прадіда, що живучи в Одесі перехворів іспанкою,він 1902 гоку народження був.Ну ось.. я вам усю свою родословну виклала,мені тепер полагаються квіти) Я чому розказала про іспанку, бо як немає 100% надії на ліки,то все ж таки щось допомогло пережити людям таку страшну хворобу.Може рятунок криється в простих речах.Як кажуть ,усе геніальне- просте.
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22.07.2021 14:42 Ответить
ну це - інша справа. Сама вона іспанки не бачила, але знає зі слів батька. Так і слід було писати. Ніого дивного, що прадід переніс іспаський грип - тоді імунітет багатьох людей був не такий розхитаний. Нічого дивного, що Ви перенесли ковід. статистика говорить, що більшість померлих - люди похилого віку, десь за сімдесят-вісімдесят. І, звичайно ж, люди з дуже тяжкими зронічними хворобами, що ковід лише став спусковим гачком кінця їхнього життя.
Якщо хтось думає, що я не боюся захворіти ковід, то він глибоко помиляється. Бо мені вже за 60. Але ризикувати через щеплення теж не буду. Як Бог дасть. Ще на початку і в кінці двадцятого року була настільки висока температура, якої раніше ніколи не було - за 39. Але нічого не приймав, перепотів і все. Чи був це ковід, чи повезло з якимось новим штамом грипу, я так і не знатиму вже.
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22.07.2021 15:10 Ответить
я теж не дуже схиляюся до щеплення, в мене племінник через просте щеплення ,котре багато дітей переносять без наслідків до трьох років не розмовляв.Щеплення не таке безпечне як це рекламують,наприклад мої знайомі з Кішенева зробили щеплення,може не через нього,але повштовх дало саме воно, у одного віднялися ноги,друга тепер бореться з високим тиском,що раніше не було проблемою.Та і пресі я читаю,що наслідки не тільки можуть бути,але неминучі,бо не вигадали ще ліків,щоб організм людини сприймав як рідне. я зробила висновок,що зроблю як буде вже не відкрутится,а поки що маска ,гігієна,і уникнення великих скупчінь народу.Маю надію ще на атітела, може якось захистять.)
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22.07.2021 15:29 Ответить
Але Ви не повинні тримати страх і думати про нього.
Щоб не притягнути.
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23.07.2021 04:16 Ответить
Людям допомогло пережити те, що тоді в родинах по 5-8 дітей було і 2-3 з них помирало від хвороб. От ті що вижили і розповідали про прежите.
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22.07.2021 17:52 Ответить
в карантин лично меня выручали сайты онлайн магазин по покупке продуктов, например https://crafters.com.ua
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22.07.2021 15:56 Ответить
 
 