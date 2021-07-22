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Новости Видео Агрессия России против Украины Революция в Беларуси Дело Семенченко и Шевченко
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Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки по Беларуси, которого "слили": О спецоперации знали Ермак и Зеленский. ВИДЕО

Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании", заявил, что принимал участие в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси.

Об этом он заявил журналистам перед сегодняшним судебным заседанием, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Наша ветеранская организация "Батальон "Донбасс" весь 2020-2021 год сотрудничала с Главным управлением разведки Министерства обороны. В частности, лично я - с руководителем этой службы нашей разведки полковником Будановым в качестве конфиденциального сотрудника и структуры-прикрытия", - рассказал он.

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По словам Семенченко, он принимал участие в спецоперациях, где нужно было действовать так, чтобы не было никаких политических рисков и не было понятно, что к ним имеют отношение некоторые украинские госслужбы.

Он отметил, что одна из таких операций проводилась по инициативе спецслужб Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран.

Семенченко пояснил, что на фоне протестов, которые происходили в Беларуси, и с учетом присутствия сотрудников ФСБ и российских военных ожидалось вмешательство России во внутренние дела Беларуси, пишет suspilne.media.

"Получить границу с еще одним "федеральным округом РФ" нам не выгодно, поэтому Главное управление разведки этим занималось. Нашей задачей было организовать лагеря для принятия семей белорусских патриотов, которые, если ситуация ухудшится, будут участвовать в отрядах самообороны и будущих добробратах. Это была инициатива украинской стороны", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Семенченко: "От меня требуют раскрыть операции военной разведки по запросу КГБ Беларуси. Это предательство в руководстве Украины". ВИДЕО

По его словам, он вместе с еще несколькими ветеранами, которые также сотрудничали с ГУР, арендовали несколько лагерей в Волынской области, а также "для передачи опыта" встречались с белорусскими патриотами, которые приезжали для этого в Украину.

"Мы передавали опыт. Никакого оружия не было", - подчеркнул он.

После этого почти всех этих патриотов в Беларуси арестовывали по обвинению в терроризме и вооруженных нападениях. Вскоре после одного из арестов в 2020 году Лукашенко выступил с очередным заявлением о том, что Украина нелегально переправляет в Беларусь оружие.

Семенченко утверждает, что после этого Комитет госбезопасности Беларуси направил поручение СБУ допросить его и выяснить адреса прикрытий белорусских патриотов, фамилии конфиденциальных сотрудников. Также он заявил, что переговоры белорусских активистов, которые посещали территорию Украины, оказались в руках КГБ через украинских мобильных операторов.

Семенченко считает, что данные о них Беларуси сливали украинские спецслужбы.

По его мнению, дело против него и других ветеранов "Батальона "Донбасс" сфабриковано.

"Нас допрашивают не по делу, в котором я подозреваемый, а по поручению КГБ Беларуси. Фактически, с нашей помощью пытаются помочь Лукашенко сфабриковать дела и получить доказательства против арестованных белорусов. В целом мы говорим, что осуждаем Лукашенко, а реально сливается спецоперация, закрываются в тюремные казематы люди, которые помогали украинской разведке и противодействовали террористическому режиму Лукашенко", - добавил он.

Семен Семенченко заявил, что за два дня до ареста он посещал одну из баз ГУР. По его словам, о ходе операции знали глава президентского комитета по разведке Руслан Демченко, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, заместитель руководителя ОП Роман Мошавец, а также лично президент Владимир Зеленский.

"Высшее политическое руководство и давало команды", - утверждает экс-нардеп.

Семенченко отметил, что не может дать показания, которые во время допросов от него требует Служба безопасности.

"СБУ официально допрашивает меня по этому поводу, пытаясь сфабриковать дела против белорусских патриотов. Информация, которую от меня требуют, защищены законом. Я этот документ отправляю в посольство США и в посольства тех стран, которые принимали участие в спецоперации", - рассказал он.

Также Семенченко отметил, что аудиозаписи и другие доказательства, подтверждающие факт проведения операции, передаст журналистам в случае его ареста.

20 июля Семенченко сообщил, что "получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения".

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

Автор: 

Беларусь (7922) Буданов Кирилл (460) Зеленский Владимир (20883) разведка (4194) США (27156) Семенченко Семен (380) Демченко Руслан (39) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+20
"Зеля и Порошенко совместно городили обвинение Рифмайстеру"

Порошенко обвинял Рифмастера, Кузьменко, Дугарь?
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22.07.2021 13:08 Ответить
+16
Насіння тайний шпион? Да его каждая собака знает в лицо
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22.07.2021 12:59 Ответить
+16
Сьома, чьим спецагентом ты ещё не был?!) Саака подтвердит...)
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22.07.2021 13:00 Ответить
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Как все хорошо слышно... А можно что-то со звуком сделать???
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22.07.2021 12:58 Ответить
Насіння тайний шпион? Да его каждая собака знает в лицо
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22.07.2021 12:59 Ответить
Сьома, чьим спецагентом ты ещё не был?!) Саака подтвердит...)
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22.07.2021 13:00 Ответить
При найвеличнішому Грішин ще й розвідником став.
Тому він два роки продовжував лити бруд виключно на Порошенка, не помічаючи ні справи "вагнерівців", ні відводу наших військ на Донбасі.
П-принциповість в усій красі.

"Наша ветеранская организация "Батальон "Донбасс" весь 2020-2021 год сотрудничала с Главным управлением разведки Министерства обороны.
В частности, лично я - с руководителем этой службы нашей разведки полковником Будановым в качестве конфиденциального сотрудника и структуры-прикрытия", - рассказал он.

Источник: https://censor.net/ru/v3278565
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22.07.2021 13:00 Ответить
Костя Грішин агент? Лол.
Так чому тоді ,цей недорозвідник ,зливав пересування наших військ в ,під час горячої фази війни.Він тоді з фейзбуку не вилазив і постійно писав,про пересування наших військ .
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22.07.2021 13:02 Ответить
То його лєнка -ополчєнка за 150 ржублів, чи скільки там, звабила...)
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22.07.2021 13:10 Ответить
Ну как зеля мог не сделать такого подарка батьке! Зеля и Порошенко совместно городили обвинение Рифмайстеру чтобы Лукашенко избежал наказания, за убийсво Шеремета, но ничего не получилось. Так сейчас на быструю руку состряпают обвинение Семёнченко, хотябы в хранении оружия. Это тоже подарок Лукашенко.
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22.07.2021 13:06 Ответить
"Зеля и Порошенко совместно городили обвинение Рифмайстеру"

Порошенко обвинял Рифмастера, Кузьменко, Дугарь?
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22.07.2021 13:08 Ответить
Сеня боярышник херачит
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22.07.2021 14:44 Ответить
Бухаєш?
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22.07.2021 13:09 Ответить
не. уже лечится. просто санитары недоглядели.
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22.07.2021 14:52 Ответить
Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки по Беларуси, которого "слили": Нас допрашивают по поручению КГБ, пытаясь помочь Лукашенко - Цензор.НЕТ 7832
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22.07.2021 13:06 Ответить
А що ти хотів - лукашенко - друг зеленського.
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22.07.2021 13:08 Ответить
зато без бариги
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22.07.2021 13:09 Ответить
"Они назвали Эзопа агентом АНТАНТы, а меня - агентом Эзопа"
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22.07.2021 13:10 Ответить
дебил полный
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22.07.2021 13:11 Ответить
Бл*дь! "Агент 001" - не менше! "Сталевий пацюк"!!!
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22.07.2021 13:11 Ответить
ему до де гриза -))))
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22.07.2021 13:42 Ответить
провокатор, который грязно использует тему патриотизма.. подонок!
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22.07.2021 13:11 Ответить
Мелкий аферист он. Моей жене косарь зелёных должен
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22.07.2021 14:45 Ответить
Это тебе, гнида, за "редуты".
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22.07.2021 13:16 Ответить
Складно болтает Насиння. Шпарит прямо по тексту ФСБ. Бульбофюрер одобряет.
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22.07.2021 13:24 Ответить
Та лана. Как там торговлянакрови?)
Токнепорошенко..
Че тама теперича - спецагентраше-укрразведки?)
Патриот тамгдеплотють)))
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22.07.2021 13:29 Ответить
вомбат которого бывшие сослуживцы из его же части кроют матом -огент-))) Тогда и егорка земин с его маричкой беззубой убд достоин
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22.07.2021 13:41 Ответить
Похоже зеленский летом С Баденом не встретится ...
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22.07.2021 13:55 Ответить
Такой бардак в Украине смог осуществить именно Зеленский,дед которого мент -подполковник, а отец -идейный коммунист,неоднократно выезжавший за границы СССР!Мы много еще узнаем!
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22.07.2021 14:02 Ответить
А может не совсем мент? Может НКВДист?
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22.07.2021 21:44 Ответить
"Наша ветеранська організація "Батальйон "Донбас" увесь 2020-2021 рік співпрацювала з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Зокрема, особисто я - з керівником цієї служби нашої розвідки, полковником Будановим у якості конфіденційного співробітника та структури-прикриття", - розповів він. Джерело: https://censor.net/ua/v3278565

ну от, тепер і проти Буданова є покази. А хто привів у ВР грішіна? - Сєня, которий куля в лоб.
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22.07.2021 14:38 Ответить
гадя гавченко ещё не отписалась?
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22.07.2021 14:49 Ответить
ОООГОГО! сУпер агент 000000007!!!!!!!Та що воно зараз буде брехати, всі будуть відмовлятися від його байок, і ні хто ні чого доказувати не буде, і в залишку воно "аГент"!!!!! на ному багато брудних справ весить!!!!!і то що воно "агент", но тільки не український, це факт!!!!!!
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22.07.2021 15:04 Ответить
З нього спецагент як з гівна сокира.
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22.07.2021 15:09 Ответить
Семенченко назвав себе спецагентом української розвідки по Білорусі, якого "злили": Про спецоперацію знали Єрмак і Зеленський - Цензор.НЕТ 9502
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22.07.2021 15:14 Ответить
Самі агенти навколо: гордон, ківа, гришин... Невідомо тільки, чиїх спецслужб
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22.07.2021 15:16 Ответить
Как оказалось у нас "Штирлицев" как собак не резанных.. Один "лично" курировал уничтожение Гиви.. другой "спец резидент по Беларуси".. Не ну это уже начинает походить на театр абсурда.. Так и до квартала не далеко... Компания в один ряд с Надюхой минометчицей по подрыву Рады , засланным казачком кума - кума и параллельно цельный "херой Украины".Надеюсь благодарная родина и первых двоих не оставит без наград.Кто в очередь.. записывайтесь... ( в штирлицы)
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22.07.2021 19:36 Ответить
не схоже щоб Насіння Семенченко з голодухи марив, щоб таку дурню придумати, хоча маю деякий досвід спілкування з тими, що там побували чи перебувають, то реально такі байки придумують і версії, що можна книжки писати, правда на рівні Донцовой, бо просто не уявлю, що може бути гірше.
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22.07.2021 20:35 Ответить
Грішин-спецагент Буданова.
Ну,того Буданова,що прославився спецоперацією з викрадення Чауса.
Й звісно,замішані Демченко,Зєля і Єрммак....
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22.07.2021 21:16 Ответить
Костя Грішін розпочав життя з того що крав речі з тумбочок своїх товаришів, за що ібув відрахований в вишу... Це аферист. Злодій, хапуга, брехло. Справжній прокидьок. Тож нас не дивує його "дручьба" з Єрмаком і ЗЕ - всі ці прокацаплені чорти на "одной волнє"...
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22.07.2021 21:41 Ответить
В НКВД был такой резидент в Польше в 30 годы Ильк, Он родом из Подволочиска и друг детства и юности Кривицкого, Рейса, Уманского и они вместе работали по закордонах с 20 годов. Его родная сестра была замужем за работником МИДа Польши. Ильк "завербовал" его и тот передавал ему телеграммы, которые сам составлял. Ильк платил ему за "информацию". Так продолжалось годы. Отдел дешифровки присылал Артузову сообщения о "неправде" однако тот выбрасывал предупреждения в корзину, После смены власти НКВД обнаружило подлог, Ильк был вызван и арестован. В Варшаве в его сейфе сменщик нашел переписку с сестрой где обнаружилось знакомство Илька с ответработниками МИДа Польши и 60 000 дол. Арестовали Илька, Артузова и спросили -откуда деньжищи. Оказалось, что в 1932 году пропал агент офицер рейхсфера, который приехал в Польшу за годовым гонораром и которому деньги по расписке передавал Ильк. Его, агента, позже нашли убитым в немецкой Силезии. А тут еще Рейс провалил 3 Московский процес, только Кривицкий успел сбежать. Но всех причастных растреляли по делу "польського шпионажа" в августе 37.
так и "наш" Сэмэн известный провокатор и мошенник рядится в тогу "борцуна за мир во всем мире" Он даже за деньги от Садового участвовал в выборах мера Кривого Рога для спасения отца известного регионала. Обычный мошенник, последнее время подвизался у Бени, ну а там его и сдали. Они вместе с другим шулером Шевченко "кинули" на два ляма какого то казаха, пообещав подготовить персонал. А теперь он "работает" по Лукашенко. И шо ? Во все времена появляются такие "заробитчане"
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22.07.2021 22:02 Ответить
Этот бардак и власть клоуна Карабаса Бени это закономерно при нашей феодальной кланово-олигархической системой.
Навести порядок невозможно без полного реформирования избирательного законодательства. При нашем законодательстве места в бюллетенях кандидатов в президенты скупают ставленники олигархов. Поэтому у нас иной системы кроме олигархичнской быть в принципе не может.
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22.07.2021 22:03 Ответить
 
 