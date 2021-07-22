"Тетя плохому не научит, да?": блогерша-косметолог из Харькова научила 7-летнюю племянницу курить кальян и похвалила ее умения. ВИДЕО

В украинском сегменте Instagram разгорелся скандал из-за пользовательницы, опубликовавшей видео времяпрепровождения с племянницей, которую она учила курить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Telegram-канале Perepichka News.

На своей странице Кристина Крюкова (_kristina_cosmetologist_) из Харькова, на которую подписаны почти 80 тысяч человек, выложила в "сторис" видео, на котором маленький ребенок курит кальян.

"Родители ей разрешили", - подписала видео автор.

Судя по тому, как ребенок умело управляется с кальяном, курит девочка далеко не впервые и с явным удовольствием, а на заднем плане взрослые спрашивают ее:

- Сколько тебе лет? Шесть?

- Семь, - отвечает девочка и продолжает курить кальян, демонстрируя, как она умеет делать затяжки и выпускать дым.



Фото: Телеграм/Труха.Харьков

Как выяснили пользователи, девочка на видео - семилетняя племянница Кристины. Поэтому в интернете это не оценили и разнесли в пух и прах и родителей девочки, и Крюкову, потребовав привлечь их к ответственности.

Как выяснил местный Telegram-канал "Труха", автор видео - тетя Кристина ранее уже была замечена в скандале в Харькове. Тогда ее мужа обвинили в поджоге автомобиля одной из клиенток Кристины. В настоящее время супруги разведены.





Напомним, не так давно в Украине отгремел другой скандал с несовершеннолетними. Его причиной стал роман 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая, который поощрялся их родителями.

А в прошлом месяце популярный украинский TikTok-блогер Александр Волошин попал в скандал, отобрав у своей маленькой подписчицы подаренный им же iPhonе.