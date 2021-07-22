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"Тетя плохому не научит, да?": блогерша-косметолог из Харькова научила 7-летнюю племянницу курить кальян и похвалила ее умения. ВИДЕО

В украинском сегменте Instagram разгорелся скандал из-за пользовательницы, опубликовавшей видео времяпрепровождения с племянницей, которую она учила курить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Telegram-канале Perepichka News.

На своей странице Кристина Крюкова (_kristina_cosmetologist_) из Харькова, на которую подписаны почти 80 тысяч человек, выложила в "сторис" видео, на котором маленький ребенок курит кальян.

"Родители ей разрешили", - подписала видео автор.

Судя по тому, как ребенок умело управляется с кальяном, курит девочка далеко не впервые и с явным удовольствием, а на заднем плане взрослые спрашивают ее:

- Сколько тебе лет? Шесть?

- Семь, - отвечает девочка и продолжает курить кальян, демонстрируя, как она умеет делать затяжки и выпускать дым.

Тетя плохому не научит, да?: блогерша-косметолог из Харькова научила 7-летнюю племянницу курить кальян и похвалила ее умения 01
Фото: Телеграм/Труха.Харьков

Как выяснили пользователи, девочка на видео - семилетняя племянница Кристины. Поэтому в интернете это не оценили и разнесли в пух и прах и родителей девочки, и Крюкову, потребовав привлечь их к ответственности.

Как выяснил местный Telegram-канал "Труха", автор видео - тетя Кристина ранее уже была замечена в скандале в Харькове. Тогда ее мужа обвинили в поджоге автомобиля одной из клиенток Кристины. В настоящее время супруги разведены.

Напомним, не так давно в Украине отгремел другой скандал с несовершеннолетними. Его причиной стал роман 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая, который поощрялся их родителями.

А в прошлом месяце популярный украинский TikTok-блогер Александр Волошин попал в скандал, отобрав у своей маленькой подписчицы подаренный им же iPhonе.

дети (6576) курение (246) Харьков (7581) блогер (221)


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Топ комментарии
+27
харьковские
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22.07.2021 13:47 Ответить
+22
А в следующий раз я научу тебя как заработать на Лексус!
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22.07.2021 13:45 Ответить
+19
"блогерша-косметолог из Харькова... " -это уже, плять, диагноз...
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22.07.2021 13:47 Ответить
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Кацапи...
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22.07.2021 13:44 Ответить
Харьков.
Какие кацапы?
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22.07.2021 13:46 Ответить
харьковские
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22.07.2021 13:47 Ответить
там мешкають українці
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22.07.2021 14:30 Ответить
Посмотри на харю, там украинкой и не пахнет...типичная мокша
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22.07.2021 14:45 Ответить
кацап, это твои братья, потомки урок и гамасеков, которые совокуплялись между собой.
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22.07.2021 17:18 Ответить
Казапи зайди…вони такі…непередбачені
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22.07.2021 16:32 Ответить
очередные губы с мухосранска
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22.07.2021 13:45 Ответить
с харькова там одни ватники которе гепу любят
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22.07.2021 14:12 Ответить
гєпи давно немає серед живих
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22.07.2021 14:30 Ответить
он у них вечно живой
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22.07.2021 14:49 Ответить
Ага, ну прям как Ленин: - "Ленин жив, Ленин вечно будет жить"!
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22.07.2021 17:19 Ответить
А в следующий раз я научу тебя как заработать на Лексус!
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22.07.2021 13:45 Ответить
зараз адмінка, а тоді вже буде кримінал
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22.07.2021 17:14 Ответить
ну шо опять за ипанутые харьковчане ..
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22.07.2021 13:45 Ответить
Тетя скоро научит курить трубу лексуса на заднем плане.
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22.07.2021 13:47 Ответить
Если вчитаться в детали, там все намного интересней. Тетя с мужем развелась после того как он поджог машину ее клиентки.... Ух, я страсть как люблю такие мелодрамы!
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22.07.2021 14:16 Ответить
"блогерша-косметолог из Харькова... " -это уже, плять, диагноз...
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22.07.2021 13:47 Ответить
батько застукав Вовочку на Лєночці
перша думка: еге, так і палити навчиться...
...................................................................
ця вже навчилася
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22.07.2021 13:48 Ответить
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22.07.2021 13:49 Ответить
Лиха беда - начало...
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22.07.2021 17:24 Ответить
Я навіть не маю жодних сумнівів за кого голосувало це тьотя! А дівчинку негайно рятувати!
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22.07.2021 13:48 Ответить
А Вы уверены что она голосовала? Для этого читать нужно уметь...
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22.07.2021 13:51 Ответить
Знаете, я помню в нашем дворе дядьку по фамилии горшенин. Маленький, кривоногий. Так он собирал кучу бабок с лавок и вёл их голосовать. Сначала за коммуняк, потом за овоща. И они шли,мля! Может они уже сдохли, а мы имеем вот это вот всё! За зелю тоже самое
Уклонисты,наркоманы, любители дебильного квартала и скотов. Когда уже эти идиоты кончатся?!
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22.07.2021 14:11 Ответить
никогда
надо среди нас проводить разъяснительную работу - как космические корабли бороздят большой театр
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22.07.2021 14:30 Ответить
Назначьте время, когда я смогу среди вас проводить разъяснительную работу. Бо вы торчите в одно время, а корабли бороздят большой театр в другое. А я в это время сплю
И вот как же нам совпасть?!)))
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22.07.2021 14:41 Ответить
мы невченые, пансиёнон неканчали
а вам все хиханьки
абыдна слюшай
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22.07.2021 14:55 Ответить
Ну тогда иди и на зелькин пальтрэт пофапай. Может на какой-то пансийон и кончишь. И тогда тебе будет ниабыдна, слюшай!)
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22.07.2021 15:20 Ответить
Коли ви мали на увазі скінчити на пансіон, сподіваюсь це не у фізіологічному сенсі?
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22.07.2021 15:29 Ответить
та то вона то и щэ на пальтрэт
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22.07.2021 15:42 Ответить
Ви вже, мабуть, і фізіологічно не зможете, бо багато бухаєте. Не переймайтеся. Це є норма для зелєфанів.)
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22.07.2021 15:52 Ответить
Перепрошую, а що саме спонукало вас дійти до висновку, що я багато бухаю???
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22.07.2021 16:08 Ответить
вот так и партии(лузерные), отправляют нас к пальтрэту у куток, а опосля их высокородия удивляются, шо опять ....
мо высокородиям невжилу или впа ..ло в народ идти народничеством заниматься, так чё потом скулить, рученки заламывать, глазки закатывать, слюной брызгать?
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22.07.2021 15:40 Ответить
- Чому на світі набагато менше розумних людей, ніж ідіотів?
- Тому що поки розумні люди захищають Батьківщину, ідіоти в тилу трахаються і плодяться!
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22.07.2021 14:58 Ответить
Я теж. За даними МОЗ в Україні майже третина населення (а це і є близко 27%!!!) мають проблеми з психікою. Схоже, ця тьотя теж входить до їх числа, бо нормальна людина 7-літню дитину такому вчити не буде. І за кого проголосували ті 27%?
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22.07.2021 23:24 Ответить
Тетя-ипанько...
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22.07.2021 13:49 Ответить
Тётя пристроит племянницу в эскорт за живые евро.
Племянница вырастет, поймёт что к чему, и разберётся с постаревшей тётей.
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22.07.2021 13:53 Ответить
Немецкие короткометражки тоже неплохие деньги приносят....
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22.07.2021 13:58 Ответить
Радители не долеко ушли
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22.07.2021 14:00 Ответить
Скоро девочка будет курить кожаные мундштуки один за другим.
А тётя косметолог будет смазывать потёртости на натруженных губах.
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22.07.2021 13:51 Ответить
а у родителей диагноз видать ещё страшнее , *****, чем у тёти...
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22.07.2021 13:51 Ответить
По тёте видно что ************ ещё та! Вылитая ***********!
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22.07.2021 14:00 Ответить
Сер, ну как Вы можете так о даме???! Блогерша она, хотя разницы особой нет.... Даже в Харьков захотелось сьездить... Хотя чего так далеко ехать, после 23.00 в увеселительных заведениях практически все блогерши!
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22.07.2021 14:03 Ответить
Діду, а звідки ви знаєте, що коїться у тих закладах після 23 години???
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22.07.2021 15:30 Ответить
В очереди в совбезе рассказывали! От така уйня, малята!
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22.07.2021 15:51 Ответить
были люди, как люди и вдруг все стали "блогерами-косметолагами"))))
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22.07.2021 14:03 Ответить
Не всегда это плохо... Особенно когда выпьешь и так и тянет дать кому то интервью!
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22.07.2021 14:10 Ответить
80 тис. дурникам, що підписані на сторінку, це цікаво?
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22.07.2021 14:22 Ответить
Среди подписчиков президента или первой леди случайно нет?
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22.07.2021 14:40 Ответить
"Тітка поганого не навчить, еге ж?": Блогерка-косметолог з Харкова навчила 7-річну племінницю курити кальян і похвалила її вміння - Цензор.НЕТ 9767
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22.07.2021 14:39 Ответить
Утилізувати цю повтору разом із 80 тис. підписників.
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22.07.2021 14:42 Ответить
Не трогайте деффачку! Все профессии важны, все профессии нужны!
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22.07.2021 14:47 Ответить
Так блогер Волошин тоже русскочелюстной, из Киева. Отбирал телефон у русскоязычной девочки. Это комментаторам которые пишут про харьковских кацапов. Кстати, почему этой новости не было на Цензоре? Потому что он не из Харькова?)

"Тітка поганого не навчить, еге ж?": Блогерка-косметолог з Харкова навчила 7-річну племінницю курити кальян і похвалила її вміння - Цензор.НЕТ 2027
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22.07.2021 15:22 Ответить
*****, спеціально почитав статтю про цю ситуацію, він реально який дебіл, його на зону треба, нехай звідти відосики знімає з під шконки.
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22.07.2021 17:21 Ответить
То не кальян, а ингалятор 🤣🤣🤣.
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22.07.2021 16:15 Ответить
Достойная смена растет , через несколько лет она ее и с мужиками спать научит !
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22.07.2021 18:08 Ответить
вангую в 9 лет она научит свою племянницу сосать
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22.07.2021 18:31 Ответить
Деграданты конченые... И дети у них такие же...
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22.07.2021 19:45 Ответить
Из Харькова что ни новость,все ,,из жизни кацапов,,
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22.07.2021 20:22 Ответить
 
 