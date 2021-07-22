РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8493 посетителя онлайн
Новости Видео
2 196 6

"Узников Кремля обменять на фуксов": активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 июля, представители патриотических сил провели под зданием Офиса Президента акцию "Российскую агентуру – вон из Украины!"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Организаторы акции: Украинская Общественная Инициатива (руководитель - Николай Карпюк), Украинские силы самообороны (руководитель - Анатолий Медведь), ОО "Вартові України" (руководитель - Денис Гайда), Штаб батальонов УНСО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решения суда об остановке санкций в отношении бизнесмена Фукса на сегодняшний день нет, - Данилов

В рамках акции состоялась инсталляция #чемоданвокзалроссия.

Митингующие  держали национальные флаги и флаги ОУНС, а также плакаты с надписями "Фукс - как погодка в Москве", "Узников Кремля обменять на фуксов" и "Россиянина Фукса - в российскую тюрьму" с изображением российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, депутатов Виктора Медведчука и Вадима Новинского.

Активисты передали свои требования к президенту Зеленскому, в частности среди них активизировать борьбу с российскими олигархами в Украине. Кроме того, митингующие требуют предусмотреть в законе о деолигархизации положение, согласно которому в случае попадания в категорию агентов влияния государства-агрессора у олигархов автоматически конфискуется имущество и им запрещается заниматься публичной деятельностью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ. ФОТО

"За время войны Украина наполнилась агентами влияния врага, которые даже не скрывают свои пророссийские позиции: Медведчук, Фукс, Новинский – это люди, которым безразлична Украина. Они мечтают построить здесь отдельную губернию Новороссия и ездить на поклон к царю в Кремль. Сегодня эти лица внесены в санкционный список, но если у власти нет сил посадить этих агентов влияния врага, то она должна по крайней мере лишить их гражданства и выслать из Украины!" - заявил один из организаторов акции Николай Карпюк.

Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 01
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 02
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 03
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 04
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 05
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 06
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 07
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 08
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 09
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 10
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 11
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 12
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 13
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 14
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 15
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 16
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 17
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 18
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 19
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 20
Узников Кремля обменять на фуксов: активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 18 июня на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против двух бизнесменов - Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Фирташа "наказали" за титановый бизнес, который поставлял сырье на российские военные предприятия.

Вместе с тем санкции против Фукса ввели из-за кейсов компании "Голден Деррик".

19 февраля СНБО наложила санкции на имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за расследования СБУ относительно возможного финансирования терроризма со стороны политика. Тогда секретарь СНБО отметил, что санкции применяются ко всему имуществу, которым владеет Медведчук.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Автор: 

Медведчук Виктор (1791) Новинский Вадим (439) протест (5862) россия (96200) Карпюк Николай (177) пленные (2174) Фукс Павел (36) Офис Президента (1803)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/kameniar_ua
https://twitter.com/kameniar_ua Каменяр
https://twitter.com/kameniar_ua @kameniar_ua

Просто хочу нагадати, що робоча група при Президентові України з питань звільнення полонених востаннє засідала 9 липня 2020 року.

Більше року питання звільнення полонених не цікавить нікого.
показать весь комментарий
22.07.2021 15:36 Ответить
Новинского за сдачу в лом украинского корвета на нары!
показать весь комментарий
22.07.2021 15:40 Ответить
краще було б додати у бошки тим фуксам-медведчукам-новінським-рабіновичам по інородному предмету вагою у декілька грам
показать весь комментарий
22.07.2021 15:43 Ответить
Я би не вважав бранцями Кремля, тих хто поїхав до московії після 2014 за власною волею.
показать весь комментарий
22.07.2021 18:09 Ответить
Нашли куда прийти - под ОП - там самая главная кремлевская агентура и сидит - Ермак, Демченко, Татаров и др.
показать весь комментарий
22.07.2021 18:58 Ответить
Ну вот, что и требовалось доказать. "Патриотические силы" удачно осваивают деньги Коломойского, который руками своего президента воюет с Медведчуком и Фуксом. Трубу Медведчука, бубочка уже Коломойскому передал. Теперь у Фирташа пытаецца отобрать какой-нибудь завод. И самое комичное, шо Коломойский послал их митинговать перед зданием где работают главные агенты влияния Кремля-Ермак, Демченко, Татаров, и сам Зеленский признавшийся в передаче секретной информации по вагеровцам.
показать весь комментарий
22.07.2021 19:23 Ответить
 
 