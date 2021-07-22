"Узников Кремля обменять на фуксов": активисты пикетировали ОП с требованием активизировать борьбу с агентам влияния России в Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 июля, представители патриотических сил провели под зданием Офиса Президента акцию "Российскую агентуру – вон из Украины!"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Организаторы акции: Украинская Общественная Инициатива (руководитель - Николай Карпюк), Украинские силы самообороны (руководитель - Анатолий Медведь), ОО "Вартові України" (руководитель - Денис Гайда), Штаб батальонов УНСО.

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В рамках акции состоялась инсталляция #чемоданвокзалроссия.

Митингующие держали национальные флаги и флаги ОУНС, а также плакаты с надписями "Фукс - как погодка в Москве", "Узников Кремля обменять на фуксов" и "Россиянина Фукса - в российскую тюрьму" с изображением российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, депутатов Виктора Медведчука и Вадима Новинского.

Активисты передали свои требования к президенту Зеленскому, в частности среди них активизировать борьбу с российскими олигархами в Украине. Кроме того, митингующие требуют предусмотреть в законе о деолигархизации положение, согласно которому в случае попадания в категорию агентов влияния государства-агрессора у олигархов автоматически конфискуется имущество и им запрещается заниматься публичной деятельностью.

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"За время войны Украина наполнилась агентами влияния врага, которые даже не скрывают свои пророссийские позиции: Медведчук, Фукс, Новинский – это люди, которым безразлична Украина. Они мечтают построить здесь отдельную губернию Новороссия и ездить на поклон к царю в Кремль. Сегодня эти лица внесены в санкционный список, но если у власти нет сил посадить этих агентов влияния врага, то она должна по крайней мере лишить их гражданства и выслать из Украины!" - заявил один из организаторов акции Николай Карпюк.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 18 июня на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против двух бизнесменов - Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Фирташа "наказали" за титановый бизнес, который поставлял сырье на российские военные предприятия.

Вместе с тем санкции против Фукса ввели из-за кейсов компании "Голден Деррик".

19 февраля СНБО наложила санкции на имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за расследования СБУ относительно возможного финансирования терроризма со стороны политика. Тогда секретарь СНБО отметил, что санкции применяются ко всему имуществу, которым владеет Медведчук.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.