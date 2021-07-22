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В Киеве неисправный троллейбус, который толкали пассажиры, протаранил внедорожник Nissan. ВИДЕО камер наблюдения

Курьезное ДТП произошло в Киеве на Севастопольской площади с участием троллейбуса и легкового автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликовала киевская полиция.

На записи видно, что пассажиры вместе с водителем толкают сломавшийся троллейбус и таранят внедорожник Nissan, водитель которого попытался объехать троллейбус со второй полосы, чтобы повернуть направо. 

Полиция составила админпротокол на водителя троллейбуса за нарушение ПДД, которое повлекло ДТП.

В Киеве неисправный троллейбус, который толкали пассажиры, протаранил внедорожник Nissan 01

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Автор: 

ДТП (7686) Киев (25685) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+69
Тут протокол нужно на водилу ниссана составлять...а не на водилу тролейбуса..
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22.07.2021 15:56 Ответить
+61
Ніссан виліз під тралік, який вже рухався.
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22.07.2021 15:55 Ответить
+56
"Ниссан" сам виноват, что подрезал троллейбус.
Но много дебилов - это сила.
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22.07.2021 15:55 Ответить
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Ладно была бы правильная квалификация, а так облажались и выставили это на показ)))
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22.07.2021 16:39 Ответить
Очевидно, в Ніссані свої або добре башлянули, от і перебділи ідіоти.
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22.07.2021 16:43 Ответить
Якщо тролейбус стояв, то це є перешкода, яку треба об'їхати.
Якщо він їхав (не важливо що чи хто його приводило в рух), то значить Ніссан підрізав рухаючиййся транспортний засіб.
Що в результаті маємо? Дебільну поліцію!
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22.07.2021 16:40 Ответить
Перепрошую, рухаючиййся - рухомий.
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22.07.2021 16:41 Ответить
Так, дякую.
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22.07.2021 17:19 Ответить
"той що рухається"
Рухомий це трохи інше)
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23.07.2021 00:54 Ответить
? Мдя...
Рухомий то і є ТОЙ, що рухається, переміщається, змінює своє положення в просторі...
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23.07.2021 08:46 Ответить
рухомий - це той, що МОЖЕ рухатись, а не рухається обов'язково в якийсь момент часу ))
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23.07.2021 11:04 Ответить
Мдя... Я не лікар, не допоможу, тут дуже тяжкий трафунок...
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23.07.2021 11:18 Ответить
Вже всім зрозуміло, що ти облажалось, досить себе принижувати
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23.07.2021 18:50 Ответить
Словни відкрий, щоб не соромитись.
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23.07.2021 13:06 Ответить
Власне, не соромся. Підозрюю, ти за Зеленського голосував?

http://sum.in.ua/ Словник української мови
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980)

РУХО́МИЙ, а, е.
1. Який перебуває в постійному русі. Світ є рухома матерія (Логіка, 1953, 79).
2. Який переміщається з місця на місце. На рухомих пісках рослини не встигають розвинути досить міцну кореневу систему, здатну протистояти вітрові (Наука і життя, 11, 1967, 50);
// Який переноситься, перевозиться з місця на місце. Щоб уникнути перегрівання рослин і досягти рівномірного освітлення, широко використовують рухому освітлювальну установку (Овочівництво закритого і відкритого ґрунту, 1957, 40); Рухома кіноустановка.

3. ▲ Рухомий наголос див. http://sum.in.ua/s/nagholos наголос . 4. Який може бути переміщений з одного місця в інше. Дав [Єремія] приказ слугам якмога швидше укладати його пожитки, складати на вози намети, хапати похапцем зброю, коні та всяке рухоме добро (Нечуй-Левицький, VII, 1966, 147); Гуляли це не загорьовані трударі, не жителі нужденних халуп на бідацькій приміській околиці, а безжурні володарі всього рухомого і нерухомого добра на землі (Юрій Смолич, Мир.., 1958, 59).

5. Який рухається завдяки своїй будові (про механізм, машину, пристрій і т. ін.). Корпус струга, на якому вміщено різаки, рухомий. Це забезпечує хорошу його маневреність і виймання вугілля в будь-якому місці лави (Наука і життя, 1, 1963, 14).
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23.07.2021 14:34 Ответить
Швидше ти за зеленського, якраз його рівень.
Вже навіть словник відкрив і все-одно не догнав, що облажався.
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23.07.2021 15:52 Ответить
Придурку, як тобі ще пояснити?
РУХО́МИЙ, а, е.
Який переміщається з місця на місце. Який рухається завдяки своїй будові (про механізм, машину, пристрій і т. ін.).
Не доходить? Тролейбус РУХАЄТЬСЯ, тобто він є рухомим. Хоча, нема чого старатись, зебілізм невиліковний, співчуваю.
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23.07.2021 16:59 Ответить
Але тупе)))
Ти десь чуло вислів "рухомий автомобіль"?
Не від своїх тупих родичів, а хоча б по телевізору?
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23.07.2021 18:13 Ответить
Вертайся москалям хати будувати, це все, на що ти здатне.
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23.07.2021 18:17 Ответить
Йди на хрін, дебіле.

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=308&action=show Автомобіль (від гр. αὐτο - сам і лат., рухомий).

Але для тебе то занадто складно, слова складати і елементарні поняття розуміти. Тим більше, я поправив людину, яка вжила незрозуміле "рухаючиййся". Тому ще раз - йди, придурку на хрін. Надіюсь, що хоч це до тебе дійде.
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23.07.2021 18:31 Ответить
А нєхєр виправляти інших, якщо ти саме тупеньке.
Не пропадало б ти у підмосков'ї на будовах, то знало б, що рухомий - це прикметник. Автомобіль може бути в "рухомому стані" або "нерухомому стані".

А ознаку предмета за дією дає ДІЄПРИКМЕТНИК. "Той, що рухається".
Запитай у своєї вчительки української.
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23.07.2021 18:44 Ответить
Морфологія і походження слова тут до чого, кретине?)))
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23.07.2021 18:46 Ответить
Придурку, не заспокоїшся? Рухомий то і є ДІЄПРИКМЕТНИК, придурку. Той, що рухається, тобто, виконує дію переміщення в просторі!

І на, перше, що попало на очі:

http://sum.in.ua/ Словник української мови
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980)
в означеннях
Тлумачення, значення слова «падаючий»:
ПА́ДАЮЧИЙ, а, е.
1. Дієпр. акт. теп. ч. до падати.
2. у знач. прикм. Який спадає вниз; пов'язаний з таким спадом. Повітряну заслінку не можна довго тримати в закритому стані, особливо якщо маємо карбюратор з падаючим потоком повітря (Доценко та ін., Автомобіль, 1957, 80); Величезна сила падаючої води здатна приводити в рух найважчі машини (Фізична географія, 5, 1956, 48).
http://sum.in.ua/p/6/12/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 12.
І ще раз звідти ж - рухомий, той, що переміщається з місця на місце. Не дійде, дебіле?
Ну тоді ще раз - йди на хрін і відстань, придурку.
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23.07.2021 18:59 Ответить
От твій мозок є рухомим, бо він маленький, а голова велика. Це значить, що він "рухається, завдяки своїй будові", як у пункті 5.
Але це не значить, що він рухається в даний момент, бо зараз ти можеш валятись п'яний.
А от коли ти йдеш, хитаючись з похміля, то він починає рухатись, перекочуючись від вуха до вуха. Тепер він "той, що рухається."
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23.07.2021 19:01 Ответить
Дауне, рухомий - прикметник.
Падаючий - дієприкметник.
Реально, таких тупих недоукраїнців ще не зустрічав.
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23.07.2021 19:04 Ответить
ви не плутайте "рухомий" та "той, що рухається"
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23.07.2021 11:02 Ответить
дебильного комментатора имеем. Гугли статью 121 ПДД
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22.07.2021 18:28 Ответить
Ну и?))) Это не ты ли составлял протокол?) Какой пункт этой статьи подходит под данную ситуацию?) Можно дословно)))
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22.07.2021 18:46 Ответить
Напевно ОЦЕ створіння, яке по цапській традиції вважає образу найсильнішим аргументом в суперечці, вважає що водій був непристебнутий, бо вийшов з тролейбуса.
Ну або ВОНО вважає, що водій, знаходячись на вулиці, керував несправним транспортним засобом.
Мабудь дійсно ВОНО і є тим полиціянтом!
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22.07.2021 19:26 Ответить
сказочный ниссан...
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22.07.2021 16:55 Ответить
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22.07.2021 17:13 Ответить
А вот мне внедорожник почему-то не жалко...
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22.07.2021 17:39 Ответить
бо у нього власник iдiйот
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22.07.2021 23:58 Ответить
Ниссан двигался по дороге с круговым движением. Он должен был остановиться и стоять, как другие машины, пока не появится возможность с включенным правым поворотом съехать с кольца. Фактически Ниссан выехал на полосу встречного движения и допустил ДТП. Видно что баба в цветастой юбке и в желтой футболке были глубоко возмущены. А если бы они ехали на велосипеде в правой полосе? Были бы сбиты насмерть или покалечены.
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22.07.2021 17:41 Ответить
Знавець мля. Уже несколько лет как по кольцу главная

У на конкретно этом перекрёстке у троллейбуса ещё и уступи дорогу висит дополнительно

По большому счёту тут должна быть обоюдка, но у водилы ниссана при себе были наличные...
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23.07.2021 11:12 Ответить
Ніби Ніссан сам винний. Хто ж так повертає...
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22.07.2021 18:05 Ответить
водитель троллейбуса виноват, т.к. управлял неисправным транспортным средством (причем сознательно, заведомо неисправным!). Статью ПДД гуглить лень.
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22.07.2021 18:25 Ответить
Если бы вы их не гуглили, а ЗНАЛИ, то такой бред бы не писали))) Там все четко указано))
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22.07.2021 18:49 Ответить
Менты вообще идиоты или им хорошо забашляли что они составили протокол на водителя тролейбуса? Там и слепому видно что идиот на ниссане подрезал тролейбус.
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22.07.2021 18:42 Ответить
Менты в Киеве всегда идиотами были, они даже неспособны выучить одну небольшую брошюрку - ПДД.
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22.07.2021 19:39 Ответить
Сразу вспомнился старый анекдот, про водителя катка- асфальтоукладчика и водителя 600-го мерса, который «пристроился» сзади в каток…. У водилы катка гаишники берут пояснения : « ну, рассказывай, как обгонял, как подрезал»…
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22.07.2021 19:53 Ответить
Що, акумулятори несправні, не міг тих пару метрів своїм ходом?
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22.07.2021 19:59 Ответить
а нiсан зовсi олєнь
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22.07.2021 23:58 Ответить
Интересно, какой пункт ПДД нарушил троллейбус, что на него составили протокол?
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22.07.2021 20:45 Ответить
зачем его толкать??, они на батарейках!)))
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22.07.2021 21:07 Ответить
ментяра, дебил. не увидел на видео 1. нисан двигался по встречной полосе. 2 проезжая возле авто на дороге нужно предусмотреть все варианты. 3 по его вине чуть не попал под колеса мужик.

если так похабно подходить к делу то задавив человека двигаясь задним ходом, виноват пешеход. а потому что нехрен шастать где не попадя. абсурд?. по логике мента, нет, не абсурд.
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22.07.2021 21:11 Ответить
мусора - не люди, тут нечего обсуждать.
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23.07.2021 01:11 Ответить
Як то кажуть: "Застав дурня Богу молитись, так він і лоба розшибе"

Нащо ви толкаєте поломаний тролейбус? ) Радянський союз у людях в голові.
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22.07.2021 21:52 Ответить
Наверное затем что он заблокировал выезд с кольца, куда так хотел попасть Ниссан.
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22.07.2021 22:14 Ответить
Внедорожник явно подрезал троллейбус и еще без поворотников.
Да и вообще, при чем тут водитель троллейбуса, ловите людей, которые троллейбус толкали!
Пусть выплачивают за ремонт!
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22.07.2021 22:10 Ответить
А куди це російськомовне чмо хотіло заїхати на позашляховику? На тротуар?
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22.07.2021 23:51 Ответить
Явно водій тролейбуса і пасажири діяли правильно, водій Ніссана порушив:
1. Тролейбус цілком правильно подавав сигнал "аварія" - мигав поворотами з обох сторін, причому з лівої його сторони, звідки виліз Ніссан, могло бути не видно правої сторони тролейбуса, тобто:
1.1. Якщо водій Ніссана не бачив ззаду правий сигнал повороту тролейбуса, то значить, він бачив, що тролейбус дає сигнал повороту вліво. У такому разі він підрізав тролейбус, повертаючи назустріч його повороту.
1.2. Інакше водій Ніссана знав, що тролейбус дає сигнал "аварія". У такому разі:
Водій Ніссана не міг знати, що саме поламалося у тролейбуса, що є причиною аварії. А може, у нього гальма відмовили? Може, водію стало погано і тролейбус некерований? Може, терористи захопили тролейбус і наказали водію спочатку стояти, а потім їхати і давити Ніссани аж до Ірану чи Сирії, а він зміг тільки сигнал "аварія" увімкнути, щоб попередити всіх водіїв Ніссанів?..
У будь-якому разі, сигнал "аварія" попередив усіх про небезпеку, таким чином водій тролейбуса зняв відповідальність і з себе, і з пасажирів, які добровільно перетворилися на тяглову силу, і переклав відповідальність на всіх оточуючих учасників руху, особливо, на водіїв. Оточуючі водії зобов'язані були зробити все можливе, щоб уникнути будь-яких небезпек поблизу аварійного транспорту. Замість цього водій цього Ніссана поперся поперек курсу тролейбуса, при цьому не залишив практично ніякої страхової відстані між собою і аварійним тролейбусом. Ще й вже пропустив з'їзд з кільця і намагався рухатися не тільки поперек, але і проти напряму руху кільця.
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23.07.2021 00:15 Ответить
До речі, саме те, що водій Ніссана не зміг з'їхати, бо промахнувся і пропустив з'їзд, стало причиною його зупинки, а саме його раптова, тобто, непередбачена зупинка перед аварійним тролейбусом стала причиною зіткнення.
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23.07.2021 00:28 Ответить
а чего они его вообще толкали? ладно зимой, это уже нормально Но сейчас ...
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23.07.2021 00:21 Ответить
там пересечение нескольких троллейбусных линий, скорее всего токосъёмник в зазор попал когда троллейбус затормозил
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23.07.2021 11:15 Ответить
Ждем развернутого объяснения от полиции.
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23.07.2021 03:32 Ответить
солідарна відповідальність))
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23.07.2021 08:41 Ответить
Такое могло произойти только в Киеве...одно дело когда подрезают на скоростях но тут тралик еле плёлся - за легковушкой полный водятел
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23.07.2021 08:45 Ответить
Очередной полицейский маразм.
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23.07.2021 08:58 Ответить
Нисссановод идиот
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23.07.2021 10:03 Ответить
если отбросить эмоции и посмотреть видео то:
тралик СТОЯЛ, его уже начали объезжать машины (красный ситроен), сразу за красным ситроеном поехал ниссан которому в бок уже набирал ход тралик не убедившись в безопасности маневра, водила вообще не сидел за рулем. А почему ниссан не поехал дальше? да потому, что по среди дороги стояло две тупые курицы, которые и толкать не толкали а тупо ПОСРЕДИ дороги стояли да ещё и потом руками ходили махали, елси бы их небыло он бы спокойно проехал там (хотя я и так проехал бы).
Объективно и по ПДД водила троллейбуса виновен НО по человечески понятно, что ниссан дебилоид дважды, первый, что сам подлез, второй - что приссал закончить маневр.
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23.07.2021 10:39 Ответить
о каких курицах идет речь???
проблема в ниссане дебилоиде трижды
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23.07.2021 17:15 Ответить
открой болты, оба.
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23.07.2021 17:32 Ответить
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