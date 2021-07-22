В Киеве неисправный троллейбус, который толкали пассажиры, протаранил внедорожник Nissan. ВИДЕО камер наблюдения

Курьезное ДТП произошло в Киеве на Севастопольской площади с участием троллейбуса и легкового автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликовала киевская полиция.

На записи видно, что пассажиры вместе с водителем толкают сломавшийся троллейбус и таранят внедорожник Nissan, водитель которого попытался объехать троллейбус со второй полосы, чтобы повернуть направо.

Полиция составила админпротокол на водителя троллейбуса за нарушение ПДД, которое повлекло ДТП.

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