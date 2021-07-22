В Киеве неисправный троллейбус, который толкали пассажиры, протаранил внедорожник Nissan. ВИДЕО камер наблюдения
Курьезное ДТП произошло в Киеве на Севастопольской площади с участием троллейбуса и легкового автомобиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликовала киевская полиция.
На записи видно, что пассажиры вместе с водителем толкают сломавшийся троллейбус и таранят внедорожник Nissan, водитель которого попытался объехать троллейбус со второй полосы, чтобы повернуть направо.
Полиция составила админпротокол на водителя троллейбуса за нарушение ПДД, которое повлекло ДТП.
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+69 Привет
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+56 Colt
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Якщо він їхав (не важливо що чи хто його приводило в рух), то значить Ніссан підрізав рухаючиййся транспортний засіб.
Що в результаті маємо? Дебільну поліцію!
Рухомий це трохи інше)
Рухомий то і є ТОЙ, що рухається, переміщається, змінює своє положення в просторі...
http://sum.in.ua/ Словник української мови
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980)
РУХО́МИЙ, а, е.
1. Який перебуває в постійному русі. Світ є рухома матерія (Логіка, 1953, 79).
2. Який переміщається з місця на місце. На рухомих пісках рослини не встигають розвинути досить міцну кореневу систему, здатну протистояти вітрові (Наука і життя, 11, 1967, 50);
// Який переноситься, перевозиться з місця на місце. Щоб уникнути перегрівання рослин і досягти рівномірного освітлення, широко використовують рухому освітлювальну установку (Овочівництво закритого і відкритого ґрунту, 1957, 40); Рухома кіноустановка.
3. ▲ Рухомий наголос див. http://sum.in.ua/s/nagholos наголос . 4. Який може бути переміщений з одного місця в інше. Дав [Єремія] приказ слугам якмога швидше укладати його пожитки, складати на вози намети, хапати похапцем зброю, коні та всяке рухоме добро (Нечуй-Левицький, VII, 1966, 147); Гуляли це не загорьовані трударі, не жителі нужденних халуп на бідацькій приміській околиці, а безжурні володарі всього рухомого і нерухомого добра на землі (Юрій Смолич, Мир.., 1958, 59).
5. Який рухається завдяки своїй будові (про механізм, машину, пристрій і т. ін.). Корпус струга, на якому вміщено різаки, рухомий. Це забезпечує хорошу його маневреність і виймання вугілля в будь-якому місці лави (Наука і життя, 1, 1963, 14).
Вже навіть словник відкрив і все-одно не догнав, що облажався.
РУХО́МИЙ, а, е.
Який переміщається з місця на місце. Який рухається завдяки своїй будові (про механізм, машину, пристрій і т. ін.).
Не доходить? Тролейбус РУХАЄТЬСЯ, тобто він є рухомим. Хоча, нема чого старатись, зебілізм невиліковний, співчуваю.
Ти десь чуло вислів "рухомий автомобіль"?
Не від своїх тупих родичів, а хоча б по телевізору?
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=308&action=show Автомобіль (від гр. αὐτο - сам і лат., рухомий).
Але для тебе то занадто складно, слова складати і елементарні поняття розуміти. Тим більше, я поправив людину, яка вжила незрозуміле "рухаючиййся". Тому ще раз - йди, придурку на хрін. Надіюсь, що хоч це до тебе дійде.
Не пропадало б ти у підмосков'ї на будовах, то знало б, що рухомий - це прикметник. Автомобіль може бути в "рухомому стані" або "нерухомому стані".
А ознаку предмета за дією дає ДІЄПРИКМЕТНИК. "Той, що рухається".
Запитай у своєї вчительки української.
І на, перше, що попало на очі:
http://sum.in.ua/ Словник української мови
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980)
в означеннях
Тлумачення, значення слова «падаючий»:
ПА́ДАЮЧИЙ, а, е.
1. Дієпр. акт. теп. ч. до падати.
2. у знач. прикм. Який спадає вниз; пов'язаний з таким спадом. Повітряну заслінку не можна довго тримати в закритому стані, особливо якщо маємо карбюратор з падаючим потоком повітря (Доценко та ін., Автомобіль, 1957, 80); Величезна сила падаючої води здатна приводити в рух найважчі машини (Фізична географія, 5, 1956, 48).
http://sum.in.ua/p/6/12/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 12.
І ще раз звідти ж - рухомий, той, що переміщається з місця на місце. Не дійде, дебіле?
Ну тоді ще раз - йди на хрін і відстань, придурку.
Але це не значить, що він рухається в даний момент, бо зараз ти можеш валятись п'яний.
А от коли ти йдеш, хитаючись з похміля, то він починає рухатись, перекочуючись від вуха до вуха. Тепер він "той, що рухається."
Падаючий - дієприкметник.
Реально, таких тупих недоукраїнців ще не зустрічав.
Ну або ВОНО вважає, що водій, знаходячись на вулиці, керував несправним транспортним засобом.
Мабудь дійсно ВОНО і є тим полиціянтом!
У на конкретно этом перекрёстке у троллейбуса ещё и уступи дорогу висит дополнительно
По большому счёту тут должна быть обоюдка, но у водилы ниссана при себе были наличные...
если так похабно подходить к делу то задавив человека двигаясь задним ходом, виноват пешеход. а потому что нехрен шастать где не попадя. абсурд?. по логике мента, нет, не абсурд.
Нащо ви толкаєте поломаний тролейбус? ) Радянський союз у людях в голові.
Да и вообще, при чем тут водитель троллейбуса, ловите людей, которые троллейбус толкали!
Пусть выплачивают за ремонт!
1. Тролейбус цілком правильно подавав сигнал "аварія" - мигав поворотами з обох сторін, причому з лівої його сторони, звідки виліз Ніссан, могло бути не видно правої сторони тролейбуса, тобто:
1.1. Якщо водій Ніссана не бачив ззаду правий сигнал повороту тролейбуса, то значить, він бачив, що тролейбус дає сигнал повороту вліво. У такому разі він підрізав тролейбус, повертаючи назустріч його повороту.
1.2. Інакше водій Ніссана знав, що тролейбус дає сигнал "аварія". У такому разі:
Водій Ніссана не міг знати, що саме поламалося у тролейбуса, що є причиною аварії. А може, у нього гальма відмовили? Може, водію стало погано і тролейбус некерований? Може, терористи захопили тролейбус і наказали водію спочатку стояти, а потім їхати і давити Ніссани аж до Ірану чи Сирії, а він зміг тільки сигнал "аварія" увімкнути, щоб попередити всіх водіїв Ніссанів?..
У будь-якому разі, сигнал "аварія" попередив усіх про небезпеку, таким чином водій тролейбуса зняв відповідальність і з себе, і з пасажирів, які добровільно перетворилися на тяглову силу, і переклав відповідальність на всіх оточуючих учасників руху, особливо, на водіїв. Оточуючі водії зобов'язані були зробити все можливе, щоб уникнути будь-яких небезпек поблизу аварійного транспорту. Замість цього водій цього Ніссана поперся поперек курсу тролейбуса, при цьому не залишив практично ніякої страхової відстані між собою і аварійним тролейбусом. Ще й вже пропустив з'їзд з кільця і намагався рухатися не тільки поперек, але і проти напряму руху кільця.
тралик СТОЯЛ, его уже начали объезжать машины (красный ситроен), сразу за красным ситроеном поехал ниссан которому в бок уже набирал ход тралик не убедившись в безопасности маневра, водила вообще не сидел за рулем. А почему ниссан не поехал дальше? да потому, что по среди дороги стояло две тупые курицы, которые и толкать не толкали а тупо ПОСРЕДИ дороги стояли да ещё и потом руками ходили махали, елси бы их небыло он бы спокойно проехал там (хотя я и так проехал бы).
Объективно и по ПДД водила троллейбуса виновен НО по человечески понятно, что ниссан дебилоид дважды, первый, что сам подлез, второй - что приссал закончить маневр.
проблема в ниссане дебилоиде трижды