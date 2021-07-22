В ответ на замечание о неправильной парковке киевлянин приставил к голове соседа пистолет. ВИДЕО
В машине при этом находились жена и ребенок вооруженного пистолетом водителя.
Инцидент произошел в одном из дворов на ул. Леси Украинки в Киеве. Видео случившегося опубликовано в сообществе "Киев оперативный", сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, как мужчина говорит что-то водителю припаркованного автомобиля. Тот выходит из машины и приставляет к голове собеседника пистолет.
Издание "Корреспондент" цитирует слова потерпевшего.
в его машине была жена и ребенок, к которым я не подходил ближе вытянутой руки, так как у меня не было никаких намерений разжигать конфликт. Полицию вызвали. Приехала сначала одна машина (скорее всего какое-то быстрое реагирование), а потом районные следователи. Дал показания", - рассказал мужчина.
В правоохранительных органах данный инцидент пока не комментировали.
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Купи себе "Бентли", если сильно крутой.
на всю котушку.
Вот такое у нас государство.
Или для опасных ситуаций ? Что ему угрожало? Не понравилось тебе замечание - пошли мудака на три буквы, но хвататься за пистолет из-за парковки - это идиотизм. Лишить права на оружие - психам оно не положено. А то жена скажет вынести ведро, а он её ствол под нос - как "настоящий мужик" и "любящий семьянин".
А так- у приблатненных и бандитов оружие есть. А простому люду втюхивают сказку про "суспильство не готове", "вы ж все друх друга перестреляети". Ага, перестреяем, так же как перерезали кухонными ножами и передавили друг друга автомобилями, и споили друг друга водкой... Слушайте дальше байки тех кто пытается сохранить монополию мусоров на якобы "защиту" граждан. Защитят они вас, ага..
Но вот комментарий от https://censor.net/ru/user/151514 -- и проявляется еще один неадекватный владелец "похожих на огнестрел" устройств для устрашения противника
чтобы каждый даун с маленьким членом, мог почувствовать себя важнилой!
становится... и да - давайте всем разрешим огнестрел.... ******************* разумеется.