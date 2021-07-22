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В ответ на замечание о неправильной парковке киевлянин приставил к голове соседа пистолет. ВИДЕО

В машине при этом находились жена и ребенок вооруженного пистолетом водителя.

Инцидент произошел в одном из дворов на ул. Леси Украинки в Киеве. Видео случившегося опубликовано в сообществе "Киев оперативный", сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как мужчина говорит что-то водителю припаркованного автомобиля. Тот выходит из машины и приставляет к голове собеседника пистолет.

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Издание "Корреспондент" цитирует слова потерпевшего.

в его машине была жена и ребенок, к которым я не подходил ближе вытянутой руки, так как у меня не было никаких намерений разжигать конфликт. Полицию вызвали. Приехала сначала одна машина (скорее всего какое-то быстрое реагирование), а потом районные следователи. Дал показания", - рассказал мужчина.

В правоохранительных органах данный инцидент пока не комментировали.

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Автор: 

авто (4220) Киев (25685) конфликт (840) парковка (288) угрозы (853) пистолет (52)


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Топ комментарии
+48
Все зависит от материального состояния подозреваемого....
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22.07.2021 17:02 Ответить
+34
Скорее второе. Куча случаев когда не просто угрожали, а даже стреляли, но не убили/попали - статья "хулиганство".
А я бы любое применение ствола расценивал по умолчанию как покушение на убийство, а потом бы в каждом конкретном случае разбирался и переквалифицировал в зависимости от ситуации. Чтоб всякие обиженные не размахивали стволами почем зря. Человек достал не баллончик, не шокер, не палку, он достал пистолет. Пистолет для одной конкретной цели предназначен. Вот пусть потом сам в суде доказывает, что он им просто нос хотел почесать, а не выстрелить в человека.
Но в реальности "маємо те, що маємо".
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22.07.2021 17:12 Ответить
+32
Интересно, как квалифицируют орлы ментовские приставленный к голове ствол: как угрозу убийством или как мелкое хулиганство?
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22.07.2021 16:54 Ответить
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Гребаное Гаити.
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22.07.2021 17:59 Ответить
Сусіди! Спаліть машині підарасу!
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22.07.2021 18:08 Ответить
Почему быдло так часто выбирает "Шкоду"?
Купи себе "Бентли", если сильно крутой.
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22.07.2021 18:20 Ответить
нет пока до экспертизы он приставил предмет похожий на пистолет
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22.07.2021 18:23 Ответить
Как только он вышел из машины с пистолетом, оппонент мог мочить его всеми средствами
на всю котушку.
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22.07.2021 21:41 Ответить
Портновский уголовный кодекс посадит за превышение самозащиты. Он писался не для простых людей а чтоб отмазывать бандитов
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22.07.2021 23:59 Ответить
Какими средствами? Кукишем из кармана?
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23.07.2021 11:10 Ответить
Действия не правильные!....вот у нас во дворе паркуются идеально))...кто на замечания бабушек отвечал грубо получили ночью кирпич на крышу....урок усвоили! ...Спасибо за понимание)))
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22.07.2021 18:30 Ответить
партизанщине респект
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22.07.2021 19:06 Ответить
Охамевшее быдло захватило страну. А это лишь мелкие проявления, которые вырываются наружу.
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22.07.2021 18:36 Ответить
ну и чего выхотите, если в стране в принципе - полный безпредел. кстати, рыба гниет с головы
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22.07.2021 19:05 Ответить
У обнаглевшего урода есть ствол, а нормальному человеку осталось только поднять руки вверх и надеятся что его не убьют.
Вот такое у нас государство.
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22.07.2021 19:29 Ответить
Немае у нас государства
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23.07.2021 14:09 Ответить
Ура! Наконец стали вооружать револьвертами "простых" людей"! Жалко шо у второго револьверту не оказалось с собою. Хвейерверк бы красивый устроили.
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22.07.2021 20:57 Ответить
Водила показал себя ничтожеством: он покупал пистолет для разборок на парковке ?
Или для опасных ситуаций ? Что ему угрожало? Не понравилось тебе замечание - пошли мудака на три буквы, но хвататься за пистолет из-за парковки - это идиотизм. Лишить права на оружие - психам оно не положено. А то жена скажет вынести ведро, а он её ствол под нос - как "настоящий мужик" и "любящий семьянин".
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22.07.2021 21:50 Ответить
За йайця!
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23.07.2021 11:59 Ответить
Если б право на ношение было у каждого, то перед тем как достать ствол он бы 10 раз подумал.
А так- у приблатненных и бандитов оружие есть. А простому люду втюхивают сказку про "суспильство не готове", "вы ж все друх друга перестреляети". Ага, перестреяем, так же как перерезали кухонными ножами и передавили друг друга автомобилями, и споили друг друга водкой... Слушайте дальше байки тех кто пытается сохранить монополию мусоров на якобы "защиту" граждан. Защитят они вас, ага..
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22.07.2021 23:57 Ответить
Чехия тоже вчера легализовала короткоствол как и все западные страны где преступлений меньше в 10 раз, и в 10 раз меньше количество ментов
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23.07.2021 00:03 Ответить
Легализировала в смысле иметь дома и защищаться от грабителей и тд.. или носить с собой везде и в т.ч. в пуб. местах??
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23.07.2021 11:13 Ответить
Интересно: почему если у кого-то есть огнестрел, то этот кто-то обязательно дебил и всячески это демонстрирует? Нет ли возможности контролировать продажу огнестрела гражданам Украины исходя из их умственных, а не только финансовых или физических, способностей?
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23.07.2021 09:53 Ответить
навряд чи то вогнепальна, то гумкоплюйка, у них в голові установка, що то травмат і типа вбити не можна тільки покалічити, а те, що в упор стріляти це практично гарантовано вбивство вони не думають.
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23.07.2021 10:13 Ответить
интересно, почему если кто-то видит дебила на дороге у которого оказался пистолет при этом из 1000 случаев ежедневного мордобоя на дороге пистолет замешан в одном из них как максимум, но очень умный коментатор приписывает дебилизм всем владельцам пистолетов? Может потому, что комментатор сам дебил? А может и не может?
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23.07.2021 10:18 Ответить
питає людина, що живе в воюючій країні де обрали головнокомандувачем клоуна!
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23.07.2021 10:21 Ответить
Вопрос просто риторический (не требующий ответа). Все и так всё понимают...
Но вот комментарий от https://censor.net/ru/user/151514 -- и проявляется еще один неадекватный владелец "похожих на огнестрел" устройств для устрашения противника
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23.07.2021 11:45 Ответить
Откуда в Украину прикатил этот чернявозагорелый с потомственной неадекватностью ? ...
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23.07.2021 10:01 Ответить
мда, нафиг он тот пистолет достал? Ну не доволен ты, ну решил быконуть, так пошли нафиг или выйди дай в голову пухляшу поверешему в себя, накой ты его достал даун? Из-за таких вот дебилоидов потом и штормят всех владельцев травматов.... Кто ему его вообще выдал? Посадить рядом в на одни нары!
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23.07.2021 10:20 Ответить
легализация!!!
чтобы каждый даун с маленьким членом, мог почувствовать себя важнилой!
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23.07.2021 11:09 Ответить
Правильно пишется, вагиной...
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23.07.2021 11:34 Ответить
"Эвропа"*****!!!
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23.07.2021 11:20 Ответить
В Європі ножами ріжуть.
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23.07.2021 12:18 Ответить
Если бы я находился рядом, и у меня был бы пистолет, я бы не задумываясь достал его, сделал выстрел в воздух, приставил бы его к башке этого клоуна, поставил его на колени, забрал бы пистолет, и он бы у меня дождался бы, лёжа на асфальте, наряда полиции. Это спасло бы чьего-то отца, брата, сына, мужа от внезапной смерти. Но проблема - у меня нет пистолета!....
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23.07.2021 12:17 Ответить
ну да, а так бы ты показал кузькину мать
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24.07.2021 08:58 Ответить
может не в парковке дело а в том что дитятя чем больше взрослеет тем похожее на соседа
становится... и да - давайте всем разрешим огнестрел.... ******************* разумеется.
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23.07.2021 12:52 Ответить
Хочешь мира-готовся к войне.У нас есть прекрасный пример разооружения ЯО.Чет нихера не помогло.Для вас не кажется очевидным факт особого радости,встречи вооруженным преступником-безоружного?Ах.да!Есть же мобильник и можно вызвать полицию.Ну если гопарь конечно не отожмет и дождешься.Мне вот не повезло.Не дождался.
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23.07.2021 16:11 Ответить
Тварь просто ответки неполучала.. машину сжечь к х...м
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23.07.2021 13:20 Ответить
Я не лікар, але у водія проблеми з психікою. У таких, як мінімум, треба забирати права і зброю!
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23.07.2021 13:41 Ответить
Идиот со стволом. Конченное, даже не понимает что у него масса проблем теперь будет...
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23.07.2021 14:53 Ответить
Вытащил - стреляй. Что один, что второй клоуны. Особенно круто смотрится, когда он эти флобером ли стартовым, начинает махать перед тем, у кого нету оружия. При таком близком контакте, отобрать оружие дело мгновения, но откуда у перепуганного такая реакция будет)
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23.07.2021 15:59 Ответить
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