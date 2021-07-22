В ответ на замечание о неправильной парковке киевлянин приставил к голове соседа пистолет. ВИДЕО

В машине при этом находились жена и ребенок вооруженного пистолетом водителя.

Инцидент произошел в одном из дворов на ул. Леси Украинки в Киеве. Видео случившегося опубликовано в сообществе "Киев оперативный", сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как мужчина говорит что-то водителю припаркованного автомобиля. Тот выходит из машины и приставляет к голове собеседника пистолет.

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Издание "Корреспондент" цитирует слова потерпевшего.

в его машине была жена и ребенок, к которым я не подходил ближе вытянутой руки, так как у меня не было никаких намерений разжигать конфликт. Полицию вызвали. Приехала сначала одна машина (скорее всего какое-то быстрое реагирование), а потом районные следователи. Дал показания", - рассказал мужчина.

В правоохранительных органах данный инцидент пока не комментировали.

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