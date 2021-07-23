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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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"Гаага": в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием посольства Беларуси в Киеве проходит акция под названием "Гусь за Беларусь", участники которой требуют от белорусских властей прекратить политические репрессии против своих граждан.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Организовали акцию "Центр Гражданских Свобод" и представители белорусской общественности.

"Символом акции является гусь, гоготанием которого напоминает название города Гаага, где находится Международный уголовный суд, который будет рассматривать противоправные действия лукашенковского режима как преступления против человечности", - объяснили организаторы.

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"Цель мероприятия "Гусь за Беларусь" - обратить внимание общества на пик репрессий режима Лукашенко, выразить против них протест, призвать украинскую власть к решительным действиям и напомнить об ответственности за преступления. Власть самопровозглашенного президента Лукашенко использовала летнее время для погрома оппозиции, правозащитной среды и независимой журналистики в Беларуси. В последние дни белорусские власти начали ликвидацию всех неправительственных организаций любой направленности, даже тех, которые не имеют никакого отношения к оппозиционной или правозащитной деятельности", - отметили организаторы.
.
Митингующие требуют от режима Лукашенко прекратить репрессии, освободить задержанных и наказать виновных в нарушении закона со стороны власти. Также они требуют от представителей власти Украины адекватно отреагировать на массовые нарушения прав человека.

Активисты призывают Украину: 

- Прекратить дипломатические отношения с представителями нелегитимного и антидемократического режима Александра Лукашенко;
- Выразить публичную поддержку гражданскому обществу Беларуси;
- Запретить любое экономическое сотрудничество с белорусскими государственными предприятиями, которые фактически контролируются окружением Александра Лукашенко;
- Ввести жесткие экономические санкции против всех функционеров режима Лукашенко и аффилированных с ними бизнес-структур;
- Прекратить сотрудничество с правоохранительными органами режима Лукашенко и запретить выдачу граждан Беларуси на запрос должностных лиц Республики Беларусь;
- Обратиться к правительствам демократических стран с предложением солидарных действий против уничтожения гражданского общества Беларуси режимом Лукашенко.

Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 01
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 02
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 03
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 04
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 05
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 06
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 07
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 08
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 09
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 10
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 11
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 12
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 13
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 14
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 15
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 16
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 17
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 18
Гаага: в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Беларусь (7922) Киев (25692) Лукашенко Александр (3618) посольство (1085) протест (5862) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+2
С гусем креативненько придумали, только Бацка сам еще тот гусак
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23.07.2021 10:42 Ответить
+2
Ну не говорите. Я вот бутербродик с колбасой затоптал. Причём не просто так. Я провёл эту акцию в знак протеста против попирания свободы слова в Белорусии. И поверьте мне, моя акция имела такое же влияние на режим Лукашенка как и акция этих типочков (тоесть никакого).
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23.07.2021 11:13 Ответить
+2
Я довольно часто бывал в Амстердаме (до короны - вообще почти каждый рабочий день). Там есть площадь Дам, на ней ещё королевский дворец. Так вот там постоянно кто-то против чего-то протестует (против 5Ж, против Израиля, против белых за чёрных, против Израиля за Сирию, против Израиля за Иорданию, против Израиля за сектор Газа, против цензуры в Китае, против уничтожения Украиной русскаизычного нарида Бамбаса, опять против Израиля, но за кого - не разобрать). И пока туристы были - то протесты эти видело в стопиццот тыщ раз больше народа, чем тот протест под посольством.
Результат всех этих действ был один - полное Никита Ирина Хабиб Ульяна Ярослав.
Так что я скептически к этому отношусь.
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23.07.2021 12:16 Ответить
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С гусем креативненько придумали, только Бацка сам еще тот гусак
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23.07.2021 10:42 Ответить
Гусак надає, дійсно креативно 😁😁😁
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23.07.2021 21:14 Ответить
Ну, по крайней мере в свободной Украине они имеют возможность помитинговать с шариками гусями
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23.07.2021 10:52 Ответить
А в целом, конечно, поразительно безобидные митингари... Батька - дурак, что так их испугался и начал прессовать.
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23.07.2021 10:53 Ответить
И чё? Помогло? В Белоруссии прекратились репрессии?
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23.07.2021 10:58 Ответить
Але ж вони хоч щось роблять в міру можливостей, а не на кухні і тирнеті тихенько сидять
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23.07.2021 11:04 Ответить
Ну не говорите. Я вот бутербродик с колбасой затоптал. Причём не просто так. Я провёл эту акцию в знак протеста против попирания свободы слова в Белорусии. И поверьте мне, моя акция имела такое же влияние на режим Лукашенка как и акция этих типочков (тоесть никакого).
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23.07.2021 11:13 Ответить
Ну чому? Дивіться, вони лишній раз нагадають світу про репресії, посли інших країн побачать і може пришвидшать санкції проти диктатора, а бутерброд на здоров'я вам звичайно, але він точно нічого не вирішить
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23.07.2021 12:03 Ответить
Я довольно часто бывал в Амстердаме (до короны - вообще почти каждый рабочий день). Там есть площадь Дам, на ней ещё королевский дворец. Так вот там постоянно кто-то против чего-то протестует (против 5Ж, против Израиля, против белых за чёрных, против Израиля за Сирию, против Израиля за Иорданию, против Израиля за сектор Газа, против цензуры в Китае, против уничтожения Украиной русскаизычного нарида Бамбаса, опять против Израиля, но за кого - не разобрать). И пока туристы были - то протесты эти видело в стопиццот тыщ раз больше народа, чем тот протест под посольством.
Результат всех этих действ был один - полное Никита Ирина Хабиб Ульяна Ярослав.
Так что я скептически к этому отношусь.
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23.07.2021 12:16 Ответить
Прос-ли свою революцию и сейчас это смешно выглядит.
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24.07.2021 00:24 Ответить
Так і вони по бутербродику затоптали...з пивком...не думаю що дали більше...
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23.07.2021 18:28 Ответить
Семенченка відпускайте іроди. Він бистро Луку прожене))
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23.07.2021 13:02 Ответить
Якщо хтось Луку прожене, то в Біларусь ввійдуть війська Хутіна, навіть якщо Лука його не попросить. Скаже що в захист російськомовних. Треба мислити стратегічно й враховувати наслідки.
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23.07.2021 13:29 Ответить
Притому, що введе війська й не виведе ніколи.
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23.07.2021 13:30 Ответить
"Гусь за Беларусь (Га-а-га)" - покращило настрій
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23.07.2021 21:12 Ответить
Опять в намордниках(символе рабства) за свободу борются...
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24.07.2021 00:23 Ответить
Це смішно...
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24.07.2021 12:02 Ответить
 
 