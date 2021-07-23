"Гаага": в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием посольства Беларуси в Киеве проходит акция под названием "Гусь за Беларусь", участники которой требуют от белорусских властей прекратить политические репрессии против своих граждан.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Организовали акцию "Центр Гражданских Свобод" и представители белорусской общественности.

"Символом акции является гусь, гоготанием которого напоминает название города Гаага, где находится Международный уголовный суд, который будет рассматривать противоправные действия лукашенковского режима как преступления против человечности", - объяснили организаторы.

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"Цель мероприятия "Гусь за Беларусь" - обратить внимание общества на пик репрессий режима Лукашенко, выразить против них протест, призвать украинскую власть к решительным действиям и напомнить об ответственности за преступления. Власть самопровозглашенного президента Лукашенко использовала летнее время для погрома оппозиции, правозащитной среды и независимой журналистики в Беларуси. В последние дни белорусские власти начали ликвидацию всех неправительственных организаций любой направленности, даже тех, которые не имеют никакого отношения к оппозиционной или правозащитной деятельности", - отметили организаторы.

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Митингующие требуют от режима Лукашенко прекратить репрессии, освободить задержанных и наказать виновных в нарушении закона со стороны власти. Также они требуют от представителей власти Украины адекватно отреагировать на массовые нарушения прав человека.

Активисты призывают Украину:

- Прекратить дипломатические отношения с представителями нелегитимного и антидемократического режима Александра Лукашенко;

- Выразить публичную поддержку гражданскому обществу Беларуси;

- Запретить любое экономическое сотрудничество с белорусскими государственными предприятиями, которые фактически контролируются окружением Александра Лукашенко;

- Ввести жесткие экономические санкции против всех функционеров режима Лукашенко и аффилированных с ними бизнес-структур;

- Прекратить сотрудничество с правоохранительными органами режима Лукашенко и запретить выдачу граждан Беларуси на запрос должностных лиц Республики Беларусь;

- Обратиться к правительствам демократических стран с предложением солидарных действий против уничтожения гражданского общества Беларуси режимом Лукашенко.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.