"Гаага": в Киеве активисты пикетируют посольство Беларуси с требованием прекратить репрессии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под зданием посольства Беларуси в Киеве проходит акция под названием "Гусь за Беларусь", участники которой требуют от белорусских властей прекратить политические репрессии против своих граждан.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Организовали акцию "Центр Гражданских Свобод" и представители белорусской общественности.
"Символом акции является гусь, гоготанием которого напоминает название города Гаага, где находится Международный уголовный суд, который будет рассматривать противоправные действия лукашенковского режима как преступления против человечности", - объяснили организаторы.
"Цель мероприятия "Гусь за Беларусь" - обратить внимание общества на пик репрессий режима Лукашенко, выразить против них протест, призвать украинскую власть к решительным действиям и напомнить об ответственности за преступления. Власть самопровозглашенного президента Лукашенко использовала летнее время для погрома оппозиции, правозащитной среды и независимой журналистики в Беларуси. В последние дни белорусские власти начали ликвидацию всех неправительственных организаций любой направленности, даже тех, которые не имеют никакого отношения к оппозиционной или правозащитной деятельности", - отметили организаторы.
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Митингующие требуют от режима Лукашенко прекратить репрессии, освободить задержанных и наказать виновных в нарушении закона со стороны власти. Также они требуют от представителей власти Украины адекватно отреагировать на массовые нарушения прав человека.
Активисты призывают Украину:
- Прекратить дипломатические отношения с представителями нелегитимного и антидемократического режима Александра Лукашенко;
- Выразить публичную поддержку гражданскому обществу Беларуси;
- Запретить любое экономическое сотрудничество с белорусскими государственными предприятиями, которые фактически контролируются окружением Александра Лукашенко;
- Ввести жесткие экономические санкции против всех функционеров режима Лукашенко и аффилированных с ними бизнес-структур;
- Прекратить сотрудничество с правоохранительными органами режима Лукашенко и запретить выдачу граждан Беларуси на запрос должностных лиц Республики Беларусь;
- Обратиться к правительствам демократических стран с предложением солидарных действий против уничтожения гражданского общества Беларуси режимом Лукашенко.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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шарикамигусями
Результат всех этих действ был один - полное Никита Ирина Хабиб Ульяна Ярослав.
Так что я скептически к этому отношусь.