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Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Опытного из 120-мм минометов, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток, 23 июля, по состоянию на 12:00 зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, возле населенного пункта Опытное противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата вероятно типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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Вследствие вражеского огня боевых потерь за минувшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет.

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Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Опытного из 120-мм минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4262
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23.07.2021 13:43 Ответить
Недокармливают. Некоторые уже сдохли (от голода ), Тот со стрелкой совсем еще свежий, позавчера пошел на концерт Кобзона.
Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Опытного из 120-мм минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6462
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23.07.2021 13:48 Ответить
сироты
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23.07.2021 13:55 Ответить
роскажіть про обстріли дойчен шлюхам, що вимагають від України виконання формули Штангєнциркуля.
Бо якщо спиратися на механізм "Мінських угод", то п.1. є припинення вогню, а воно не виконано внаслідок саме порушень з боку рашен-терористів.
Тому, бюргери, сосіть свій сарделькен і чекайте черги на зарахування вас до "зарубєжгазмяса"..
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23.07.2021 14:09 Ответить
От сволочи кацапские
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23.07.2021 14:58 Ответить
А почему Орлан-10 не был сбит?
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23.07.2021 15:20 Ответить
Сліпа обсє каже про загострення ситуації. Пліснява- мовчить.
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23.07.2021 15:35 Ответить
Войска РФ обстреляли украинские позиции............. надеюсь на официальном сайте трактовка
такая же.
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23.07.2021 16:25 Ответить
 
 