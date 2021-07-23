Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Опытного из 120-мм минометов, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток, 23 июля, по состоянию на 12:00 зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, возле населенного пункта Опытное противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата вероятно типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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Вследствие вражеского огня боевых потерь за минувшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет.