Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Опытного из 120-мм минометов, - Минобороны. ВИДЕО
С начала текущих суток, 23 июля, по состоянию на 12:00 зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.
Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Так, возле населенного пункта Опытное противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата вероятно типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеского огня боевых потерь за минувшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет.
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Бо якщо спиратися на механізм "Мінських угод", то п.1. є припинення вогню, а воно не виконано внаслідок саме порушень з боку рашен-терористів.
Тому, бюргери, сосіть свій сарделькен і чекайте черги на зарахування вас до "зарубєжгазмяса"..
такая же.