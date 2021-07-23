Проект "Без цензуры": Что нам делать с Северным потоком-2? И при чем здесь ОРДЛО и выборы на Донбассе. ВИДЕО

США и Германия официально договорились о российском "Северном потоке-2". Действительно ли об Украине договорились без Украины? За что можно сказать "спасибо" Ангеле Меркель и Джо Байдену? Почему не стоит бояться "формулы Штайнмайера" и выборов на Донбассе на российских условиях?

Марина Данилюк-Ярмолаева холодно (и оптимистично) анализирует свежие договоренности США и Германии и невозможность заставить Украину завершить войну на условиях России.

По договоренности между Вашингтоном и Берлином, Германия выделит около 200 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины и организует так называемый "зеленый фонд" в один миллиард долларов в поддержку энергетической независимости страны.

Кроме этого, и Вашингтон и Берлин должны использовать все возможности для продолжения контракта на транзит российского газа, срок действия которого истекает в 2024 году.

Как вам договоренности? И действительно ли они, по-вашему, угрожают Украине?

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