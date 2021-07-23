Проект "Без цензуры": Что нам делать с Северным потоком-2? И при чем здесь ОРДЛО и выборы на Донбассе. ВИДЕО
США и Германия официально договорились о российском "Северном потоке-2". Действительно ли об Украине договорились без Украины? За что можно сказать "спасибо" Ангеле Меркель и Джо Байдену? Почему не стоит бояться "формулы Штайнмайера" и выборов на Донбассе на российских условиях?
Марина Данилюк-Ярмолаева холодно (и оптимистично) анализирует свежие договоренности США и Германии и невозможность заставить Украину завершить войну на условиях России.
По договоренности между Вашингтоном и Берлином, Германия выделит около 200 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины и организует так называемый "зеленый фонд" в один миллиард долларов в поддержку энергетической независимости страны.
Кроме этого, и Вашингтон и Берлин должны использовать все возможности для продолжения контракта на транзит российского газа, срок действия которого истекает в 2024 году.
Как вам договоренности? И действительно ли они, по-вашему, угрожают Украине?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поэтому надо думать, что делать с ЗЕ.
дОбычу наращивать из законсервированных скважин
И все наладится за 3 года
Декілька прикладів:
Порушення прав людини у т.з. рф(ув'язнення громадян з політичних мотивів, розгін та побиття учасників акцій протесту, знущання над ув'язненими у вязницях, тощо). = припинення роботи ПП-2.
Порушення т.з. рф прокачки газу(зменшення обсягів) до ЄС через ГТС України = припинення роботи ПП-2.
Порушення умов Будапештського Меморандуму 1994 року(відмова від повернення окупованної частини Донбассу до складу України) = припинення роботи ПП-2.
Порушення умов Будапештського Меморандуму 1994 року(відмова від повернення анексованого Криму до складу України) = припинення роботи ПП-2. Та та таке інше і тому подібне.
Водночас це дає чудові можливості Україні для:
- боротьби з корупцією; - для контролю за читкім фунціонуванням структур державної влади; - для розвитку рівня економіки(промисловості, сільского господарства, розвитку науки, тощо);- підвищення рівня освіти різного ступеню; - допомоги малозабезпеченним верствам українців.
Як на мене, Україна має скористатися з цієї нагоди і вступити до ЄС та НАТО.
- пока сионистам не решат еврейский вопрос можете забыть о мире и прогрессе нас не оста-
вят в покое пока не вырвут Крым.
Популизм зеленского убивает украину.
2 професссии процветают при популизме зеленского продавцы и строители-помощники. остальные бегут с украины, потому что зеленский позор украины.
и... вы думаете не нашлось бы причины??? а я думаю они бы её нашли а именно зюзя значи-
тельно упростил задачу всего лишь.... ещё раз о главном - в сп-2 львиная доля амеровского капитала....... вот это причина а зюзя удобный повод.
го гэбня раз за разом нагибает и коррумпирует запод.... а по их же теориям "глубинных" демок
ратических государств это начало конца.... их конца, а потом как из табакерки выскочит Китай