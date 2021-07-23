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Проект "Без цензуры": Что нам делать с Северным потоком-2? И при чем здесь ОРДЛО и выборы на Донбассе. ВИДЕО

США и Германия официально договорились о российском "Северном потоке-2". Действительно ли об Украине договорились без Украины? За что можно сказать "спасибо" Ангеле Меркель и Джо Байдену? Почему не стоит бояться "формулы Штайнмайера" и выборов на Донбассе на российских условиях?

Марина Данилюк-Ярмолаева холодно (и оптимистично) анализирует свежие договоренности США и Германии и невозможность заставить Украину завершить войну на условиях России.

По договоренности между Вашингтоном и Берлином, Германия выделит около 200 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины и организует так называемый "зеленый фонд" в один миллиард долларов в поддержку энергетической независимости страны.

Кроме этого, и Вашингтон и Берлин должны использовать все возможности для продолжения контракта на транзит российского газа, срок действия которого истекает в 2024 году.

Как вам договоренности? И действительно ли они, по-вашему, угрожают Украине?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Почему Украина не проиграет и выборов на Донбассе на условиях России не будет?. ВИДЕО

Автор: 

Байден Джо (2795) Меркель Ангела (2125) россия (96216) Северный поток (1458) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+4
первое и главное это избавиться от малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и его Сброда в месте с меРтвечуком....
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23.07.2021 15:52 Ответить
+3
Что делать с "простим нарiдом" который привел к власти человека сливающего Украину по всем фронтам?
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23.07.2021 15:34 Ответить
+2
Откупились миллиардом, которые поделят через Электроэнергию, Беня с Тищенко, ну и клоуну что то откашляют.
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23.07.2021 17:22 Ответить
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Что делать с "простим нарiдом" который привел к власти человека сливающего Украину по всем фронтам?
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23.07.2021 15:34 Ответить
"Простий нарiд" на ЦН чекає новин з Порошенко)))
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23.07.2021 15:53 Ответить
...не стала Галя чекати ранку, поснідала на ніч...
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23.07.2021 15:38 Ответить
первое и главное это избавиться от малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и его Сброда в месте с меРтвечуком....
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23.07.2021 15:52 Ответить
От і виникає питання, що потрібно більше для України Велике будівництво" доріг, чи створення власної НЕЗАЛЕЖНОЇ системи газогонів, не залежних від магістральних газогонів Московія- Європа. Ну, і ще і в енергозбереження.
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23.07.2021 16:19 Ответить
Стараниями ЗЕ наше мнение Запад больше не интересует.

Поэтому надо думать, что делать с ЗЕ.
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23.07.2021 16:33 Ответить
Проєкт "Без цензури": Що нам роботи з Північним потоком-2? І до чого тут ОРДЛО та вибори на Донбасі - Цензор.НЕТ 5324
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24.07.2021 10:08 Ответить
моя баббушка, царство ей небесное, в таких случаях говорила - пердеть и бегать.........
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23.07.2021 17:10 Ответить
Откупились миллиардом, которые поделят через Электроэнергию, Беня с Тищенко, ну и клоуну что то откашляют.
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23.07.2021 17:22 Ответить
C новым годом
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23.07.2021 21:27 Ответить
Шо делать??
дОбычу наращивать из законсервированных скважин
И все наладится за 3 года
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23.07.2021 23:44 Ответить
ПП-2 є потужним інструментом у руках союзників України США та ЄС для управління міжнародною політикою рф.
Декілька прикладів:
Порушення прав людини у т.з. рф(ув'язнення громадян з політичних мотивів, розгін та побиття учасників акцій протесту, знущання над ув'язненими у вязницях, тощо). = припинення роботи ПП-2.
Порушення т.з. рф прокачки газу(зменшення обсягів) до ЄС через ГТС України = припинення роботи ПП-2.
Порушення умов Будапештського Меморандуму 1994 року(відмова від повернення окупованної частини Донбассу до складу України) = припинення роботи ПП-2.
Порушення умов Будапештського Меморандуму 1994 року(відмова від повернення анексованого Криму до складу України) = припинення роботи ПП-2. Та та таке інше і тому подібне.
Водночас це дає чудові можливості Україні для:
- боротьби з корупцією; - для контролю за читкім фунціонуванням структур державної влади; - для розвитку рівня економіки(промисловості, сільского господарства, розвитку науки, тощо);- підвищення рівня освіти різного ступеню; - допомоги малозабезпеченним верствам українців.
Як на мене, Україна має скористатися з цієї нагоди і вступити до ЄС та НАТО.
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24.07.2021 00:42 Ответить
Слабенька кобітка з претензією на серйозного політичного аналітика !
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24.07.2021 10:43 Ответить
Шо делать, шо делать.... Блокировать сп-3. А по сути - Украине, беря во внимание шо 73% украинцев разрешили предателю простить рашке все судебные иски Украины против рф по газовым контрактам - по оценкам - 30 млрд зелени, просто вешаться. Зебилам слава.
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24.07.2021 13:35 Ответить
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2/%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/

- пока сионистам не решат еврейский вопрос можете забыть о мире и прогрессе нас не оста-
вят в покое пока не вырвут Крым.
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24.07.2021 14:32 Ответить
немцы -слуги путина. Сдача зеленским интереса украины есть будапешт2 по защитным рискам.
Популизм зеленского убивает украину.
2 професссии процветают при популизме зеленского продавцы и строители-помощники. остальные бегут с украины, потому что зеленский позор украины.
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24.07.2021 14:58 Ответить
Споконвічне - Що робити?
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25.07.2021 15:03 Ответить
7.15 - вот тут стоп.... давайте допустим что выбрали бы не бубочку а скажем унылого Онотоле
и... вы думаете не нашлось бы причины??? а я думаю они бы её нашли а именно зюзя значи-
тельно упростил задачу всего лишь.... ещё раз о главном - в сп-2 львиная доля амеровского капитала....... вот это причина а зюзя удобный повод.
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25.07.2021 18:01 Ответить
ведь с точки зрения запода дело не в перетягивании Украины а в шантаже при помощи которо
го гэбня раз за разом нагибает и коррумпирует запод.... а по их же теориям "глубинных" демок
ратических государств это начало конца.... их конца, а потом как из табакерки выскочит Китай
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25.07.2021 18:06 Ответить
 
 