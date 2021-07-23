РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11564 посетителя онлайн
Новости Видео
2 450 49

Зеленский - украинским олимпийцам: "Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео в поддержку украинской сборной на Олимпиаде в Токио.

В своем видеообращении глава государства заявил, что сердца всех украинцев будут полны поддержкой и верой в победу, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря вам, нашим олимпийцам, сине-желтый флаг поднимали вверх в разных уголках планеты под "Ще не вмерла Україна...". Верю, что скоро его увидит и Токио. И хоть эта Олимпиада состоится при пустых трибунах, она не будет иметь пустых сердец. Ведь сердца всех украинцев будут полны поддержкой и верой в ваши победы. Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы - это эмоции от победы, гордость за то, что мы - украинцы! Выше, быстрее, сильнее! И без травм! Слава Украине!" - подчеркнул президент.

Также читайте: Креминь призвал олимпийцев национальной сборной во время выступлений на Олимпиаде общаться на украинском языке: Это укрепление нашей государственности

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Олимпиада (1136) спорт (2440)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
"Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы"

Пачку кокаина чтоли?
показать весь комментарий
23.07.2021 15:28 Ответить
+21
Мозг?
показать весь комментарий
23.07.2021 15:29 Ответить
+10
опередил !!!
показать весь комментарий
23.07.2021 15:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы"

Пачку кокаина чтоли?
показать весь комментарий
23.07.2021 15:28 Ответить
опередил !!!
показать весь комментарий
23.07.2021 15:29 Ответить
Зачем ему кокаин? У него дядя у сторожа живёт на кокаиновой фабрике... У него этого кокаина - ну просто завались!... Вот и шлёт, м-м-м… кому попало...
показать весь комментарий
23.07.2021 16:05 Ответить
Дядю звати путінХУЙЛО
показать весь комментарий
23.07.2021 18:35 Ответить
на олимпийских играх есть "стрельба". Вот если б какой-нибудь стрелок попал в яблочко какому-нибудь гному-недоростку, то это был бы прекрасный подарок.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:12 Ответить
Как потомственный фашист-афробандеровец я бы лучше поставил на метателей молота....
показать весь комментарий
23.07.2021 16:28 Ответить
Спис теж добре для цього. Лук. Та навіть штангою приложити в тім'ячко.
показать весь комментарий
23.07.2021 18:36 Ответить
Піаніну...
показать весь комментарий
23.07.2021 22:31 Ответить
Мозг?
показать весь комментарий
23.07.2021 15:29 Ответить
Тоже когда прочитал на ум пришло только мозг и кокс
показать весь комментарий
23.07.2021 15:30 Ответить
Это как загадка из древнеруцких сказок про иванушку пополченца, когда его щука спрашивает: "Вань, а што дороже за золото, серебро и бронзу"
показать весь комментарий
23.07.2021 15:32 Ответить
ИПАТЬ-КОЛОТИТЬ!!! лучшеб ты молчал ЗЕ-бедоносец!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.07.2021 15:31 Ответить
Интересное видео эксперементы про Зомбирование людей. Видео 2015го года, но отсюда ясно как зеленский зазомбировал 73% своих избирателей

https://www.youtube.com/watch?v=lLEiT9PeHSg&t=3456s
показать весь комментарий
23.07.2021 15:31 Ответить
та да, не иначе как зомбированием можно назвать то, что 50% проголосовавшего населения почему-то проглосовали в 2014м за "водинтурового" перекрасившегося рыга
показать весь комментарий
23.07.2021 17:18 Ответить
надо судить не рос фейкам, а по делам прежде всего.
показать весь комментарий
23.07.2021 20:19 Ответить
согласен.
показать весь комментарий
23.07.2021 21:52 Ответить
Сыграл бы лучше олимпийца на пианино.
показать весь комментарий
23.07.2021 15:31 Ответить
Дорогі олімпійці...
Сідайте удобненько та слухайте уважненько...
Жили-були дід і баба...
показать весь комментарий
23.07.2021 15:32 Ответить
Только пару часов назад появилась новость о большой партии героина и уже понеслось... Оперативно...
показать весь комментарий
23.07.2021 15:32 Ответить
пробу снял ? ))))
показать весь комментарий
23.07.2021 15:36 Ответить
От пробы так не накрывает....
показать весь комментарий
23.07.2021 15:37 Ответить
Читая заголовок я подумал что он попросит привезти цветочек аленькиий.
показать весь комментарий
23.07.2021 15:41 Ответить
**
- дочери мои красавицы и ты, жена единственная, что за диво-дивное доставить вам?
- пап...а ты можешь как-то без пафоса в АТБ сходить?
показать весь комментарий
23.07.2021 15:57 Ответить
Зеленський - українським олімпійцям: "Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу" - Цензор.НЕТ 4014
показать весь комментарий
23.07.2021 15:58 Ответить
...а еще просрите, как ЧЕ-2020 и за это будете восхвалены...
показать весь комментарий
23.07.2021 15:33 Ответить
А они его выиграть должны были? Евро то?
показать весь комментарий
23.07.2021 15:38 Ответить
Подари Украине свою отставку,клован.
показать весь комментарий
23.07.2021 15:38 Ответить
Ну уж нет, эта паскуда должна быть изгнана с позором!
показать весь комментарий
23.07.2021 16:00 Ответить
Т.е. избавление от зелёного шапито навечно....
показать весь комментарий
23.07.2021 15:40 Ответить
дороже всего этого только твой импичмент, предатель зеленый...
показать весь комментарий
23.07.2021 15:47 Ответить
Если этот дебил не знает, то официальный Гимн: "Ще не вмерла України, і слава, і воля..."
показать весь комментарий
23.07.2021 15:47 Ответить
а откуда ему это знать, присвятая криворожеца не научила
показать весь комментарий
23.07.2021 15:56 Ответить
Срок. Не волнуйся.
показать весь комментарий
23.07.2021 15:48 Ответить
передоз у пианиста? лично я этого жду, больше золота олимпийцев...
показать весь комментарий
23.07.2021 15:55 Ответить
оно ещё и гимн не знает... нет слов.
показать весь комментарий
23.07.2021 15:57 Ответить
ситуацию( в спорте) ухудшает коррупционное распределение ресурсов. Победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству .23.07.21 13:26.-Потому что правит государством воровской кодлан Коломойского. Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов 08.03.2020. Гутцайт участвовал в мутных схемах еще до работы министром .
показать весь комментарий
23.07.2021 16:07 Ответить
Боже, яке ж воно прибацане!
показать весь комментарий
23.07.2021 16:09 Ответить
Подаруйте йому піаніно для фуя і він збацає вам "гімн" ...
показать весь комментарий
23.07.2021 16:14 Ответить
коли вже цей тормоз заклинить???
показать весь комментарий
23.07.2021 16:31 Ответить
Подарите Зеле чуточку умишка, - глуп человечек. Невероятно глуп)
показать весь комментарий
23.07.2021 16:35 Ответить
Все, срака. Где Зеленский желает, там только беда.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:42 Ответить
Завали хлебало, чучело, а то еще вообще ничего не привезут. Не порть спортсменам карьеру!
показать весь комментарий
23.07.2021 16:57 Ответить
Другими словами, у Бени для вас денег нет, но вы держитесь
показать весь комментарий
23.07.2021 17:17 Ответить
Зеленський - українським олімпійцям: "Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу" - Цензор.НЕТ 8204Зеленський - українським олімпійцям: "Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу" - Цензор.НЕТ 8345
показать весь комментарий
23.07.2021 17:23 Ответить
Капєц. Воно вже футболістів поздоровило... Тепер і олімпійців. Ходячий магніт нещасть
показать весь комментарий
23.07.2021 18:37 Ответить
Две недели назад оно приезжало в Германию. Результат - Маас(если не путаю) вышел из берегов, смыл несколько посёлков, несколько людей погибло, несколько десятков пропало безвести, туева хуча беженцев у которых хаты смыло...
показать весь комментарий
23.07.2021 22:48 Ответить
Как сколько слоёв ретушни наложили а фофаны от жизни сладкой вылазят
показать весь комментарий
24.07.2021 00:21 Ответить
 
 