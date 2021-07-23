Зеленский - украинским олимпийцам: "Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео в поддержку украинской сборной на Олимпиаде в Токио.

В своем видеообращении глава государства заявил, что сердца всех украинцев будут полны поддержкой и верой в победу, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря вам, нашим олимпийцам, сине-желтый флаг поднимали вверх в разных уголках планеты под "Ще не вмерла Україна...". Верю, что скоро его увидит и Токио. И хоть эта Олимпиада состоится при пустых трибунах, она не будет иметь пустых сердец. Ведь сердца всех украинцев будут полны поддержкой и верой в ваши победы. Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы - это эмоции от победы, гордость за то, что мы - украинцы! Выше, быстрее, сильнее! И без травм! Слава Украине!" - подчеркнул президент.

Также читайте: Креминь призвал олимпийцев национальной сборной во время выступлений на Олимпиаде общаться на украинском языке: Это укрепление нашей государственности