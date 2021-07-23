12 граждан Украины эксплуатировались на нелегальном производстве сигарет в Испании, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинские пограничники приняли участие в операцию ALECRIN по борьбе с нелегальным производством сигарет в ЕС. Операцию проводили представители Гражданской гвардии Испании и Национальной гвардии Португалии в сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества OLAF, европейским агентством Евроюст, правоохранителями Румынии и Словакии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В частности оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили, что выходцы из постсоветского пространства вербовали на нелегальное производство в ЕС жителей Львовщины, которые имеют опыт работы на табачной фабрике. Информация от украинских пограничников помогла разоблачить трансграничную преступную группировку.
В ходе операции ALECRIN с 22 мая по 16 июля в Испании и Португалии задержали 29 человек, среди которых граждане Испании, Португалии, Болгарии, а также наш соотечественник. Во время активных мероприятий изъяли сигареты, сырье и средства для их нелегального производства, а также 7 единиц огнестрельного оружия и технику.
Непосредственно в Испании провели 28 обысков и 27 арестов, изъяли 15 млн. сигарет и 50,5 тонны табака. В муниципалитете Мансанарес обнаружили подпольную линию по производству сигарет, на которой нелегально эксплуатировали 12 граждан Украины. Еще одна линия была обнаружена на этапе монтирования.
В Португалии проведены 97 обысков и 2 ареста, изъято 2 млн. шт. сигарет и 6 центнеров сырья.
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нелегал - чудовий матеріал для вербування
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Між іншим, є з Європи й гарні новини, варті поширення: з "інтербригадами" у Кремля в Донбасі таки не складається! Натомість дедалі більш очевидно, що гуртувати "все прогресивне людство" на боротьбу з "українським фашизмом" Росія збиралась за зразком Іспанії 1936-го, експортну версію "гражданской войни в Украине" явно скопіпащено звідти (а що замість Гемінґвеїв тепер "по стороні республіканців" працюють Греми Філліпси, то вибачайте, у товаріща Путніа "нет для вас других писателей" (с)!))
Якби події поточились інакше, всі ці "інтербратушки", навербовані в Донбас і собі "пострєлять бєндеровцев", могли б скласти ідеальне прикриття для присутности там російських військ: мовляв, якщо вже чехи-серби-поляки-білоруси примчали надавати Донбасові братню антифашистську поміч, то же як могли лишитись осторонь росіяни, це ж природно, що їх там найбільше! (погугліть, хто не в темі, "группа советских военных специалистов в Испании", поки це гасло рос. Вікі ще не ліквідувала, - там є чимало цікавого про те, як сталінський СРСР "іхтамнєтив" в Іспанії, аналогій забагато, щоб бути випадком).
Отож браво чеській Феміді - чекаємо тепер, коли прокинуться інші.
УВЕРЕНЫ???