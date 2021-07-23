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12 граждан Украины эксплуатировались на нелегальном производстве сигарет в Испании, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские пограничники приняли участие в операцию ALECRIN по борьбе с нелегальным производством сигарет в ЕС. Операцию проводили представители Гражданской гвардии Испании и Национальной гвардии Португалии в сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества OLAF, европейским агентством Евроюст, правоохранителями Румынии и Словакии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

12 граждан Украины эксплуатировались на нелегальном производстве сигарет в Испании, - ГПСУ 01

В частности оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили, что выходцы из постсоветского пространства вербовали на нелегальное производство в ЕС жителей Львовщины, которые имеют опыт работы на табачной фабрике. Информация от украинских пограничников помогла разоблачить трансграничную преступную группировку.

В ходе операции ALECRIN с 22 мая по 16 июля в Испании и Португалии задержали 29 человек, среди которых граждане Испании, Португалии, Болгарии, а также наш соотечественник. Во время активных мероприятий изъяли сигареты, сырье и средства для их нелегального производства, а также 7 единиц огнестрельного оружия и технику.

12 граждан Украины эксплуатировались на нелегальном производстве сигарет в Испании, - ГПСУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Испании задержали троих украинских моряков, на их судне обнаружили 18 тонн наркотиков

12 граждан Украины эксплуатировались на нелегальном производстве сигарет в Испании, - ГПСУ 03

Непосредственно в Испании провели 28 обысков и 27 арестов, изъяли 15 млн. сигарет и 50,5 тонны табака. В муниципалитете Мансанарес обнаружили подпольную линию по производству сигарет, на которой нелегально эксплуатировали 12 граждан Украины. Еще одна линия была обнаружена на этапе монтирования.

12 граждан Украины эксплуатировались на нелегальном производстве сигарет в Испании, - ГПСУ 04

В Португалии проведены 97 обысков и 2 ареста, изъято 2 млн. шт. сигарет и 6 центнеров сырья.

Также читайте: В Испании провели самую большую за 10 лет спецоперацию: по делу русской мафии задержали граждан РФ и Украины

Автор: 

Госпогранслужба (6587) Испания (879) Португалия (200) правоохранительные органы (2970) сигареты (867) силовики (2799)


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Топ комментарии
+4
Цікаво, контрафактні цигарки ще й робили під відомі бренди? Кемел, Мальборо, Вінстон, Співав-Крейда...
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23.07.2021 21:31 Ответить
+3
Співав-Крейда - 12 балів! )))
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23.07.2021 22:24 Ответить
+1
Добре ,що держави монополізували вироблення одного з найпопулярніших видів наркотиків-цигарок. «Пор'ядок» - це монополія держави на найбішьш прибуткові галузі. Я не захищаю підпільників. Але держава - її непомірними податками-найбільший ладрон ( злодій)!
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23.07.2021 21:47 Ответить
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...і командували там пацаки, авжеж?
нелегал - чудовий матеріал для вербування

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXyMh54kNbQvlFFmPTgcndEYSpH780_-YjJNdEBY2KLN4euMVqKIWXMO1l3NMPhBcbugxXN0IlZLfTxnNTLc1D24LWRcbqZaQtv9Vro7W1aWg2qJPpZahkHIweKdWk0Ot-qiB7G-pxVH5KjhbUpsCvk96BDmZphcA7iUQa9skO2BA&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/360541912103959?__cft__[0]=AZXyMh54kNbQvlFFmPTgcndEYSpH780_-YjJNdEBY2KLN4euMVqKIWXMO1l3NMPhBcbugxXN0IlZLfTxnNTLc1D24LWRcbqZaQtv9Vro7W1aWg2qJPpZahkHIweKdWk0Ot-qiB7G-pxVH5KjhbUpsCvk96BDmZphcA7iUQa9skO2BA&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·

Між іншим, є з Європи й гарні новини, варті поширення: з "інтербригадами" у Кремля в Донбасі таки не складається! Натомість дедалі більш очевидно, що гуртувати "все прогресивне людство" на боротьбу з "українським фашизмом" Росія збиралась за зразком Іспанії 1936-го, експортну версію "гражданской войни в Украине" явно скопіпащено звідти (а що замість Гемінґвеїв тепер "по стороні республіканців" працюють Греми Філліпси, то вибачайте, у товаріща Путніа "нет для вас других писателей" (с)!))

Якби події поточились інакше, всі ці "інтербратушки", навербовані в Донбас і собі "пострєлять бєндеровцев", могли б скласти ідеальне прикриття для присутности там російських військ: мовляв, якщо вже чехи-серби-поляки-білоруси примчали надавати Донбасові братню антифашистську поміч, то же як могли лишитись осторонь росіяни, це ж природно, що їх там найбільше! (погугліть, хто не в темі, "группа советских военных специалистов в Испании", поки це гасло рос. Вікі ще не ліквідувала, - там є чимало цікавого про те, як сталінський СРСР "іхтамнєтив" в Іспанії, аналогій забагато, щоб бути випадком).

Отож браво чеській Феміді - чекаємо тепер, коли прокинуться інші.
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23.07.2021 21:12 Ответить
Я тобі можу підказать дещо інше: Бодо Узе - "Лейтенант Бертрам", і Яков Резник - "Сотворение брони" Там на основі документальних даних, у художній формі, викладена "інтербригадівська" Іспанія "з двох сторін" - і з боку республікаців та СРСР, і з боку франкістів та нацистів
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23.07.2021 21:22 Ответить
всего 12 ? или словили только 12 ?
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23.07.2021 21:13 Ответить
бедніе и бесхребетніе....
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23.07.2021 21:22 Ответить
То закарпатці з мукачєвого працювали на клан балоги...
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23.07.2021 21:27 Ответить
Зато накурились вдоволь..на шару..😀
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23.07.2021 21:29 Ответить
Цікаво, контрафактні цигарки ще й робили під відомі бренди? Кемел, Мальборо, Вінстон, Співав-Крейда...
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23.07.2021 21:31 Ответить
Співав-Крейда - 12 балів! )))
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23.07.2021 22:24 Ответить
Добре ,що держави монополізували вироблення одного з найпопулярніших видів наркотиків-цигарок. «Пор'ядок» - це монополія держави на найбішьш прибуткові галузі. Я не захищаю підпільників. Але держава - її непомірними податками-найбільший ладрон ( злодій)!
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23.07.2021 21:47 Ответить
ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ?
УВЕРЕНЫ???
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24.07.2021 11:04 Ответить
 
 