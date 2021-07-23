12 граждан Украины эксплуатировались на нелегальном производстве сигарет в Испании, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские пограничники приняли участие в операцию ALECRIN по борьбе с нелегальным производством сигарет в ЕС. Операцию проводили представители Гражданской гвардии Испании и Национальной гвардии Португалии в сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества OLAF, европейским агентством Евроюст, правоохранителями Румынии и Словакии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В частности оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили, что выходцы из постсоветского пространства вербовали на нелегальное производство в ЕС жителей Львовщины, которые имеют опыт работы на табачной фабрике. Информация от украинских пограничников помогла разоблачить трансграничную преступную группировку.

В ходе операции ALECRIN с 22 мая по 16 июля в Испании и Португалии задержали 29 человек, среди которых граждане Испании, Португалии, Болгарии, а также наш соотечественник. Во время активных мероприятий изъяли сигареты, сырье и средства для их нелегального производства, а также 7 единиц огнестрельного оружия и технику.

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Непосредственно в Испании провели 28 обысков и 27 арестов, изъяли 15 млн. сигарет и 50,5 тонны табака. В муниципалитете Мансанарес обнаружили подпольную линию по производству сигарет, на которой нелегально эксплуатировали 12 граждан Украины. Еще одна линия была обнаружена на этапе монтирования.

В Португалии проведены 97 обысков и 2 ареста, изъято 2 млн. шт. сигарет и 6 центнеров сырья.

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