"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве. ВИДЕО

В России администрация московского городского округа Троицк наняла частное охранное предприятие (ЧОП) "Корвет", состоящее исключительно из чеченцев, для помощи полицейским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Сюжет об этом появился в эфире местной телекомпании "ТРОТЕК". Выдержки из него в своем Telegram-канале приводит военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, патрульные выглядят очень характерно — "все, как на подбор — безусые, дон, бородатые, дон". Они дежурят по ночам, препятствуют распитию алкогольных напитков и поддерживают правопорядок.

"Обычно народ понимает, когда делаем замечание, сразу выбрасывает спиртное, но бывают и недовольные. Таких много в фабричном парке. Мы проводим беседы, объясняем, что это нарушение общественного порядка", — рассказал журналистам сотрудник Группы быстрого реагирования (ГБР) Руслан Абдурахманов.

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Как сообщил начальник управления территориальной безопасности местной администрации Павел Шкуренко, "все делается в рамках закона, но для Троицка это эксперимент". По его словам, местные власти решили нанять ЧОП для "борьбы с антитеррористическими проявлениями".

Сами москвичи такой эксперимент не оценили. В комментариях под сюжетом они написали: "Вижу регулярно эту группу реагирования, постоянно желание полицию вызвать", "Ну да, после того, как увидела этот репортаж с "бородачами", пропало желание выходить вечером на улицу, чтоб не столкнуться с ними. Не очень понятно, по каким параметрам их набирали", "Вижу их почти каждый день… Тусуются у Центральной, 26, в теньке в машине сидят. Когда их первый раз увидела, желание было полицию вызвать. Бороды у всех до плеч".

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Ранее 30 июня в ходе прямой линии с населением президент России Владимир Путин задался вопросом, где находится Троицк. В итоге одна из ведущих ошибочно подсказала ему, что город находится в соседнем от Москвы регионе.