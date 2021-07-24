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"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве. ВИДЕО

В России администрация московского городского округа Троицк наняла частное охранное предприятие (ЧОП) "Корвет", состоящее исключительно из чеченцев, для помощи полицейским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Сюжет об этом появился в эфире местной телекомпании "ТРОТЕК". Выдержки из него в своем Telegram-канале приводит военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, патрульные выглядят очень характерно — "все, как на подбор — безусые, дон, бородатые, дон". Они дежурят по ночам, препятствуют распитию алкогольных напитков и поддерживают правопорядок.

"Обычно народ понимает, когда делаем замечание, сразу выбрасывает спиртное, но бывают и недовольные. Таких много в фабричном парке. Мы проводим беседы, объясняем, что это нарушение общественного порядка", — рассказал журналистам сотрудник Группы быстрого реагирования (ГБР) Руслан Абдурахманов.

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Как сообщил начальник управления территориальной безопасности местной администрации Павел Шкуренко, "все делается в рамках закона, но для Троицка это эксперимент". По его словам, местные власти решили нанять ЧОП для "борьбы с антитеррористическими проявлениями".

Сами москвичи такой эксперимент не оценили. В комментариях под сюжетом они написали: "Вижу регулярно эту группу реагирования, постоянно желание полицию вызвать", "Ну да, после того, как увидела этот репортаж с "бородачами", пропало желание выходить вечером на улицу, чтоб не столкнуться с ними. Не очень понятно, по каким параметрам их набирали", "Вижу их почти каждый день… Тусуются у Центральной, 26, в теньке в машине сидят. Когда их первый раз увидела, желание было полицию вызвать. Бороды у всех до плеч".

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Ранее 30 июня в ходе прямой линии с населением президент России Владимир Путин задался вопросом, где находится Троицк. В итоге одна из ведущих ошибочно подсказала ему, что город находится в соседнем от Москвы регионе.

москва (3090) россия (96267) чеченцы (212)


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Топ комментарии
+57
"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве - Цензор.НЕТ 6158
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24.07.2021 13:15 Ответить
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"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве - Цензор.НЕТ 8145
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24.07.2021 13:07 Ответить
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"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве - Цензор.НЕТ 8957"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве - Цензор.НЕТ 9779"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве - Цензор.НЕТ 3518

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24.07.2021 13:13 Ответить
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"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві - Цензор.НЕТ 7803
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24.07.2021 17:31 Ответить
борются с "антитеррористическими проявлениями" = препятствуют распитию алкогольных напитков и поддерживают правопорядок. p.s.собрались нс троих и уже сеппаррааттисты?🤕
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24.07.2021 16:29 Ответить
собрались выпить на троих
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24.07.2021 16:31 Ответить
ну чё кацапы, рамзанка следующий презик будет у вас на кацапии, пожизненный кстати ахахах
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24.07.2021 16:31 Ответить
кацапы должны уважать своих хозяев и уже с детства уметь правильно садиться на бутылку !
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24.07.2021 17:07 Ответить
звичайно, вони вже всiлись вОнюшкам на голову та звiсили ноги...а десь на сходi ще Китай...


"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві - Цензор.НЕТ 2756
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24.07.2021 18:38 Ответить
Cтоп!!! А ведь была такая же картинка, только вместо этой хари был затылок...
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26.07.2021 09:50 Ответить
"Чеченские патрули" теперь борются с "антитеррористическими проявлениями" в Москве.
Борьба с "антитеррористическими проявлениями"?!! Это борьба против антитеррора за терроризм?!
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24.07.2021 17:17 Ответить
Бармалеи в Мацкве в качестве боссов это не новость
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24.07.2021 17:18 Ответить
Ну и дурилки эти масквичи. Хотели оккупировать Чечню. А на самом деле сами оказались в оккупации у чеченцев. А дальше чеченцы введут аусвайсы, комендантский час, ночные проверки по домам...
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24.07.2021 17:56 Ответить
"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві - Цензор.НЕТ 6335
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24.07.2021 18:35 Ответить
Люто плюсую. Сини гор, мстіть кацапам! масквєчі, вас чьорниє ракам ставят, мачі іх!
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24.07.2021 18:02 Ответить
Посмотрим чем кончится это патрулирование.
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24.07.2021 18:20 Ответить
"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві - Цензор.НЕТ 9384
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24.07.2021 18:35 Ответить
За дві останні війни,московити вбили 300 000 чеченців з них 42000 дітей,надіюсь чеченський патруль цього не забув.
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24.07.2021 19:15 Ответить
откуда инфа о детях?
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25.07.2021 16:55 Ответить
З докладу рамзана кадирова.
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25.07.2021 20:06 Ответить
врет чебурек, как дышит))...250 детей в чечне погибло...+-10...точно уже не помню...
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25.07.2021 23:53 Ответить
Українці воюйте з кацапами,або допомогайте ЗСУ,цінуйте кожного солдата,бо рюзьгємір ломмиться в Україну.
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24.07.2021 19:19 Ответить
Кацапня на пляшці - це стандартний стан
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24.07.2021 21:20 Ответить
С нетерпением жду 2 августа. Как эти бородачи будут полосатых ихтамнетов вытягивать из фонтанов
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24.07.2021 21:52 Ответить
Ну це їм так абзац але ж не забуваємо що вони творили в Одесі і чого їх тих поганців не паконули скопом і не відправили нафуй... А взагалі ті чорти у нас зі зброєю, а ми ні в рідній країні...
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24.07.2021 22:02 Ответить
"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві - Цензор.НЕТ 1850
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24.07.2021 22:53 Ответить
чечены будуть вполне легально дрюкать расиянских набутылочников!
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25.07.2021 17:31 Ответить
А что значит на кацапском "антитеррористические проявления"? Это когда мешаю гебне дома взрывать, или о чем?
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25.07.2021 00:41 Ответить
Российский мусор не имеет национальность, много на службе у кацапов и украинцев....
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25.07.2021 02:40 Ответить
та пусть хоть зачеченятся там все, нам то что?! у нас полный ****** по экономике и выполнению бюджета!
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25.07.2021 03:14 Ответить
это точно - не трожте ******** своя голова здоровее будет
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25.07.2021 06:04 Ответить
власть савецкий банк еврейский патруль чеченский - угадай страну с трёх раз..........
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25.07.2021 06:06 Ответить
"всі, як на підбір - безвусі, дон, бородаті, дон"Джерело: https://censor.net/ua/v3278985
і що таке тут "дон"? хто підкаже?
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25.07.2021 08:01 Ответить
Дон - це такий шляхетський титул у ґешпанців
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25.07.2021 08:36 Ответить
дякую, а то вже на іспанців подумав)
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25.07.2021 15:22 Ответить
Так перекривляють Кадирку, у нього це слово паразит.
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25.07.2021 10:01 Ответить
На 44 секунде чучело оговорилось по Фрейду) «чтобы не допустить антитеррористических проявлений»)
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25.07.2021 09:56 Ответить
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25.07.2021 10:46 Ответить
... аж медальки бряцают...
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25.07.2021 11:18 Ответить
70 неопытных безусых псковских десантников ,голыми руками, победюли 15 тысячев усатых и бородатых, до зубов вооруженных чеченских боеевиков !!!!!

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25.07.2021 12:31 Ответить
До 2030 року в силових структурах паРаші більшість силовиків буде мати мусульманське походження, а до 2050 року, керівні посади силових структур будуть займати також вихідці з мусульманського середовища.

Це одним з факторів, чому )(уйло так вчепився в мишєбратья і єдиний народ.
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25.07.2021 13:32 Ответить
Ну,все исторически правильно. Бородачи и раньше "держали" московию.
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25.07.2021 14:46 Ответить
Мало вас **..... кавказцьІ. Так теперь будут ето делать официально. Привет "братья-славяне".
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25.07.2021 15:15 Ответить
салавьяне ?) на паРаше? та Ви що...


"Чеченські патрулі" тепер борються з "антитерористичними проявами" в Москві - Цензор.НЕТ 3008
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25.07.2021 19:35 Ответить
Я один заметил, что их патрули по волосяному покрову похожи на наш нацкорпус?
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25.07.2021 15:24 Ответить
https://images.unian.net/photos/2019_03/thumb_files/1000_545_1551623911-3815.jpg?1
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25.07.2021 15:25 Ответить
Прально, москаль без бутылки сам не свой!!!
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25.07.2021 18:43 Ответить
А "борьба с антитеррористическими проявлениями" - это вообще КАК? С террористическими проявлениями - ну это ещё как-то понятно. Алкашей гонять, бабок трусить. А как борются с АНТИтеррористическими "проявлениями" - это из области загадок великой русской души
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25.07.2021 23:54 Ответить
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