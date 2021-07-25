"Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпатья пытался сбежать от наряда пограничников. ВИДЕО

Житель Закарпатья решил устроить пограничникам тест на профпригодность и был задержан нарядом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба в Фейсбуке.

"За 300 метров от границы наряд остановил мужчину для проверки документов. Путешественник вежливо предоставил свой паспорт правоохранителям. Но уже через секунду бросился бежать. Мужчину, конечно, задержали. Свой странный поступок бегун объяснил оригинально - хотел проверить физическое состояние пограничников", - говорится в сообщении.

Теперь за эту "проверку" закарпатцу придется ответить по закону.

За злостное неповиновение пограничникам на него оформили документы админпроизводства. Меру ответственности определит суд.

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