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"Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпатья пытался сбежать от наряда пограничников. ВИДЕО

Житель Закарпатья решил устроить пограничникам тест на профпригодность и был задержан нарядом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба в Фейсбуке.

"За 300 метров от границы наряд остановил мужчину для проверки документов. Путешественник вежливо предоставил свой паспорт правоохранителям. Но уже через секунду бросился бежать.  Мужчину, конечно, задержали. Свой странный поступок бегун объяснил оригинально - хотел проверить физическое состояние пограничников", - говорится в сообщении.

Теперь за эту "проверку"  закарпатцу придется ответить по закону.

За злостное неповиновение пограничникам на него оформили документы админпроизводства. Меру ответственности определит суд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Чопского погранотряда планировал организовать транзитный канал по перемещению нелегалов в ЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Госпогранслужба (6596) пограничники (1585) Закарпатская область (2612)


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Топ комментарии
+25
Хай тепер ще перевірить, "як солдати боксу навчені"!
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25.07.2021 09:55 Ответить
+21
Прикордонники бігли швидко. Але ще швидше бігла німецька вівчарка...
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25.07.2021 10:10 Ответить
+15
Не ставте себе в надумані рамки. Не звертайте уваги на колір світлофора, що зменшує вашу свободу. Сміливо крокуйте через дорогу на червоне світло...
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25.07.2021 10:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хай тепер ще перевірить, "як солдати боксу навчені"!
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25.07.2021 09:55 Ответить
"прикладом бий"
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25.07.2021 09:58 Ответить
Та СБУ-шники уже перевірили 🤕
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25.07.2021 10:08 Ответить
В какой-нибудь наблюдательный совет его нужно пристроить.
У человека талант для такой работы.
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25.07.2021 09:57 Ответить
В Укрзализныцю, к очкастому борцуну с коррупцией)))))
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25.07.2021 10:54 Ответить
на зоне бегать запрещено. потеряет квалификацию
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25.07.2021 09:58 Ответить
Какая зона? Это админка - там штраф по первому разу.
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25.07.2021 15:42 Ответить
"Та хотів перевірити як солдатики бігають", - житель Закарпатья пытался сбежать от наряда пограничников - Цензор.НЕТ 6194
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25.07.2021 10:03 Ответить
"За 300 метров от границы наряд остановил мужчину для проверки документов. Путешественник вежливо предоставил свой паспорт правоохранителям.
За злостное неповиновение пограничникам на него оформили документы админпроизводства. Меру ответственности определит суд, за что судить, может живот скрутило и побежал в кусты.
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25.07.2021 10:05 Ответить
Прикордонники бігли швидко. Але ще швидше бігла німецька вівчарка...
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25.07.2021 10:10 Ответить
В следующий раз есть смысл ему устроить проверку, как бегают пули. Вот смешно будет...
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25.07.2021 10:13 Ответить
Границы Ограничивают свободу данную человеку богом.Люди для людей создали трудности,чтоб охотится друг за другом и ущемлять в правах.И так:каждая свобода определяется длинной цепи
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25.07.2021 10:13 Ответить
Свобода однієї людини закінчується там де починається свобода іншої !
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25.07.2021 10:18 Ответить
Не ставте себе в надумані рамки. Не звертайте уваги на колір світлофора, що зменшує вашу свободу. Сміливо крокуйте через дорогу на червоне світло...
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25.07.2021 10:25 Ответить
Скоро вам взагалі по годинах пересуватися змусять.Будете поспішати повернутись в своє житло,бо чіп зірветься в шиї.Раби завжди виправдовують правила встановлені їх власниками,бо це ж все робиться за ради того,щоб їм жилось комфортно
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25.07.2021 10:42 Ответить
Ну?! І до чого цей "пердь в калюжу"? Є визначені чинним законодавством правила поведінки у прикордонній зоні, права та обов"язки людей що несуть там службу з охорони кордону, та звичайних громадян Згідно з ними прикордонники мають право зупинить людину, що перебуває у охоронюваній ними території і перевірить її особи та законність її перебування там Громадянин зобов"язаний пред"явить документ, що посвідчує його особу і повідомить мету його перебування в зоні А якщо ідіоту захотілося "випендриться" - то це його проблеми
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25.07.2021 11:12 Ответить
согдласно какого закона мусора всем райотделом насиловали гражданку ?
а какой закон им за это повышение по службе предоставил ?
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25.07.2021 11:21 Ответить
"Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпатья пытался сбежать от наряда пограничников" Назви мені норму закону, порушену тут, і хто саме її порушив?

А потім поясни мені - "До чого тут райвідділ поліції", поліцаї і здійснення ними злочину?"
"Аби перднуть?!!!"
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25.07.2021 11:30 Ответить
чего они к нему прицепились ?
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25.07.2021 11:37 Ответить
Де ти бачив що вони "прицепились"? Вони зобов"язані охоронять кодон і затримувать порушників В зв"язку з цим мають право перевірять осіб, що перебувають у прикордонній зоні на предмет законності перебування їх там! На відміну від тебе, я рибалю взимку прямо на межі кордону - на фарватері Дніпра, і восени гриби збираю у прикордонній зоні І те, і те роблю на кордоні з Білоруссю Тому знаю що пишу Якщо не тямиш - не ганьбись!
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25.07.2021 11:43 Ответить
Я їм такого права не надавав,може ви?Бо тоді ви обмежуєте мої права,коли розпоряджаєтеся і приймаєте якісь рішення не зважаючи на думку інших.Ви обираєте для себе владу,то і впідпорядковуйтесь прийнятим законам самі,бо я їх не обираю,а ви навязуєте свої правила людям,які навіть вас не хочуть знати,та всіх тих,кого ви там собі наоберали,щоб вони вас пасли,як стадо не схильне до індивідуального мислення.Ваш соціум це загарбництво більшості і наступ на право свободи вільних людей.
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25.07.2021 11:26 Ответить
"Словесний понос виключи!" Я не наймався тобі читать "Основи правознавства" Саме ТИ надав їм таке право - проголосувавши за людей що складають "законодавчу гілку влади" в державі Це вибори у Верховну Раду! Вибрані тобою люди затвердили закони, які ти зобов"язаний виконувать, бо делегував їм частину своїх прав, вибравши їх та надавши їм право законотворчості!
Так що "неча на зеркало кивать, коли рожа крива!" -( як каже кацапське прислів"я)
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25.07.2021 11:37 Ответить
Банки протри.Де ти бачив,щоб я щось комусь надавав,чи голосував.Ти просто заточений до стадного існування,тому і навязуєш свою точку зору прийняту за правильну вашим стадом вільним людям,яким насипати,що ви своїм стадом там собі навирішували,я не приймаю участі в голосуванні,щоб обрати собі когось,хто буде мені вказувати,як мені жити.
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25.07.2021 11:43 Ответить
Ну тоді - коли тобі наб"ють морду чи обікрадуть - не біжи в поліцію - ти ж їх "не вибирав" Розбирайся з "мордобойцями" чи шукай злодіїв сам! Ідіотів люди навчить не спроможні - їх може навчить лише життя!
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25.07.2021 11:48 Ответить
Тебе тролять,а ти пробуєш щось доказати.Кому? P.S.Яке цікаве слово видумали,"тролити".В наш час це називалося більш простіше: зай..бу..ти, під..об..ти. Культура б(л)я...
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25.07.2021 12:08 Ответить
Знаєш - у мене робота була така - протистоять "зайо**ванню" Так що мені не звикать Той, хто по судах попосидів - таких клоунів не боїться Я тут з ними "мізки розминаю" - щоб не "запліснявіли"
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25.07.2021 12:13 Ответить
👍👌👍🙃
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25.07.2021 14:41 Ответить
А ти хто взагалі такий, щоб надавати їм право? Блін, ти навіть коми в тексті розставити не в змозі! Найшовся тут пуп землі!
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25.07.2021 11:53 Ответить
А вони хто такі,щоб обмежувати моє право свободи,дане мені богом?Хто ти такий,щоб перевіряти мої коми?Ти вирішив,що ти більшість,бо стадний мешканець і тому на правах сили диктуєш мені свої правила?Так получається,що держава це ні що інше,як ОПГ,від яких вільним людям слід захищатись.
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25.07.2021 12:00 Ответить
Інтернет , у якому ти "сереш" уже кілька годин, придуманий "стадом", і для "стада" (тобто створений людським суспільством) І штани ти носиш теж "стадні" - одна частина "стада" виростила бавовну, інша частина її переробила, виткала тканину, пошила , тобі привезла Зніми їх і ходи з голою жопою - нею ти зобов"язаний тільки своїм батькам, що виростили такого недоумка!
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25.07.2021 12:19 Ответить
Ні,інтернет придуманий конкретними особами для стадаЧому ти вважаєш,що маєш право мене обзивати,бо твоя точка зору правильна,а моя суперечить твоїй і на цій основі ти вирішив,що ти правий?Я правий бо я правий і не обговорюється?Тобто ти не зважаючи на мої права вирішив,що маєш таке право мене обзивати?Ти не вмієш поважати думку інших,тобто ти гвалтівник,бо навязуєш свою точку зору лаючись,а то би і поліз битися,як би був поруч.На рахунок хто,що там пошив штани чи ще щось,так я ж не відібрав,не порушив прав кого б це не було.
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25.07.2021 13:13 Ответить
Я тобі уже раз пораду - "виключить словесний понос", давав Раджу тобі зробить ще раз Те, що ти - ідіот, тобі кажу не тільки я Щодо Інтернету - поки одні "конкретні особи" його створювали , інші "конкретні особи" вирощували продукти харчування для них , шили їм одяг, інші - працювали на водонасосній станції, щоб у творців Інтернету була чисто вимита задниця А ще інші конкретні особи, одягнуті у поліцейську і прикордонну форму , охороняли їх спокій - щоб вони спокійно створювали Інтернет Це називається "суспільна поведінка соціальної людської структури" А об"єднує цю структуру вироблена цим суспільством система норм і правил, створена у вигляді норм закону, які ВСІ "конкретні особи" цього суспільства зобов"язані виконувать, щоб буть людьми, а не "стадом бабуїнів"!
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25.07.2021 13:30 Ответить
Дякую за пораду,але ти свої надцінні поради Краще використовуй для власного споживання.Мене особисто не цікавить яким потом раби системи роблять форму для своїх вертухаїв.Тебе навчили бути рабом і ти продовжуєш це робити.Радий був почути тебе.
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26.07.2021 01:11 Ответить
Вмієш "триндіть"! От тільки вміння вести полеміку" і "високопарне пустослів"я" - різні речі Хто тобі сказав що ти - "надлюдина"? Від тебе ж Фрідріхом Ніцше смердить на версту! От тільки його погляди ніде прижиться не можуть, бо вони нежиттєздатні Знаєш чому? Бо людина - соціальна істота, і без соціуму вона - просто "високоорганізована тварина" Навіть людиною вона стає завдяки соціуму Ти вихований ним, виріс у ньому, живеш завдяки ньому, але вважаєш себе вільним від його правил Тобі не здається що це - ідіотизм?
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26.07.2021 01:20 Ответить
"Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпаття намагався втекти від наряду прикордонників - Цензор.НЕТ 3279
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25.07.2021 12:06 Ответить
В тебе дома дверіє? Якщо нема, то питань нема. Якщо є, то як ти поясниш обмеження входу в твою квартиру.
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25.07.2021 11:10 Ответить
Двері є.Обмеження в ходу до приватного житла,це не є обмеження подорожувати по спільній планеті.
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25.07.2021 11:15 Ответить
Значить коли кацапи заїдуть до твоєї квартири на танкі, то до армії, прикордонників і до країни в цілому в тебе питань не буде?
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25.07.2021 11:18 Ответить
В мене будуть претензії до тих,хто в'їхав до мого помешкання,і я намагатимусь вирішити свої особисті питання з тими кацапами,чи ляхами,чи іншою тварюкою якось сам і мені ваші прикордонники не потрібні,а як вам потрібні то і утримуйте їх самі і підпорядковуйтесь їх правилам самі,а мені ні вас не треба,не ваших прикордонників,кордонів,мусорів і всього того,що ви там собі навигадували не зважаючи на мою думку.
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25.07.2021 11:36 Ответить
Той хто в змозі власноруч знищити армію кацапів, поляків, чи будь яку армію, не повинен перейматися парою прикордонників. А я не рембо і ніяких фантазій по цій темі нема.
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25.07.2021 11:53 Ответить
ещё не въехали ?
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25.07.2021 11:39 Ответить
До тих хто підтримує свою країну, ні.
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25.07.2021 11:46 Ответить
я то думал война 7 лет как уже ...
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26.07.2021 09:41 Ответить
Війн на всій території України? Чи тільки хто кричав відкривай кордон, наші кацапсткі брати їдуть?
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26.07.2021 12:15 Ответить
Швидше за все, відволікав увагу, питання навіщо?
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25.07.2021 10:19 Ответить
З часом я зрозумів, що нас оточує багато ідіотів. В багатьох випадках не треба щукати мотивації поведінки окремих індивідуумів. Іноді вони роблять таку дурню, що таракани, які мешкають у них в голові, аплодують стоячи.
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25.07.2021 10:29 Ответить
Класний комент!!! Я теж з часом це зрозумів)
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25.07.2021 11:15 Ответить
Может просто скнинул что то пока убегал
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25.07.2021 10:54 Ответить
местным жителям надо быть осторожнее с мразями в форме, с какого перепуга им
паспорт предъявлять ? чтобы отобрали ?
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25.07.2021 10:19 Ответить
Забыл добавить...чтобы распяли мальчика?
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25.07.2021 10:49 Ответить
У тебе є подібні факти?
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25.07.2021 11:14 Ответить
я слышал, что Лозинский нардеп уже ?
а как там мусора, которые еоо жертве два пистолета подкинули ?
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25.07.2021 11:32 Ответить
Про пістолети чую перший раз У тебе є відмінне від усієї України "джерело інформації"?
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25.07.2021 11:45 Ответить
у убитого Лозинским и его товарищами Олейника
мусора нашли два пистолета и кинжал,
убийство не расследовали, дело замяли, лозинский опять депутат,
https://censor.net/ru/photo_news/95420/**************************************************************************************************
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26.07.2021 09:52 Ответить
мусора мрази
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25.07.2021 10:20 Ответить
Ти сам мразь.....
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25.07.2021 10:25 Ответить
вы в мусарне трудитесь, у работяг по карманам шарите ?
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25.07.2021 10:27 Ответить
Знаем и тебе сочувствуем...
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25.07.2021 10:33 Ответить
З яких це пір прикордонники мусорами стали??
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25.07.2021 10:37 Ответить
Как только их передали из СБУ в МВД.
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25.07.2021 10:48 Ответить
они как минимум работают вместе:
"18 грудня того ж року питання взаємодії між дільничними інспекторами прикордонної служби та міліції були врегульовані спільним наказом Адміністрації Держприкордонслужби та Міністерства внутрішніх справ України № 380/1556, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.2004 за № 37/8636."
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25.07.2021 10:53 Ответить
зря парень себя на камеру оговорил, на суде сказал бы, что опасался
за жизнь и имущество, по этому и убегал
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25.07.2021 10:26 Ответить
А в это время взвод афганцев перешел границу с засрашкой и направился в глубь страны,зачем охранять границу там где ее быть не должно,всех бегунов направить на восточные рубежи,там опасность для страны.
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25.07.2021 10:27 Ответить
ну как же, мусора завозят бляхи и таможат по цене 600-800 $,
а лохам ставят 3000 $, а эти охраняют порядок и шарят по карманам
местных жителей в поисках наживы ...
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25.07.2021 10:30 Ответить
Ти, крім етикеток на пляшках, щось читать здатен? Яка "граница з засрашкой" в Закарпатті?!!!
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25.07.2021 11:58 Ответить
Включи сознание,идиот путинский.
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25.07.2021 13:13 Ответить
Я так розумію "включи сознание" - це твоє прохання щоб я тобі таку послугу надав? А "идиот путинский" - це ти так підписався? Бо по-іншому твоє "пердь!" сприйнять важко!
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25.07.2021 13:19 Ответить
Все ты прекрасно понял,не придуряйся,и не забывай - твой путин убийца и педофил.
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25.07.2021 13:30 Ответить
Знаєш -"езопову мову" я розумію непогано Однак поясни детально, що ти хотів сказать своїми коментарями? Що Путін - "не мій", люди прекрасно знають - твоя "пред"ява" - "пук в калюжу" ТОді поясни - що ж ти своєю "глибокодумною" заявою хотів сказать?
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25.07.2021 13:35 Ответить
Конечно твой,нормальный человек просто согласился бы с моим утверждением про моль всея засрашки,но ты попытался выкручиваться,как глиста.
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25.07.2021 17:22 Ответить
Ні! Ти мені, все-таки, поясни, що саме ти хотів "випердіть" своїм першим коментарем! А то "плигнув, як Пилип з конопель", щось ляпнув, а що саме ти цим хотів сказать - зрозуміть не можна!
Знаєш, як в старому анекдоті: "Обоснуй, сын мой!" Ну і, заодно, поясни - звідки ти взяв, що я - "путінець"? Мені це дуже цікаво - ким мене тільки не величали! А от "путінцем" - уперше Я навіть додав цю "обзивачку" до списку! Вона у мене (за сім років) - 233-тя!
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25.07.2021 17:33 Ответить
прикордонна смуга 300 метров ? а мксора представились ? документы предъявили ?
местным надо быть осторожнее ...
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25.07.2021 10:35 Ответить
"Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпаття намагався втекти від наряду прикордонників - Цензор.НЕТ 196
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25.07.2021 10:40 Ответить
Придурок! Век назад таких долбонов очень действенно учили - если кто-то залазил в чужой сад, то имел возможность получить в задницу из берданки заряд соли, после чего приходилось отмыкать задницей несколько дней в тазике с водой - было очень действенное мероприятие!
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25.07.2021 10:46 Ответить
УКРАЇНЕЦЬ
@Ukraine50347653
·
15 ч

"Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпаття намагався втекти від наряду прикордонників - Цензор.НЕТ 3306
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25.07.2021 10:52 Ответить
скорее примут того, кто подбил, статья железно найдётся
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25.07.2021 11:34 Ответить
300 метрів,так це половина сіл в Закарпатті де в тристаметровій зоні знаходяться центр сіл.
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25.07.2021 10:52 Ответить
вот что бывает когда тестеры выходят на улицу.
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25.07.2021 11:03 Ответить
Законченный дебил! Нашел себе на жопу приключение. А ведь могли и пулей остановить.....
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25.07.2021 11:15 Ответить
"Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпаття намагався втекти від наряду прикордонників - Цензор.НЕТ 7973
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25.07.2021 11:26 Ответить
Теперь заодно проверит как менты тюрьмы охраняют.
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25.07.2021 11:44 Ответить
добре не надумався перевірити як стріляють...
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25.07.2021 12:35 Ответить
 
 