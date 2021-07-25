"Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпатья пытался сбежать от наряда пограничников. ВИДЕО
Житель Закарпатья решил устроить пограничникам тест на профпригодность и был задержан нарядом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба в Фейсбуке.
"За 300 метров от границы наряд остановил мужчину для проверки документов. Путешественник вежливо предоставил свой паспорт правоохранителям. Но уже через секунду бросился бежать. Мужчину, конечно, задержали. Свой странный поступок бегун объяснил оригинально - хотел проверить физическое состояние пограничников", - говорится в сообщении.
Теперь за эту "проверку" закарпатцу придется ответить по закону.
За злостное неповиновение пограничникам на него оформили документы админпроизводства. Меру ответственности определит суд.
Топ комментарии
+25 Віктор Безнос
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+21 Димитрий CrimeaBandera
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+15 Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий25.07.2021 10:25 Ответить Ссылка
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У человека талант для такой работы.
За злостное неповиновение пограничникам на него оформили документы админпроизводства. Меру ответственности определит суд, за что судить, может живот скрутило и побежал в кусты.
а какой закон им за это повышение по службе предоставил ?
А потім поясни мені - "До чого тут райвідділ поліції", поліцаї і здійснення ними злочину?"
"Аби перднуть?!!!"
Так що "неча на зеркало кивать, коли рожа крива!" -( як каже кацапське прислів"я)
паспорт предъявлять ? чтобы отобрали ?
а как там мусора, которые еоо жертве два пистолета подкинули ?
мусора нашли два пистолета и кинжал,
убийство не расследовали, дело замяли, лозинский опять депутат,
https://censor.net/ru/photo_news/95420/**************************************************************************************************
"18 грудня того ж року питання взаємодії між дільничними інспекторами прикордонної служби та міліції були врегульовані спільним наказом Адміністрації Держприкордонслужби та Міністерства внутрішніх справ України № 380/1556, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.2004 за № 37/8636."
за жизнь и имущество, по этому и убегал
а лохам ставят 3000 $, а эти охраняют порядок и шарят по карманам
местных жителей в поисках наживы ...
Знаєш, як в старому анекдоті: "Обоснуй, сын мой!" Ну і, заодно, поясни - звідки ти взяв, що я - "путінець"? Мені це дуже цікаво - ким мене тільки не величали! А от "путінцем" - уперше Я навіть додав цю "обзивачку" до списку! Вона у мене (за сім років) - 233-тя!
местным надо быть осторожнее ...
@Ukraine50347653
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15 ч