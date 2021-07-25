РУС
"Бей меня! Ты ж мужик! Я вас всех на х#ю вертел!", - украинский актер Фединчик устроил драку на дороге. ВИДЕО

Актер театра, телевидения и кино Андрей Фединчик устроил драку в Подольском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный.

Сообщается, что конфликт начался с неаккуратной езды Фединчика на электросамокате.

"Этот злой мужик ехал зиг-загами по дороге на электросамокате. Ему очень не понравилось, что ему сигналят - подбежал к машине и начал водителя вытаскивать через окно, а тот ему брызгнул балончиком в лицо. Человек был неадекватен, очень возмущался как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой", - сказано в сообщении.

На видео инцидента видно, что мужчина с голым торсом ведет себя весьма агрессивно - нецензурно выражается и пытается спровоцировать драку.

актер (298) драка (2032) Киев (26138)
+87
Думаю его нужно выбрать президентом, отличный кандидат 😁😁
показать весь комментарий
25.07.2021 13:57 Ответить
+74
актер? кто это, где он снимался? какой-то додик фестивальный
показать весь комментарий
25.07.2021 13:55 Ответить
+46
Амфетамин и барбитурат..
на самокате мальчик катится в Ад..
показать весь комментарий
25.07.2021 14:00 Ответить
Комментировать
он жэ парень актёр.....
показать весь комментарий
25.07.2021 15:49 Ответить
У нього якась голова велика, а тіло як в дитинки. Дегенерат.
показать весь комментарий
25.07.2021 16:06 Ответить
Никто бы и знать не знал,кто такой этот Фединчик если бы не этот движ. Черный пиар и хайп сегодня в тренде. Только вряд ли поможет. Парамаунт пикчерз не потянет гонорар для Фединчика))
показать весь комментарий
25.07.2021 16:15 Ответить
https://www.unian.net/incidents/akter-andrey-fedinchik-v-neadekvatnom-sostoyanii-ustroil-draku-na-doroge-set-video-novosti-ukraina-11492623.html Звезда сериала "Папаньки"
показать весь комментарий
25.07.2021 16:22 Ответить
это чмо обиженное из какого погорелого театра?
показать весь комментарий
25.07.2021 16:37 Ответить
Что ни день, то радость... Похоже сцена из расейского сериала.
показать весь комментарий
25.07.2021 16:47 Ответить
в нормальній країні його кар'єрі прийшов би кінець, а в нас такого поняття, як "авторитет" немає. Вірніше, є, але не в тому сенсі.
показать весь комментарий
25.07.2021 16:54 Ответить
Тільки самокатом...Тільки самокатом і по голові...Інакше не переконати...
показать весь комментарий
25.07.2021 17:02 Ответить
...ось в Україну припер русській мір, мат-перемат, поведінка як запоребриком...
показать весь комментарий
25.07.2021 17:38 Ответить
тоже нелох
показать весь комментарий
25.07.2021 19:16 Ответить
мат всегда был есть и будет и руцки мир тут не причем.іди краще в церкву молися *****).
показать весь комментарий
26.07.2021 10:08 Ответить
ідеальний зе міністр пройшов кастинг так що зелений лохторат ваші майбутні кадри в діі
показать весь комментарий
25.07.2021 17:51 Ответить
В роль вживається....
показать весь комментарий
25.07.2021 17:59 Ответить
Презедентскую?!
показать весь комментарий
25.07.2021 18:39 Ответить
Нормально он себя вёл для этой ситуации. Его толпой отмудохали, вот он и перешел на эмоции...
показать весь комментарий
25.07.2021 18:21 Ответить
Его нежно придавили к асфальту. Если бы его толпой отмудоxали - он бы после етого не xодил после етого и не киздел на весь двор а скромно лежал за поребриком
показать весь комментарий
25.07.2021 18:55 Ответить
Его просто еще не отпустило...
показать весь комментарий
25.07.2021 19:06 Ответить
Жаль, что его так никто и не повертел на х..., а он всех вертел. Просто идиот - актёр, а не нормальный.
показать весь комментарий
25.07.2021 19:13 Ответить
Запретить єлектросамокаты.
показать весь комментарий
25.07.2021 19:15 Ответить
Не встигло курнути чи пийнути там чогось , як його вже поперло ." Рембо " бл , недоколихане .

Нехай подякує тим чувакам , за те що його лише притримали , а могли б і табло набити . А то і взагалі - в задок відтарабанити , і обісцяти ..
показать весь комментарий
25.07.2021 19:22 Ответить
По числу коментів це найцікавіша новина для політичного форуму.
показать весь комментарий
25.07.2021 19:44 Ответить
вот это - говно!!!!!
показать весь комментарий
25.07.2021 20:00 Ответить
Хулиган! Статья 206 во времена ссср.
показать весь комментарий
25.07.2021 20:19 Ответить
НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ.
ОБОССАТЬ ЕГО И ВСЕГО ТО ДЕЛОВ. ЗУБ ВЫБИТЬ ТОЖЕ ПОЛЕЗНО.
ЭТИ МОЛОКОСОСЫ СПЕЦОМ УСТРАИВАЮТ ТАКИЕ ШОУ ЧТО БЫ О НИХ ПОБОЛЬШЕ ГОВОРИЛИ, ПЛОХОЙ РЕКЛАМЫ НЕ БЫВАЕТ.
показать весь комментарий
25.07.2021 20:45 Ответить
а у этого гандоши есть поклонники.....
показать весь комментарий
25.07.2021 20:56 Ответить
Кто это вообще такой?
показать весь комментарий
25.07.2021 22:16 Ответить
а зачем его бить? газ. не хватит - шокер. и спокойной ночи.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:26 Ответить
Зірку Василя несе...
показать весь комментарий
25.07.2021 22:34 Ответить
В сулги народ адназнчьна
показать весь комментарий
25.07.2021 22:36 Ответить
Ну погорячкували хлопці.... З ким не буває.....
Добре що всі разом втихомирили буяна і обійшлося без наслідків.
Взірцевим це владнання конфлікту не назвеш але задовільним можна
показать весь комментарий
25.07.2021 23:27 Ответить
"Бий мене! Ти ж мужик! Я вас всіх на х#ю крутив!" - український актор Федінчик влаштував бійку на дорозі - Цензор.НЕТ 6736
показать весь комментарий
25.07.2021 23:35 Ответить
вот что происходит при пРеПи...нте наркомане....
показать весь комментарий
26.07.2021 00:15 Ответить
Новий кандидат на "міністра культури"
показать весь комментарий
26.07.2021 00:23 Ответить
А потом проспится и заявит,, что репетировал роль?
показать весь комментарий
26.07.2021 07:47 Ответить
Обычное малоросское быдло! Зря его по асфальту не размазали
показать весь комментарий
26.07.2021 08:36 Ответить
Насадіть його на того самоката!
І назовем ми це масаж простати!
показать весь комментарий
26.07.2021 08:43 Ответить
Челавэк в састаянии афэкта.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:13 Ответить
Кто такой кто такой.....тепере всі знатимуть що воно таке! От і реклама....
показать весь комментарий
26.07.2021 09:47 Ответить
Наркотики зло.
Але чоловікі якісь добрі, бо знають що вє#и його, воно побіжіть заяву писати й потім неприємності ще можуть бути... хоча я б вї#ав за "сосі х#й".
показать весь комментарий
26.07.2021 10:26 Ответить
не похоже на наркотики. Скорее решил, что раз он в спортзале победил боксёрскую грушу со счётом 10:6, то и на улице можно обнажить торс и включить быка.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:47 Ответить
До слёз ))
"А чё вы все вместе?" ))
А того... такая сермяжная правда жизни . Он думал, что накуй будет посылать всех вместе, а трындулей ему будут давать по очереди
показать весь комментарий
26.07.2021 10:45 Ответить
Наркоман школе?
Почему до сих пор не в Администрации преЗЕрватива?
Такой ценный кадр пропадает....
показать весь комментарий
26.07.2021 11:29 Ответить
Тем более-кадровый голод.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:57 Ответить
Этих самокатчиков нужно Пиз...ь ссаными тряпками...
Лезут на дорогу при этом элементарных ПДД не знают...
Бухие...наркошы...по 2...3 туловища на одном самокате...
И Полицаев к ним претензий вообще нет.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:33 Ответить
знают, но кладут)..стою первым на светофоре, объежает справа от тротуара меня мопед-ракета и становится, по правилам посеридине моего ряда! Карл!!)), зажигается зеленый, а чудо смотрит навигатор и стоит!)), ну я не выдержал побибикал, газанул, чтоб его сдуло нах!)
показать весь комментарий
26.07.2021 14:10 Ответить
бориспольская таможня раз в неделю стабильно показывает что отжала у какого-то очередного наркокурьера кокс, судя по количеству неадекватов отжатое или сразу поступает в свободную продажу или отжимается жалеко не все))
показать весь комментарий
26.07.2021 11:45 Ответить
Завжди радують бики які "я вас всех на болту вертів" та починають бійку і такі..а чо ви всє вмєстє?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:00 Ответить
Цей велосипедист самокатник із голим торсом когось нагадує...
А, ось воно:

"Бий мене! Ти ж мужик! Я вас всіх на х#ю крутив!" - український актор Федінчик влаштував бійку на дорозі - Цензор.НЕТ 9895
показать весь комментарий
26.07.2021 13:19 Ответить
Когда ему за такое однажды подправят лицо без камер и пиара, спесь исчезнет вместе с работой в кино))
показать весь комментарий
26.07.2021 13:22 Ответить
Удивляюсь как ему там хлебало не раскуярили.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:59 Ответить
Завтра извинятся будет,скажет не так поняли.А карьере-пипец.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:56 Ответить
