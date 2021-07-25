"Бей меня! Ты ж мужик! Я вас всех на х#ю вертел!", - украинский актер Фединчик устроил драку на дороге. ВИДЕО
Актер театра, телевидения и кино Андрей Фединчик устроил драку в Подольском районе Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный.
Сообщается, что конфликт начался с неаккуратной езды Фединчика на электросамокате.
"Этот злой мужик ехал зиг-загами по дороге на электросамокате. Ему очень не понравилось, что ему сигналят - подбежал к машине и начал водителя вытаскивать через окно, а тот ему брызгнул балончиком в лицо. Человек был неадекватен, очень возмущался как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой", - сказано в сообщении.
На видео инцидента видно, что мужчина с голым торсом ведет себя весьма агрессивно - нецензурно выражается и пытается спровоцировать драку.
