50 оттенков Мендель, святой Зеленский, "Сваты"-нарушители и черешни от Порошенко | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18. ВИДЕО
В честь выхода книги Юлии Мендель, очередного зашквара со "Сваты" и не только
щедро раздаем поросят от "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ" 🔥
🔴Запретят ли "слуги народа" продавать сигареты и алкоголь в супермаркетах?
🟢 Мемуары Мендель
Пришло время литературной критики в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"! Ведь главный претендент на звание "Книга года нашего шапито", мемуары Юлии Мендель "Каждый из нас Президент", все же увидели офигевший от такого счастья мир.
🟠 Черешни от Порошенко
А наш следующий поросенок достается... Петру Порошенко и его неудержимому плодово-ягодному пиару.
🟡 Святой Зеленский
Еще один феерический поросенок достается киевской библиотеке имени Леси Украинки. Там с персональной выставки легендарного украинского карикатуриста Олега Смаля организаторы – внимание! – убрали карикатуру на Владимира Зеленского. Ну так, на всякий случай.
🔴 Телеканализация: российский трэш на 1 + 1
19 июля, впервые за всю историю сплошь русскоязычного сериала "Сваты", канал "1+1" впервые показал его с украинским дубляжом. Но уже через несколько дней объявил, что вопреки требованиям закона снова будет транслировать кварталовское творение на русском языке - потому что так, видите ли, исторически сложилось.
🟢Облтрешпостач: столичный трешачок
Первый в истории Украины пират и бабушка-терминатор - каких еще веселых новостей нам всем не хватало?
Ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы не ничего пропустить!
Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За регулярную помощь армии - "поросёнок"?! Между Мендель и Зеленским? Может ещё и бойцам "поросёнок", которые эту черешню ели?
А какая проблема в пиаре политика? Помог за свои деньги - отчитался перед избирателями...
Вони бачите забрали у них аудиторію та роботу. Виявилось що часи змінились і ці "журналісти" стали нікому не потрібними. Тому їм прийшлось теж зайнятись блогерством но обіда то залишилась.
Російські журналісти опублікували до Дня Військово-Морського флоту матеріал з винищувачем американського виробництва AV-8B Harrier II.
Грубу помилку помітив генерал-майор СБУ і військовий оглядач Віктор Ягун і вказав на неї у себе в Facebook.
"На Московії "Парламентська газета" в якості ілюстрації до Дня ВМФ своєї країни використала фотографію авіаносного ударного угруповання флоту США. Винищувач на фотографії - американо-британський AV-8B Harrier II", - зазначив Ягуней.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Amicus_Plato,_sed_magis_amica_veritas Amicus Plato, sed magis amica veritas казав Арістотель про Платона
Не бійтеся казати правду
https://www.youtube.com/watch?v=6arO8p6gmBI Сам фільм - прямо зараз на телеканалі Еспресо Дивіться!