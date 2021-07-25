РУС
50 оттенков Мендель, святой Зеленский, "Сваты"-нарушители и черешни от Порошенко | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18. ВИДЕО

50 оттенков Мендель, святой Зеленский, "Сваты"-нарушители и черешни от Порошенко | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18. ВИДЕО

В честь выхода книги Юлии Мендель, очередного зашквара со "Сваты" и не только

щедро раздаем поросят от "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ" 🔥

🔴Запретят ли "слуги народа" продавать сигареты и алкоголь в супермаркетах?

🟢 Мемуары Мендель

Пришло время литературной критики в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"! Ведь главный претендент на звание "Книга года нашего шапито", мемуары Юлии Мендель "Каждый из нас Президент", все же увидели офигевший от такого счастья мир.

🟠 Черешни от Порошенко

А наш следующий поросенок достается... Петру Порошенко и его неудержимому плодово-ягодному пиару.

🟡 Святой Зеленский

Еще один феерический поросенок достается киевской библиотеке имени Леси Украинки. Там с персональной выставки легендарного украинского карикатуриста Олега Смаля организаторы – внимание! – убрали карикатуру на Владимира Зеленского. Ну так, на всякий случай.

🔴 Телеканализация: российский трэш на 1 + 1

19 июля, впервые за всю историю сплошь русскоязычного сериала "Сваты", канал "1+1" впервые показал его с украинским дубляжом. Но уже через несколько дней объявил, что вопреки требованиям закона снова будет транслировать кварталовское творение на русском языке - потому что так, видите ли, исторически сложилось.

🟢Облтрешпостач: столичный трешачок

Первый в истории Украины пират и бабушка-терминатор - каких еще веселых новостей нам всем не хватало?

Ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы не ничего пропустить!

Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Автор: 

Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (436)
Топ комментарии
+42
А наш следующий поросенок достается... Петру Порошенко и его неудержимому плодово-ягодному пиару.
За регулярную помощь армии - "поросёнок"?! Между Мендель и Зеленским? Может ещё и бойцам "поросёнок", которые эту черешню ели?
А какая проблема в пиаре политика? Помог за свои деньги - отчитался перед избирателями...
25.07.2021 15:15
+32
50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 8867
25.07.2021 15:01
+29
Смотрел видос беседы Порошенко-Даля Грибаускайте...,Литва поддержала в трудную минуту Украину больше чем кто либо из стран НАТО,...морально, материально и честностью по отношению к украинским раненым солдатам...
25.07.2021 15:19
50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 8867
25.07.2021 15:01
а чого косата,калмойскій і ЗЄ не займаються піаром на фронті?
25.07.2021 15:06
А їм грошей жаль!
25.07.2021 16:56
Патологическая жадность?
26.07.2021 11:11
А наш следующий поросенок достается... Петру Порошенко и его неудержимому плодово-ягодному пиару.
За регулярную помощь армии - "поросёнок"?! Между Мендель и Зеленским? Может ещё и бойцам "поросёнок", которые эту черешню ели?
А какая проблема в пиаре политика? Помог за свои деньги - отчитался перед избирателями...
25.07.2021 15:15
Така що в цих обіджених горить від його блогерів.
Вони бачите забрали у них аудиторію та роботу. Виявилось що часи змінились і ці "журналісти" стали нікому не потрібними. Тому їм прийшлось теж зайнятись блогерством но обіда то залишилась.
26.07.2021 00:30
Смотрел видос беседы Порошенко-Даля Грибаускайте...,Литва поддержала в трудную минуту Украину больше чем кто либо из стран НАТО,...морально, материально и честностью по отношению к украинским раненым солдатам...
25.07.2021 15:19
Украине просто повезло что в июне 2014 года президентом стал Порошенко...,знаете кто сказал? Мудило по имени Гиркин-Стрелков...типа сбивший малазийский Боинг...,помните его фразу? Птичка упала готовьте награду...
25.07.2021 15:22
оп'ять птічку укралі...

Російські журналісти опублікували до Дня Військово-Морського флоту матеріал з винищувачем американського виробництва AV-8B Harrier II.
Грубу помилку помітив генерал-майор СБУ і військовий оглядач Віктор Ягун і вказав на неї у себе в Facebook.
"На Московії "Парламентська газета" в якості ілюстрації до Дня ВМФ своєї країни використала фотографію авіаносного ударного угруповання флоту США. Винищувач на фотографії - американо-британський AV-8B Harrier II", - зазначив Ягуней.

50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 414
25.07.2021 15:28
25.07.2021 23:54
50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 424050 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 3515
25.07.2021 15:26
Ходят слухи по умам,а беззубые старухи их разносят по умам..Москва 2.0
25.07.2021 15:26
Валдайский проект Путлера 2012 года о создании в Украине Новороссии от Харькова до Одессы успешно сдох от Инфаркта не приходя в сознание
25.07.2021 15:31
50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 1177
25.07.2021 15:33
Алексей Гончаренко ездил на озеро Комо в Италии,где якобы проживает Мавзолейный пропагандон Воффка Соловьев,видос впечатлил...куда там Порошенко или прочим украинским мильярдерам...,что значит главный Геббельс РАБссии...это вам не Йозеф Геббельс Гитлера
25.07.2021 15:39
Бодя Будкевич известный приколист был на Еспресо,типа с Юлией Заремба.... Гарна Краля ця Заремба....
25.07.2021 15:44
Алексей Гончаренко также нашел Хатынку главного Путлерского вещуна Писькова в столице Франции Париже,видос конечно крутой,но там обитает дочка Писькова...
25.07.2021 15:50
Лучше в Ютьюбе смотреть Хазанова времен Перестройки... а дерьмо квартала 95 не стоит и вшивого РАБссиянского ******...
25.07.2021 15:56
50 відтінків Мендель, святий Зеленський, "Свати"-порушники і черешні від Порошенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18 - Цензор.НЕТ 6148
25.07.2021 16:06
Просто интеоесно сколько и чего на фронт передали авторы этой клоунады?
25.07.2021 17:17
за мэндэльпростихоспади стотыщ лайков....
25.07.2021 18:43
Це дорожезна Мендель вам нашептала?
25.07.2021 19:30
Після, вибачте, пердєжа свинок треба сміятися, чи після висерів після цього ведучих, хтось пояснить -КОЛИ?
25.07.2021 19:27
чи я щось переплутала й це не САТИРА про політиків?
25.07.2021 19:29
я би також сказав багато чого... але читаю "https://censor.net/ru/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru#:~:text=25.07.2021%C2%A016%3A14,%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C"
25.07.2021 22:13
Хфігня яка. Що вам дорожче - можливість тут писати, чи істина?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Amicus_Plato,_sed_magis_amica_veritas Amicus Plato, sed magis amica veritas казав Арістотель про Платона
Не бійтеся казати правду
26.07.2021 07:45
а, нє. Пока промовчу, але https://www.youtube.com/watch?v=Oayl5BXgXWA надалі в кожному чаті отут кожного разу буду дякувати співвласнику (нехай і міноритарному) телеканалу такими словами: "Правильно зробили, Миколо, що вигнали цього кабана і цю льоху з свого телеканалу".
25.07.2021 22:19
журналистика мирового, нет, космического, недосягаемого уровня.
25.07.2021 22:35
До речі, https://www.youtube.com/watch?v=Wg6eTxRIQ0Y пропагую подивитися останню передачу , з фільмом "Юккі", де

https://www.youtube.com/watch?v=6arO8p6gmBI Сам фільм - прямо зараз на телеканалі Еспресо Дивіться!
25.07.2021 22:49 Ответить
 
 