50 оттенков Мендель, святой Зеленский, "Сваты"-нарушители и черешни от Порошенко | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #18. ВИДЕО

В честь выхода книги Юлии Мендель, очередного зашквара со "Сваты" и не только

щедро раздаем поросят от "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ" 🔥

🔴Запретят ли "слуги народа" продавать сигареты и алкоголь в супермаркетах?

🟢 Мемуары Мендель

Пришло время литературной критики в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"! Ведь главный претендент на звание "Книга года нашего шапито", мемуары Юлии Мендель "Каждый из нас Президент", все же увидели офигевший от такого счастья мир.

🟠 Черешни от Порошенко

А наш следующий поросенок достается... Петру Порошенко и его неудержимому плодово-ягодному пиару.

🟡 Святой Зеленский

Еще один феерический поросенок достается киевской библиотеке имени Леси Украинки. Там с персональной выставки легендарного украинского карикатуриста Олега Смаля организаторы – внимание! – убрали карикатуру на Владимира Зеленского. Ну так, на всякий случай.

🔴 Телеканализация: российский трэш на 1 + 1

19 июля, впервые за всю историю сплошь русскоязычного сериала "Сваты", канал "1+1" впервые показал его с украинским дубляжом. Но уже через несколько дней объявил, что вопреки требованиям закона снова будет транслировать кварталовское творение на русском языке - потому что так, видите ли, исторически сложилось.

🟢Облтрешпостач: столичный трешачок

Первый в истории Украины пират и бабушка-терминатор - каких еще веселых новостей нам всем не хватало?

