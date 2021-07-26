Из-за сильного ливня в Лондоне затопило дороги и станции метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Лондоне 25 июля прошли ливни и грозы. Вода очень быстро поднималась и затопила дороги и станции метро в некоторых районах столицы Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Ряд дорог закрыли для транспорта. Это привело к пробкам на других маршрутах.
Также закрывали восемь подземных и одну наземную станцию метро.
Власти рекомендовали жителям оставаться дома.
A car is submerged in floodwater on the North Circular A406 in London, near South Woodford. #LondonFlooding #flooding #thunderstorm pic.twitter.com/93pKcvifwy— Ariful (@Ariful08674940) July 25, 2021
Flooding at Pudding Mill Lane. Never seen anything like this before. #LondonFlooding pic.twitter.com/3yMjfFLXsW— Dominic Buxton (@DominicBuxton) July 25, 2021
Some pretty intense flooding earlier in Hackney. Looks like the sewer system was overwhelmed. #LondonFlood #ClimateChange pic.twitter.com/XKtZ4LaCcJ— Tisha Brown #DefundThePolice (@MsTishaB) July 25, 2021
одні всі дерева в Лондоні поруьали а інший водостоки не почистив