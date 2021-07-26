РУС
Лазебная участвовала в открытии приюта в монастыре УПЦ МП в Одессе, настоятельница которого говорила о "гражданской войне" в Украине, - СМИ. ВИДЕО

Министр социальной политики Марина Лазебная торжественно открыла в Одессе государственный центр помощи пострадавшим от домашнего насилия, который будет действовать на базе одного из монастырей Одессы.

В опубликованном на сайте Минсоцполитики пресс-релизе учреждение называют просто "монастырем", без указания конфессиональной принадлежности и руководителя, передает Цензор.НЕТ.

"В заведении пострадавшие от насилия смогут получить полный спектр необходимой помощи от специалистов социальных служб города Одесса и приют, проживание и питание, которые обеспечит монастырь", - отмечается в сообщении.

Остальные подробности можно найти на ресурсе Одесской епархии Московского патриархата, отмечает Еспресо.TV.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Московский патриархат в Одессе устроил крестный ход, заблокировав движение на Объездной дороге. ВИДЕО

Там указывается, что речь идет о Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре, расположенном в историческом центре Одессе. Руководит им игуменья Серафима (Шевчик) - доверенное лицо скандального митрополита Одесского Агафангела.

Как отмечают в епархии, открытие приюта тоже состоялось с благословения Агафангела.

Игуменью Серафиму видно и на фотографиях с сайта Министерства, и на видео УПЦ МП. На торжественном открытии она стоит рядом с министром Лазебной.

Она родом из Черкасской области, была комсомолкой, дважды избиралась депутатом Одесского городского совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ выиграла в суде большинство исков из-за присоединения религиозных общин УПЦ МП, - Епифаний

21 февраля 2014 года выступила с заявлением о "гражданской войне" в Украине.

В 2018 году в видеоинтервью одесской интернет-газете Думская.net подтвердила, что возит детей из Одессы в Москву - на поклон патриарху московскому Кириллу (Гундяеву).

монастырь (79) Одесса (8025) УПЦ МП (1583) Лазебная Марина (141)
+39
А шо такого? русня ж теперь официально, с 2019, ваши братья. Вы ж сами за это голосовали. Ну то кушай...те.
показать весь комментарий
26.07.2021 01:44 Ответить
+28
Ще одна затхла кремлівська консерва !!)))
показать весь комментарий
26.07.2021 01:44 Ответить
+27
https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI А вот это не руснявая свинособака, по-Вашему?
показать весь комментарий
26.07.2021 02:25 Ответить
модер, зверни увагу на кацапо-ватного-зебибіла-соевого Петр Черешнюк 97950a93
показать весь комментарий
30.07.2021 18:36 Ответить
тупорила обізяна ватна себе українцем вважає?Бугагагагаа імбіцил ватний тобі до лікаря потрібно щоб щелепу кацапську вирівняв..ЛОЛ
показать весь комментарий
31.07.2021 12:42 Ответить
молодец, кацапсина, хорошо ты снова само себе лишь о себе написало "тупорила обізяна ватна себе українцем вважає?Бугагагагаа імбіцил ватний тобі до лікаря потрібно щоб щелепу кацапську вирівняв..ЛОЛ"
показать весь комментарий
31.07.2021 16:48 Ответить
Там между делом эти твари нашепчут пострадавшим и про одинарот и про гражданскую войну.При Порохе эту рашосекту выдавливали,при Зебиле ее вот так и легитимизируют.
показать весь комментарий
26.07.2021 03:55 Ответить
Я перепрошую порядних людей, не залежно від етнічного походження, що проживають в Одесі(Коцібієві, Хаджібієві), але зробіть щось, щоб ваше місто перестало бути клоакою неіснуючої імперії. "катьки ІІ" вже нема, давно здохла. Станьте або румунами чи молдаванами. Молдавани опустили євреїв нижче плінтуса(все той же Чаус). Не називайте себе євреями(це ознака тупості)
показать весь комментарий
26.07.2021 03:58 Ответить
А я вважаю, ця абсолютно майже 100 відсотково єврейська влада (з оточенням та приближеними ) в Україні лише довела , що розумом бувають обділені усі одинаково ,не залежно від того єврей ти чи українець за походженням , тільки деяким заважає історична самозакоханність у свою та без самокритичності до своєї, бачити це краще й не помічати те, що усі вже бачать ... Ющенко був щирим українцем - ну той що, хіба то виглядало краще, може що лиш за цінностями та повагою до українського .
Але особистою гранями сяють росіяни - гени гнилої російської імпреїї сяють фосфором гнилості дійсно на кожному
показать весь комментарий
26.07.2021 04:34 Ответить
зеленский заявил, что не посещал синагогу, он
по сути отброс, а не еврей
показать весь комментарий
26.07.2021 05:24 Ответить
пока проститутку катьку, шалаву походную, не выкинут из Одессы, будут продолжаться появляться ее наследные проститутки типа лазебной...
показать весь комментарий
26.07.2021 04:28 Ответить
радімиє пятна русскай імперіі на памяті німкені правительки
показать весь комментарий
26.07.2021 04:37 Ответить
Все в Мире к чему прикасаются Мавзоллейные дебилы, имеет интересное свойство ДОХНУТЬ...,так был с РАБссиянской Вампирией в феврале 1917 г,так было с СССр и Варшавским Договором в 1991 г,так было с СНГ и прочими Тайожными саюзами...,ОДКБ и прочим дерьмом...Карма такая у краснопузых ЧеКиздонов...
показать весь комментарий
26.07.2021 05:02 Ответить
Дерьмовые у вас СКРЕПОНОСы с лишними хромосомами,потому так...,приимазатся к Истории Киевской Руси конечно можно,сочинять правду о 2 народах братьях тоже можно и обсирать Украину помоями тоже можно...,так что стройте и дальше Северные и Турецкие потопы в обход Украины...
Стадо Мавзолейных баранов...отвечать перед Богом будете только вы....,а не США Британия или Германия с Францией....ВЫ....наследники Хана Батыя и немецких сЦарей...,дикари дураки и ваши ДОРОГИ в светлое Дерьмо...,которых НЕТ....
показать весь комментарий
26.07.2021 05:10 Ответить
РАБссиянка Анна Новикова мне в Ютьюбе написала такое...мы Белорусь спасли от НАТОвских солдат,и Узбеков спасем..... спасатели долбанные...
показать весь комментарий
26.07.2021 05:59 Ответить
Узбеки прийняли рішення - переходять на "латиницю"! Ну - їх зрозуміть можна: для них , що арабська , що латиниця - чужі абетки Крім того - арабська застигла в "архаїці" Латиниця порівняно з нею , більш розвинута і пристосована до ********* світу (Можна було-б відродить древньобактрійську абетку - до завоювання Середньої Азії ісламом нею користувалися бактрійці і согди - предки таджиків та осілого населення Узбекистану доісламської епохи , однак у них свого Кирила та Мефодія , як у нас , ні тоді , ні зараз , не знайшлося!)
показать весь комментарий
26.07.2021 07:25 Ответить
ФСБшный центр "помощи" при гундяевской сатанинской церкви.... Одна из агентурных точек кремля? И Лазебная там таскается? Позор для министра! Пошла вон, колорадская шлёндра!
показать весь комментарий
26.07.2021 06:18 Ответить
настоящая гундяевская подстоломница --- подруга оксаны марченко и медведчука
показать весь комментарий
26.07.2021 06:34 Ответить
Все мацковские церкви во всем мире являются центрами агентуры хремля и продвигают руцкий мир .

По сути - мацковская церковь - ЭТО СЕКТА
показать весь комментарий
26.07.2021 08:36 Ответить
Был недавно в Одессе. Субъективно одесситы на процентов 70 ватники и на 80 фанаты давно почившего совка. Так что УПЦ МП чувствует себя там, как рыба в воде. И подскажите Лазебной, у кого есть возможность, что пиар на приютах, ветеранах и сиротах не в тренде - актуально сегодня 1 миллиард деревьев ( ЗЕ не даст соврать ) и прочие ЭКО-достижения.
показать весь комментарий
26.07.2021 06:36 Ответить
Лазебная не пиарится - она хочет тихонько поучаствовать ста миллионами бюджетных денег в поддержке ФСБшного центра "помощи" при гундяевской секте.... Только благие дела. и ничего личного....
показать весь комментарий
26.07.2021 06:48 Ответить
Мавзолейные хмыри лезут во все дыры и щели,дабы доказать Миру что они братаны Украины с 9 века... а Ярослав Мудрый родился Моцкалем и помер им на сраной Мокшандии
показать весь комментарий
26.07.2021 06:56 Ответить
Крысы Путлерские...верните украденные в 1966 году Мощи Ярослава Мудрого в Киев....а немца Столыпина похороненного в Лавре,заберите на свой Казластан,или в немецкий Дрезден,где он родился..."братаны блин..."
показать весь комментарий
26.07.2021 07:00 Ответить
Мерзость зв мерзостью!К Богу это отнощения не имеет!В рпцмп Бог не живет!
показать весь комментарий
26.07.2021 07:12 Ответить
кучка сраных недоносков....
показать весь комментарий
26.07.2021 07:30 Ответить
😀
показать весь комментарий
26.07.2021 08:37 Ответить
Это министр правительства Зели так выступает? Ну что, после 73% на выборах Преза и в парламент украинцам некого винить кроме себя. Ваши избранники называют это "гражданской войной"? Ну значит это и ест гражданская война. Ваши избранники не могут быть неправыми...
показать весь комментарий
26.07.2021 07:32 Ответить
трохи більше змісту про цю подію - на сайті "Думської".
показать весь комментарий
26.07.2021 07:42 Ответить
Ця міністр повинна сидіти за гратами "за фінанасування сепаратизму та виплати пенсій " мертвим душам в ордло.Півтора роки ВОНА не проводить ідентифікацію, так званих, пенсіонерів - "переселенців" з ордло.Вони там помирають,а вона продовжує нараховувати ім пенсіі.Годує зрадників,даже після іх фізичноі смерті, та знущається над своіми пенсіонерами.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:03 Ответить
«виплати пенсій " мертвим душам»

Куда НАБУ смотрит
показать весь комментарий
26.07.2021 08:40 Ответить
Мразота ватна купчеться біля Зеленського. Одеса - вибухонебеспечний регіон. Якщо буде удар - удар буде, в першу чергу, по Одесі. Там дуже багато вати, яка знову підніма голову.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:10 Ответить
В Одессе вся наружная реклама на украинском - приятно порадовало .
А вот радио гоняет кацапскую попсу в самое рейтинговое время - Меладзе Киркоров и тд
Никто эти программы не мониторит- что вызывает вопросы: за что платят зарплату украинцы чиновникам ? ЗА СЕРАРАТИЗМ ?
показать весь комментарий
26.07.2021 08:43 Ответить
А кто эти песни слушает? Не было бы на это спроса - не было бы предложения. А запрещать - ну был опыт ссср, где запрещали битлов, рок, было 2 радиостанции и 3 тв-канала под полным контролем властей. Сильно помогло?
показать весь комментарий
26.07.2021 14:22 Ответить
А хго той ,,спрос" питав, може при СРСР, коли переводили на російську українські школи, чи при царизмі, коли повністю ліквідовували друк українською?.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:00 Ответить
Ну и сильно это помогло? К тому же, по поводу СССР я не был бы столь категоричным в плане языка. Я интересуюсь исторической фотографией своего города и заметил странную вещь. На всех дореволюционных фотографиях вывески в городе на русском (ну, в том его варианте, где в конце "ъ" стоит). А вот те фото, что после, вплоть до конца союза - на украинском, даже партийные лозунги на плакатах.
Но украинских школ на весь город было только 2. В селах - наоборот, школы были украинские. То есть, ИМХО, тут больше ориентировались на запросы родителей. Если б желающих было больше, чем на 2 школы - то сделали б больше.
А уж про возможности писать на украинском, петь песни - вообще без проблем. "Червона Рута", "Два кольори", "Моюна все на світі" и еще 100500 украиноязычных хитов были не только созданы при совке, но и активно этим совком продвигались в ущерб рок-музыке
показать весь комментарий
27.07.2021 08:31 Ответить
Ну это должно кого-то удивлять? При клоунах?
показать весь комментарий
26.07.2021 08:38 Ответить
Комсомольская **** Серафима...
показать весь комментарий
26.07.2021 09:03 Ответить
малороссам нужны избиратели с пгм. кого еще воспитают эти гебешные попы?
показать весь комментарий
26.07.2021 09:18 Ответить
Курва.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:27 Ответить
в Одессе таких 80 %
показать весь комментарий
26.07.2021 09:28 Ответить
А чему мы удивляемся, при клоуне вся нечисть вылезла из щелей и чувствует себя комфортно.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:09 Ответить
смотрю на эти "храмы божьи", такие махины огроменные, с участками в полгектара в центре города и поражаюсь. сколько денег нужно на содержание таких комплексов? десятки тысяч в месяц? сотни? это же сколько альтернативно одаренных "верующих" несут деньги этим "слугам божьим"? просто мрак.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:18 Ответить
Наши корупционеры живут в симбиозе с МП. "Открытие" приюта это гимн корупционерам и УПЦ МП. Во-первых приют существовал всегда. Во-вторых это не бесплатно. В приюте просто сделали ремонт. Стоит это, а вернее должны дать пожертвование от 350 до 500 гривен в сутки. И сейчас дальняя родственница наша находится там в течение этого месяца. Сын её поехал отдыхать. А маму пристроил на месяц. Пожертвование порядка 400 гр в день( со скидкой).
показать весь комментарий
26.07.2021 10:19 Ответить
А ви дивуєтеся, що Штати не дуже протидіють Північному потоку((:
Швидше за все буде той же сценарій, що і в 1939 роцi - ну а перемога (як і тоді) дістанеться американцям.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:25 Ответить
Алё, Цензор! Какой ещё УПЦ МП? РПЦ в Украине, так правильно.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:25 Ответить
Тут без сепаратизма по Серафиме гильотина плачет ! Эта тварь зарабатывает на том что берет в свои "богодельни" стариков за то что они переписывают квартиры на нее и умерщвляет их !
показать весь комментарий
26.07.2021 10:34 Ответить
То б то ФСБ РФ завойовує прихильність і Розум населення України на півдні та й ще за підтримки влади ! Цей факт і говорить про російський орієнтир влади ! Фат і дії ,які говорять на багато більше ніж їх брехливі слова і такі ж брехливі обіцянки!
показать весь комментарий
26.07.2021 11:21 Ответить
Свои люди.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:21 Ответить
курва на службе у Мордора
показать весь комментарий
26.07.2021 11:36 Ответить
Нічого особистого- просто бізнес.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:05 Ответить
И чему эти кацарылые сектанты их обучат?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:27 Ответить
Лазебная активно учавствовует в очередном антиукраинском преступлении комуняки Зе, отдает украинских детей кремлевской банде террористов, за все преступления против Украины шлема ответит по полной.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:39 Ответить
так, українські діти будуть виховуватись яничарами проти своєї країни. Московська церква в Україні, яка не визнає Україну, що можк доброго зробити для України?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:45 Ответить
Ви погано розумієтеся на цій темі. Ви почитайте про поліцаїв в часи Другої світової війни. Немає в поліцаїв в ОРДЛО своєї армії, є російська терористична армія, яка на свої танки і гради повісила терористичні прапорці цих утворень, а на форму військових шеврони цих військових. Не було в Донецьку і Луганські військових частин, які перейшли на бік ворог - бо їх там просто не було, бо цей ворог нами раніше вважався "братом". А весь металобрухт завезли з росії і ті хто їм допомагає - поліцаї.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:19 Ответить
Хтось сре на Гуню московського , а хтось мріє поїхати до цього виродка "на паклон" .
Яка все таки велика ментальна прірва між здоровими , нормальними людьми і ватним бидлом .
показать весь комментарий
26.07.2021 13:38 Ответить
Дибілка...
показать весь комментарий
26.07.2021 14:42 Ответить
Так у нас официально идет неприкрытый ватный реванш. А для особо упоротых ЗЕбобиков которые считали себя патриотами тоже все прояснилось когда ЗЕ отказался уволнять Татарова. Или не прояснилось? Может им стыдно признавать свою тупость- они будут молчать. А прогнать ЗЕ одними пассионариями не получится, нужно больше поддержки
показать весь комментарий
26.07.2021 14:50 Ответить
От же ж старі пе-дяки…💩
показать весь комментарий
26.07.2021 15:14 Ответить
при читанні цієї публикації мимоволі виникає асоціація з РФівським "законом Діми Яковлева": настоятелька монастиря проросійські налаштована, тому не можливо, щоб вона надавала допомогу постраждалим від домашнього насилля! Питання: а хтось інший виявив бажання займатись цією справою? Тобто якщо не вона, то ніхто? Як по мені, то хто б не взявся допомогати людям у їх проблемах, то хай працює. Нарешті МПЦ береться за вирішення соціальних питань, а не тільки влаштовує "хресні ходи" проти коронавірусу
показать весь комментарий
26.07.2021 16:27 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/07/26/rostyslav-pavlenko-zakon-pro-perejmenuvannya-moskovskoyi-czerkvy-ne-praczyuye-bo-vlada-czomu-opyrayetsya/ Закон про перейменування московської церкви не працює, бо Зе-влада цьому опирається -

Влада Зеленського не забезпечує виконання закону про перейменування московської церкви. Про це народний депутат від «Європейської Солідарності» Ростислав Павленко зауважив, коментуючи участь міністерки соціальної політики Марини Лазебної у притулку для жертв домашнього насилля у монастирі московської церкви, настоятелька якого називала російсько-українську війну громадянською.
«Часто прихильники московського патріархату російської церкви ******* підкреслювати, що церква відділена від держави. Закидають, що буцімто отримання Томосу про автокефалію в часи Порошенка було якось там через надмірне втручання. Але не стидаються використовуватися державу в подібних випадках, коли незрозуміло чому саме монастир російської церкви був використаний», - сказав він. «Чому власне ці особи були залучені? Чи не можна було зробити цей державний осередок деінде і залучати представників різних конфесій на якійсь почерговій основі, як це передбачає законодавство?» - акцентував народний депутат.
Крім того, він зауважив, що намагалися приховати той факт, що це зроблено на території монастиря московської церкви, кажучи, що це "якійсь там монастир". «Досі в багатьох державних, комунальних закладах і охорони здоров'я і подекуди культурних, освітніх і інших, є багато парафій московської церкви. Тому по кількості парафій вона займає лідируюче становище і за останні два роки нічого не зроблено, і бачимо протилежні речі», - зауважив Ростислав Павленко.
«Це власне з 2019 року є закон, який змушує церкву, центр якої знаходитися в державі-агресорі, чітко це вказати, визнати це. І тоді і громада, і місцеві мешканці, і громадські діячи, і всі прихожани мали би чітко розуміти, що вони мають справу з московською церквою, а далі робити свої висновки. Цьому дуже опирається російська церква, але чомусь опирається і нинішня влада. І ось саме такі випадки ведуть в протилежному напрямку», - сказав народний депутат.
«Що може зробити Православна Церква України? То тут м'яч на полі влади, тому що, як мені відомо, ПЦУ веде дуже активну соціальну політику, але не отримує такої уваги з боку центральної місцевої влади, як це робить церква московська», - зазначає представник «Європейської Солідарності».
«Це дуже залежить від позиції місцевої і центральної влади. Бо якщо місцеві чиновники бачать такі сигнали з боку центральної влади, про те, що заклали підпорядкування центру відкриваються в монастирях московського патріархату, ну ось вони і будуть думати, що так воно і потрібно. То далі ми будемо бачити затримки з реєстрацію статутів, переходів громад, і інші речі, які протягом двох років є поширеною практикою», - резюмував Ростислав Павленкоhttps://eurosolidarity.org/2021/07/26/rostyslav-pavlenko-zakon-pro-perejmenuvannya-moskovskoyi-czerkvy-ne-praczyuye-bo-vlada-czomu-opyrayetsya/ .
показать весь комментарий
26.07.2021 17:17 Ответить
Эта игуменья - комсомолка, наверное, уже майор ФСБ РФ или уже выше звание?
показать весь комментарий
26.07.2021 17:53 Ответить
Беріть вище!!! Згідно "Табели о рангах" ігумен прирівнювався до чогось середнього між "полковником" і "генерал-майором" (відкрийте в Гуглі "Табель о рангах" Священство")
показать весь комментарий
26.07.2021 20:15 Ответить
очень нужный центр. лучше бы открыли центр для пострадавших от раССеянской браЦкой любви и агрессии.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:22 Ответить
////
В рашке трое пьяных участников крестного хода в честь прибытия мощей Александра Невского в Старую Ладогу избили (на радостях))) сержанта ППС.
История произошла у стен Никольского мужского монастыря. По версии, которая уже занесена в материалы уголовного дела о нападении на полицейского, сержант Шамкин был приставлен к крестному ходу, чтобы следить за порядком в православных рядах.
Диссонанс вносили трое - 43-летний житель Сертолово и пара местных на несколько лет старше богомольцев. Замечания сержанта о том, что пьяными ходить по улицам нельзя, а тут еще де и мощи Святые, были восприняты с непониманием ))). Мужчины отреагировали кулаками, женщина использовала хоругвь. По предварительным данным, Шамкин выбрался из рук глубоко )))) верующих помятым и сердитым.
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:04 Ответить
Вчора семеро наших воїнів зазнали важких поранень. Що вони будуть мати в душі,коли чутимуть і бачитимуть,як РПЦ крокує по українській землі з прокльонами захичникам країни. Жахіття Або ми усунемо Зел..ого,або він усуне Україну!
показать весь комментарий
26.07.2021 19:14 Ответить
Эта проститутка "матушка" в топ-10 коррупционеров Одесского региона. Даже Агафангела обогнала. Такие проворачивает дела, что черти в аду краснеют от стыда.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:44 Ответить
Так церковь же отделена от государства!!!

Я уже не говорю что церковь Московского Сатаната это ФСБ в чистом виде.

Украинцы и это проглотите??!! Тогда вы заслужили на повторение истории с УНР и Геноцидом!
показать весь комментарий
26.07.2021 19:53 Ответить
Государственное учреждение на базе монастыря-вы что, совсем уже съехали? То есть, на государственном уровне пропагандируете мракобесие и поповские сказки, при этом прикрываясь якобы благородной целью. Я уже молчу о том, что на базе гундяевского гадюшника!
показать весь комментарий
26.07.2021 20:57 Ответить
Министр социальной политики Марина Лазебная торжественно открыла в Одессе государственный центр помощи пострадавшим от домашнего насилия, который будет действовать на базе одного из монастырей Одессы. Источник: https://censor.net/ru/v3279099

СЄПАРИ У Зе ВЛАДІ УКРАЇНИ
Зе філи ви мабуть за це голосували
показать весь комментарий
26.07.2021 21:04 Ответить
мразота
показать весь комментарий
26.07.2021 21:56 Ответить
москальський сатанат РПЦ-КДБ - це абсолютне зло.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:26 Ответить
У шпиталь до захисників Украіни Лазебне не іде, а до окуптів у "церкву гундяєва гебнявого", аж бігом, може зарахують на московіі...
показать весь комментарий
26.07.2021 22:35 Ответить
Лазебна брала участь у відкритті притулку в монастирі УПЦ МП в Одесі, настоятелька якого говорила про "громадянську війну" в Україні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7337
показать весь комментарий
27.07.2021 13:55 Ответить
Чого державний службовець розмовляє російською?
показать весь комментарий
27.07.2021 00:07 Ответить
На День Хрещення Русі на підтримку РПЦвУ з'їжджається іноземний десант друзів РПЦ. Раніше я вже писав, що ОПЗЖ і РПЦвУ готують на День Хрещення Русі масштабну інформаційну диверсію, в рамках якої будуть поширюватися як проросійські наративи, так і може бути реалізований сценарій по дискредитації України й навіть хаотизації соціально-суспільної обстановки в країні.

Но, как оказалось, не одними лишь усилиями ОПЗЖ, РПЦвУ и их кураторами, как на Лубянке, так и в Даниловом монастыре, будет реализовываться данный деструктивный сценарий. Так, стало известно, что в поддержку агентам Кремля в Украину будет отправлен целый десант лояльных российскому режиму персонажей.В частности, уже известно, что в так называемом "Всеукраинском Крестном ходе" РПЦвУ на День Крещения Руси примут участие представители Антиохийского и Сербского патриархатов, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, а так же так называемые группы паломников из Черногории и Грузии.То есть, упомянутый выше "Черногорский сценарий" принимает довольно четкие очертания. Ведь все перечисленные делегации относятся к строго ориентированным на Москву антиохийской, сербской и чешской православных церквей. А так называемые паломники из Черногории это представители именно сербской православной церкви, которые участвовали в дестабилизации ситуации в Черногории.Напомню, что митрополит РПЦвУ Онуфрий так же приложил руку к дестабилизации Черногории в 2020 году и фактически стал одним из идеологов его адаптации для украинских реалий, о чем подробно я описывал в материале "РПЦвУ попытается в Украине реализовать "Черногорский сценарий" хаотизации общества".С учетом того, что буквально накануне глава МИД РФ Сергей Лавров напрямую обвинил Вселенского Патриарха Варфоломея I в "разрушении единства" православных России и Украины, а всех прихожан РПЦвУ автоматически причислил к "русским", нетрудно догадаться в каком направлении будет реализовываться нынешний сценарий. Ведь его целью является не только срыв визита Вселенского патриарха Варфоломея в Украину на 30-летие Независимости и дестабилизация страны, но и имиджевый удар по Фанару.
показать весь комментарий
27.07.2021 01:26 Ответить
Лазебную надо гнать СР АН НОЙ МЕТ ЛОЙ с Украины !!!
показать весь комментарий
27.07.2021 05:52 Ответить
Гидоття !
показать весь комментарий
27.07.2021 08:21 Ответить
Какое преображенье! Была комсомолкой, депутатом гор.совета, и вдруг стала игуменьей!
Наверное более прибыльное место чем в горсовете.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:43 Ответить
Е...ть у них кресты , 🤦😳. А скажите ,кто в теме , чем больше крест тем больше цадик ?🤣
показать весь комментарий
27.07.2021 09:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 