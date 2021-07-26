Лазебная участвовала в открытии приюта в монастыре УПЦ МП в Одессе, настоятельница которого говорила о "гражданской войне" в Украине, - СМИ. ВИДЕО

Министр социальной политики Марина Лазебная торжественно открыла в Одессе государственный центр помощи пострадавшим от домашнего насилия, который будет действовать на базе одного из монастырей Одессы.

В опубликованном на сайте Минсоцполитики пресс-релизе учреждение называют просто "монастырем", без указания конфессиональной принадлежности и руководителя, передает Цензор.НЕТ.

"В заведении пострадавшие от насилия смогут получить полный спектр необходимой помощи от специалистов социальных служб города Одесса и приют, проживание и питание, которые обеспечит монастырь", - отмечается в сообщении.

Остальные подробности можно найти на ресурсе Одесской епархии Московского патриархата, отмечает Еспресо.TV.

Там указывается, что речь идет о Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре, расположенном в историческом центре Одессе. Руководит им игуменья Серафима (Шевчик) - доверенное лицо скандального митрополита Одесского Агафангела.

Как отмечают в епархии, открытие приюта тоже состоялось с благословения Агафангела.

Игуменью Серафиму видно и на фотографиях с сайта Министерства, и на видео УПЦ МП. На торжественном открытии она стоит рядом с министром Лазебной.

Она родом из Черкасской области, была комсомолкой, дважды избиралась депутатом Одесского городского совета.

21 февраля 2014 года выступила с заявлением о "гражданской войне" в Украине.

В 2018 году в видеоинтервью одесской интернет-газете Думская.net подтвердила, что возит детей из Одессы в Москву - на поклон патриарху московскому Кириллу (Гундяеву).