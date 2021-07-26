Лазебная участвовала в открытии приюта в монастыре УПЦ МП в Одессе, настоятельница которого говорила о "гражданской войне" в Украине, - СМИ. ВИДЕО
Министр социальной политики Марина Лазебная торжественно открыла в Одессе государственный центр помощи пострадавшим от домашнего насилия, который будет действовать на базе одного из монастырей Одессы.
В опубликованном на сайте Минсоцполитики пресс-релизе учреждение называют просто "монастырем", без указания конфессиональной принадлежности и руководителя, передает Цензор.НЕТ.
"В заведении пострадавшие от насилия смогут получить полный спектр необходимой помощи от специалистов социальных служб города Одесса и приют, проживание и питание, которые обеспечит монастырь", - отмечается в сообщении.
Остальные подробности можно найти на ресурсе Одесской епархии Московского патриархата, отмечает Еспресо.TV.
Там указывается, что речь идет о Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре, расположенном в историческом центре Одессе. Руководит им игуменья Серафима (Шевчик) - доверенное лицо скандального митрополита Одесского Агафангела.
Как отмечают в епархии, открытие приюта тоже состоялось с благословения Агафангела.
Игуменью Серафиму видно и на фотографиях с сайта Министерства, и на видео УПЦ МП. На торжественном открытии она стоит рядом с министром Лазебной.
Она родом из Черкасской области, была комсомолкой, дважды избиралась депутатом Одесского городского совета.
21 февраля 2014 года выступила с заявлением о "гражданской войне" в Украине.
В 2018 году в видеоинтервью одесской интернет-газете Думская.net подтвердила, что возит детей из Одессы в Москву - на поклон патриарху московскому Кириллу (Гундяеву).
Влада Зеленського не забезпечує виконання закону про перейменування московської церкви. Про це народний депутат від «Європейської Солідарності» Ростислав Павленко зауважив, коментуючи участь міністерки соціальної політики Марини Лазебної у притулку для жертв домашнього насилля у монастирі московської церкви, настоятелька якого називала російсько-українську війну громадянською.
«Часто прихильники московського патріархату російської церкви ******* підкреслювати, що церква відділена від держави. Закидають, що буцімто отримання Томосу про автокефалію в часи Порошенка було якось там через надмірне втручання. Але не стидаються використовуватися державу в подібних випадках, коли незрозуміло чому саме монастир російської церкви був використаний», - сказав він. «Чому власне ці особи були залучені? Чи не можна було зробити цей державний осередок деінде і залучати представників різних конфесій на якійсь почерговій основі, як це передбачає законодавство?» - акцентував народний депутат.
Крім того, він зауважив, що намагалися приховати той факт, що це зроблено на території монастиря московської церкви, кажучи, що це "якійсь там монастир". «Досі в багатьох державних, комунальних закладах і охорони здоров'я і подекуди культурних, освітніх і інших, є багато парафій московської церкви. Тому по кількості парафій вона займає лідируюче становище і за останні два роки нічого не зроблено, і бачимо протилежні речі», - зауважив Ростислав Павленко.
«Це власне з 2019 року є закон, який змушує церкву, центр якої знаходитися в державі-агресорі, чітко це вказати, визнати це. І тоді і громада, і місцеві мешканці, і громадські діячи, і всі прихожани мали би чітко розуміти, що вони мають справу з московською церквою, а далі робити свої висновки. Цьому дуже опирається російська церква, але чомусь опирається і нинішня влада. І ось саме такі випадки ведуть в протилежному напрямку», - сказав народний депутат.
«Що може зробити Православна Церква України? То тут м'яч на полі влади, тому що, як мені відомо, ПЦУ веде дуже активну соціальну політику, але не отримує такої уваги з боку центральної місцевої влади, як це робить церква московська», - зазначає представник «Європейської Солідарності».
«Це дуже залежить від позиції місцевої і центральної влади. Бо якщо місцеві чиновники бачать такі сигнали з боку центральної влади, про те, що заклали підпорядкування центру відкриваються в монастирях московського патріархату, ну ось вони і будуть думати, що так воно і потрібно. То далі ми будемо бачити затримки з реєстрацію статутів, переходів громад, і інші речі, які протягом двох років є поширеною практикою», - резюмував Ростислав Павленкоhttps://eurosolidarity.org/2021/07/26/rostyslav-pavlenko-zakon-pro-perejmenuvannya-moskovskoyi-czerkvy-ne-praczyuye-bo-vlada-czomu-opyrayetsya/ .
Но, как оказалось, не одними лишь усилиями ОПЗЖ, РПЦвУ и их кураторами, как на Лубянке, так и в Даниловом монастыре, будет реализовываться данный деструктивный сценарий. Так, стало известно, что в поддержку агентам Кремля в Украину будет отправлен целый десант лояльных российскому режиму персонажей.В частности, уже известно, что в так называемом "Всеукраинском Крестном ходе" РПЦвУ на День Крещения Руси примут участие представители Антиохийского и Сербского патриархатов, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, а так же так называемые группы паломников из Черногории и Грузии.То есть, упомянутый выше "Черногорский сценарий" принимает довольно четкие очертания. Ведь все перечисленные делегации относятся к строго ориентированным на Москву антиохийской, сербской и чешской православных церквей. А так называемые паломники из Черногории это представители именно сербской православной церкви, которые участвовали в дестабилизации ситуации в Черногории.Напомню, что митрополит РПЦвУ Онуфрий так же приложил руку к дестабилизации Черногории в 2020 году и фактически стал одним из идеологов его адаптации для украинских реалий, о чем подробно я описывал в материале "РПЦвУ попытается в Украине реализовать "Черногорский сценарий" хаотизации общества".С учетом того, что буквально накануне глава МИД РФ Сергей Лавров напрямую обвинил Вселенского Патриарха Варфоломея I в "разрушении единства" православных России и Украины, а всех прихожан РПЦвУ автоматически причислил к "русским", нетрудно догадаться в каком направлении будет реализовываться нынешний сценарий. Ведь его целью является не только срыв визита Вселенского патриарха Варфоломея в Украину на 30-летие Независимости и дестабилизация страны, но и имиджевый удар по Фанару.
