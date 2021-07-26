Результаты удара "Байрактара" по машине с армянскими солдатами в октябре 2020 года. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись последствий удара беспилотника "Байрактар" вооруженных сил Азербайджана по автомобилю с армянскими солдатами. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесет в октябре 2020 года во время активных боевых действий между азербайджанской и армянской армиями.

