Результаты удара "Байрактара" по машине с армянскими солдатами в октябре 2020 года. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись последствий удара беспилотника "Байрактар" вооруженных сил Азербайджана по автомобилю с армянскими солдатами. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесет в октябре 2020 года во время активных боевых действий между азербайджанской и армянской армиями.
Смени пластинку.
Надо бы немного зачистить район от черножопо-армянского быдла...
1. Можно иметь сколько угодно мотивированных добровольцев, но против современной технически вооруженной армии их судьба - стать обгорелыми кусками мяса.
2. Нет смысла набивать армию количеством соодат. Лучше вместо 100 солдат купить байрактар и обучить двух операторов.