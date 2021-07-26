Минздрав призвал беременных женщин прививаться от коронавируса: Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка. ВИДЕО

Вакцинация беременных женщин от коронавируса безопасна и необходима.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий прививки от COVID-19. Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка. COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку это может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности", - рассказали в Минздраве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если вакцинировать 1 млн жителей Киева, то локдаун в столице можно и не вводить, - Рубан

По словам врача-иммунолога Федора Лапия, безопасность вакцинации беременных доказана в первую очередь на животных. В ходе исследования у вакцинированных беременных животных не было выявлено никаких негативных последствий, они вынашивали беременность и рожали здоровых детей.

Лапий отметил, что сейчас накоплен и достаточный опыт вакцинации от COVID-19 беременных женщин. У них также не выявлено никаких негативных последствий.

В Украине утверждены рекомендации по вакцинации беременных, рассказал Лапий. Он подчеркнул, что COVID-19 небезопасен для беременных: болезнь может приводить к преждевременным родам и прерыванию беременности.

Перед вакцинацией от коронавируса не требуется проходить тест на беременность, также не нужно откладывать беременность, если женщина планирует вакцинацию, заверил врач.