Минздрав призвал беременных женщин прививаться от коронавируса: Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка. ВИДЕО
Вакцинация беременных женщин от коронавируса безопасна и необходима.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
"Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий прививки от COVID-19. Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка. COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку это может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности", - рассказали в Минздраве.
По словам врача-иммунолога Федора Лапия, безопасность вакцинации беременных доказана в первую очередь на животных. В ходе исследования у вакцинированных беременных животных не было выявлено никаких негативных последствий, они вынашивали беременность и рожали здоровых детей.
Лапий отметил, что сейчас накоплен и достаточный опыт вакцинации от COVID-19 беременных женщин. У них также не выявлено никаких негативных последствий.
В Украине утверждены рекомендации по вакцинации беременных, рассказал Лапий. Он подчеркнул, что COVID-19 небезопасен для беременных: болезнь может приводить к преждевременным родам и прерыванию беременности.
Перед вакцинацией от коронавируса не требуется проходить тест на беременность, также не нужно откладывать беременность, если женщина планирует вакцинацию, заверил врач.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чтобы на этом фоне стать "умными", чтобы управлять биомассой безопасно для себя.
А то умная "биомасса" может взбрыкнуть.
- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв, на берегу Москва-реки они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.
🤣
А возможный тератогенный эффект одинаково заметен на делящихся клетках эмбриона и у животных и у человека. Ну и не забывайте, что эмбрионы многих жиотных и человека проходят одинаковые стадии - жабры, хвостики и тд.
Кто ей даст гарантию, что у нее не родится инвалид?
Этот документ подтверждает получение прививки от COVID-19, отрицательный тест или выздоровление от болезни.
НА ПРОТЕСТЫ ВЫШЛИ БОЛЕЕ 160 000 ЧЕЛОВЕК, а наиболее массовые были в Париже.
на прошлой неделе https://www.rbc.ua/rus/news/frantsii-vspyhnuli-protesty-protiv-covid-1626275839.html полиция во Франции уже разгоняла слезоточивым газом протестующих против планов ввести в ресторанах и общественном транспорте COVID-паспорта.
https://www.rbc.ua/rus/news/massovye-aktsii-stychki-frantsuzy-vyshli-1627148142.html
Некоторые вакцинируются даже не прочитав инструкцию к препарату, а потом в случае осложнений волают, чтобы им помогли материально на лечение.
Но у них мозги работают в другую сторону: как принудить обколоть всех не пойми чем.
вакцина "конечно, ни при чем"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/ Background Many pregnant persons in the United States are receiving messenger RNA (mRNA) coronavirus disease 2019 (Covid-19) vaccines, but data are limited on their safety in pregnancy.
(
ПавлиныБритания, говоришь? Хе!)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/ Conclusions
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/ Preliminary findings did not show obvious safety signals among pregnant persons who received mRNA Covid-19 vaccines. However, more longitudinal follow-up, including follow-up of large numbers of women vaccinated earlier in pregnancy, is necessary to inform maternal, pregnancy, and infant outcomes.
Перевод
Выводы
Предварительные данные не показали очевидных сигналов о безопасности среди беременных, получивших вакцину против мРНК Covid-19. Тем не менее, необходимо более длительное наблюдение, включая наблюдение за большим количеством женщин, вакцинированных на ранних сроках беременности, для получения информации о материнских, беременных и младенческих исходах.
Похоже, ты снова сел в лужу со своим враньем.
А теперь внимательно посмотри, сколько уколотых во втором триместре беременных все-таки в итоге родили. Можешь даже сюда выписать, чтобы все увидели.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/
..................................................................опубл заболеваемость (невакц).........вакцинированные
Самопроизвольный аборт: <20 недель.......................1 0-26%..........................104/827 (12,6%)
Мертворождение: ≥ 20 недель......................................<1%................................1/725 (0.1%)
Преждевременные роды: <37 недель...........................8-15%............................60/636 (9,4%)
Маленький размер для гестационного возраста..........3.5%...............................23/724 (3,2%)
Врожденные аномалии.................................................. 3%..................................16/724 (2,2%)
Смерть новорожденных................................................ <1%..................................0/724 (0%)
Будешь и дальше брехать?
Сколько беременных привили во втором триместре и сколько самопроизвольных абортов во втором триместре?
Не выкручивайся, приведи показатели.
https://www.gazeta.ru/social/2021/01/26/13456322.shtml
https://www.gazeta.ru
Вакцинация беременных в Германии до сих пор проводится только в исключительных случаях и на свой страх и риск самих женщин.
https://www.dw.com/ru/mozhno-li-beremennym-zhenshhinam-vakcinirovatsja-ot-kovida/a-57448915
Спутник V считаешь лучшим все таки ?
Вот он дал ссылку. Тебе повылазило?
Ты дебил, это ссылка не на парашу ушлепок что он дал ?
https://www.gazeta.ru/social/2021/01/26/13456322.shtml
Любая дрянь введеная извне беременной, может повлиять на плод. Любая таблетка, а тем более вакцина.
Что тут нужно доказывать? Все 9 месяцев беременности надо быть предельно аккуратным и максимально ограничивать введение в организм любых не свойственных ему веществ из-за которых там могут происходить непредвиденные изменения.
Это кому-то непонятно?
И неважно, каким изданием, на сайте какой страны об этом упоминают.
Ну не все владеют английским, чтобы читать к примеру, Ланцет без перевода
Какой год войны, а находятся недоразвитые ссылается на газеты страны агрессора
вот сволочи
Який достаточний опит ? Ви в курсі, скільки вагітність триває ???
І коли "чарівні" вакцинки з*явилися ?
Это ж когда же он накоплен, в течении скольких лет ? В то время как прививки как правило испытываются годами и должны сопровождаться публикациями научных исследований и всяческими медицинскими форумами и обсуждениями.
Кто-то видел своими глазами "законные" инструкции для ковидных прививок с указанием побочек?
А ведь только препарат с инструкцией может поступать в продажу!
«Я - автор вакцины, но не могу утверждать, что она совершенно, полностью безвредна. Прежде, чем наступать таким образом на инфекции следует спросить у людей:хотят ли они идти по этому пути? Известны ли им и все "ЗА" и "ПРОТИВ"?
Как хотите, но обязанность cохранить жизнь дает нам одно ПРАВО - ЗНАТЬ!.
А я пока не знаю, что лучше…»
Кто конкретно отвечает в нашей стране за урон здоровья в случае серьезных побочек?
Может вы знаете кто конкретно?
Могу предложить вам почитать доклад Российского Национального комитета по биоэтике (РНКБ)
Настоящий доклад ("Вакцинопрофилактика и права человека") - первый документ такого рода, подготовленный РНКБ. Он посвящён одной из наиболее остро обсуждаемых ныне российской общественностью проблем в этой области - гарантиям защиты прав и здоровья человека при проведении массовой вакцинации населения
http://library.khpg.org/files/docs/1333373651.pdf
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Вас не смущает, что еще Дженнер прививал людей коровьей оспой, а работала прививка и против натуральной? Есть кросс-реакции антител, пускай ваши "вирусологи" о них почитают.
Думать и что-то узнавать начинают только опосля, когда нужны немалые средства для лечения
1976 - д-р Джонас Солк, создатель полиовакцины, сообщает, что вакцина с живым вирусом, использующаяся с 1960 года - единственная причина заболеваний полиомиелитом с 1961 года.
1982 - установлено, что АКДС вызывает у младенцев синдром внезапной детской смерти (СВДС). Япония приняла закон, запрещающий вакцинацию АКДС детей до двух лет и случаев СВДС в Японии не стало
1991 - 2-ая конференция по иммунизации в Австралии, д-р Виера Шайбнерова выступает с докладом о том, что "вакцинация - это единственная и самая предотвратимая причина младенческих смертей!"
Врачи Франции издают монографию "Вакцинация - медицинская ошибка века" и называют расширенную программу иммунизации (РПИ) ВОЗ - "дьявольским упорством ВОЗ…"
http://ruslekar.info/Vaktsinatsiya--podriv-zdorovya-natsii-896.htm
Перевод
Инактивированная вакцина от полиомиелита Солка начала применяться в 1955 году. https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk#cite_note-WHO2016-34 [34] https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk#cite_note-35 [35] Она https://en.wikipedia.org/wiki/WHO_Model_List_of_Essential_Medicines включена в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения , самые безопасные и эффективные лекарства, необходимые в системе https://en.wikipedia.org/wiki/Health_system здравоохранения . https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk#cite_note-WHO21st-36 [36]
Почитайте Инструкцию на Имовакс полио (Вакцина от полиомиелита), где, в частности, яговоритс:
Достаточные данные по применению вакцины во время беременности отсутствую.
Потенциальный риск неизвестен
https://www.sanofi.ru/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-RU/Home/healthcare-solutions/vaccines/Imovax-Polio-susp-0-5-ml-dose-27-11-2015.pdf
25 раз влезть в иммунитет, а потом удивляться откуда берутся аутоимунные заболевания.
А аутоимунные заболевания вполне себе и обычные инфекции могут вызывать. Термин аллергия в 1906 году ввели, тогда из вакцин только противооспенная была.
Так что Ваши рыдания мимо кассы.
Но такое впечатление, что скоро будут прививки и от запора, и поноса, и человеческий иммунитет будет окончательно уничтожен. Будут просто колоть каждых 3 месяца от всего на свете. Подопытные кролики не возражают
Но такое впечатление, что антиваксеры скоро будут предлагать, в случае укуса бешеным животным, переболеть для приобретения "естественного иммунитета".