TIU Canada требует от государства защитить ее солнечную электростанцию от действий завода Коломойского. ВИДЕО

Канадская компания TIU Canada требует от украинской власти защиты в связи с противозаконными действий Никопольского завода ферросплавов, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, в связи с тем, что предприятие незаконно отключило от электросети солнечную электростанцию ​​компании в марте 2020 года.

Об этом на пресс-конференции заявила Валентина Белякова, директор компании TIU Canada, а также адвокаты компании, передает Цензор.НЕТ.

"Солнечная электростанция ​​канадского инвестора была полностью отключена от сетей Никопольского завода ферросплавов 2 марта 2020 г. По нашему мнению, такое отключение незаконно", - сказала адвокат Екатерина Манойленко.

По ее словам, основанием отключения СЭС завод называет необходимость проведения ремонта линии якобы на основании предписания Государственной инспекции по энергетическому надзору. Однако она отметила, что соответствующее предписание было вынесено еще в 2015 году, и оно уже утратило силу. При этом солнечная станция была подключена через энергетические сети завода в 2018 году.

"В предписании также нет вообще ни слова о необходимости проведения ремонта линий или отключения солнечной электростанции ООО "Экотехник Никополь". Вообще ни слова об этой солнечной электростанции ​​в этом документе нет. И конечно это не удивительно, поскольку предписание было выдано в 2015 году, а солнечная электростанция была построена и введена в эксплуатацию и подключена к сетям уже позже", - сказала Манойленко.

Она добавила, что компания получила лицензию на свою СЭС в 2017 году и о предписании канадскому инвестору ничего не было известно вплоть до даты незаконного отключения в марте 2020 года.

"Отключение было совершено якобы для проведения ремонта. Однако начиная с 2020 года и по состоянию на сегодня, то есть почти полтора года, такой ремонт не проводится", - сказала адвокат.

"По состоянию на июль 2021 линии находятся под напряжением и работают по схеме нормального режима. То есть ремонт не проводится, а при этом электростанция отключена", - добавила Манойленко.

Вместе с тем, Валентина Белякова заявила, что, когда компания получила письмо от НЗФ, они поехали к руководству завода на переговоры, чтобы понять, что происходит и возможно ли избежать такого отключения, какое именно время нужно на эти ремонтные работы.

"Когда мы приехали, весь топ-менеджмент ферросплавного завода собрался на эту встречу и на наш вопрос - в чем же действительно дело и сколько им нужно времени на ремонт, они сказали, что извините, но мы просто получили такое задание от нашего акционера - завода, главного акционера. И именно поэтому мы должны вас отключить. Ну и после этого нам было понятно, что, к сожалению, мы ничего не сможем сделать и эти вопросы, которые озвучили мои коллеги-адвокаты, те, которые мы решаем в суде, я очень надеюсь, что мы их решим все же", - отметила Белякова.