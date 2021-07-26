РУС
TIU Canada требует от государства защитить ее солнечную электростанцию от действий завода Коломойского. ВИДЕО

Канадская компания TIU Canada требует от украинской власти защиты в связи с противозаконными действий Никопольского завода ферросплавов, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, в связи с тем, что предприятие незаконно отключило от электросети солнечную электростанцию ​​компании в марте 2020 года.

Об этом на пресс-конференции заявила Валентина Белякова, директор компании TIU Canada, а также адвокаты компании, передает Цензор.НЕТ.

"Солнечная электростанция ​​канадского инвестора была полностью отключена от сетей Никопольского завода ферросплавов 2 марта 2020 г. По нашему мнению, такое отключение незаконно", - сказала адвокат Екатерина Манойленко.

По ее словам, основанием отключения СЭС завод называет необходимость проведения ремонта линии якобы на основании предписания Государственной инспекции по энергетическому надзору. Однако она отметила, что соответствующее предписание было вынесено еще в 2015 году, и оно уже утратило силу. При этом солнечная станция была подключена через энергетические сети завода в 2018 году.

"В предписании также нет вообще ни слова о необходимости проведения ремонта линий или отключения солнечной электростанции ООО "Экотехник Никополь". Вообще ни слова об этой солнечной электростанции ​​в этом документе нет. И конечно это не удивительно, поскольку предписание было выдано в 2015 году, а солнечная электростанция была построена и введена в эксплуатацию и подключена к сетям уже позже", - сказала Манойленко.

Она добавила, что компания получила лицензию на свою СЭС в 2017 году и о предписании канадскому инвестору ничего не было известно вплоть до даты незаконного отключения в марте 2020 года.

"Отключение было совершено якобы для проведения ремонта. Однако начиная с 2020 года и по состоянию на сегодня, то есть почти полтора года, такой ремонт не проводится", - сказала адвокат.

"По состоянию на июль 2021 линии находятся под напряжением и работают по схеме нормального режима. То есть ремонт не проводится, а при этом электростанция отключена", - добавила Манойленко.

Вместе с тем, Валентина Белякова заявила, что, когда компания получила письмо от НЗФ, они поехали к руководству завода на переговоры, чтобы понять, что происходит и возможно ли избежать такого отключения, какое именно время нужно на эти ремонтные работы.

"Когда мы приехали, весь топ-менеджмент ферросплавного завода собрался на эту встречу и на наш вопрос - в чем же действительно дело и сколько им нужно времени на ремонт, они сказали, что извините, но мы просто получили такое задание от нашего акционера - завода, главного акционера. И именно поэтому мы должны вас отключить. Ну и после этого нам было понятно, что, к сожалению, мы ничего не сможем сделать и эти вопросы, которые озвучили мои коллеги-адвокаты, те, которые мы решаем в суде, я очень надеюсь, что мы их решим все же", - отметила Белякова.

инвестиции (1173) Канада (2139) Коломойский Игорь (1801) суд (25238) СЭС (145) энергетика (2617) альтернативная энергетика (124) электроэнергия (776) солнечная энергетика (39) НЗФ (6)
26.07.2021 15:50 Ответить
+23
26.07.2021 15:49 Ответить
+21
Визивайте терміново бізнес няню !!!!
26.07.2021 15:48 Ответить
Баллончик з фарбою ....
26.07.2021 15:46 Ответить
Пока этого жыда не прикопают в бабыном яру, покоя **** от этих обрезанных не будет!
26.07.2021 15:47 Ответить
Визивайте терміново бізнес няню !!!!
26.07.2021 15:48 Ответить
26.07.2021 15:49 Ответить
26.07.2021 16:55 Ответить
26.07.2021 15:49 Ответить
Ну при чем тут Зеленский!😁😁😁😁😁😁😁
26.07.2021 15:50 Ответить
26.07.2021 15:51 Ответить
"государство - это я", - коломойский.
26.07.2021 15:50 Ответить
26.07.2021 15:50 Ответить
26.07.2021 15:52 Ответить
26.07.2021 15:55 Ответить
і знову виглядає мерзенна пика бородатої бабусі *****
26.07.2021 15:51 Ответить
26.07.2021 15:54 Ответить
Порох намагався не допустити злиття єврейського капіталу з владою, але нарід і досі не знає, чи зеля справді єврей.
26.07.2021 17:40 Ответить
Бєня лише вУкраїні може щалишатись на свободі, зате тут він робить що забажає, бо має свого припіздєнта на нитках...
26.07.2021 15:59 Ответить
Цікаво, де той презЕдент? Час оголошувати в міжнародний розшук.
26.07.2021 16:02 Ответить
Скоріше знов у фєофанії, на промиванні...
26.07.2021 16:15 Ответить
Только кокаин переводит,****.
26.07.2021 16:19 Ответить
Президента натянул на кулак.
Так вернее будет.
26.07.2021 16:18 Ответить
Нахріна плісняві та їх хазяям Україна в ЄС та НАТО? Щоб жити по ЗАКОНУ? Та сЧас.
26.07.2021 16:00 Ответить
І ніхто не грохне цю бородату няню !
26.07.2021 16:03 Ответить
Няня не спит.
26.07.2021 16:16 Ответить
А в чем проблема, пуская АТ "ДТЕК ДНІПРОВСКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" построит подстанцию и подключат ту СЭС,
НЗФ ни копейки не получает за ту электроэнергию а еще и платил ахиетке по 0,7 грн за кВт*час за виртуалъную передачу в энергосистему и потом получение ее от ахметки
26.07.2021 16:18 Ответить
Не зійшлися на "відкатах"!
26.07.2021 16:20 Ответить
Так є питання до самої Валентини БєляковоЇ; "а як вам хватило ума (чи хто надоумив?) підключатися до українських електромереж через Нікопольский завод феросплавів?!
26.07.2021 16:46 Ответить
Від Бені одні проблеми в Україні.
26.07.2021 16:47 Ответить
В солнечной энергетике ключевые слова - "отключило от электросети солнечную электростанцию".
Твою мать, а что вы там вырабатываете?
26.07.2021 16:48 Ответить
Без сети и вырабатываемое никуда не пойдет
26.07.2021 17:06 Ответить
Она по своей собственной сети должна идти к входному трансформатору облэнерго.
Все остальное - махинации, за которые надо сажать.
26.07.2021 17:17 Ответить
Невже ві кАломайского? Не від Порошенка?
26.07.2021 17:47 Ответить
Из всех республик ссср больше всех была окупирована и трансформировалась Украина, трииста лет дикая орда пользовала и безпощадно эксплуатировала европейские наработки украинского населения, и одновременно его гнобила, в результате мы имеем затюканное население под хитрожопым, обокоавшим это население, вором коломлйшей, и его марионеткой Вовчиком.
26.07.2021 17:59 Ответить
Да этот убитый регион нужно всеми силами восстонавливать а они в Никополь инвесторов не пускают.
26.07.2021 18:47 Ответить
 
 