Задержан житель Винницы, грабивший пункты по выдаче быстрых кредитов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали 56-летнего винничанина, который дважды ограбил учреждения по выдаче быстрых кредитов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

21 июля в полицию поступило сообщение о совершении ограбления от оператора кредитного союза. Женщина сообщила, что около 19.30 часов неизвестный мужчина зашел в учреждение и, угрожая физической расправой присутствовавшим работникам, забрал из сейфа 7000 гривен.

Полицейские в течение суток после совершения преступления установили и задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний житель Винницы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Женщина с применением "коктейля Молотова" ограбила банк в Киеве: нападавшая задержана. ФОТОрепортаж (обновлено)

В ходе следствия установлено, что задержанный причастен к ограблению еще одного кредитного учреждения в мае этого года. Мужчина в маске зашел в помещение союза на проспекте Коцюбинского и, словесно угрожая применением оружия, потребовал деньги. Злоумышленник достал из под куртки молоток и несколько раз ударил им по защитному стеклу кассового помещения. Разбив витрину, он, угрожая работникам учреждения расправой, забрал 13 000 гривен и скрылся.





Злоумышленнику объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 190 тыс. грн.

Также смотрите: Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 186 УК (грабеж). Задержанному грозит до восьми лет заключения.