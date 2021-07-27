Задержан житель Винницы, грабивший пункты по выдаче быстрых кредитов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали 56-летнего винничанина, который дважды ограбил учреждения по выдаче быстрых кредитов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
21 июля в полицию поступило сообщение о совершении ограбления от оператора кредитного союза. Женщина сообщила, что около 19.30 часов неизвестный мужчина зашел в учреждение и, угрожая физической расправой присутствовавшим работникам, забрал из сейфа 7000 гривен.
Полицейские в течение суток после совершения преступления установили и задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний житель Винницы.
В ходе следствия установлено, что задержанный причастен к ограблению еще одного кредитного учреждения в мае этого года. Мужчина в маске зашел в помещение союза на проспекте Коцюбинского и, словесно угрожая применением оружия, потребовал деньги. Злоумышленник достал из под куртки молоток и несколько раз ударил им по защитному стеклу кассового помещения. Разбив витрину, он, угрожая работникам учреждения расправой, забрал 13 000 гривен и скрылся.
Злоумышленнику объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 190 тыс. грн.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 186 УК (грабеж). Задержанному грозит до восьми лет заключения.
"экспроприация экспроприаторов"
и уже скоро месяц, как "всю землю крестьянам"
никто же силой не заставляет - вот о чем речь то!
еще поплачь шо МММ-щики обосрались, купившись на..... ну я не знаю, на то шо банкиры - лохи, а в МММ - в 5 раз больше дают.
они же говорят шо звонит Вася Петров, по кредиту от банка Перевертышь, долг продан в .... как там, ну чем там называются, Фирма Мужик и Волына.
я понял шо вы пострадал, но это же аннулируется и виновные привлекаются к обслуживанию гром. работ
правда х.з., лучше номер сменить - бегать и доказывать шо вы не Виктор клятвин.
їхати може з села треба тільки.
не думай шо я тварєй виправдовую, але блін - якийсь твій друг дав твій номер, чи побачив номер в одногрупниках - то не дорівнює шо тобі з небес дзвонить Яхве та просить три тищі на отдать?
ясно шо некомфортно, але не будуть тебе тупо "агрити" ні за що.
а то шо перевіляти потрібно номери - то вже до .... Разумкова шолі?
Гори в пеклі зі своїми кредитами, гори разом з усіма співробітниками цих притонів, з усіма власниками таких контор, і з їхніми та своїми дітьми.
че ты на человека гонишь если реально кредита если нету - то это .... Уволился чорт)
країна котиться в яму, дурні набираються боргів з каббальними процентами
на піку кризи бенецифіари забирають кеш та все що можна, і їдуть до іспаніі чи наприклад ізраїлю
а бичків-вишибал, касирів, рекламщиків-креативщиків, операторів колл-центрів і іншу звиздоту забивають як худобу ті, кому вчора втюхували цю дікуху.
Твій хазяїн полишить тебе в негоду на прив'язі, і водички
до будкив лікарню не принесе.
Затримали?
Та йому медаль треба дати, бо проценти у цих "банкірчиків" під 1500% годових
Гівно з офшорів грабує українців. А постраждалих потвор не шкода. Вони прекрасно знали, що грабують бідних та зубожілих людей. Це гроші на крові.
Чому зебіли НЕ встановлять максимальні граничні % ставки, пеню та штрафи? Чітко та по факту. НЕ подобаються умови - додому "на кіпр"
Чому всякі руцьке цигани грабують український народ, спамлять в телефон смс та дзвінками?
37356833
може глянути. Чому всякі руцьке свиня докучають українцям?