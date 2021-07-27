"Окопная война": "Российские солдаты под влиянием своей пропаганды думают, что они всесильны. Когда им набросаем хорошо, они дрожат, как щенки", - воин ВСУ с позывным Академик. ВИДЕО
Академик участвовал в боевой операции по захвату в плен российского наемника. Он вместе со своими побратимами уничтожал вражеские позиции российских оккупантов.
Журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман в рамках рубрики "Окопная война" пообщался с воином, которого вдохновляют подвиги украинских студентов под Крутами.
"Я хоть молодой, но понимаю, что родителей или Родину - не выбирают. Если приходит беда - их нужно защищать. Меня вдохновляют подвиги молодых Героев Крут. Им было столько лет, как и мне сейчас. Они защитили Украину ценой своей жизни. Мы же одержим победу над извечным врагом", - рассказал украинский защитник.
По словам Академика, российские оккупанты используют местное население, которое идет "служить" в так называемую "армию" террористов из-за безденежья.
"Их бросают на убой, как ненужный "биоматериал". Сами российские солдаты, которые в силу своей пропаганды привыкли считать себя всесильными, дрожат, как щенки, после того, как мы начинаем бить по ним. Мы можем победить врага и это реальность, просто нужно дать разрешение на активные действия младшему офицерскому составу, который находится на передовой и желает воевать. Россияне боятся, когда против них действуют силой. Не все должны воевать, просто поддерживайте нашу армию. Не может быть, что в Украине война, а она кого-то не касается. Вместе - победим оккупанта и начнем строить новую страну", - подчеркнул воин.
Смотрите рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А российские ваенные, с дебильными дегенератными рожами - это тоже биоматериал. Мусор!
І дякую тобі!
а есть режим тишины..типа
Всіх Шашликів і Шаурми Началник.
начало здесь - https://defence-line.org/2021/07/o-flote-geroizme-i-lzhi-chast-1/ О флоте, героизме и лжи (Часть 1)
Окрім того, "підписав вигідні міліардні контракти" з Оманом, ОАЄ, Катаром.
"Швидше за всіх проводить реформи".
"Посадив мільярд дерев".
"Біля кожної школи влаштував басейн".
Вчера враг раздолбал из 152-мм орудий наши позиции.
Корректировку вели российские беспилотники.
ВСУ не смогли ни уничтожить беспилотники, ни дать ответку по 152-мм орудиям.
Наши заявили что орудия вели огонь с позиций возле жилых домов.
Если там стоят орудия, значит там не должно быть мирных жителей.
Так и должно быть заявлено в ТКГ.
Пускай привыкают.
Воїну- повага.
трусливая вы нация, расеяне.
НУЖНО ВООРУЖАТЬСЯ ДО ЗУБОВ И ВОССТНАВЛИВАТЬ ЯДЕРНОЕ!И ТАК И БУДЕТ!ДРУГИХ ПУТЕЙ НЕТУ!
" 1. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой.
С российской силой темною, с проклятою ордой!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна, -
Идет война народная, Священная война!
2. Дадим отпор захватчикам Украинских земель!
Насильникам, грабителям, мучителям людей.
Пусть ярость благородная вскипает как волна, -
Идет война народная, Священная война!
3. Не смеют крылья русские над Украиною летать!
Поля ее просторные не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
4. Дадим врагу - агрессору всей силой по зубам!
Пусть смерть найдут захватчики за зло,
Что сеют нам!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!"
Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!