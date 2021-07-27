РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10543 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
11 522 36

"Окопная война": "Российские солдаты под влиянием своей пропаганды думают, что они всесильны. Когда им набросаем хорошо, они дрожат, как щенки", - воин ВСУ с позывным Академик. ВИДЕО

Академик участвовал в боевой операции по захвату в плен российского наемника. Он вместе со своими побратимами уничтожал вражеские позиции российских оккупантов.

Журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман в рамках рубрики "Окопная война" пообщался с воином, которого вдохновляют подвиги украинских студентов под Крутами.

"Я хоть молодой, но понимаю, что родителей или Родину - не выбирают. Если приходит беда - их нужно защищать. Меня вдохновляют подвиги молодых Героев Крут. Им было столько лет, как и мне сейчас. Они защитили Украину ценой своей жизни. Мы же одержим победу над извечным врагом", - рассказал украинский защитник.

По словам Академика, российские оккупанты используют местное население, которое идет "служить" в так называемую "армию" террористов из-за безденежья.

"Их бросают на убой, как ненужный "биоматериал". Сами российские солдаты, которые в силу своей пропаганды привыкли считать себя всесильными, дрожат, как щенки, после того, как мы начинаем бить по ним. Мы можем победить врага и это реальность, просто нужно дать разрешение на активные действия младшему офицерскому составу, который находится на передовой и желает воевать. Россияне боятся, когда против них действуют силой. Не все должны воевать, просто поддерживайте нашу армию. Не может быть, что в Украине война, а она кого-то не касается. Вместе - победим оккупанта и начнем строить новую страну", - подчеркнул воин.

Смотрите рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": Мои родственники считали, что россияне - наши "братья". Близкие не понимали, почему я пошел воевать, - воин ВСУ с позывным Архитектор. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20641) Донбасс (26966) военнослужащие (6307) Ухман Михаил (236)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+56
У нас дрожащий щенок главнокомандующим числится.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:09 Ответить
+32
Дай тобі, Боже, здоров'я, і довгих років життя, синку!
І дякую тобі!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:13 Ответить
+19
Говнокомандующий не даст такой приказ. Ему путин не позволяет.

А российские ваенные, с дебильными дегенератными рожами - это тоже биоматериал. Мусор!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас дрожащий щенок главнокомандующим числится.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:09 Ответить
Та да))) Походу он и сам не понял куда попал
показать весь комментарий
27.07.2021 16:13 Ответить
Говнокомандующий не даст такой приказ. Ему путин не позволяет.

А российские ваенные, с дебильными дегенератными рожами - это тоже биоматериал. Мусор!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:12 Ответить
ЗЕбилу насрать на путена , он подчиняется другому , а вот очистить планету от биоматериала и мусора давно пора !
показать весь комментарий
27.07.2021 12:26 Ответить
Дай тобі, Боже, здоров'я, і довгих років життя, синку!
І дякую тобі!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:13 Ответить
а поцЗедент сказал что войны нет
а есть режим тишины..типа
показать весь комментарий
27.07.2021 12:17 Ответить
"Окопная война": "Российские солдаты под влиянием своей пропаганды думают, что они всесильны. Когда им набросаем хорошо, они дрожат, как щенки", - воин ВСУ с позывным Академик - Цензор.НЕТ 7822
показать весь комментарий
27.07.2021 12:18 Ответить
А шо такое ...,шампур тоже как рапира.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:31 Ответить
Шашликокомандуючий!
Всіх Шашликів і Шаурми Началник.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:21 Ответить
И хотдогов КАМАНДИР!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 16:14 Ответить
Шашлико-мандуючий.
показать весь комментарий
28.07.2021 10:01 Ответить
І їхній пуцькін такий самий сцикун. У цілому світі через облізлу моль гризота ! Якби мали розум ,то вже давно придушили б цю мерзотну гниду !!!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:28 Ответить
Молодец, все правильно сказал, каждый делает свою работу, можешь и хочешь воевать - воюй, не можешь но поддерживаешь защитников Украины и любишь Украину делай хотя бы так. Только какого ХУ...... 73% голосовали за ЗЕ?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:35 Ответить
Голосовали за шанс перемен. Сам вопрос дебильный!!! Другая тема что шанс не оправдался.. но это другой вопрос. Не будь ДЕБИЛОМ!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:57 Ответить
Не будь дебилом, перемен вы достигли, как хотели. Похерили даже что было. Нет мозгов у зебилов и думать не приучены. Их уровень - жопой тверк крутить и проф. игра на пианино. Так что шансов не было, Один шанс таки был - уничтожить экономику и Украину, ждемс реализации. как хотели зебилы.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:13 Ответить
Хороший материал от anti-colorados в 5 частях:
начало здесь - https://defence-line.org/2021/07/o-flote-geroizme-i-lzhi-chast-1/ О флоте, героизме и лжи (Часть 1)
показать весь комментарий
27.07.2021 12:36 Ответить
И вообще суперская рубрика, всегда люблю ее смотреть, Михаилу респект, не легкая работа журналиста в таких условиях
показать весь комментарий
27.07.2021 12:38 Ответить
Зеленський вже "скінчив війну", тепер "закінчує з олігархами".
Окрім того, "підписав вигідні міліардні контракти" з Оманом, ОАЄ, Катаром.
"Швидше за всіх проводить реформи".
"Посадив мільярд дерев".
"Біля кожної школи влаштував басейн".
показать весь комментарий
27.07.2021 12:40 Ответить
"Окопна війна": "Російські солдати під впливом своєї пропаганди думають, що вони всесильні. Коли їм накидаємо добре, вони тремтять, як цуценята", - воїн ЗСУ з позивним Академік - Цензор.НЕТ 4454
показать весь комментарий
27.07.2021 12:56 Ответить
Таварищ путен запрещает давать ответку
показать весь комментарий
27.07.2021 12:56 Ответить
Респект таким ребятам на передовой!! Плохо то, что власть не вооружает ВСУ, заказы Укроборонпрому саботируются под разными предлогами, Зе воюет с Порохом в ущерб ВСУ. В 2014 на волонтерах выстояли и опять повторяется ситуация когда власть мешает защите народа!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:00 Ответить
Кацо, твої немощні сили нікого не перемагали.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:47 Ответить
ваши регулярныя вайска, горазды бутылки по фантанам бить, да гомиков гонять, а в Сирии только мирных помбят, да еврейские ракеты отлэкивают)))
показать весь комментарий
27.07.2021 14:45 Ответить
бла бла бла бла, трусливый расеянин.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:29 Ответить
У кацапов понти на первом месте, стращают, а потом в плен табуном бегут.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:27 Ответить
Хватит трепаться.
Вчера враг раздолбал из 152-мм орудий наши позиции.
Корректировку вели российские беспилотники.
ВСУ не смогли ни уничтожить беспилотники, ни дать ответку по 152-мм орудиям.
Наши заявили что орудия вели огонь с позиций возле жилых домов.
Если там стоят орудия, значит там не должно быть мирных жителей.

Так и должно быть заявлено в ТКГ.
Пускай привыкают.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:38 Ответить
ВСУ не змогли?!!! Чи їм НЕ ДАЛИ це зробити?!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 21:21 Ответить
От тільки хай скаже коли останній раз нашим дозволили накидати.
Воїну- повага.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:44 Ответить
Молодцы, ребята. Молимся за вас.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:58 Ответить
да... но пока парни .... набрасывают вам.....
показать весь комментарий
27.07.2021 15:06 Ответить
ха, дык, вы кацапи только тогда смелые, когда зеленский отдал ВСУ преступный приказ "не стрелять". кстати, за что и сядет.
трусливая вы нация, расеяне.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:28 Ответить
ВОТ ИМЕННО!КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ И УВАЖАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТЬСЯ ДО ЗУБОВ И ВОССТНАВЛИВАТЬ ЯДЕРНОЕ!И ТАК И БУДЕТ!ДРУГИХ ПУТЕЙ НЕТУ!
показать весь комментарий
27.07.2021 16:27 Ответить
Дело в том , что у пана атамана нема золотого запасу.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:52 Ответить
Береги вас Бог, мужики.
показать весь комментарий
27.07.2021 17:13 Ответить
Молодці хлопці, низький Вам уклін за все, що ви робите для України та українців. Хотів би викласти для Вас трохи вдосконалений текст пісні "Священная война"( вибачайте, що російською мовою, але так буде для всіх зрозуміло та й ближче до тексту оригіналу):
" 1. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой.
С российской силой темною, с проклятою ордой!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна, -
Идет война народная, Священная война!
2. Дадим отпор захватчикам Украинских земель!
Насильникам, грабителям, мучителям людей.
Пусть ярость благородная вскипает как волна, -
Идет война народная, Священная война!
3. Не смеют крылья русские над Украиною летать!
Поля ее просторные не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
4. Дадим врагу - агрессору всей силой по зубам!
Пусть смерть найдут захватчики за зло,
Что сеют нам!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!"
Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
28.07.2021 06:53 Ответить
 
 