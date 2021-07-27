"Окопная война": "Российские солдаты под влиянием своей пропаганды думают, что они всесильны. Когда им набросаем хорошо, они дрожат, как щенки", - воин ВСУ с позывным Академик. ВИДЕО

Академик участвовал в боевой операции по захвату в плен российского наемника. Он вместе со своими побратимами уничтожал вражеские позиции российских оккупантов.

Журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман в рамках рубрики "Окопная война" пообщался с воином, которого вдохновляют подвиги украинских студентов под Крутами.

"Я хоть молодой, но понимаю, что родителей или Родину - не выбирают. Если приходит беда - их нужно защищать. Меня вдохновляют подвиги молодых Героев Крут. Им было столько лет, как и мне сейчас. Они защитили Украину ценой своей жизни. Мы же одержим победу над извечным врагом", - рассказал украинский защитник.

По словам Академика, российские оккупанты используют местное население, которое идет "служить" в так называемую "армию" террористов из-за безденежья.

"Их бросают на убой, как ненужный "биоматериал". Сами российские солдаты, которые в силу своей пропаганды привыкли считать себя всесильными, дрожат, как щенки, после того, как мы начинаем бить по ним. Мы можем победить врага и это реальность, просто нужно дать разрешение на активные действия младшему офицерскому составу, который находится на передовой и желает воевать. Россияне боятся, когда против них действуют силой. Не все должны воевать, просто поддерживайте нашу армию. Не может быть, что в Украине война, а она кого-то не касается. Вместе - победим оккупанта и начнем строить новую страну", - подчеркнул воин.

Смотрите рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

