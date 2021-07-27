РУС
Проект "Без цензуры": Как кварталовские "Сваты" подыгрывают России, дебилизируют украинцев и рекламируют малороссийство. ВИДЕО

У Януковича – Межигорье, а у Зеленского – "Сваты". Почему Владимир Зеленский так хочет показывать свое детище на российском языке вопреки куче украинских законов? Как Россия использует "Квартал" для восстановления Советского Союза?

Богдан Буткевич набрался терпения и немного посмотрел "Сватов" – чтобы с примерами объяснить, как это кварталовское творение прямо нарушает ряд украинских законов, подыгрывает российской пропаганде, рекламирует малороссийство и возрождение Советского Союза.

Почему на самом деле создатели "Сватов" не хотят показывать их на украинском языке? Безжалостный разбор от "Без цензуры".

+29
Зелена пошесть послідовна та наполеглива у ворожому ставленні та діях щодо України.
27.07.2021 17:34 Ответить
+15
27.07.2021 17:50 Ответить
+14
27.07.2021 17:39 Ответить
Орест Лютий. "Гаспада Малороси"



27.07.2021 17:34 Ответить
27.07.2021 17:34 Ответить
мужик лучше просто по голосу.
но когда с подругой, то она не так писклява
так шо как всегда помотрю и послушаю потом, но спасиб* Яхве шо вы живы(Зеля же не Янук, то есть не Тараканук, не говоря уже о Путине)
27.07.2021 17:35 Ответить
И тут Порошенко приплели. Липецкая фабрика = Сваты? Серьёзно?
27.07.2021 17:39 Ответить
А шо это за желтые камушки у актера "сватов" в пасти?
27.07.2021 17:41 Ответить
Это у него гавно на зубах засохло..
27.07.2021 17:46 Ответить
Мочевые камни
27.07.2021 17:55 Ответить
то не камінці то рештки прапора бо не пускали на з"йомки поки свого прапора не з"їси.... ёйоо
йооой важка та доля артистіув..........
27.07.2021 18:46 Ответить
Какие то идиоты смотрят это "творение искуства"?
27.07.2021 17:43 Ответить
Ну из 73% еще многие верят в сказки и смотрят.
27.07.2021 22:41 Ответить
У будь-якій державі, чи це древня Персія, чи це ******* Італія, бидляк складає 80% населення. Це стабільний відсоток люмпену для усієї історії цивілізації.
28.07.2021 06:29 Ответить
Быдляк быдляку рознь.
Т.е. если 80% "недоразвитые" - демократия, для развития страны, не наш метод?
28.07.2021 08:26 Ответить
Розвелися в Україні
«зелені» щурі.
Всі із «ригів» вони тіні
Молоді кнурі.

Розікрали всі резерви,
Йде відкат назад.
Повертають ці концерви,
На російський лад.

Вже добралися до мови,
«Щирий» і кацап.
Вороги дійшли до змови
В пейси вдітий цап.

Захистимо нашу мову,
Захистим й себе.
Україну зробим нову
А не їх бе-бе!!!
16.07.2020
Анатолій Березенський
27.07.2021 17:48 Ответить
ЗеМРАЗЬ 🤢🤡🐲просто бабло гребёт ! Как можно было смотреть и слушать это 🎪💩говно , настоящие дегенераты , над которыми насмехаясь издеваясь хитросделанные янучары 🤮🤮🤮🤮
27.07.2021 17:50 Ответить
ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ
Зе влада дає обіцянки
Для дурнів великі цяцянки
Тут про велике "будівництво",
Так ковід ліків виробництво.

Скрізь обіцянки в них пусті,
Бо опинилися в хвості.
А гроші ковідні, що мали,
Чомусь в асфальт всі закатали.

Злочинців ворогу віддав,
Що на Майдані нас вбивав.
Ці яким боком до війни?
Пішли на обмін всі вони.

А Цемах як там опинився?
За злочини свої звільнився?
Три сотні пасажирів вбили
Як малайзійський літак збили.

А «вагнерівців» як «здали»?
Спецслужбам шкоди завдали.
Щоб ті втекли усе зробили,
Що піл Луганськом літак збили.
Лютий 2021 р.
Анатолій Березенський
27.07.2021 17:50 Ответить
зебилы? вы себя узнали? ну вот что на руках. Вот это оно и есть вы. Прямо как с картинки.
показать весь комментарий
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН Мрія,
Як сяде за кермо мудак,
То знищить всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
Як взнати, що в макітрі?

Бо президент є той пілот
Великого літака «Мрії»,
Якого вибере народ
За обіцянки, чи все ж дії?

Як підійме він цей літак,
Сам керувати буде у повітрі,
Та, якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.

Тож думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019
Анатолій Березенський
27.07.2021 17:54 Ответить
Богдан Буткевич набрался терпения и немного посмотрел "Сватов"
...
Йой, як бо сарака подужав-єс бодай єдну серію "с ваты" - після такого тре' впити-си горівчєним ік лихій годині, і потім урльоп на тиждень, аби розбачити тоте 🤢🤢🤢🤮🤮🤮
показать весь комментарий
Скоты у власти, скоты по ТВ. Чему удивляться.
показать весь комментарий
27.07.2021 18:13 Ответить
"свати" - дибільне лайно для дибілів.... поважаюча себе людина може таку муть дивитись? - Ні!!!
показать весь комментарий
У цих всіх дебільних говносеріалах від всяких гоміків-коміків,Українців постійно зображують в образливо-принизливій формі.Не розумію хто той непотріб може дивитись.
показать весь комментарий
ХолУї і дивляться!
показать весь комментарий
Політбанкроти сатаніють від безсилля, бо за них проголосували лише вони самі. Навіть родичі та сусіди відвернулися. Істерика нон-стоп.
І це радує, як і те, що в основному країна йде вірним шляхом.
показать весь комментарий
Огльондаш «Сватув», патц?
показать весь комментарий
Вхат із патц, хєр Мийроуслаф Рабовскай?
показать весь комментарий
Це, курва? Нє мувіш по польську!? А для чого уживаєш польскі сстьонж!? Може не є тиш із Польскі, курва!?
показать весь комментарий
Неможливо з українця зробити дебіла,а з малоросця,підкацапа або з селючини,легко.
показать весь комментарий
ШТА?!
показать весь комментарий
Що таке селючина?
показать весь комментарий
А чи можна із малазійця зробити ізраїльтянина?
показать весь комментарий
можна... але хвоста доведеться відтяти.... окрім шкуркі.......
показать весь комментарий
Можна з придурі і )(уя зламати.
показать весь комментарий
знову кабан і льоха підсвинки роздають? Що там?
показать весь комментарий
Ніколи не розумів лояльність євреїв до Росії.
показать весь комментарий
Не виключено, що це їх проект.
показать весь комментарий
зюзя ти коли санта-пітера за сватів... тьхублть... за конхфєтки ворогу посадишь ???
показать весь комментарий
і косатазагаснедосіділаааа зюзяяяяяя!!! рятуйненьку рубай відосікі.....
показать весь комментарий
федя говнонравов подходящий "актер" для высереалов. федя, еще по сто и расскажи нам дичь.
показать весь комментарий
Як можна дивитись це убоге лайно
показать весь комментарий
"свати" - пійло для свиней.
показать весь комментарий
Але ж зебілам подобається.
показать весь комментарий
Ніколи не дивився це гуано. Вистачало декількох хвилин, щоб зрозуміти рівень цього серіалу.
показать весь комментарий
"подыгрывают России"? а хіба тільки ця мильна булька? вся зеленка це робить
показать весь комментарий
Проєкт "Без цензури": Як кварталівські "Свати" підіграють Росії, дебілізуючи українців, і рекламують малоросійство - Цензор.НЕТ 9585
показать весь комментарий
Богдан Буткевич набрался терпения и немного посмотрел "Сватов" Источник: https://censor.net/ru/v3279430

ххх
А-а-а, ну це зовсім інша справа. Набрался терпения и немного посмотрел. Теперь ему можно немного пошутить про абрікоси та Порошенко - індульгенція в вигляді перегляду серіала "Свати" отримана. До нагороди цього "терплячого"
Тільки як мені бути? Буткевича в ніякому вигляді я не можу терпіти
показать весь комментарий
Ну, не тільки для Росії цей дебільний серіальчик, а і для 41% українців, які вважають, що "росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору". І, от цікаво, відсоток виборців різних політичних сил, який так вважають.
Так, от у ОПЗЖ таких 86% виборців, у Голосу - 40% ( ), у СН - 35%, у ЄС - 10%
Проєкт "Без цензури": Як кварталівські "Свати" підіграють Росії, дебілізуючи українців, і рекламують малоросійство - Цензор.НЕТ 75
показать весь комментарий
Пришлось недавно находиться в комнате, где был включен телевизор и хозяева смотрели этот самый сериал "Скоты", ой, "Сваты". Очень боялся обрыгать (извините за мой французский) чужие ковры на полу, хорошо, хоть недолго там был, но все равно еле выдержал. Как такое вообще можно смотреть?
показать весь комментарий
_Не, ну всё правильно, шырпотреб таким и должен быть: по уровню наименее развитых в целевой аудитории. Брага на невзыскательный вкус.
показать весь комментарий
/"Сваты" подыгрывают России, дебилизируют украинцев и рекламируют малороссийство./
Це не роблять не якісь умовні "Свати", це робить Зедет, якій знимає і пише сценарії "Сватів".
показать весь комментарий
За все доведеться відповідати.
показать весь комментарий
Купівля Овочем 2.0 кокосової пудри в Колумбії затягнулась, таке розмаїття товару що очі розбігаться у протилежні сторони. )
показать весь комментарий
Телеведучий Дмитро Гордон заявив, що більшість українців російськомовні і цій мові треба надавати статус регіональної. Про це сказав в ефірі телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24".
"Є у мене така думка, що російськомовних людей в Україні більше, ніж україномовних. Більшість населення говорить російською. Крим розмовляє російською, Донбас говорить російською. Дніпропетровська область, Миколаївська, Херсонська, Запоріжжя і так далі в основному говорять російською. Київ в основному говорить російською", - заявив Гордон.
Також заявив, що з російською мовою в Україні "борються", а державна мовна політика зараз - "глибоко збиткова".
28.07.2021 09:04 Ответить
Дивна країна всі бачуть що з булавою затятий ворог України і нічого не діють???Але ж і не дивно обрали його ж вони 73%
показать весь комментарий
https://ibigdan.livejournal.com/27020883.html "Массква или куда мы едем на лимо"

З самого рання з боліт лунає несамовите виття. Виють кумири молодьожи 1990-х років - вокально-інструментальний ансамбль GreenGrey.

Проєкт "Без цензури": Як кварталівські "Свати" підіграють Росії, дебілізуючи українців, і рекламують малоросійство - Цензор.НЕТ 877

Причина виття - пацанчиків викинули із концерту на честь 30-річчя Незалежності. Викинули з тієї причини, що вони упорото хотіли пєть по-русскі. «Нас питаюцца стєрєть із історії України!» - жаліються рєбяти.
І от шо я вам скажу. Попри те, шо Дізєль з Муріком ще в 2005 році разом з Медведчуком рвали свої сраки проти «українізації» (тобто, проти права українців на контент державною мовою), гурт GreenGrey помер ще восени 2004 року разом з Кузьмою Скрябіним. Якщо хто забув або кого тоді ще не було: «зелено-сірі» агітували за Януковича. Тоді здавалося, що питання лише в бабках, але розтин показав, що все дещо складніше.
https://www.facebook.com/lavrick/posts/4206650856048649 Андрій Лаврик
показать весь комментарий
Я Януковича "святому" Кузьмі так і не пробачив. І Могілєвська там була і ще молода **** Лорак. І пи.да Повалій теж.
показать весь комментарий
Зелене чмо не хоче України з українською мовою,зелене чмо хоче Есенге с общепонятним. Чтобі все понімалі, ржалі і біло куда єздіть на гастролі.
показать весь комментарий
