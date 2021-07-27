Проект "Без цензуры": Как кварталовские "Сваты" подыгрывают России, дебилизируют украинцев и рекламируют малороссийство. ВИДЕО
У Януковича – Межигорье, а у Зеленского – "Сваты". Почему Владимир Зеленский так хочет показывать свое детище на российском языке вопреки куче украинских законов? Как Россия использует "Квартал" для восстановления Советского Союза?
Богдан Буткевич набрался терпения и немного посмотрел "Сватов" – чтобы с примерами объяснить, как это кварталовское творение прямо нарушает ряд украинских законов, подыгрывает российской пропаганде, рекламирует малороссийство и возрождение Советского Союза.
Почему на самом деле создатели "Сватов" не хотят показывать их на украинском языке? Безжалостный разбор от "Без цензуры".
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH_uSCvIPyAhUPJhoKHSnWAJYQwqsBegQIFhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTbvfWpYT6FQ&usg=AOvVaw2Q28iALEyAfYyascwbc9Wb Орест Лютий. "Гаспада Малороси" https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH_uSCvIPyAhUPJhoKHSnWAJYQwqsBegQIFhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTbvfWpYT6FQ&usg=AOvVaw2Q28iALEyAfYyascwbc9Wb
но когда с подругой, то она не так писклява
так шо как всегда помотрю и послушаю потом, но спасиб* Яхве шо вы живы(Зеля же не Янук, то есть не Тараканук, не говоря уже о Путине)
йооой важка та доля артистіув..........
Т.е. если 80% "недоразвитые" - демократия, для развития страны, не наш метод?
«зелені» щурі.
Всі із «ригів» вони тіні
Молоді кнурі.
Розікрали всі резерви,
Йде відкат назад.
Повертають ці концерви,
На російський лад.
Вже добралися до мови,
«Щирий» і кацап.
Вороги дійшли до змови
В пейси вдітий цап.
Захистимо нашу мову,
Захистим й себе.
Україну зробим нову
А не їх бе-бе!!!
16.07.2020
Анатолій Березенський
Зе влада дає обіцянки
Для дурнів великі цяцянки
Тут про велике "будівництво",
Так ковід ліків виробництво.
Скрізь обіцянки в них пусті,
Бо опинилися в хвості.
А гроші ковідні, що мали,
Чомусь в асфальт всі закатали.
Злочинців ворогу віддав,
Що на Майдані нас вбивав.
Ці яким боком до війни?
Пішли на обмін всі вони.
А Цемах як там опинився?
За злочини свої звільнився?
Три сотні пасажирів вбили
Як малайзійський літак збили.
А «вагнерівців» як «здали»?
Спецслужбам шкоди завдали.
Щоб ті втекли усе зробили,
Що піл Луганськом літак збили.
Лютий 2021 р.
Анатолій Березенський
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН Мрія,
Як сяде за кермо мудак,
То знищить всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
Як взнати, що в макітрі?
Бо президент є той пілот
Великого літака «Мрії»,
Якого вибере народ
За обіцянки, чи все ж дії?
Як підійме він цей літак,
Сам керувати буде у повітрі,
Та, якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.
Тож думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019
Анатолій Березенський
Йой, як бо сарака подужав-єс бодай єдну серію "с ваты" - після такого тре' впити-си горівчєним ік лихій годині, і потім урльоп на тиждень, аби розбачити тоте 🤢🤢🤢🤮🤮🤮
І це радує, як і те, що в основному країна йде вірним шляхом.
А-а-а, ну це зовсім інша справа. Набрался терпения и немного посмотрел. Теперь ему можно немного пошутить про абрікоси та Порошенко - індульгенція в вигляді перегляду серіала "Свати" отримана. До нагороди цього "терплячого"
Тільки як мені бути? Буткевича в ніякому вигляді я не можу терпіти
Так, от у ОПЗЖ таких 86% виборців, у Голосу - 40% ( ), у СН - 35%, у ЄС - 10%
Це не роблять не якісь умовні "Свати", це робить Зедет, якій знимає і пише сценарії "Сватів".
"Є у мене така думка, що російськомовних людей в Україні більше, ніж україномовних. Більшість населення говорить російською. Крим розмовляє російською, Донбас говорить російською. Дніпропетровська область, Миколаївська, Херсонська, Запоріжжя і так далі в основному говорять російською. Київ в основному говорить російською", - заявив Гордон.
Також заявив, що з російською мовою в Україні "борються", а державна мовна політика зараз - "глибоко збиткова".
З самого рання з боліт лунає несамовите виття. Виють кумири молодьожи 1990-х років - вокально-інструментальний ансамбль GreenGrey.
Причина виття - пацанчиків викинули із концерту на честь 30-річчя Незалежності. Викинули з тієї причини, що вони упорото хотіли пєть по-русскі. «Нас питаюцца стєрєть із історії України!» - жаліються рєбяти.
І от шо я вам скажу. Попри те, шо Дізєль з Муріком ще в 2005 році разом з Медведчуком рвали свої сраки проти «українізації» (тобто, проти права українців на контент державною мовою), гурт GreenGrey помер ще восени 2004 року разом з Кузьмою Скрябіним. Якщо хто забув або кого тоді ще не було: «зелено-сірі» агітували за Януковича. Тоді здавалося, що питання лише в бабках, але розтин показав, що все дещо складніше.
https://www.facebook.com/lavrick/posts/4206650856048649 Андрій Лаврик