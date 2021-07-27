Проект "Без цензуры": Как кварталовские "Сваты" подыгрывают России, дебилизируют украинцев и рекламируют малороссийство. ВИДЕО

У Януковича – Межигорье, а у Зеленского – "Сваты". Почему Владимир Зеленский так хочет показывать свое детище на российском языке вопреки куче украинских законов? Как Россия использует "Квартал" для восстановления Советского Союза?

Богдан Буткевич набрался терпения и немного посмотрел "Сватов" – чтобы с примерами объяснить, как это кварталовское творение прямо нарушает ряд украинских законов, подыгрывает российской пропаганде, рекламирует малороссийство и возрождение Советского Союза.

Почему на самом деле создатели "Сватов" не хотят показывать их на украинском языке? Безжалостный разбор от "Без цензуры".

