Пилот самолета flydubai отказался подъезжать к перрону и спровоцировал затор в аэропорту Одессы. ВИДЕО
Командира прилетевшего в Одессу самолета flydubai не устроила ширина магистральной рулежной дорожки (РД) аэропорта и он отказался рулить по ней к перрону. Интересно, что самолеты этой авиакомпании на протяжении многих лет трижды в неделю прилетают в город.
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская", пассажирский Boeing737-800, регистрационный A6-FEH, прибывший из Дубаи, коснулся одесской полосы курсом 160 в 13:23. Свернув на РД-А5, и проехав ее до стыка со старой взлетно-посадочной полосы, экипаж заявил, что дальше двигаться не сможет по причине несоответствия ширины РД правилам авиакомпании.
Через несколько минут сел самолет SkyUp, свернул на ту же РД и не смог двигаться дальше из-за стоящего впереди flydubai.
Для разрешения ситуации на место прибыл аэродромный тягач, который вытолкал на взлетку сначала SkyUp, а затем и flydubai.
Из-за инцидента около четырехсот пассажиров были вынуждены ждать в салонах самолетов, а Ryanair не смог вовремя вылететь в польский Катовице - задержка составила около 40 минут.
Стоит отметить, что такой инцидент произошел впервые в одесском аэропорту, а претензия первого пилота flydubai ничем не подтверждена. Руководство по летной эксплуатации "Боинга" этого типа разрешает руление при ширине РД в 16 метров. Ширина одесской рулежки 17,5 метров, а требования авиакомпании, по словам того же пилота - 18 метров.
Может и на посадку не заходить на его усмотрение
Хорошо чесать из хаты и рассказывать что нужно делать на перроне))
2. Рабочих тягачей вообще единицы
3. Опять же топливо для тягача потратить надо
4. Ну и одесское "А оно мене надо ...?" никто не отменял
https://dumskaya.net/news/v-odesskom-aeroportu-zatopilo-novyy-perron-foto-147739/
16 і 17,5 на око особливо не відрізниш, в його компетенції відмовитись виконувати такий маневр, якщо він здається йому небезпечним.
Стремно летать этой авиакомпанией......