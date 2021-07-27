РУС
Пилот самолета flydubai отказался подъезжать к перрону и спровоцировал затор в аэропорту Одессы. ВИДЕО

Командира прилетевшего в Одессу самолета flydubai не устроила ширина магистральной рулежной дорожки (РД) аэропорта и он отказался рулить по ней к перрону. Интересно, что самолеты этой авиакомпании на протяжении многих лет трижды в неделю прилетают в город.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская", пассажирский Boeing737-800, регистрационный A6-FEH, прибывший из Дубаи, коснулся одесской полосы курсом 160 в 13:23. Свернув на РД-А5, и проехав ее до стыка со старой взлетно-посадочной полосы, экипаж заявил, что дальше двигаться не сможет по причине несоответствия ширины РД правилам авиакомпании.

Через несколько минут сел самолет SkyUp, свернул на ту же РД и не смог двигаться дальше из-за стоящего впереди flydubai.

Для разрешения ситуации на место прибыл аэродромный тягач, который вытолкал на взлетку сначала SkyUp, а затем и flydubai.

Из-за инцидента около четырехсот пассажиров были вынуждены ждать в салонах самолетов, а Ryanair не смог вовремя вылететь в польский Катовице - задержка составила около 40 минут.

Стоит отметить, что такой инцидент произошел впервые в одесском аэропорту, а претензия первого пилота flydubai ничем не подтверждена. Руководство по летной эксплуатации "Боинга" этого типа разрешает руление при ширине РД в 16 метров. Ширина одесской рулежки 17,5 метров, а требования авиакомпании, по словам того же пилота - 18 метров.

Пилот самолета flydubai отказался подъезжать к перрону и спровоцировал затор в аэропорту Одессы 01

аэропорт (1522) Одесса (8027) пробки (353) самолет (3702)
+13
АФАИК пилот имеет право, даже если просто не уверен. Он может вызвать бибизику, которая его докатит куда надо. И вообще не понятно с чего весь сыр-бобр. Отправили тягач, тот его вытолкал. И не надо было 40 минут выяснять отношения.
27.07.2021 23:23 Ответить
+11
либо пилот быконул либо наши полметра рулежки скрысили....
27.07.2021 23:18 Ответить
+9
Козломордое, ты чего своей власовской тряпки стесняешься?)
27.07.2021 23:33 Ответить
Перрон- это на вокзале, или я чего-то пропустил?
27.07.2021 23:11 Ответить
Много значений. Из вики: Перро́н - часть летного поля https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC аэродрома , предназначенная для размещения https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE воздушных судов в целях посадки и высадки https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80 пассажиров , погрузки и выгрузки https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6 багажа , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0 почты и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7 грузов , а также других видов обслуживанияhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)#cite_note-1 [1] .
27.07.2021 23:14 Ответить
ото ти баран))

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
28.07.2021 01:31 Ответить
А ты окончание от }{уйла.
28.07.2021 07:41 Ответить
либо пилот быконул либо наши полметра рулежки скрысили....
27.07.2021 23:18 Ответить
АФАИК пилот имеет право, даже если просто не уверен. Он может вызвать бибизику, которая его докатит куда надо. И вообще не понятно с чего весь сыр-бобр. Отправили тягач, тот его вытолкал. И не надо было 40 минут выяснять отношения.
27.07.2021 23:23 Ответить
Мало того
Может и на посадку не заходить на его усмотрение
Хорошо чесать из хаты и рассказывать что нужно делать на перроне))
27.07.2021 23:43 Ответить
Одесситы в ответ на "упор рогом" поступили также - "упёрлись рогом" и начали выяснять отношения. Очевидно, "доезжали" до пилота, пока тягач ехал до самолёта.
28.07.2021 10:42 Ответить
1. Тягачей мало
2. Рабочих тягачей вообще единицы
3. Опять же топливо для тягача потратить надо
4. Ну и одесское "А оно мене надо ...?" никто не отменял
28.07.2021 11:54 Ответить
Там озеро было)))) Пилот поэтому туда и не поехал))) Бугагагага
https://dumskaya.net/news/v-odesskom-aeroportu-zatopilo-novyy-perron-foto-147739/
27.07.2021 23:52 Ответить
Озеро, судя по ссылке, было 22 числа?
28.07.2021 00:12 Ответить
Читай новость, после ливня вскрылось и отсутствие ливневой канализации -при этом перрон как и полосу ввели в эксплуатацию))) При том что в Китае построили за такие бабки аэропорт, хаха .Уже местные троллили- надо было ещё после забега там заплыв сделать...
28.07.2021 10:22 Ответить
i одразу доложили туркам?
28.07.2021 14:45 Ответить
Козломордое, ты чего своей власовской тряпки стесняешься?)
27.07.2021 23:33 Ответить
Какой водила такая и езда
27.07.2021 23:32 Ответить
Та там скорее всего водила flydubai не разу у нас в Одессе не был. Новенький, без "договорённости". Тут всё решается. Шо малые дети ей богу.
27.07.2021 23:57 Ответить
Пілот має право засумніватись, тим більше, якщо він вперше на тому аеродромі.
16 і 17,5 на око особливо не відрізниш, в його компетенції відмовитись виконувати такий маневр, якщо він здається йому небезпечним.
28.07.2021 01:30 Ответить
28.07.2021 10:00 Ответить
Запорожье. Ранее на аэродроме эксплуатировалась ещё одна бетонная ВПП 09/27 (размеры 1300х40 м), ныне она используется как рулёжная дорожка
28.07.2021 06:02 Ответить
Ну посадили тупого пилота, бывает, больше сюда летать не будет.
28.07.2021 07:12 Ответить
Ну сыканул пилот, может новичок. Он хоть кресло пилота не обделал от страха?
Стремно летать этой авиакомпанией......
28.07.2021 07:23 Ответить
Какой еще перрон в аэропорту?
28.07.2021 10:02 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
28.07.2021 11:43 Ответить
 
 