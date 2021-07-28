Войска РФ прицельно обстреляли позиции украинских сил из 122-мм артсистем, выпустив 25 снарядов, - разведка. АУДИОперехват
Вооруженные формирования РФ в очередной раз осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службу ГУР в Facebook.
По данным украинской разведки, 26 июля 2021 г. обстрел района с. Галициновка Донецкой области провели артиллерийские подразделения 100 ОМСБр 1 АК российских оккупационных войск из 122-мм артиллерийских систем. Враг выпустил по позициям защитников Украины 25 снарядов.
Сообщается, что военная разведка Украины собрала доказательства преступной деятельности агрессора, которые будут переданы в правоохранительные органы и международный трибунал. В часности, разведчики получили в свое распоряжение аудиоперехват переговоров российских оккупантов, во время которых проходила передача командирам артрасчетов координат мест обстрела.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало. ФОТОрепортаж
Отмечается также, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine через Украинскую сторону СЦКК.
Особовий склад 100-ї омсбр - переважно жителі Донецька.
Таварища Путена не серчать!
Россия не та страна, которая блюдет Договора
тобто 43річний карапуз впевнено йде до своєї особИстої мети, хоча лисіючу вже голівку досі не тримає..
спасібА 73%лохторату за відсутність Головнокомандувача та наявність нових лІц-дебілів серед Иліти
Уровень компетенции... зе-генераты