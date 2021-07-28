РУС
Войска РФ прицельно обстреляли позиции украинских сил из 122-мм артсистем, выпустив 25 снарядов, - разведка. АУДИОперехват

Вооруженные формирования РФ в очередной раз осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службу ГУР в Facebook.

По данным украинской разведки, 26 июля 2021 г. обстрел района с. Галициновка Донецкой области провели артиллерийские подразделения 100 ОМСБр 1 АК российских оккупационных войск из 122-мм артиллерийских систем. Враг выпустил по позициям защитников Украины 25 снарядов.

Сообщается, что военная разведка Украины собрала доказательства преступной деятельности агрессора, которые будут переданы в правоохранительные органы и международный трибунал. В часности, разведчики получили в свое распоряжение аудиоперехват переговоров российских оккупантов, во время которых проходила передача командирам артрасчетов координат мест обстрела.

Отмечается также, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine через Украинскую сторону СЦКК.

Войска РФ прицельно обстреляли позиции украинских сил из 122-мм артсистем, выпустив 25 снарядов, - разведка 01

