Порошенко в годовщину Крещения Руси-Украины: Признание ПЦУ другими церквями могло бы происходить быстрее, если бы нынешняя власть не умыла руки, повторяя "какая разница". ВИДЕО

После получения Томоса об автокефалии Православная Церковь Украины вошла равной среди равных в семьи Церквей-Сестер и ее признание в мире продолжается.

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в видеообращении к 1033-й годовщине Крещения Руси-Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Тысяча тридцать три года назад князь Владимир Великий крестил наших предков. Тысяча лет и символические тридцать три, потому что тридцать три - это возраст Христа. В такие же летние дни наши предки услышали переведенные им слова Спасителя: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них". От имени всех поколений украинцев давайте откликнемся словам Апостола Павла: "Если Бог за нас, кто против нас?" - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Движение в центре Киева ограничат в среду, 28 июля. КАРТА

"Я приветствую все украинские церкви, чьи корни - в едином Владимировом крещении. С праздником вас, православные. С праздником, греко-католики и украинские католики. С праздником, протестанты. Поздравляю верующих других религий и тех, кто только сейчас ищет дорогу к Богу. Чин Владимира Святославича означал не только выбор веры, но и выбор цивилизации. И Украина сегодня - неотъемлемая часть Европы. Так же как и значение Томоса об автокефалии выходит за рамки церковных оград. Не зря же мудрые люди назвали его геополитической катастрофой для России", - добавил Порошенко.

"Слово Божье впервые было принесено на нашу землю Апостолом Андреем, задолго до Владимира равноапостольного. Так было положено начало связи между народом, которому на горах Киевских проповедовал Андрей, с его преемниками на престоле Вселенского Патриарха. Меньше месяца отделяет нас от визита Его Святейшества Варфоломея, которого в тридцатую годовщину Независимости украинский народ гостеприимно встретит и которому спасибо за историческое решение о предоставлении Томоса. Все мы радуемся тому, что независимая Православная Церковь Украины вошла равной среди равных в большую семью Церквей-Сестер. Продолжается процесс ее признания другими церквями. Он мог бы пройти и быстрее, если бы до этого не была так равнодушна нынешняя украинская власть. Российская дипломатия активно противодействует такому признанию, а наша власть умыла руки, потому что "какая разница" - ее главный идеологический ориентир", - отметил пятый Президент Украины.

Кроме этого Петр Порошенко отметил, что несколько недель назад власть продлила абсурдное уголовное дело против него из-за усилий по получению Томоса для Украины. "Я воспринимаю эту хулу как похвалу. А гонения со стороны правоохранительных органов - расцениваю как признание со стороны недругов Украины, что наша команда действовала правильно", - отметил он.

"Еще раз поздравляю каждого украинца в Украине и за ее пределами с Днем Крещения Руси-Украины и желаю иметь крепкую веру в Бога, в победу нашего государства и в процветание украинского народа", - резюмировал лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко Петр (19656) религия (900) Крещение Киевской Руси (137) автокефалия (425) Томос (259) ПЦУ (792)
+36
і крити їм нічим, Петре Олексійовичу
тому в хід підуть "ліпецкі хвабрики", "офшори" та "мальдіви"
до речі, хтось в курсі на яких "мальдівах" переховується від своїх обов'язків наше зелене непорозуміння?
показать весь комментарий
28.07.2021 10:29 Ответить
+33
У вас проблема з логікою. Хоча про що це я? Де б їй у вас взятися?
показать весь комментарий
28.07.2021 10:29 Ответить
+30
шутка зеленского о термосе транслировалась на весь мир.такого позора нет нигде в мире,за оскорбление чувств верующих иногда лишают жизни.
показать весь комментарий
28.07.2021 10:26 Ответить
Порошенко в річницю Хрещення Руси-України: Визнання ПЦУ іншими церквами могло б відбуватися швидше, якби нинішня влада не вмила руки, повторюючи "какая разница" - Цензор.НЕТ 4325
показать весь комментарий
28.07.2021 11:17 Ответить
зеГниды повылазили
показать весь комментарий
28.07.2021 13:03 Ответить
Тыц😂🌷×××
показать весь комментарий
28.07.2021 11:19 Ответить
Сегодня именинники Владимиры. И как раз Петро о Владимире Зеленском...по мелкому, но без этого не может.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:18 Ответить
В Курской Епархии сраной РАБссии найдены уникальные Иконы времен грузинской Царицы Тамары...Крысы Мавзолейные вы попали и серьезно...
показать весь комментарий
28.07.2021 11:19 Ответить
Анекдот о Порошенко мне рассказал в поезде Мариуполь-чЛенинград в 2003 году один баран на перегоне Брянск-Льгов...
Порошенко выходит в тамбур вагона где все засрано обгажено и пьяная шалава лежит в тамбуре...и кричит : Вставай прОклятьем обосраный весь мир голодных и РАБов...,: ПОЖАР ...помогите Горит вагон с бабой толстой...проводник забегает в тамбур и говорит : Петр Алексеич,звыняйте,такого ГОВНА на РАБссии в каждом поезде...
показать весь комментарий
28.07.2021 11:29 Ответить
У Зеленского нет бога в душе только большая корона на голове
показать весь комментарий
28.07.2021 11:32 Ответить
Не фиг президентам лезть в церковные разборки не прошлым не нынешним,все равно на этом пиаре еще никто не поднялся.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:36 Ответить
ще раз: тут, в питання Томосу, і в питання хрещення Русі тисячу з лишнім років тому - втрутилась держава, і не самовільно, а на вимогу Візантії гарантувати виконання канонів православ'я!
Не президент, чи якась інша гілка влади! А - ДЕРЖАВА! Уясніть, собі, це нарешті!
показать весь комментарий
28.07.2021 11:43 Ответить
Колись і інквізіція в Європі вважалась державною справою. Палали у вогні еретеки і "відьми". Сьогодні смертна кара в ЄС відсутня, навіть Брейвік цвіте і пахне у норвежській буцегарні, схожій на п'ятизірковий готель. А в ісламському Ірані страчують за недостатню прикритість обличча у жінок. Краще нехай релігія буде окремо, а держава окремо.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:56 Ответить
інквізиція до православ'я не має жодного стосунку.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:06 Ответить
І молодь до православія теж стосунку не має. Майже. Бо не розуміє всіх цих "28, 28, 28...". А духовну підтримку молодь потребує. Тому і йдуть вони за підтримкою туди, де ними маніпулюють і українського там нема ніц. Або ростуть без духовного наставництва, а це, як необрізаний виноград, врожаю не чекай.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:18 Ответить
Ваня, ты как был коммунякой, так им и помрешь
показать весь комментарий
28.07.2021 13:34 Ответить
Не розумію кацапську, мокша. Do you speak English? Sprechen Sie deutsch?
показать весь комментарий
28.07.2021 14:09 Ответить
та все ти розумієш, тіко така твоя комуняцька натура))
показать весь комментарий
28.07.2021 15:07 Ответить
ще в 2017-му, ти кура юдьчина, тут на форумі срав касапською!
показать весь комментарий
28.07.2021 17:21 Ответить
Державі взагалі нема чого там робити. Українська держава - світська структура і повина мати дістанцію від релігійних справ. Окрема позиція держави має бути лише по московській "церкві", бо ця деверсійна організація окупантів до релігії не має жодного відношення, тому має підпасти під заборону своєї діяльності на теріторії України, майно конфісковано, а диверсанти-"священники" депортовані протягом доби в РФ.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:50 Ответить
Пашол ты, Ваня, в жопу. В государстве Украина попы должны быть украинскими. По крайней мере во время войны.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:16 Ответить
Патриарх Вселенский Варфоломей не прилетит в Киев 24 августа этого года...,и знаю почему,....хотя обещал...,к 73 % быдлу не прилетит даже Хряк Путлер,ни Меркель ни Макрон..ни даже начальник Венесуэлы водитель автобуса типа президент Николас Мадуро...,на всех действуют магические 73% баранов... в Украине
показать весь комментарий
28.07.2021 11:40 Ответить
Тыц😂🌷×××
показать весь комментарий
28.07.2021 11:41 Ответить
24 августа 1991 года...Ельцин звонит Горбачеву и спрашивает...Миша давай обосрем РАБссию и СССр вместе...ты сзади а я спереди...,Горбачем подумал и говорит : Борис Никаич а на хрена нам сраная Перестройка Говна?Его как ни строй...все равно ДЕРЬМО...
показать весь комментарий
28.07.2021 11:46 Ответить
- А почему Москва не празднует открытие Колумбом Америки?
- Потому, что не имеет к этому отношения!
- А к Крещению Руси имеет?
Москвы тогда вообще не существовало в природе !!
показать весь комментарий
28.07.2021 12:08 Ответить
Патриарх Вселенский Варфоломей и президент братской Украине Турции Султан Эрдоган прилетят в Киев...,я так думаю что Эрдоган покажет ТОМОС...чтобы РАБссиянское быдло просто успокоилось...раз и навсегда...РАБссия ТОМОС никогда не получала и это простая ИСТИНА....РАБссия сраная Ымперия для ДЕБИЛОВ Мавзолея...
показать весь комментарий
28.07.2021 12:10 Ответить
Ты ж 5 минут назад писал,что НЕ прилетит)Так прилетит или не прилетит?Позвони-спроси)
показать весь комментарий
28.07.2021 12:57 Ответить
Путлер звонит Байдену...Герр Штирлиц,я тебе заплатил на 50 лет вперед,чтобы РАБссия правила МИРОМ....,Байден подумал и говорит...,слывш Мудак Мавзолейный....,у Меня в Голливуде АКТЕРОВ режиссеров и поваров больше,чем у тебя обосцанной РАБссии дровосеков Алины Кабаевой и служак ГрязьПрома и Роснефти.......,всем известный ФАКТ Алина Кабаева не переносит запах нефти и Газа...,только сухие ДРОВА...
показать весь комментарий
28.07.2021 12:17 Ответить
Може б і проходило, якби тему відновлення Української Церкви до того не замацяли своїми липкими руками солодкі петріоти Цієї Нації та їхні наріки...
показать весь комментарий
28.07.2021 12:51 Ответить
А глазки таки жалобни...Типа :"як же мені було хорошо возлє корита...Чого ви мене не вибрали?Яких вам,бл,реформ не хватало?"Все,Питроликсеич-упустил ты свой шанс.Впрчем,как и Зеля упускает свой.Будут потом вдвоем на помойке истроии выяснять,кто из них больший Гэтьман-рехформатор
показать весь комментарий
28.07.2021 12:54 Ответить
каждому можно многое предъявить ...
показать весь комментарий
28.07.2021 13:06 Ответить
Естественно.Но тут предъява не только ,как к президенту,а как к МУЖЧИНЕ,не держащем слово.И это вдвойне позорно.Как и ко всей нашей власти и чиновникам за 30 лет:одни мудаки,за редким исключением.Очень редким исключением.Очень-очень редким
показать весь комментарий
28.07.2021 14:10 Ответить
На следующих выборах, по какому принципу будешь выбирать? Мужика, держащего слово? А как проверишь ДО выборов?
показать весь комментарий
28.07.2021 19:03 Ответить
Порох - якщо не наступний президент, то прем'єр-міністр після 2024 року. Побачиш, Алєксій, чи як там тебе...
показать весь комментарий
28.07.2021 15:01 Ответить
Питроликсеич-политический труп,и единственное,что ему остается-ныть.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:43 Ответить
)) От цікава людина.... Ну от як би без осудження сказав був би хорошою людино.. а коли кже про діла Божі і тут же це використовує для осуду ..от ну юродовий ...Видно що головне не правильні речі ..а вигідні...Барига...
показать весь комментарий
28.07.2021 13:24 Ответить
Наш барига! Кращого поки що не було. Факт.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:02 Ответить
Ваш??? Зрозуміло. І як давно ви його доїте Володимир Володимирович?
показать весь комментарий
28.07.2021 17:11 Ответить
На следующих выборах, по речам будете судить кандидатов, или по делам, уже сделанным?
показать весь комментарий
28.07.2021 19:04 Ответить
Ну питання не ахті скажу так...Скажу так самі ви такий? Хочете дітей виховувати отїм такі питання і задавайте.
показать весь комментарий
29.07.2021 08:03 Ответить
Людей я сужу по їх справах, а не по словах, а політиків - тим більш, їх треба судити тільки по справах, бо слова вони використовують тільки для обману (різного ступеню).
Ви ж у першому посту судите політика виключно по словах, не звертаючи уваги на справи. Про що я Вам і написав.
показать весь комментарий
29.07.2021 20:34 Ответить
По я ких словах шановний ..??? По справах пойого діям як ви використав божий праздник для ******* інших ...Що ж у вас кумиролюбців за звичка казати на чорнее біле ...
показать весь комментарий
30.07.2021 08:06 Ответить
Я не дивився виступ Порошенко. Кого і як він *****, і заслуженно, чи ні?
Ви віруючий, він якось Вас образив?
показать весь комментарий
30.07.2021 20:34 Ответить
потужненько. проклятые паслидовники гадят. надо снова нарика подключать.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:54 Ответить
Вам, казлам, не понятно, что в государстве Украина попы должны быть украинскими?
По крайней мере во время войны?
показать весь комментарий
28.07.2021 17:17 Ответить
Зрозуміло ..люди козли ..попи і в Бога ти не віруєш...Українською мовою не володієш.. Так?. Мабуть ти кацапська гнида. Значить віруєш ти тільку в путілку в одне місце.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:25 Ответить
Вот именно об этом я и писал. Про таких идиотов, как ты, которые изображают из себя патриотов на доверии, не понимая того, что в государстве Украина попы должны быть украинскими. По крайней мере во время войны.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:46 Ответить
Дурень ти амфаш...не попи а люди повинні бути Українцями до мозгу кісток...А ну його що тобі казать як об стінку горохом- все відскакує...У тебеж люди козли і попи... один ти святий - святе гівно.
показать весь комментарий
29.07.2021 08:08 Ответить
Ага!
Ты только не забудь три раза притопнуть правой ногой, два раза притопнуть левой, хлопнуть в ладоши к громко крикнуть " по щучьему велению, по моему хотению - Повинні!" - и мгновенно вся вата с криком "Героям слава!" помчится в магазин покурать вышиванки.
Пойди лучше ещё разок за Зеленского проголосуй.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:47 Ответить
Що ти мелеш..??)) Дурнику ти що дитина ще "..притопнуть ногой.." чка дурня..))) Я тобі про Фому а ти мені про Ерьому... ))) Дурню слідуючи твойому миробаченню дай собі відповідь на питання "На віщо козлам ..українськи попи?? Як що вониі в Бога то не вірують " Мені вже набридло щось казати..не голосував я ні за З ні за П ні за інших баранів..Чому це окрема розмова.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:57 Ответить
Попробуй обёртывания холодной постынёй, может попустит.
Украинским веруюшим нужны украинские попы, так доступно?
показать весь комментарий
29.07.2021 11:36 Ответить
Зрозумів.. . Ти повний дурень.. Все розмова нікчемна з тобою. Бо ти завжди правий дурень..
показать весь комментарий
29.07.2021 12:00 Ответить
Нихрена ты на зрозумив....
показать весь комментарий
29.07.2021 16:13 Ответить
Президентский срок в Украине необходимо уменьшить до 1 года!
показать весь комментарий
29.07.2021 20:58 Ответить
