Порошенко в годовщину Крещения Руси-Украины: Признание ПЦУ другими церквями могло бы происходить быстрее, если бы нынешняя власть не умыла руки, повторяя "какая разница". ВИДЕО

После получения Томоса об автокефалии Православная Церковь Украины вошла равной среди равных в семьи Церквей-Сестер и ее признание в мире продолжается.

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в видеообращении к 1033-й годовщине Крещения Руси-Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Тысяча тридцать три года назад князь Владимир Великий крестил наших предков. Тысяча лет и символические тридцать три, потому что тридцать три - это возраст Христа. В такие же летние дни наши предки услышали переведенные им слова Спасителя: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них". От имени всех поколений украинцев давайте откликнемся словам Апостола Павла: "Если Бог за нас, кто против нас?" - сказал он.

"Я приветствую все украинские церкви, чьи корни - в едином Владимировом крещении. С праздником вас, православные. С праздником, греко-католики и украинские католики. С праздником, протестанты. Поздравляю верующих других религий и тех, кто только сейчас ищет дорогу к Богу. Чин Владимира Святославича означал не только выбор веры, но и выбор цивилизации. И Украина сегодня - неотъемлемая часть Европы. Так же как и значение Томоса об автокефалии выходит за рамки церковных оград. Не зря же мудрые люди назвали его геополитической катастрофой для России", - добавил Порошенко.

"Слово Божье впервые было принесено на нашу землю Апостолом Андреем, задолго до Владимира равноапостольного. Так было положено начало связи между народом, которому на горах Киевских проповедовал Андрей, с его преемниками на престоле Вселенского Патриарха. Меньше месяца отделяет нас от визита Его Святейшества Варфоломея, которого в тридцатую годовщину Независимости украинский народ гостеприимно встретит и которому спасибо за историческое решение о предоставлении Томоса. Все мы радуемся тому, что независимая Православная Церковь Украины вошла равной среди равных в большую семью Церквей-Сестер. Продолжается процесс ее признания другими церквями. Он мог бы пройти и быстрее, если бы до этого не была так равнодушна нынешняя украинская власть. Российская дипломатия активно противодействует такому признанию, а наша власть умыла руки, потому что "какая разница" - ее главный идеологический ориентир", - отметил пятый Президент Украины.

Кроме этого Петр Порошенко отметил, что несколько недель назад власть продлила абсурдное уголовное дело против него из-за усилий по получению Томоса для Украины. "Я воспринимаю эту хулу как похвалу. А гонения со стороны правоохранительных органов - расцениваю как признание со стороны недругов Украины, что наша команда действовала правильно", - отметил он.

"Еще раз поздравляю каждого украинца в Украине и за ее пределами с Днем Крещения Руси-Украины и желаю иметь крепкую веру в Бога, в победу нашего государства и в процветание украинского народа", - резюмировал лидер "Европейской Солидарности".