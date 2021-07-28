Зеленский раскритиковал крестный ход УПЦ МП: "Они должны были идти все в масках. Неужели это так сложно?". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал вчерашний крестный ход УПЦ МП в Киеве ко Дню Крещения Киевской Руси-Украины. В частности, за то, что тысячи паломников были без защитных масок.

"Вчера у нас был крестный ход, 55 000 человек. Я понимаю, что это праздник, но я от киевской власти не видел коммуникации. Боятся коммуницировать, не хотят людям сказать прямо - будьте осторожны, 55 000 приехали в Киев, большинство - пожилые люди. Они должны были идти все в масках, хотя бы так. Я масок там не видел. Неужели это так сложно?", - отметил Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он также подчеркнул, что паломников свозили автобусами организованно.

"А то, что в Лавре и возле Лавры люди ночевали, какое большое количество пожилых людей. Если организуется такой крестный ход… то надо было организовать, где люди ночь проводят, чтобы люди были в масках. У них даже не было питьевой воды, полиция раздавала", - добавил президент.