Зеленский раскритиковал крестный ход УПЦ МП: "Они должны были идти все в масках. Неужели это так сложно?". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал вчерашний крестный ход УПЦ МП в Киеве ко Дню Крещения Киевской Руси-Украины. В частности, за то, что тысячи паломников были без защитных масок.

"Вчера у нас был крестный ход, 55 000 человек. Я понимаю, что это праздник, но я от киевской власти не видел коммуникации. Боятся коммуницировать, не хотят людям сказать прямо - будьте осторожны, 55 000 приехали в Киев, большинство - пожилые люди. Они должны были идти все в масках, хотя бы так. Я масок там не видел. Неужели это так сложно?", - отметил Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он также подчеркнул, что паломников свозили автобусами организованно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

"А то, что в Лавре и возле Лавры люди ночевали, какое большое количество пожилых людей. Если организуется такой крестный ход… то надо было организовать, где люди ночь проводят, чтобы люди были в масках. У них даже не было питьевой воды, полиция раздавала", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) карантин (16729) Киев (26150) паломничество (67) УПЦ МП (1583) Крещение Киевской Руси (137) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+40
в Буковеле в разгар какой там по счету волны, кто был без маски и фоткался с зебилами?))
+40
28.07.2021 12:15 Ответить
+37
Та он тупо для зебилов на Кличко набрасывает... типо он (зеля) не при делах, а во всем виноваты "киевские власти"
+37
28.07.2021 12:17 Ответить
+35
Они тебе ничего не должны. Ты ведь помнишь, что это ты им должен, поскольку это ты их слуга, а они - президенты?
+35
28.07.2021 12:14 Ответить
Ссылку на статью закона приведи или к психиатру нужно тебе.
30.07.2021 09:09 Ответить
в прошлом году запретили в связи скарантином и эпидемией.
28.07.2021 23:51 Ответить
Ссылку на закон, пожалуйста.
30.07.2021 09:10 Ответить
Це говорить президент,якого ще недавно безуспішно намагались оштрафувати за неносіння маски...Вже забули,як він в розпал карантину сидів у якійсь кнайпі в оточенні провладних лизоблюдів - і всі без масок...Так що чия б корова мукала,а твоя б не пукала...
28.07.2021 17:23 Ответить
Тот самый воистину редчайший случай, где зелох прав.
28.07.2021 17:32 Ответить
відповідають за маски і воду та ночівлю організатори МП ходи- це Новинський і Онуфрій вони оплатили усім по 400 грн і дали транспорт, а туалетами,масками і водою не забезпечили. Вони обгадили усі сквери на протязі своєї ходи.
28.07.2021 19:11 Ответить
Они сами назвали себя УПЦ МП, а на самом деле они РПЦ. Если даже журналисты Цензора поддаются влиянию вражеской пропаганды, то что уже говорить о властях.
28.07.2021 17:50 Ответить
Должны были? Это по какому закону? Или просто прихоть?
Ну тогда зелох ДОЛЖЕН пойти куда подальше.Это моя прихоть.
28.07.2021 18:36 Ответить
не устал еще х..ню одну и туже постить?))...ботяра что ли?))
28.07.2021 19:12 Ответить
да, ботяра
возьми с полки пирожок и засунь себе поглубже
28.07.2021 19:13 Ответить
лови, на ботов у меня аллергия...
28.07.2021 19:16 Ответить
будь здоров
28.07.2021 19:20 Ответить
На Московії таке дійство заборонили, а тут вирішили розгулятися чере2-3 неділі буде пік і накриється Кримська платформа і Парад на 30 Незалежності.Ось чого добивається кремлівський карлик і його фсбешна церква.
28.07.2021 19:08 Ответить
Надели маски кроликов,Козлов и алкоголиков.
28.07.2021 19:52 Ответить
Можно и без масок,и до самой границы с исторической под конвоем
28.07.2021 20:03 Ответить
Та чё все прицепились к ЗЕ!гидранту - он вобще не при делах. Он токо-токо очухался от вынужденного отдыха. Ему ещё роздуплиться надо
28.07.2021 20:38 Ответить
Да все правильно-виноват Кличко, а не стадо шизанутых и их пастухов в том, что толпа поделилась штаммами вируса и благополучно развезла заразу по всей стране.
28.07.2021 21:09 Ответить
вот поставили вместо Авакова новое чмо - и вот результат: во-первых бросить тень на киевскую власть, Кличко, во-вторых- на всю Украину и украинцев - как раз новый штамм вируса из росии.
28.07.2021 23:43 Ответить
Наркоман запиляв черговий відосик на потіху своїм зебуїнам...
29.07.2021 07:46 Ответить
Намордник ему бы одеть, на цепь посадить и пусть, с..., живет в будке чтобы никто не видел и не слышал это недоразумение.
29.07.2021 09:07 Ответить
