Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси-Украины: Это наша история и нам не нужно доказывать это статьями. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Крещения Киевской Руси – Украины, отметив, что христианские традиции и памятные места по всей стране свидетельствуют об историческом единстве всех украинцев.

В видеообращении на фоне Софийского собора в Киеве президент подчеркнул, что столица, а и вся Украина богата тысячелетними памятниками, связанными со Святым Владимиром, что по его мнению свидетельствует о единстве всех украинцев, передает Цензор.НЕТ.

Президент Зеленский добавил, что "Киевская Русь - это мать нашей истории, 24 области Украины и полуостров Крым - ее родные дети".

Также президент подчеркнул, что День Крещения Киевской Руси-Украины – "это официальное, а главное - исторически справедливое название праздника, которое акцентирует неразрывность двух государств".

Зеленский при этом добавил, что "нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями".

Далее приводим полный текст поздравления:

Сегодня мы отмечаем День Крещения Киевской Руси – Украины.

Это официальное, а главное – исторически справедливое название праздника, которое акцентирует неразрывность двух государств. Между Киевской Русью и Украиной – тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа Президента Украины между ними стоит тире. И это не просто знак препинания. Это знак того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. В его столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда 1033 года назад Великий князь Киевский Владимир крестил Киевскую Русь. Киевскую Русь – Украину.

Это не часть нашей истории, это и есть наша история. Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах.

Нам легко преодолеть путь к сокровищам прошлого благодаря трендам современности. Взяв электросамокат, можно добраться и увидеть Киево-Печерскую лавру, Михайловский Златоверхий собор, Аскольдову могилу.

Выйдя на "Арсенальной", взяв кофе и пройдя несколько сотен метров, мы видим церковь Спаса на Берестове, которая впервые упоминается в 1072 году и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира Юрий Долгорукий. Великий князь Киевский. Основатель Москвы.

Чтобы окунуться в мир истории собственной государственности, достаточно также и нескольких поездок на метро. А только на одной "зеленой" ветке метрополитена можно прикоснуться к истории, так сказать, без пересадок. Это Выдубичи и Выдубицкий монастырь. Это построенные Ярославом Мудрым главные ворота древнего Киева – Золотые.

И построенная другим праправнуком Владимира – Всеволодом Ольговичем – Кирилловская церковь. Созданная в 1140 году на Дорогожичах, она стала символическим местом, которое связывало Киев с другими владениями и ответвлением государственных корней.

Но не только столица, а и вся большая Украина богата тысячелетними памятниками, связанными с ним. Это Спасо-Преображенский собор, Пятницкая церковь в Чернигове, Свято-Васильевский собор в Овруче, Юрьева божница в Остре, склоны Витачова.

Это Владимирский собор в украинском Крыму, в украинском Херсонесе, где украинский правитель, Великий князь Киевский Владимир, по одной из версий, принимал крещение.

Это Переяслав, Луцк, Владимир-Волынский, Галич, Новгород-Северский, Бахмач и многие другие города Украины, построенные во времена Киевской Руси.

И это, на мой взгляд, одна из вещей, которая свидетельствует о главном – об историческом единстве всех украинцев. Одна из вещей, которая свидетельствует, что все украинцы, из любого уголка Украины, – это один большой народ. Украинский народ. Эти слова – не дань конъюнктуре, а дань правде и справедливости.

Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров.

Не секрет, что Великий князь Киевский имеет значительное уважение среди всех церквей и конфессий. Владимир Креститель канонизирован и православной, и католической церковью как равноапостольный святой. Можно сказать, что именно благодаря ему в современной Украине есть место всем церквям и конфессиям.

Нигде в мире фактически не существует аналогов украинского Совета церквей, в который входят все православные, грекокатолические, римско-католические, протестантские, евангельские церкви, иудейское и мусульманское религиозные объединения.

И все они неоднократно проводят совместные молитвы за Украину именно в том месте, где я сейчас нахожусь. Это Софийский собор. Величественный хранитель истории украинской государственности – истории Киевской Руси.

Именно она была историческим фундаментом для строительства казацко-гетманского государства. Именно она была исторической основой в те времена, когда в Педагогическом музее на улице, названной в честь Великого князя Владимира, Украинская Центральная Рада объявила о создании Украинской Народной Республики, выбрала ее гербом Владимиров символ – тризуб, а валюту назвала гривней – как напоминание о первой денежной единице Киевской Руси.

А вместе все эти три эпохи были основой, когда в 1991 году Украина провозгласила свою независимость. В этом году мы будем отмечать лишь 30-летие ее обретения. Но, как и сто лет назад и тысячу лет назад, наша национальная валюта – гривня. Символично, что ее новейшую историю начал именно Великий князь, который изображен на одной гривне.

Нашей современной валюте будет только 25 лет. И в то же время 1025 лет будет со дня возведения Владимиром Десятинной церкви.

На каждой ее плинфе был вытиснен тризуб, на ее строительство Владимир жертвовал десятую часть золотых и серебряных монет, на которых также был тризуб. И, как сто лет назад, как и тысячу лет назад, тризуб – это наш Государственный герб.

В 1240 году Десятинная церковь была разрушена ханом Батыем. А после восстановления, в 1928 году, – разрушена во второй раз, советской властью.

Храм Спаса на Берестове также был разрушен Батыем в 1240 году.

Все достройки Пятницкой церкви разрушила нацистская бомба в 1941 году.

Это – также часть нашей истории. Можно сказать "к сожалению", но важно сделать правильный вывод.

Мы всегда что-то строим. Иногда это кого-то захватывает, иногда кто-то это захватывает. Но мы всегда возвращаемся и всегда возвращаем.

И сегодня мы должны вместе стремиться к одному: что построено – не потерять, что разрушено – восстановить, что захвачено – вернуть. А все это вместе и всем вместе – навсегда сохранить.

А значит – сохранить себя и государство.

Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем.

С Днем Крещения Киевской Руси – Украины!