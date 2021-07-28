Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси-Украины: Это наша история и нам не нужно доказывать это статьями. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Крещения Киевской Руси – Украины, отметив, что христианские традиции и памятные места по всей стране свидетельствуют об историческом единстве всех украинцев.
В видеообращении на фоне Софийского собора в Киеве президент подчеркнул, что столица, а и вся Украина богата тысячелетними памятниками, связанными со Святым Владимиром, что по его мнению свидетельствует о единстве всех украинцев, передает Цензор.НЕТ.
Президент Зеленский добавил, что "Киевская Русь - это мать нашей истории, 24 области Украины и полуостров Крым - ее родные дети".
Также президент подчеркнул, что День Крещения Киевской Руси-Украины – "это официальное, а главное - исторически справедливое название праздника, которое акцентирует неразрывность двух государств".
Зеленский при этом добавил, что "нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями".
Далее приводим полный текст поздравления:
Сегодня мы отмечаем День Крещения Киевской Руси – Украины.
Это официальное, а главное – исторически справедливое название праздника, которое акцентирует неразрывность двух государств. Между Киевской Русью и Украиной – тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа Президента Украины между ними стоит тире. И это не просто знак препинания. Это знак того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. В его столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда 1033 года назад Великий князь Киевский Владимир крестил Киевскую Русь. Киевскую Русь – Украину.
Это не часть нашей истории, это и есть наша история. Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах.
Нам легко преодолеть путь к сокровищам прошлого благодаря трендам современности. Взяв электросамокат, можно добраться и увидеть Киево-Печерскую лавру, Михайловский Златоверхий собор, Аскольдову могилу.
Выйдя на "Арсенальной", взяв кофе и пройдя несколько сотен метров, мы видим церковь Спаса на Берестове, которая впервые упоминается в 1072 году и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира Юрий Долгорукий. Великий князь Киевский. Основатель Москвы.
Чтобы окунуться в мир истории собственной государственности, достаточно также и нескольких поездок на метро. А только на одной "зеленой" ветке метрополитена можно прикоснуться к истории, так сказать, без пересадок. Это Выдубичи и Выдубицкий монастырь. Это построенные Ярославом Мудрым главные ворота древнего Киева – Золотые.
И построенная другим праправнуком Владимира – Всеволодом Ольговичем – Кирилловская церковь. Созданная в 1140 году на Дорогожичах, она стала символическим местом, которое связывало Киев с другими владениями и ответвлением государственных корней.
Но не только столица, а и вся большая Украина богата тысячелетними памятниками, связанными с ним. Это Спасо-Преображенский собор, Пятницкая церковь в Чернигове, Свято-Васильевский собор в Овруче, Юрьева божница в Остре, склоны Витачова.
Это Владимирский собор в украинском Крыму, в украинском Херсонесе, где украинский правитель, Великий князь Киевский Владимир, по одной из версий, принимал крещение.
Это Переяслав, Луцк, Владимир-Волынский, Галич, Новгород-Северский, Бахмач и многие другие города Украины, построенные во времена Киевской Руси.
И это, на мой взгляд, одна из вещей, которая свидетельствует о главном – об историческом единстве всех украинцев. Одна из вещей, которая свидетельствует, что все украинцы, из любого уголка Украины, – это один большой народ. Украинский народ. Эти слова – не дань конъюнктуре, а дань правде и справедливости.
Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров.
Не секрет, что Великий князь Киевский имеет значительное уважение среди всех церквей и конфессий. Владимир Креститель канонизирован и православной, и католической церковью как равноапостольный святой. Можно сказать, что именно благодаря ему в современной Украине есть место всем церквям и конфессиям.
Нигде в мире фактически не существует аналогов украинского Совета церквей, в который входят все православные, грекокатолические, римско-католические, протестантские, евангельские церкви, иудейское и мусульманское религиозные объединения.
И все они неоднократно проводят совместные молитвы за Украину именно в том месте, где я сейчас нахожусь. Это Софийский собор. Величественный хранитель истории украинской государственности – истории Киевской Руси.
Именно она была историческим фундаментом для строительства казацко-гетманского государства. Именно она была исторической основой в те времена, когда в Педагогическом музее на улице, названной в честь Великого князя Владимира, Украинская Центральная Рада объявила о создании Украинской Народной Республики, выбрала ее гербом Владимиров символ – тризуб, а валюту назвала гривней – как напоминание о первой денежной единице Киевской Руси.
А вместе все эти три эпохи были основой, когда в 1991 году Украина провозгласила свою независимость. В этом году мы будем отмечать лишь 30-летие ее обретения. Но, как и сто лет назад и тысячу лет назад, наша национальная валюта – гривня. Символично, что ее новейшую историю начал именно Великий князь, который изображен на одной гривне.
Нашей современной валюте будет только 25 лет. И в то же время 1025 лет будет со дня возведения Владимиром Десятинной церкви.
На каждой ее плинфе был вытиснен тризуб, на ее строительство Владимир жертвовал десятую часть золотых и серебряных монет, на которых также был тризуб. И, как сто лет назад, как и тысячу лет назад, тризуб – это наш Государственный герб.
В 1240 году Десятинная церковь была разрушена ханом Батыем. А после восстановления, в 1928 году, – разрушена во второй раз, советской властью.
Храм Спаса на Берестове также был разрушен Батыем в 1240 году.
Все достройки Пятницкой церкви разрушила нацистская бомба в 1941 году.
Это – также часть нашей истории. Можно сказать "к сожалению", но важно сделать правильный вывод.
Мы всегда что-то строим. Иногда это кого-то захватывает, иногда кто-то это захватывает. Но мы всегда возвращаемся и всегда возвращаем.
И сегодня мы должны вместе стремиться к одному: что построено – не потерять, что разрушено – восстановить, что захвачено – вернуть. А все это вместе и всем вместе – навсегда сохранить.
А значит – сохранить себя и государство.
Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем.
С Днем Крещения Киевской Руси – Украины!
Ви запитували, де Володимир Олександрович був ці всі дні? А він вам екскурсію записував по соборах і храмах України на честь 1033 років з Хрещення Русі! Були й гарні лозунги у Зеленського, наприклад, про єдиний український народ, про «Ми щось будуємо. Хтось цим захоплюється, хтось це захоплює. Но ми завжди усе повертаємо.. Пам'ятаємо про минуле, діємо сьогодні, думаємо про майбутнє».
Але.. Володимире Олександровичу.. Ви президент країни у війні. Не екскурсовод і не тамада! Від Вас очікували кілька днів тому інших слів. Чи ще випустите на честь цієї події святковий випуск Кварталу, аби лише не згадувати про війну? Чи думаєте після свого терміну в гіди податися?
Але, зараза, коли ж ти розпочнеш вимагати виконання Закону та примусиш отой легальний філіал ФСБ в Україні перейменуватися у відповідності з його юридичним підпорядкуванням, а саме в "філія РПЦ в Україні"???
"по одной из версий".. "электросамокат".. и далее по тексту.
б....
ну по крайней мере Бубочка так себе думает..
. Часть их публики была направлена в Украину, чтобы принять участие в той самой массовке, которую мы наблюдали вчера и еще сегодня.
То есть, под это мероприятие, в Украину въехало неизвестное количество скрепоносцев, причем - из эпицентра вспышки пандемии - из Москвы.
Коллеги говорят о том, что автобусами их встречали у поездов, большая часть из которых шла не в Киев, и уже таким образом они завозились в столицу.
Зеля , может просветишь народ Украины , как в нашу страну попало столько гундяевцев ?
К сожалению, в основном молодые женщины и дети. Все без масок. Подавляющее большинство - украиноговорящие, с Западной Украины. Видел автобусы из Тернополя, Ивано-Франковска....
Зря не процитировал Нестора про Киев - матерь городов РУСЬКИХ.
Зря Зеле не написали что в Вышгороде находилась знаменитая икона ВЫШГОРОДСКАЯ. Ныне - Владимирская. Самая почитаемая в России икона. Ее выкрал Андрей "Боголюбский".
Почему вдруг Владимир крестился в Херсонесе "по одной из версий"? Я историк, утверждаю - других письменных версий НЕТ. Крещение решил принять как религию наиболее мощной державы того времени - Византии. И чтобы закрепить дружеские связи с Константинополем, выпросил себе в жены сестру одного из греческих князей, которые тогда вели борьбу за власть. Все остальное - лирика.
да, и из неприятніх моментов- Зеля сознательно или случайно обошел тесную связь Крещения Руси с Константинополем. Видать, чтобы ватку не теребить и не троллить. А ведь Русь крестили священники именно из Константинополя. Больше им неоткуда было тогда взяться. И всех священников долгие годы потом назначали именно в Константинопольском патриархате.
Ну, все не впихнешь. В принципе, как для Зели - еще и неплохой текст.
"Томос, Термос, какая разніца - всьо равно на хлєб нє намажешь!"
бо так, як ви ставитеся до українського народу, зрозуміло і ваше відношення до історії.
Только одна поправочка : Владимир Алекснадрович, между словами Киевская Русь - Украина стоит не тире, а дефис. Это не одно и то же. Тут именно дефис в тему, чтобы подчеркнуть, что это две составные части одного понятия (как раз в контексте выступления это важно). Так что референту дать по шее за плохое знание пунктуации. Это я себе могу позволить ошибаться, потому что являюсь частным лицом, а Вы - Президент страны, лицо народа и государства, у Вас права на ошибку нет.
цю московську вигадку захищає офіційна українська наука. І повторюють наче папуги всі, хто взагалі не перймається правдивою українською історією.
Приходиться мостобудівникам, фізикам, перекладачам самостійно докопуватися до істини.
https://www.istpravda.com.ua/articles/4e38887e7c05d/
К стати на неоткрытой станции Метро Львивська Брама тоже место непростое- в тех местах после захвата Киева монголами в 1240-м были похоронены защитники Киева, их тела были засыпаны прямо во рву под укреплениями.
Вытачив вспомнили а Белую Церковь забыли- ее старое название во времена домонгольской Руси- г.Юрьев. Монголы часто не трогали церковь и по преданию среди пепелища остался только храм который на фоне сожженного города выглядел белым, после монгол так и стали называть Белая церковь
Так называемая «Святая Русь» в концепции московской РПЦ-КГБ и рассеянских историков сложилась по факту возвышения москвы в Орде, и, как писал Лев Гумилев в книге «От Руси до россии», по этому же факту украинцы и беларусы перестали быть русинами, перестали быть Русью.
Один из мифов московитов/россиян заключается в том, что беларуский и украинский языки, - это якобы московский язык, но ополяченный. Посему языки эти деревенские, мужицкие, грубые и неблагозвучные в сравнении с русским койне.
Под этим предлогом ордынские наследники нынешней россии пытаются лишить современных беларусов и украинцев национальной идентичности, с тем, чтобы ассимилировать в рассеян и метрополию «русский мир» на правах младших братьев. Аналогичное происходило и во времена Речи Посполитой, где у поляков-националистов пропагандировалась теория, что, например, беларуский язык - это польский язык «испорченный москальским влиянием (омаскаленный)», и потому ущербный.
До сих пор "раскатана губа" на территории, города и веси Украины, Беларуси и Лиетувы. Соответственно, на разных этапах истории украинцев и беларусов, их языки и национальная культура притеснялись и запрещались. В рамках рассеянской империи тотально насаждалась русификация - продолжающееся и по сей день. При Екатерине II в 1976 году Великое Княжество Литовское было переименовано в "Белая Русь", а народ было приказано впредь именовать "белоруссами", чем и привязать на века непокорный народ к рассее.
Ясно, что исторически возникли две совершенно разные Руси.
Изначальная Русь жила своей жизнью славян и объединилась в Великое Княжество Литовское, Русское и Жамойтское.
На востоке соседствовала московия, котрую Русью не считали. На её основании и возникла другая "Русь"- Восточная, дикая, ордынская. Она вошла на 300 лет в этнически близкую ей Орду, в которой затем захватила власть и сделала её «россией» еще до завоевания в Орду-россию Новгорода и Пскова. При этом украла великую историю Киевской Руси.
Эту вторую "Русь" - русь финского этноса и называют российские историки «Святой Русью», лишая при этом права Западной Руси на что-то «руское» (понудив весь народ Киевской Руси называть себя не русинами, а «окраинцами»). Смысл понятен: сие финское русское - мало чего общего имело с исконным славянским руским.
Управление рассеей до сих пор проходит по системе, заложенной в Золотой Орде (от конфуцианской законности), где ячейка общества - это семья с иерархической организацией и почти абсолютной властью главы семьи («Начальника»). Вот что пишет об этом историк М.Г.Худяков: «Государственная система, введённая завоевателями в побежденной стране, представляла собою верх обдуманности и дисциплины ... "Азиатское" наследие было предметом гордости, а не осуждения. Оно было органичным элементом российской жизни: русский язык и культура просто пропитаны тюркскими заимствованиями». Созданное ханом Батыем государство существует до сих пор, хотя государственным языком теперь является русский. О языке основателя российской империи напоминают термины в названиях институтов государственной власти и права как: казначейство, таможня, закон, деньги, боярская Дума, ямская служба, кара, караул и т.д.. В русском языке об этом нам также напоминают слова: книга, карандаш, учитель, учёный, час, и т.д..
ну,а когда рассеяне ссылаются на историю Великого Новгорода и Пскова, уничтоженного московской ордой чуть более, чем полностью, при ване третьем и ване грозном, это не только глупо, но и смешно)