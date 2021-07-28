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Более 47 млн доз вакцины от коронавируса получит Украина до конца года, - Шмыгаль. ВИДЕО
В Украину до конца года доставят более 47 млн доз вакцины от коронавируса. Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать большую часть взрослого населения.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"До конца года Украина получит более 47 млн доз вакцины от разных производителей. В частности, за средства государственного бюджета будут привезены 20 млн доз вакцины от компании Pfizer", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.
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+6 Аркадій Пастух
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вы не знаете, что частное лицо не может закупать вакцину? в противном случае вакцину уже б давно раскупили миллиардеры-меценаты (ну например зеленский)))) для своих стран...