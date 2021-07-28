Более 47 млн доз вакцины от коронавируса получит Украина до конца года, - Шмыгаль. ВИДЕО

В Украину до конца года доставят более 47 млн доз вакцины от коронавируса. Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать большую часть взрослого населения.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года Украина получит более 47 млн доз вакцины от разных производителей. В частности, за средства государственного бюджета будут привезены 20 млн доз вакцины от компании Pfizer", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.

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