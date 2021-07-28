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Более 47 млн доз вакцины от коронавируса получит Украина до конца года, - Шмыгаль. ВИДЕО

В Украину до конца года доставят более 47 млн доз вакцины от коронавируса. Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать большую часть взрослого населения.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года Украина получит более 47 млн доз вакцины от разных производителей. В частности, за средства государственного бюджета будут привезены 20 млн доз вакцины от компании Pfizer", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждая громада сможет получить до 2 млн грн от государства в рамках проекта "Развитие социальных услуг", - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) Шмыгаль Денис (2736) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
ага, так і буде. 1 000 000 000 висаджених дерев вже загинули від посухи.
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28.07.2021 13:48 Ответить
+4
Понад 47 млн ​​доз вакцини проти коронавірусу отримає Україна до кінця року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2921
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28.07.2021 14:04 Ответить
+4
Понад 47 млн ​​доз вакцини проти коронавірусу отримає Україна до кінця року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4090
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28.07.2021 14:06 Ответить
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Эта тварь шмыгаль ещё в сидит в здании кабмина? У него все в будущем времени, ни одна его заява не говорит о чем то типа "мы сделали, мы получили". Только пустопорожний трёп. Ублюдок, ненавижу
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28.07.2021 13:45 Ответить
ага, так і буде. 1 000 000 000 висаджених дерев вже загинули від посухи.
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28.07.2021 13:48 Ответить
Не та ли это вакцина, которую Петро грозился закупить за свой счет?
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28.07.2021 13:57 Ответить
смешно опять!
вы не знаете, что частное лицо не может закупать вакцину? в противном случае вакцину уже б давно раскупили миллиардеры-меценаты (ну например зеленский)))) для своих стран...
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28.07.2021 14:01 Ответить
Понад 47 млн ​​доз вакцини проти коронавірусу отримає Україна до кінця року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2921
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28.07.2021 14:04 Ответить
Шкваришься, зебильный бот. Вакцину пока имеют возможность закупать только государственные структуры. А так бы Порошенко купил вакцины, как покупал врачам средства защиты, ИВЛ и многое другое. А мультимиллионер Галабародько не купил ничего этого за свои деньги. Кстати, клоун клялся, что договорился о поставке 20 млн доз Пфайзер. Где они??
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28.07.2021 14:04 Ответить
В дупі...
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28.07.2021 14:13 Ответить
а если б и мог.То с какого он должен ее закупать?
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28.07.2021 15:11 Ответить
Понад 47 млн ​​доз вакцини проти коронавірусу отримає Україна до кінця року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4090
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28.07.2021 14:06 Ответить
Мені здається, що шмаркля напрацювала на пожиттєве з конфіскацією...
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28.07.2021 14:15 Ответить
Боюсь, площади жопы шмыгалястой твари будет недостаточно, ,дабы вколоть все 47 млн. доз этого дерьма.
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28.07.2021 14:16 Ответить
 
 