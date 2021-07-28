Порошенко о годовщине освобождения Авдеевки: Это знаковое место для Украины. Наблюдая за происходящим здесь, каждый украинец отдал частичку своего сердца. ВИДЕО

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил Авдеевку с седьмой годовщиной освобождения.

Об этом он написал на странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Авдеевка - знаковое место для Украины. Наблюдая за тяжелыми событиями, которые здесь происходили с начала российской агрессии, каждый украинец отдал частичку своего сердца. А наши мужественные военные - и собственные жизни", - отметил пятый Президент Украины.

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Петр Порошенко напомнил, что 28 июля 2014 г. Вооруженные Силы Украины начали операцию по освобождению Авдеевки, которая продолжалась три дня. "Люди со слезами на глазах праздновали возвращение в Украину. Но, к сожалению, обстрелы продолжились. Враг атаковал промзону вблизи города", - добавил он.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что авдеевская "промка" для него значит очень много. "Первое наступление февраля 2016 года, чтобы перекрыть дорогу и прекратить обстрелы. Отражение атак врага в апреле 2016 года. И самые, самые ожесточенные бои в конце января 2017 года. За время войны здесь погиб 101 защитник. Бойцы 72-й, 80-й, 54-й, 56-й, 93-й бригад ВСУ, а также добровольцы "Правого сектора". Вечная им память", - отметил Петр Порошенко.

Он также напомнил, что в конце 2017 года в минус 25 градусов российские наемники покинули город без света, без воды и газа, и людям пришлось замерзать в эти тяжелые зимние дни. "Но жители Авдеевки выстояли, продемонстрировав патриотизм и силу духа", - подчеркнул Петр Порошенко.

"С тех пор и всегда: Авдеевка - это Украина. Донбасс - это Украина. И мы будем делать все возможное, чтобы не только остановить российского агрессора, но и отвоевать каждый клочок украинской земли. И Вооруженные Силы Украины - залог нашей победы", - подчеркнул пятый Президент Украины.