Порошенко о годовщине освобождения Авдеевки: Это знаковое место для Украины. Наблюдая за происходящим здесь, каждый украинец отдал частичку своего сердца. ВИДЕО
Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил Авдеевку с седьмой годовщиной освобождения.
Об этом он написал на странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Авдеевка - знаковое место для Украины. Наблюдая за тяжелыми событиями, которые здесь происходили с начала российской агрессии, каждый украинец отдал частичку своего сердца. А наши мужественные военные - и собственные жизни", - отметил пятый Президент Украины.
Петр Порошенко напомнил, что 28 июля 2014 г. Вооруженные Силы Украины начали операцию по освобождению Авдеевки, которая продолжалась три дня. "Люди со слезами на глазах праздновали возвращение в Украину. Но, к сожалению, обстрелы продолжились. Враг атаковал промзону вблизи города", - добавил он.
Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что авдеевская "промка" для него значит очень много. "Первое наступление февраля 2016 года, чтобы перекрыть дорогу и прекратить обстрелы. Отражение атак врага в апреле 2016 года. И самые, самые ожесточенные бои в конце января 2017 года. За время войны здесь погиб 101 защитник. Бойцы 72-й, 80-й, 54-й, 56-й, 93-й бригад ВСУ, а также добровольцы "Правого сектора". Вечная им память", - отметил Петр Порошенко.
Он также напомнил, что в конце 2017 года в минус 25 градусов российские наемники покинули город без света, без воды и газа, и людям пришлось замерзать в эти тяжелые зимние дни. "Но жители Авдеевки выстояли, продемонстрировав патриотизм и силу духа", - подчеркнул Петр Порошенко.
"С тех пор и всегда: Авдеевка - это Украина. Донбасс - это Украина. И мы будем делать все возможное, чтобы не только остановить российского агрессора, но и отвоевать каждый клочок украинской земли. И Вооруженные Силы Украины - залог нашей победы", - подчеркнул пятый Президент Украины.
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Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…
Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.
Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.
Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…
Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с рашкою не за гроши.
А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…
Автор: Виктор Залевский
Змирся, шваль кацапцкая.
Так що, змирися, кацап смердючий
Порошенко буде наступним Президентом України.
Змирися, чмо мацкальцкє.
Порошенко буде наступним Президентом України. Просто прийми цей факт і змирися.
как же безальтернативные мыролюбный перемирия - 1001 шт.?
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Панове дебіли, йдіть лісом...
@AllaUkraine2015
·https://twitter.com/AllaUkraine2015/status/1420394527379050501 1 ч
Петьману отдых в Хорватии на 60 метровой яхте подпортили украинские ветераны, они хотели вернуть ему абрикосы, Петьман абрикосы не взял и на яхту ветеранов не пустил
Наступний Президент України - Порошенко
Змирися, юродівий.