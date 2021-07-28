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Порошенко о годовщине освобождения Авдеевки: Это знаковое место для Украины. Наблюдая за происходящим здесь, каждый украинец отдал частичку своего сердца. ВИДЕО

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил Авдеевку с седьмой годовщиной освобождения.

Об этом он написал на странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Авдеевка - знаковое место для Украины. Наблюдая за тяжелыми событиями, которые здесь происходили с начала российской агрессии, каждый украинец отдал частичку своего сердца. А наши мужественные военные - и собственные жизни", - отметил пятый Президент Украины.

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Петр Порошенко напомнил, что 28 июля 2014 г. Вооруженные Силы Украины начали операцию по освобождению Авдеевки, которая продолжалась три дня. "Люди со слезами на глазах праздновали возвращение в Украину. Но, к сожалению, обстрелы продолжились. Враг атаковал промзону вблизи города", - добавил он.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что авдеевская "промка" для него значит очень много. "Первое наступление февраля 2016 года, чтобы перекрыть дорогу и прекратить обстрелы. Отражение атак врага в апреле 2016 года. И самые, самые ожесточенные бои в конце января 2017 года. За время войны здесь погиб 101 защитник. Бойцы 72-й, 80-й, 54-й, 56-й, 93-й бригад ВСУ, а также добровольцы "Правого сектора". Вечная им память", - отметил Петр Порошенко.

Он также напомнил, что в конце 2017 года в минус 25 градусов российские наемники покинули город без света, без воды и газа, и людям пришлось замерзать в эти тяжелые зимние дни. "Но жители Авдеевки выстояли, продемонстрировав патриотизм и силу духа", - подчеркнул Петр Порошенко.

"С тех пор и всегда: Авдеевка - это Украина. Донбасс - это Украина. И мы будем делать все возможное, чтобы не только остановить российского агрессора, но и отвоевать каждый клочок украинской земли. И Вооруженные Силы Украины - залог нашей победы", - подчеркнул пятый Президент Украины.

Автор: 

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Топ комментарии
+28
Порошенко о годовщине освобождения Авдеевки: Это знаковое место для Украины. Наблюдая за происходящим здесь, каждый украинец отдал частичку своего сердца - Цензор.НЕТ 5218
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28.07.2021 14:16 Ответить
+21
Слава нашим воїнам які звільняли країну від руських фашистів-нацистів-окупантів
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28.07.2021 14:19 Ответить
+13
Не могу припомнить, чтобы зеленое чертило поздравляло с годовщиной хоть один освобожденный украинский город. Может потому что квартальный лох в этой войне на стороне парашии?!
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28.07.2021 14:42 Ответить
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Порошенко о годовщине освобождения Авдеевки: Это знаковое место для Украины. Наблюдая за происходящим здесь, каждый украинец отдал частичку своего сердца - Цензор.НЕТ 5218
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28.07.2021 14:16 Ответить
Слава нашим воїнам які звільняли країну від руських фашистів-нацистів-окупантів
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28.07.2021 14:19 Ответить
Скрепная диверсия: Так выглядит третья волна

https://www.youtube.com/watch?v=H5jz-zxJdFA
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28.07.2021 14:26 Ответить
***
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с рашкою не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский
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28.07.2021 14:29 Ответить
Не могу припомнить, чтобы зеленое чертило поздравляло с годовщиной хоть один освобожденный украинский город. Может потому что квартальный лох в этой войне на стороне парашии?!
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28.07.2021 14:42 Ответить
А почему может???? Весной 2014, когда такое творилось на Донбассе и в Крыму, он яйцами трусил в мацкве в сайнах и кричал- мы вас русские любим и ***** просто отдвигает границы, а еще в 14 году после Майдана квартал в серьез обсуждал возможность переезда от бендер в скрепоносную балалайню. Побоялись, что там им измываться над правительством никто не даст, как у нас, а они то больше нихера и не умеют. И вот я думаю, году в 15 после серьезного отпора страны *****стану, и был придуман этот план- поставить тупого обкуренного долбодятла-марионетку, сыграв на его мании величия, президентом страны, обосрав по зомбощику все патриотическое в стране, и в принципе все нормальное. И мудрый нарит со сватами головного мозга, который считает что ему все должны в этом мире- выбрал фсбшную под*****вскую куклу президентом страны, за обещания обещаний.
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28.07.2021 14:56 Ответить
респект, дуже добре написано.
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28.07.2021 23:23 Ответить
Мало того, він ще й буде наступним президентом України.
Змирся, шваль кацапцкая.
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28.07.2021 15:51 Ответить
Наступним президентом.
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28.07.2021 16:25 Ответить
А шо, ***** хочется?
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28.07.2021 16:31 Ответить
Цей полудурок на кримє не був, щоб побасити усі "прєлєсті" ніщєй расєї. Мешканці криму вже блювати на расєю почали - порівняли, ідіоти, що таке ніщая пітторашка и що таке УКРАЇНА!
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28.07.2021 17:16 Ответить
Так, наступним президентом України буде Порошенко.
Так що, змирися, кацап смердючий
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28.07.2021 17:13 Ответить
Чому тільки буде? Він був,є і буде президентом в вологих мріях і снах тваринок з його ботохверм. Порошенко про річницю визволення Авдіївки: Це знакове місце для України. Спостерігаючи за тим, що відбувається тут, кожен українець віддав частинку свого серця - Цензор.НЕТ 6992
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28.07.2021 18:37 Ответить
Передай на яхту в Хорватію, де сивий ***** відпочиває, що хай дуже не тужиться, бо уже воняє
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28.07.2021 19:20 Ответить
та клінічний ідіот, тобто, мацкаль.
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28.07.2021 19:39 Ответить
Покажіть, будь ласка "антирейтинг" Порошенко. Факти в студію, будь ласка
Порошенко буде наступним Президентом України.
Змирися, чмо мацкальцкє.
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28.07.2021 19:41 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/27/7301863/
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28.07.2021 19:45 Ответить
Маскальське чмо ти і твій сиворилий вошдь.
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28.07.2021 19:47 Ответить
О! у мацкалюги істерика. Це файно!
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28.07.2021 19:50 Ответить
Та змирися. Порошенко буде Президентом України. Можеш кататися по підлозі, пускати піну з свого рота з гнилими зубами в істериці - не допоможе.
Порошенко буде наступним Президентом України. Просто прийми цей факт і змирися.
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29.07.2021 09:28 Ответить
...как красиво говорит
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28.07.2021 15:33 Ответить
Правильно. Это говорит следующий Президент Украины.
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28.07.2021 15:50 Ответить
Респект, Петро Олексійовичу! Респект!
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28.07.2021 15:53 Ответить
не понял. а как же протоколы менцких подлецов - 2 раза? как же мыролюбный план - беее?
как же безальтернативные мыролюбный перемирия - 1001 шт.?
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28.07.2021 15:54 Ответить
Не понял? Это потому что ты калоцап-дегенерат
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28.07.2021 16:32 Ответить
Патаму шо на зауралье усе дибилы, патаму и не понял
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28.07.2021 16:33 Ответить
Ігорьок, а де вже сім років героїчний полковник Анатолій Гриценко?
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28.07.2021 16:43 Ответить
https://twitter.com/AllaUkraine2015
https://twitter.com/AllaUkraine2015

Панове дебіли, йдіть лісом...

@AllaUkraine2015

·https://twitter.com/AllaUkraine2015/status/1420394527379050501 1 ч

Петьману отдых в Хорватии на 60 метровой яхте подпортили украинские ветераны, они хотели вернуть ему абрикосы, Петьман абрикосы не взял и на яхту ветеранов не пустил
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28.07.2021 19:40 Ответить
бла бла бла бла, мацкальцон.
Наступний Президент України - Порошенко
Змирися, юродівий.
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28.07.2021 19:42 Ответить
https://twitter.com/i/status/1420394527379050501
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28.07.2021 19:41 Ответить
 
 