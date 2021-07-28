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"Без цензуры" в прямом эфире: Развенчиваем "одиннарод", ходячие иМПерцы как биологическое оружие, на фронте снова горячо. ВИДЕО

Друзья, на улице среда, и к вам приближается "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ Live"!

Сегодня развенчиваем манипуляции про "один народ", говорим про ходу имперцев в Киеве, подводим итоги так называемого "полного и всеобъемлющего" перемирия и, как всегда, добавляем немного перца.

🔥 "Один народ": развенчание манипуляций

Большая часть украинцев не считает себя "одним народом" с россиянами, и одновременно уверены, что именно Украина является исторической преемницей средневековой Руси. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг".

Однако разделяют мнение про "один народ" 41% опрошенных, львиная доля которых являются верующими УПЦ Московского патриархата. Що не так с опросом, где 41% украинский согласен с тезисом Путинапр о "один народ"? И почему этот нарратив опасен?

🔥Ходячие иМПерцы как биологическое оружие РПЦ

27 июля в Киеве после массового праздничного молебна на Владимирской горке прошел крестный хода. УПЦ МП заявила, что в ней приняли участие более 300 тыс. человек. По оценкам полиции, людей было значительно меньше - 55 000.

При этом большинство верующих были, конечно же, без масок и не соблюдали дистанцию.

🔥На фронте снова горячо

Год назад на Донбассе началось "полное и всеобъемлющее прекращение огня", которое в команде президента Зеленского называли "прорывом".

В первые месяцы перемирие еще как-то работало, но с конца зимы 2021 фронт вновь запылал. В последние недели начались обстрелы из тяжелой артиллерии командных пунктов украинской армии, которые расположены за десятки километров от линии соприкосновения.

Что это означает и где теперь будет искать мир Владимир Зеленский?

Будет жарко, включайтесь! 🔥🔥🔥

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Как кварталовские "Сваты" подыгрывают России, дебилизируют украинцев и рекламируют малороссийство. ВИДЕО

Автор: 

УПЦ МП (1567) Буткевич Богдан (434)


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_В шапку страницы, где "Новости. События. Фото. Мото" добавьте раздел "БЦ live". Очевидно же. И складывайте туды все выпуски.
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28.07.2021 20:58 Ответить
А по опросам телеканалов за один народ не более 15%. Где правда?
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28.07.2021 21:52 Ответить
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainews%2Fposts%2F10224102011871657 Тетяна Висоцька в FВ :
"...поширювана зараз активно теза про підтримку великою кількістю українців слів путіна «українці і росіяни адіннарод» - це проплачена ворогом качка, яку бездумно підхопили наші дурники. Впевнена на 300%. Подивилася розширені дані «соціологів» по партійним вподобанням. То - УВАГА! - в них написано, що серед виборців «Свободи» з пуйтіним погоджується 12%, а серед виборців Гетьмана - 10%. Смішно? Отож".
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29.07.2021 07:19 Ответить
"один народ" - хто з українців може терпіти таке приниження і образу??? автомат сам проситься в руки, щоб розчистити поле від тих "братів"- азіатів -угро-фінів....
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28.07.2021 22:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fNNal1AV3cM

Ледь Night Шоу 03 | білі ходаки МП | Путін - г@нд0н? | попа Лопес у Ахметова | де Зеленський?
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28.07.2021 23:12 Ответить
так в кузьмине от рускага - только вонь кацапская... узкоглазое дерьмо...
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29.07.2021 06:30 Ответить
Украина должна бороться с совковым вбросом - '' Киевская Русь", была только Русь, затем Украина Русь и тому есть исторические подтверждения и карты. А рашка выдуманное название петром для своей империи.
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29.07.2021 08:20 Ответить
Российского народа вообще никогда не было. Это сгусток огромного количества национальностей, прикрытых дешёвой ширмой. Это европейская и азиатская группы, москали, татары, мордва, мордва-мокша, якуты, буряты, ингуши, чукчи, казаки, поморы и т.д. и тому подобное. Это узкоглазые буряты, чукчи, желтолицые китайцы. Это народы совершенно разной культуры, вероисповедания, ценностей жизни, образа жизни. И называть их с украинцами одним народом это просто незнание истории или просто обман.
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29.07.2021 08:21 Ответить
 
 