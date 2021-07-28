"Без цензуры" в прямом эфире: Развенчиваем "одиннарод", ходячие иМПерцы как биологическое оружие, на фронте снова горячо. ВИДЕО
Друзья, на улице среда, и к вам приближается "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ Live"!
Сегодня развенчиваем манипуляции про "один народ", говорим про ходу имперцев в Киеве, подводим итоги так называемого "полного и всеобъемлющего" перемирия и, как всегда, добавляем немного перца.
🔥 "Один народ": развенчание манипуляций
Большая часть украинцев не считает себя "одним народом" с россиянами, и одновременно уверены, что именно Украина является исторической преемницей средневековой Руси. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг".
Однако разделяют мнение про "один народ" 41% опрошенных, львиная доля которых являются верующими УПЦ Московского патриархата. Що не так с опросом, где 41% украинский согласен с тезисом Путинапр о "один народ"? И почему этот нарратив опасен?
🔥Ходячие иМПерцы как биологическое оружие РПЦ
27 июля в Киеве после массового праздничного молебна на Владимирской горке прошел крестный хода. УПЦ МП заявила, что в ней приняли участие более 300 тыс. человек. По оценкам полиции, людей было значительно меньше - 55 000.
При этом большинство верующих были, конечно же, без масок и не соблюдали дистанцию.
🔥На фронте снова горячо
Год назад на Донбассе началось "полное и всеобъемлющее прекращение огня", которое в команде президента Зеленского называли "прорывом".
В первые месяцы перемирие еще как-то работало, но с конца зимы 2021 фронт вновь запылал. В последние недели начались обстрелы из тяжелой артиллерии командных пунктов украинской армии, которые расположены за десятки километров от линии соприкосновения.
Что это означает и где теперь будет искать мир Владимир Зеленский?
Будет жарко, включайтесь! 🔥🔥🔥
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"...поширювана зараз активно теза про підтримку великою кількістю українців слів путіна «українці і росіяни адіннарод» - це проплачена ворогом качка, яку бездумно підхопили наші дурники. Впевнена на 300%. Подивилася розширені дані «соціологів» по партійним вподобанням. То - УВАГА! - в них написано, що серед виборців «Свободи» з пуйтіним погоджується 12%, а серед виборців Гетьмана - 10%. Смішно? Отож".
Ледь Night Шоу 03 | білі ходаки МП | Путін - г@нд0н? | попа Лопес у Ахметова | де Зеленський?