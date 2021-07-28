"Без цензуры" в прямом эфире: Развенчиваем "одиннарод", ходячие иМПерцы как биологическое оружие, на фронте снова горячо. ВИДЕО

Друзья, на улице среда, и к вам приближается "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ Live"!

Сегодня развенчиваем манипуляции про "один народ", говорим про ходу имперцев в Киеве, подводим итоги так называемого "полного и всеобъемлющего" перемирия и, как всегда, добавляем немного перца.

🔥 "Один народ": развенчание манипуляций

Большая часть украинцев не считает себя "одним народом" с россиянами, и одновременно уверены, что именно Украина является исторической преемницей средневековой Руси. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг".

Однако разделяют мнение про "один народ" 41% опрошенных, львиная доля которых являются верующими УПЦ Московского патриархата. Що не так с опросом, где 41% украинский согласен с тезисом Путинапр о "один народ"? И почему этот нарратив опасен?

🔥Ходячие иМПерцы как биологическое оружие РПЦ

27 июля в Киеве после массового праздничного молебна на Владимирской горке прошел крестный хода. УПЦ МП заявила, что в ней приняли участие более 300 тыс. человек. По оценкам полиции, людей было значительно меньше - 55 000.

При этом большинство верующих были, конечно же, без масок и не соблюдали дистанцию.

🔥На фронте снова горячо

Год назад на Донбассе началось "полное и всеобъемлющее прекращение огня", которое в команде президента Зеленского называли "прорывом".

В первые месяцы перемирие еще как-то работало, но с конца зимы 2021 фронт вновь запылал. В последние недели начались обстрелы из тяжелой артиллерии командных пунктов украинской армии, которые расположены за десятки километров от линии соприкосновения.

Что это означает и где теперь будет искать мир Владимир Зеленский?

Будет жарко, включайтесь! 🔥🔥🔥

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