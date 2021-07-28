"В борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна группировка во власти - это группировка Ермака и Татарова", - Бутусов о кадровых изменениях в СБУ. ВИДЕО

Кадровые изменения с СБУ - это перераспределения контроля над теневыми финансовыми потоками и, в частности, над контрабандой.

Об этом в эфире Радио Свобода сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наумов - это человек полностью приближенный к Ивану Баканову. Это его протеже, который ему полностью обязан своей карьерой, званием, должностью, статусом и возможностями. Все это игра, которую сломали для Баканова. Причина этих кадровых изменений - это борьба за власть и контроль теневых финансовых потоков. В частности, контрабандных потоков. Об этом говорит то, что был уволен не только Наумов, но и Артемий Капелюха - начальник управления по борьбе с контрабандой СБУ... Наумов и Капелюха уволены потому, что в борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна групировка во власти - это групировка главы ОП Андрея Ермака и замглавы ОП по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова. Об этом свидетельствует тот факт, что именно сейчас ГБР, которое возглавляет человек Татарова Сухачев, проводит обыски и следственные действия на одной из компаний, с которой тесно связывают Наумова", - рассказал Бутусов.

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