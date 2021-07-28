"В борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна группировка во власти - это группировка Ермака и Татарова", - Бутусов о кадровых изменениях в СБУ. ВИДЕО
Кадровые изменения с СБУ - это перераспределения контроля над теневыми финансовыми потоками и, в частности, над контрабандой.
Об этом в эфире Радио Свобода сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Наумов - это человек полностью приближенный к Ивану Баканову. Это его протеже, который ему полностью обязан своей карьерой, званием, должностью, статусом и возможностями. Все это игра, которую сломали для Баканова. Причина этих кадровых изменений - это борьба за власть и контроль теневых финансовых потоков. В частности, контрабандных потоков. Об этом говорит то, что был уволен не только Наумов, но и Артемий Капелюха - начальник управления по борьбе с контрабандой СБУ... Наумов и Капелюха уволены потому, что в борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна групировка во власти - это групировка главы ОП Андрея Ермака и замглавы ОП по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова. Об этом свидетельствует тот факт, что именно сейчас ГБР, которое возглавляет человек Татарова Сухачев, проводит обыски и следственные действия на одной из компаний, с которой тесно связывают Наумова", - рассказал Бутусов.
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Чесно? Відверто пофіг зєлі, пуйли, інша мародерська наволоч... Але не пофіг Україна і ті дебіли, що зараз сплять і пускають бульби з носу. Взавтра прокинуться у вогні окрадені і будуть бігати, як воша на гребні. Тільки у вогні броду нема
да крадут так что аж гай шумит... Чтото по народу не заметно чтобы он за 2 года сильно выиграл
Може, і ти не бачив, що робив тоді твій мер? А, може - мер був нікудишній, і на минулих виборах ви собі обрали справжнього господарника? Розберися спочатку, хто що повинен робити...
за контрабанду - обидно ...
Бо ми знали, що справедливий диктатор -це моветон. Тим більше, ніколи не може бути справедливим безграмотний диктатор.
Не все такие разоблачители, как Железняк из партии ГОЛОС ...
2,5роки тому ми вас попереджали, що так і буде!
Бо тільки наша політична сила здатна робити оті непопулярні, але потрібні реформи!
А чому не подають інф, коли він розказує щось на каналах Прямий, 5-тий, Еспресо?
Ні, я розумію, що тут, оце сьогодні - це нестандартно, це відуха з РадіоЛіберті...; і тим не менше?
отакi от зе-рехворми
Що вже казати про інших?
Ваша ложь, как дремучая наркота, отравляет душу народа,
Вы подлости "слуги" и дети лжи и хоть имя вам легион,
Но народ Украины знает что делать - досылает в патронник патрон...
До речі, Яценюк, Ю.Луценко і Турчинов - також стали українськими націоналістами. Ну, а Парубій був ним.
І ще одне зауваження: нині партія Європейська Солідарність є правоцентриською, консервативною. Тобто: помірно націоналістиною, але нерадикальною.
Справді, ще є загін радикальних націоналістів; але ці ближче до правих анархістів.
В бюджеті діра величиною з галактику Чумацький шлях, станок не встигає друкувати гроші, попереду земельний дерибан і зима на носі з грабіжницькими тарифами.