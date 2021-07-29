РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6067 посетителей онлайн
Новости Видео
40 075 170

"Вы не знаете, кто я! Вам всем сейчас будет капец!" - кандидат на должность главного госинспектора ГФС и жена киевского таможенника задержана за пьяное вождение. ВИДЕО

В Киеве на проспекте Лобановского патрульные задержали женщину, которая управляла автомобилем Mazda в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, о нетрезвой женщине за рулем сообщил охранник супермаркета.

Когда полицейские прибыли на место, женщина села за руль своего автомобиля и попыталась сбежать. Когда ее снова остановили, то она уверяла, что не находилась за рулем и просто "выгуливала собаку".

"Вы не знаете, кто я! Вам всем сейчас будет капец!" - говорила женщина.

По данным СМИ, нетрезвая женщина - кандидат на должность главного государственного инспектора ГФС и жена киевского таможенника Анна Василенко. Ранее ее как минимум два раза судили за нетрезвое вождение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чиновник КГГА Билинский на белом джипе, нарушая ПДД, заблокировал движение трамвая и пожаловался на вагоновожатого: "Прошу транспортный департамент разобраться и принять меры". ВИДЕО

Автор: 

алкоголь (1667) чиновник (1561) водители (502)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+92
Ну ничего, завтра полицейские отгребут за незаконную остановку!
показать весь комментарий
29.07.2021 10:09 Ответить
+77
Ее место не в ГФС а на окружной вагиной торговать для дальнобойщиков. Не страна а сраный цЫрк
показать весь комментарий
29.07.2021 10:16 Ответить
+65
"Вы не знаете кто я! Вам всем сейчас будет капец! - кандидат на должность главного госинспектора ГФС и жена киевского таможенника задержана за пьяное вождение - Цензор.НЕТ 1789
показать весь комментарий
29.07.2021 10:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
задержите уже графа академика за трезвое вождение....
показать весь комментарий
29.07.2021 11:08 Ответить
Я вважаю, поліція після отого відмазаного урода з СН Брагара має тормозити всю буху високопосажену наволоч . І демонструвати на всю країну.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:08 Ответить
кандидат на должность главного госинспектора ГФС и жена киевского таможенника

Графиня фон мать тереза
показать весь комментарий
29.07.2021 11:09 Ответить
5 пуль в копыта и пусть позет назад на понель работать на авто вокзале в клозете
показать весь комментарий
29.07.2021 11:11 Ответить
Бидлоеліта, що править, як мінімум, з 1917. І не треба дивуватись жалюгідному стану країни😠
показать весь комментарий
29.07.2021 11:16 Ответить
Ну що поробиш, в нас президент наркоман. Є з кого брати приклад. І 100 %, що це кончене голосувало за нього.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:16 Ответить
Завтра оголосять, що всі поліцейські, починаючи від тих, хто затримав і закінчуючи командиром батальону отримають стягнення і звільнення, бо щось там не включили при затриманні та не посміхалися при опитуванні затриманих. І взагалі вели себе дуже агресивно по відношенню до чесних і законослухняних громадян.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:18 Ответить
Що Ви всі на неї напали? Не розумієте яка важка в неї та в чоловіка робота. У ДФС та на митниці треба постійно гроші збирати щоб передавати на самий верх. А це постійна небезпека бути викритим і вона постійно не нервах.треба постійно стрес знімати. Тому їздити тверезою вона апріорі не може)))
показать весь комментарий
29.07.2021 11:21 Ответить
Тут главное ,что бы полицианты камеры забыли включить. А так да,лахудра огонь - ценный, подготовленный кадр.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:31 Ответить
Какие мозги нужны ещё нашей власти, чтобы понять - пьяный за рулём потенциальный убийца !!!
показать весь комментарий
29.07.2021 11:36 Ответить
Капець! Куди котиться Україна? І ця п"яна шмара має бути топ-чиновницею?
показать весь комментарий
29.07.2021 11:42 Ответить
У найвелычнишого все такие, нарики и алкашня. Он по себе их подбирает.
показать весь комментарий
29.07.2021 17:28 Ответить
Вона недостойна посади головного інспектора ДФС!
Найбільш придатна для неї посада у Зе-команді - очільник ДФС!
показать весь комментарий
29.07.2021 18:13 Ответить
сейчас и этим дурням по выговору объявят... а монастырского - в отставку.....
показать весь комментарий
29.07.2021 11:48 Ответить
Дама с собачкой, почти по Тургеневу. Респект полицейским, они возможно спасли чью-то жизнь и здоровье.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/481019 Дама с собачкой, почти по Тургеневу.
Мы во всём разобрались! Оказывается Страдивари скрипки Тургенев "Му-му"делал писал для лохов! А для чиста конкретных и нормальных пацанов - БАРАБАНЫ! "Даму с собачкой"
показать весь комментарий
29.07.2021 22:22 Ответить
Что зЕбицилы, полиция распоясалась в край? Наркоманов подзаборных начала ловить? =)
показать весь комментарий
29.07.2021 11:55 Ответить
К слову, эта парочка хорошие знакомые Зеленского,раньше он у них
показать весь комментарий
29.07.2021 11:58 Ответить
пипец полицейским....
показать весь комментарий
29.07.2021 12:00 Ответить
Патамушто порохоботы!
показать весь комментарий
29.07.2021 12:04 Ответить
Это Порох их напоил. Лично. Шоб бубочке досадить
показать весь комментарий
29.07.2021 17:29 Ответить
Не пойму радости порошавок. Эту бабенку уже дважды ловили за рулем в нетрезвом состоянии. Первый и второй раз она задерживалась весной и осенью 2017 года при Барыге (!). Но ПОЧЕМУ-ТО не лишили прав ..

Посмотрим, как зеленая плесень отреагирует. По закону, если третий раз задержан, то кроме штрафа 40800 грн бабенка должна лишиться прав на 10 лет.
Но сомневаюсь, чтобы даже дошло до суда..
И больше информации об этом мы точно не будем иметь.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:01 Ответить
там на третий раз еще и конфискация транспорта кажется
показать весь комментарий
30.07.2021 10:59 Ответить
а патруль нічого , молодці ... і кайданки вдягли !!!
показать весь комментарий
29.07.2021 12:05 Ответить
они то молодцы, только не понятно, за что надели. на видео этого нет! могут потом оспорить в суде, как превышение полномочий... короче, там нужно очень аккуратно себя вести
показать весь комментарий
29.07.2021 17:13 Ответить
Таможня дает добро )))
показать весь комментарий
29.07.2021 12:13 Ответить
пьяное животное заслуживает физического насилия за нарушение принятых в обществе правил поведения.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:15 Ответить
А интерес , а сколько для нее стоит должность Главного Инспектора , - после скандала должна увеличится в два раза.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:16 Ответить
супер, така і якраз підійде на головного держінспектора ДФС.
алкоголікам та наркоманам тепер відкрита дорога.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:18 Ответить
не перекручуйте сенс сьогодення ОПушки... не відкрита дорога, а перевага у конкурсі надається...
показать весь комментарий
29.07.2021 12:43 Ответить
Ага,гуляла с собакой брагара
показать весь комментарий
29.07.2021 12:22 Ответить
Наркоманы, алкоголики, тунеядцы...лицо стада, которое их выбрало
показать весь комментарий
29.07.2021 12:28 Ответить
Та собака з тобою гуляти не буде. Це ви всіх зробили разом 73%, це ваші кандидати, це ваше обличчя. Їм чужа Україна, вони не відчувають болю війни, вони не шанують нашу культуру і мову. Їм поїсти, посрати і накрастися. Це ви зелений лохторат 73%. Ці поліцейські будуть звільнені, або наказані. Таке воно зелене життя без прав і знищення інститутів влади.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:33 Ответить
Скільки ж цього шлаку на планеті! Тупе, зарозуміле, але при бабках.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:33 Ответить
типова москальська свиня
показать весь комментарий
29.07.2021 12:56 Ответить
Собака гуляла с собакой.Я бы им сразу давал по 15 лет,изолировать от общества этот тип приматов.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:02 Ответить
Мабуть, ВОНО так і ПОВИННО залишитись. Кандидатом...
показать весь комментарий
29.07.2021 13:06 Ответить
Перевірку на тупість пройшла,чекаємо наказу про призначення
показать весь комментарий
29.07.2021 13:07 Ответить
она сама собака
показать весь комментарий
29.07.2021 13:07 Ответить
Бухать на такой жаре? Патология.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:13 Ответить
Все зебанутые - патология.
показать весь комментарий
29.07.2021 17:31 Ответить
Взяли бы изделие ПР75 и отдубасили до полусмерти...
показать весь комментарий
29.07.2021 13:18 Ответить
Пора законодательно закрепить, что в государстве есть клас ДВОРЯН, ну, НЕПРИКАСАЕМІХ (не таких как в Индии) и крепостных и шевроны, чтобы не было необходимости говорить ""Вы не знаете, кто я! Вам всем сейчас будет капец!" и " А вы знаете, кто мой муж?!" И путь голота трепещет!
показать весь комментарий
29.07.2021 13:26 Ответить
чергове тупе бидло...
показать весь комментарий
29.07.2021 14:37 Ответить
Вот такие люди контролировать наши налоги.
показать весь комментарий
29.07.2021 14:51 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!!
показать весь комментарий
29.07.2021 15:19 Ответить
Вы не знаете кто я! Я собака, гуляла! А вам всем капец!

Отжыш валки пазорные, набросились стаей на собаку которая просто гуляла сама по себе...
🙂
показать весь комментарий
29.07.2021 15:22 Ответить
"Ви нє знаєтє, кто я..." Таких треба втоптувати в грязь, щоб до них дійшло, хто вони...Бидло, яке думає, що воно еліта
показать весь комментарий
29.07.2021 15:30 Ответить
нехай зелёная восходящая звизда проконсультується у учОних-йурыстов брагаря-юрченка, как порєшать дєла с "волками позорными", шоб менты подальше обходили подобных лЕдей десятой дорогой и ловили только велосипедистов без номерных знаков и бабулек в переходах без лицензии на семечки..
показать весь комментарий
29.07.2021 16:12 Ответить
Ща зебили за своих впишутся.
показать весь комментарий
29.07.2021 17:33 Ответить
Курва як виє, гуляла вона. Шкода патрульних.... Цікаво яка їхня доля?
показать весь комментарий
29.07.2021 17:38 Ответить
это же зе элита))) в украине такого быдла много, 73%
показать весь комментарий
29.07.2021 17:41 Ответить
Довыбирались за 30лет! Правящая верхушка, сплошное рогатое, наглое быдло. Эта грязная подстилка, наверняка вешедшая "по любви" за "бедного" таможенника, и по чистой случайности претендует на должность главного инспектора ГФС. Судя по видео, у этого существа выдающиеся умственные способности. Действительно "достойный" кандидат для такой должности. Можно будет ожидать очередной экономический прорыв с такими кадрами. Какой то фатальный тупик украинской нации. Куда мы идем? Ужас! Похоже, большинство, у нас, просто тупой скот. От таких сюжетов, и осознания происходящего, накатывает непреодолимое желание стрелять. Прости Господи!
показать весь комментарий
29.07.2021 17:43 Ответить
Автолюбительницу поддать в главные фининспектора?Это нонсенс!Хотя,ежели она ревностная почитательница Зе и ко,то сойдет
показать весь комментарий
29.07.2021 18:39 Ответить
АчёТакова,пля! Києв. Реалії....
показать весь комментарий
29.07.2021 19:00 Ответить
Здрасти 90-е!
Спасибо, зебильное быдло.....
показать весь комментарий
29.07.2021 21:52 Ответить
Думаю,скоро очередь дойдёт и до этой весёлой женщины - пробьют крышу её Мазды топором, и она не будет ездить бухая за рулём.... Только на троллейбусе...
показать весь комментарий
29.07.2021 23:59 Ответить
Незрозумілі і якісь дивні поліцейські, просто **** з собакою гуляла, а вони причіпились...........
показать весь комментарий
30.07.2021 00:05 Ответить
Я что то не вижу СОБАКУ с которой она ...гуляет
показать весь комментарий
30.07.2021 00:17 Ответить
Собака є, хозяйки немаЄ.
показать весь комментарий
30.07.2021 08:16 Ответить
Я в шоке. каждый день работаю без выходных что бы выжить а эти твари жируют.
показать весь комментарий
30.07.2021 00:22 Ответить
КАРАБЕЛЬНАЯ СОС-НА --- ЕПТ ЯРКИЙ ЭКЗЭМПЛЯР ЗЕЛЕНОГО СТАДА
показать весь комментарий
30.07.2021 06:11 Ответить
Бабада, бабада!!!
показать весь комментарий
30.07.2021 08:15 Ответить
Че за олень статью писал? Их что двое было?
показать весь комментарий
30.07.2021 10:30 Ответить
И что вы ей сделаете??? Поймаете, покажите, отпустите?? Так держать!!! Таких тварей надо убивать на месте, из рогатки! А права не отбирать а СЖИГАТЬ!! НА ГЛАЗАХ!!!
показать весь комментарий
30.07.2021 19:57 Ответить
Права забрати, авто конфіскувати, і пару років за дрібне ***********.
І прискіпливо придивитися до чоловіка
показать весь комментарий
09.09.2021 20:52 Ответить
Когда уже этих обозревших тварей начнут пачками привлекать и достойно наказывать. Плюс ноль возможностей попадания на госслужбу. Мужа туда же. Дети скорее всего в таких семьях неадекваты - пусть занимаются бизнесом. Глядишь Борзота начнёт уменьшаться.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 