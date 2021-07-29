"Вы не знаете, кто я! Вам всем сейчас будет капец!" - кандидат на должность главного госинспектора ГФС и жена киевского таможенника задержана за пьяное вождение. ВИДЕО

В Киеве на проспекте Лобановского патрульные задержали женщину, которая управляла автомобилем Mazda в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, о нетрезвой женщине за рулем сообщил охранник супермаркета.

Когда полицейские прибыли на место, женщина села за руль своего автомобиля и попыталась сбежать. Когда ее снова остановили, то она уверяла, что не находилась за рулем и просто "выгуливала собаку".

"Вы не знаете, кто я! Вам всем сейчас будет капец!" - говорила женщина.

По данным СМИ, нетрезвая женщина - кандидат на должность главного государственного инспектора ГФС и жена киевского таможенника Анна Василенко. Ранее ее как минимум два раза судили за нетрезвое вождение.

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