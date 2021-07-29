"Вы не знаете, кто я! Вам всем сейчас будет капец!" - кандидат на должность главного госинспектора ГФС и жена киевского таможенника задержана за пьяное вождение. ВИДЕО
В Киеве на проспекте Лобановского патрульные задержали женщину, которая управляла автомобилем Mazda в нетрезвом состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, о нетрезвой женщине за рулем сообщил охранник супермаркета.
Когда полицейские прибыли на место, женщина села за руль своего автомобиля и попыталась сбежать. Когда ее снова остановили, то она уверяла, что не находилась за рулем и просто "выгуливала собаку".
"Вы не знаете, кто я! Вам всем сейчас будет капец!" - говорила женщина.
По данным СМИ, нетрезвая женщина - кандидат на должность главного государственного инспектора ГФС и жена киевского таможенника Анна Василенко. Ранее ее как минимум два раза судили за нетрезвое вождение.
Топ комментарии
+92 mrSmith
показать весь комментарий29.07.2021 10:09 Ответить Ссылка
+77 Підлога Маккартні
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+65 Роман с камнем
показать весь комментарий29.07.2021 10:11 Ответить Ссылка
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Графиня фон мать тереза
Найбільш придатна для неї посада у Зе-команді - очільник ДФС!
Мы во всём разобрались! Оказывается
Страдивари скрипкиТургенев "Му-му" делалписал для лохов! А для чиста конкретных и нормальных пацанов - БАРАБАНЫ!"Даму с собачкой"
Посмотрим, как зеленая плесень отреагирует. По закону, если третий раз задержан, то кроме штрафа 40800 грн бабенка должна лишиться прав на 10 лет.
Но сомневаюсь, чтобы даже дошло до суда..
И больше информации об этом мы точно не будем иметь.
алкоголікам та наркоманам тепер відкрита дорога.
Отжыш валки пазорные, набросились стаей на собаку которая просто гуляла сама по себе...
🙂
Спасибо, зебильное быдло.....
І прискіпливо придивитися до чоловіка