Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности". ВИДЕО

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил воинов Сил специальных операций с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ОС ВСУ.

"На мужественные плечи воинов-спецназовцев возложена ответственность за выполнение широкого спектра специальных и боевых задач в экстремальных условиях, а также проведение сложных военных и информационно-психологических операций", - говорится в сообщении.

По его словам, Силы специальных операций - один из самых молодых родов украинского войска, который за короткое время продемонстрировал высокий уровень подготовки, профессионализма и мастерства.

"Вы показали боевую стойкость, мужество и отвагу при проведении антитеррористической операции и в составе операции Объединенных сил. Вместе с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины Вы делаете важное дело - защищаете независимость и территориальную целостность нашей Родины.



Ваш боевой лозунг "Иду на вы!" - настоящий символ несокрушимости и непокоренности, который подчеркивает Вашу готовность смотреть в глаза врагу и наперекор препятствиям целенаправленно достигать своей цели, а слова "Тихо пришел, тихо ушел" подтверждают способность всегда оставаться незамеченными.



В этот праздничный день, сердечно благодарим и кланяемся всем воинам-спецназовцам за самоотверженную службу на благо укрепления Украинского государства и его обороноспособности", - подытожил Наев.

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