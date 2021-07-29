Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности". ВИДЕО
Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил воинов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ОС ВСУ.
"На мужественные плечи воинов-спецназовцев возложена ответственность за выполнение широкого спектра специальных и боевых задач в экстремальных условиях, а также проведение сложных военных и информационно-психологических операций", - говорится в сообщении.
По его словам, Силы специальных операций - один из самых молодых родов украинского войска, который за короткое время продемонстрировал высокий уровень подготовки, профессионализма и мастерства.
"Вы показали боевую стойкость, мужество и отвагу при проведении антитеррористической операции и в составе операции Объединенных сил. Вместе с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины Вы делаете важное дело - защищаете независимость и территориальную целостность нашей Родины.
Ваш боевой лозунг "Иду на вы!" - настоящий символ несокрушимости и непокоренности, который подчеркивает Вашу готовность смотреть в глаза врагу и наперекор препятствиям целенаправленно достигать своей цели, а слова "Тихо пришел, тихо ушел" подтверждают способность всегда оставаться незамеченными.
В этот праздничный день, сердечно благодарим и кланяемся всем воинам-спецназовцам за самоотверженную службу на благо укрепления Украинского государства и его обороноспособности", - подытожил Наев.
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«Тихо прийшов, тихо пішов,
Ворога знищено, як був наказ,
Сонце сідає, ніч наступає,
Домів повертається Спецназ»...
Вони бачили цю війну на мінусах і в тилу. Сильні, мужні, хоробрі та швидкі - українські спецпризначенці «Ідуть на ви!» та знешкоджують ворога у найнебезпечніших умовах. Дякуємо за складну та небезпечну службу та пишаємося вами, «вовкулаки»!
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ
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