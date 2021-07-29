РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8893 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
2 108 22

Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности". ВИДЕО

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил воинов Сил специальных операций с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ОС ВСУ.

"На мужественные плечи воинов-спецназовцев возложена ответственность за выполнение широкого спектра специальных и боевых задач в экстремальных условиях, а также проведение сложных военных и информационно-психологических операций", - говорится в сообщении.

По его словам, Силы специальных операций - один из самых молодых родов украинского войска, который за короткое время продемонстрировал высокий уровень подготовки, профессионализма и мастерства.

"Вы показали боевую стойкость, мужество и отвагу при проведении антитеррористической операции и в составе операции Объединенных сил. Вместе с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины Вы делаете важное дело - защищаете независимость и территориальную целостность нашей Родины.

Ваш боевой лозунг "Иду на вы!" - настоящий символ несокрушимости и непокоренности, который подчеркивает Вашу готовность смотреть в глаза врагу и наперекор препятствиям целенаправленно достигать своей цели, а слова "Тихо пришел, тихо ушел" подтверждают способность всегда оставаться незамеченными.

В этот праздничный день, сердечно благодарим и кланяемся всем воинам-спецназовцам за самоотверженную службу на благо укрепления Украинского государства и его обороноспособности", - подытожил Наев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хомчак, Наев и Корнийчук поздравили военнослужащих с Днем украинских миротворцев: Благодаря их труду страна заняла позиции надежного партнера ООН

Автор: 

поздравление (1065) ССО (538) Силы специальных операций (52) Наев Сергей (348)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Склоняю голову, ребята.

Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности" - Цензор.НЕТ 1222
показать весь комментарий
29.07.2021 12:09 Ответить
+8
Петро Порошенко

«Тихо прийшов, тихо пішов,

Ворога знищено, як був наказ,
Сонце сідає, ніч наступає,
Домів повертається Спецназ»...

Вони бачили цю війну на мінусах і в тилу. Сильні, мужні, хоробрі та швидкі - українські спецпризначенці «Ідуть на ви!» та знешкоджують ворога у найнебезпечніших умовах. Дякуємо за складну та небезпечну службу та пишаємося вами, «вовкулаки»!

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности" - Цензор.НЕТ 2969
показать весь комментарий
29.07.2021 12:10 Ответить
+7
Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокорности" - Цензор.НЕТ 7813
показать весь комментарий
29.07.2021 11:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокорности" - Цензор.НЕТ 7813
показать весь комментарий
29.07.2021 11:57 Ответить
Як Наев?
Вже призначений новий командувач ООС генерал Павлюк.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:57 Ответить
? ну и.. ему уже нельзя.. или ты осведомленностью решил блеснуть
показать весь комментарий
29.07.2021 12:17 Ответить
читати вмію, тому і запитав, бо віслюк вчора зробив гучну "ротацію".
До речи, генерал Наєв викликав повагу, а про нового окрім офіційної інформації нічого не відомо..
показать весь комментарий
29.07.2021 12:20 Ответить
А где это?

Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокорности" - Цензор.НЕТ 1204
показать весь комментарий
29.07.2021 11:59 Ответить
А говнокомандуючого заціпило?
показать весь комментарий
29.07.2021 12:03 Ответить
А воно йому нада? Война-то закончилась!
показать весь комментарий
29.07.2021 12:04 Ответить
Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности" - Цензор.НЕТ 2311 Геополитическая катастрофа...какой ужос?советское дерьмо сдохло...
показать весь комментарий
29.07.2021 12:04 Ответить
Склоняю голову, ребята.

Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности" - Цензор.НЕТ 1222
показать весь комментарий
29.07.2021 12:09 Ответить
Петро Порошенко

«Тихо прийшов, тихо пішов,

Ворога знищено, як був наказ,
Сонце сідає, ніч наступає,
Домів повертається Спецназ»...

Вони бачили цю війну на мінусах і в тилу. Сильні, мужні, хоробрі та швидкі - українські спецпризначенці «Ідуть на ви!» та знешкоджують ворога у найнебезпечніших умовах. Дякуємо за складну та небезпечну службу та пишаємося вами, «вовкулаки»!

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности" - Цензор.НЕТ 2969
показать весь комментарий
29.07.2021 12:10 Ответить
И отдельное поздравление автору этих строк. Не забываем о том, кого так ссытся потерпевший

Наєв привітав воїнів ССО з професійним святом: "Ви - справжній символ незламності й нескореності" - Цензор.НЕТ 8257
показать весь комментарий
29.07.2021 12:41 Ответить
Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности" - Цензор.НЕТ 410
показать весь комментарий
29.07.2021 12:10 Ответить
Слава Воїнам України !
показать весь комментарий
29.07.2021 12:13 Ответить
Слава! Слава! Слава!
показать весь комментарий
29.07.2021 12:18 Ответить
Рифмастера поздравил кто?
показать весь комментарий
29.07.2021 13:45 Ответить
Денис Казанский в Ютьюбе каже что дупатат ДурьДумы Рабссии Александр Шеин предлагает Путлеру нанести превентивный удар по Украине ну типа не браццкий нарот... Почти Жиринжопский...
показать весь комментарий
29.07.2021 12:20 Ответить
та вже відео є, де та потвора розмірковує, як покарати "націстів" та "хвашистів" в Україні
показать весь комментарий
29.07.2021 12:21 Ответить
Зара слухаю Казанского та видео того Хмыря Мавзолейного
показать весь комментарий
29.07.2021 12:22 Ответить
дай ссилку
показать весь комментарий
29.07.2021 12:25 Ответить
Фишка тут в другом...советские фашисты пришли к власти на Мацковии 26 октября 1917 тгода...когда ярому противнику этого дерьма Степану Андреевичу Бандере было всго 8 лет от роду...но баранов РАБссии это не смущает...
показать весь комментарий
29.07.2021 12:27 Ответить
Самый главный Арестович, если бы неон
показать весь комментарий
29.07.2021 12:52 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZVOIKGDL4ayjjWkGfKb-9*************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

Вітаю всіх причетних!

Наєв привітав воїнів ССО з професійним святом: "Ви - справжній символ незламності й нескореності" - Цензор.НЕТ 8951
показать весь комментарий
29.07.2021 13:09 Ответить
 
 