"Что ты сделал хорошее?! Просто пошел убивать других за бабло?! Это патриотизм?!" - в Днепре неизвестный мужчина оскорбил украинского военного. ВИДЕО

В Днепре неизвестный мужчина оскорбил украинского военного. Внимание! Ненормативная лексика

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина обвинил военного в том, что он за деньги убивает других людей и не сделал "ничего хорошего". Видеозапись происшествия опубликована в соцсетях.

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