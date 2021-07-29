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"Что ты сделал хорошее?! Просто пошел убивать других за бабло?! Это патриотизм?!" - в Днепре неизвестный мужчина оскорбил украинского военного. ВИДЕО

В Днепре неизвестный мужчина оскорбил украинского военного. Внимание! Ненормативная лексика

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина обвинил военного в том, что он за деньги убивает других людей и не сделал "ничего хорошего". Видеозапись происшествия опубликована в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мне стыдно вдвойне: пограничник Шарун, опубликовавший оскорбительное видео в адрес ВСУ, попросил прощения у защитников Украины

Автор: 

армия (8506) Днепр (4460) оскорбление (98)


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Топ комментарии
+122
Це лисе не людина а шмат лайна
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29.07.2021 12:30 Ответить
+118
я бы этого лысого кацапского подонка, и без бабла, за бесплатно увековечил......
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29.07.2021 12:33 Ответить
+104
этого говорящего лысого ушлепка надо обязательно найти и показать что оно есть на самом деле... ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙТИ! а потом приподнять и посадить на пятую точку... похаркает кровью недолго... это же надо каких передастов терпит украинская земля...
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29.07.2021 12:32 Ответить
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Страница 3 из 3
З.Ы. И да, избивать провокатора на камеру - значит поддаваться на его провокацию.
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29.07.2021 16:11 Ответить
А я вам скажу, почему так. Потому что война не стала народной. Потому что её задвинули куда-то туда. Потому что 90% населения вообще пох*й на войну. И в этом есть вина государства. Потому что нех*й Отечественную войну именовать АТО/ООС. Учитываю очень непростую природу общества, эта ошибка уже имеет тяжёлые последствия.
Обидно за хлопцев. Рисковать жизнью и здоровьем, и слышать такое от казалось бы своих...
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29.07.2021 16:13 Ответить
некуй-куекуй. война не стала "народной", потому что агрессию удалось остановить в предбаннике. "и в этом есть вина государства", которое кое-как смогло организовать сопротивление и собрать международную коалицию в защиту Украины. пойди своему лукашеску порассказывай, "почему так"
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29.07.2021 16:52 Ответить
Финнам об этом расскажи, обиженка.
Или комбригу-101, который аналогичного мнения.
таракан такой же мой, как и твой.
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29.07.2021 20:03 Ответить
Заказное..
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29.07.2021 16:16 Ответить
Согласен полностью.... Если бы в стране было настоящее СБУ, проукраинское, не клоунское, то лысого отработали бы на предмет ФСБшного заказа.... И усадили бы лет на 15 строгого режима....
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29.07.2021 22:54 Ответить
В стране около 20% избирателей такого же "лысого" качества, их "кумиры" спокойно сидят в ВР, их "экперды" вещают с незакрытых телепомоек и длится всё это с начала рашистской агрессии. Если при Порохе никого не тронули по серьёзному, то от Бубочки и подавно таких "подвигов" ждать не приходится.
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30.07.2021 00:00 Ответить
З нетерпінням чекаю відео ,де це ватне падло стоїть на колінах і просить пробачення!!!
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29.07.2021 16:21 Ответить
Дайте два!!!
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30.07.2021 19:59 Ответить
Так ось які вони, зебіли, правда про наркомана дарма. Бубочка образиться.
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29.07.2021 16:28 Ответить
Борцы с Рошеном - они-то точно знают, что украинские военные убивают людей за деньги!
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29.07.2021 16:30 Ответить
"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 4050
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29.07.2021 20:14 Ответить
А ,ЩО, не захищати Батьківщину, здатися кацапам...?Чого ця люта вражина не сидить...?
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29.07.2021 22:20 Ответить
Так це питання до влади, тобіш до 95-го порталу...
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29.07.2021 22:46 Ответить
.......з вибитими зубами... Якщо війна, то загальна для ВСІХ! А так подонки- паразити зобижають хлопців-патріотів, які щиро пішли ЗАХИЩАТИ таке ківно....
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03.12.2021 18:15 Ответить
До речі, схожий чимось на 🥝...
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29.07.2021 23:59 Ответить
Ждём очеродные изваяния от ещё одног утырка!
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29.07.2021 16:31 Ответить
К сожалению ватного дерьма в этом регионе (Днепропетровский) офигенно много.Сам периодически борюсь с ними.Но их действительно много.Причем чем тупее человек,тем сильнее топит за кацапов.
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29.07.2021 16:32 Ответить
Мер Дніпра Філатов може бути під впливом російської агентури через РПЦ - розслідування

Кремль руками агентів РПЦ хоче повторити в Україні 2014 рік: у небезпеці - 3 області.



Тут досі потужні позиції має Російська православна церква в Україні, яка є інструментом Путіна у гібридній війні. Про це в розслідуванні «Росія руками агентів РПЦ націлилися на 3 області в Україні»



журналісти з'ясували, міський голова Дніпра - вірний парафіянин Російської православної церкви, з відзнакою від самого Патріарха Кіріла. Філатов навіть був старостою приходу УПЦ МП на Золотих ключах та приятелює з керівником місцевої єпархії РПЦ в Україні - владикою Іринеєм (Середнім).

І хоча зараз Філатов показово не згадує про своє церковне минуле, вірні Московського патріархату надають міському голові свою повну підтримку.


Зокрема , як зазначають місцеві активісти , під час останніх місцевих виборів у церквах МП агітували за Філатова. Мер у боргу не лишився, розповідають журналісти Україна Selfie. Він повністю заблокував розвиток громад Православної церкви в Україні в місті, а її очільника - владику Симеона - навіть прямо ображає.
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29.07.2021 23:37 Ответить
Зокрема , як зазначають місцеві активісти , під час останніх місцевих виборів у церквах МП агітували за Філатова. Мер у боргу не лишився, розповідають журналісти Україна Selfie. Він повністю заблокував розвиток громад Православної церкви в Україні в місті, а її очільника - владику Симеона - навіть прямо ображає.

У Дніпрі ні для кого не секрет, що пан Філатов є старостою приходу московської церкви. Тому, звісно, він з ними підтримує дуже тісні зв'язки, все робить саме для московської церкви. І навпаки - проти української церкви в Дніпрі»

Вже ні для кого не секрет, що Російська православна церква у Дніпрі має такі ж потужні позиції, як і 10 років тому. Проросійські організації ніхто не розпустив і не переслідує. Зачаїлись, але завжди готові і козачки з «Катеринославської козацької округи» - бойового крила РПЦ в регіоні. Ці козачки, за інформацією ЗМІ, тепер мають потужного партнера - охоронну компанію «Леон».
Власник якої - Михайло Кошляк, депутат обласної ради від ОПЗЖ та давній бізнес-партнер самого Філатова й Геннадія Корбана. І це ще один приклад тісної співпраці Бориса Філатова і його команди з прихильниками путіна та руского міра в Дніпрі.

https://24tv.ua/kreml-rukami-agentiv-rpts-hoche-povtoriti-********-novini-rosiyi_n1698702
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29.07.2021 23:39 Ответить
"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 5522"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 5522"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 5522"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 5522"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 5522"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 5522
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29.07.2021 16:46 Ответить
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/222628649_5771038706270746_5489653152518488406_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=dkjXKRlKe28AX9Femvz&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&oh=80acdaf68cc5f0e212a1d72cfdff9f9a&oe=610278CC
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29.07.2021 16:48 Ответить
"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 8831"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 5018
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29.07.2021 16:49 Ответить
"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 6084
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29.07.2021 16:49 Ответить
уже известный. уже белькоче про то что его не так поняли
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29.07.2021 16:53 Ответить
...МОЖЕТ ЕМУ ЕЩЕ И ПОЛЫ ПОМЫТЬ?
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29.07.2021 17:22 Ответить
Ого! Виявляється, у 2016 році цей любитель Зе, Шаріка і ***** таке викладав:

"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 7798
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29.07.2021 17:33 Ответить
С чего взял,что он любитель Зе селедку в шеколаде отработал или есть факты?
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30.07.2021 10:23 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3279764/01921438-1123-7217-89a7-ec81ea8e3688 є посилання на людей, які аналізували акаунт цього ватоголового Зе-виборця.
Напиши мені свою адресу, я тобі вишлю хвіст від свого "чесно заробленого" оселедцю в шоколаді, бгг.
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30.07.2021 11:56 Ответить
Брехун.Как легко брешите людям на этом ресурсе.
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30.07.2021 23:48 Ответить
Вишлю, чесно. Адресу давай.
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31.07.2021 13:46 Ответить
Этот персонаж агитировал в соцсетях за Клоуна и в его штабе работал во время выборов.
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30.07.2021 14:55 Ответить
БРЕХУН.
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30.07.2021 23:48 Ответить
"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 7354
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31.07.2021 13:48 Ответить
И это только начало. Будет много крови. Потом.
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29.07.2021 17:44 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל пише:
"https://censor.net/ru/news/3279764/chto_ty_sdelal_horoshee_prosto_poshel_ubivat_drugih_za_bablo_eto_patriotizm_v_dnepre_neizvestnyyi_mujchina/sortby/tree/order/asc/page/instagram.com/ostapchuk_vladimir/ - акк лоха. Топил за зе в 19м. зеля засрал мозг в 19м людям, теперь расхлёбывать ещё долго будем."
***
Чомусь я не здивований.
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29.07.2021 17:45 Ответить
героям слава.смерть ворогам.это единственный правильный ответ этому ублюдку
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29.07.2021 17:59 Ответить
А хто в нас при владі? ВР прийняла в першому читані закон украінофоба бужанського про заборону будь яких проявів антисимітизму,це в крані де президент і прем'єр євреі як і більшість олігархів. А де закон який забороняв украінофобію і колоборантів ?
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29.07.2021 18:08 Ответить
И этому недоделанному Порошенко в борщ насрал! Таких ушлёпков надо просто пиз*дить дубиной по голове. Ничто другое не поможет.
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29.07.2021 18:51 Ответить
Видео вызвало бурю негодования со стороны украинцев. Они нашли неадеквата в соцсетях. Выяснилось, что это Владимир Остапчук, который в 2016 году с триколором на плечах https://youtu.be/psj3p4jJUJ0?t=189 пел гимн России на Майдане Независимости в Киеве.
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29.07.2021 19:16 Ответить
Дякую за лінк на відео Стерненка. Інформативно.
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29.07.2021 20:54 Ответить
Ох і розвелось же сволоти... Прикро! І це тіло (не людина) не розуміє, що коли б не цей військовий, то воно б зараз не стояло і не патякало казна що. Сиділо б на підвалі, засунувши язика в ...
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29.07.2021 19:25 Ответить
воно б якраз там на підвалі знущалось із наших Воїнів ...- це типовий кацапо-покидьок.....- тільки одне , позбавляти Громадянства ...
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29.07.2021 20:54 Ответить
бажано разом з яйцями ...
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29.07.2021 22:08 Ответить
вся сволота "підняла хвоста" відчувають безнаказаність
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29.07.2021 19:46 Ответить
Фамилия такая чисто русская - Остапчук
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29.07.2021 19:52 Ответить
Наказать ватного вылупка
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29.07.2021 19:58 Ответить
Часть донецкой области вроде окупирована,так что делают здоровые дебилы почему не мобилизованы и не отправлены на нулевку Почему не освобождают свою облась,не говорю уже об целосности територии Украины.
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29.07.2021 20:02 Ответить
Воно більше матів наговорило ніж зробило добра навколо себе, кодло анти-неукраїнське!
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29.07.2021 20:37 Ответить
Этого урода лишить гражданства, выдворить из страны и запретить въезд в Украину пожизненно.
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29.07.2021 20:39 Ответить
.....і всім обявити!
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03.12.2021 18:20 Ответить
Кончена вата, у лице давати треба за такі совкодрочерні заяви
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29.07.2021 20:51 Ответить
нема слів - скільки ще покидьків в Україні...- почітателей кацапського "мира"....
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29.07.2021 20:52 Ответить
На щастя, не так багато. Біда в тому, щот волають вони голосно, і ніхто з тим нічого не робить.
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29.07.2021 22:12 Ответить
....в історії був Суд Лінча ! Може, на час ВІЙНИ, треба прикрить ...бало таким покидькам!...
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03.12.2021 18:23 Ответить
Мне почему то показалось ,что этого орущего дебила родил Илья Кива через ...опу.
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29.07.2021 20:54 Ответить
За бабло убивают украинцев,а украинцы вынуждены защищаться на своей родной земле!!!
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29.07.2021 21:16 Ответить
Это очень плохо. Таких уродов нужно бить очень сильно и очень больно.
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29.07.2021 21:42 Ответить
Явно фсбешне чмо....чому не визвали поліцію і СБУ.....????Працюють в відкриту.....а ще скільки їх на нашій Землі???
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29.07.2021 22:06 Ответить
Он уже должен был быть закрытый, когда гимно параши спел, и когда с жириком фоткался
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29.07.2021 22:26 Ответить
Хріново. Вата знахабніла понад усяку міру.
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29.07.2021 22:11 Ответить
Дніпряне, сподіваємось, що висер цего підора не залишиться без відповіді . Якщо потрібна будь-яка допомога, тільки шумніть.
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29.07.2021 22:32 Ответить
ДНІПРЯНИ.
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29.07.2021 22:33 Ответить
Ватна сволота.
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29.07.2021 22:45 Ответить
І саме зараз ватники попіднімали голови.
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29.07.2021 22:45 Ответить
ох, и мразь свинособачья, руцким духом аж смердит.
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29.07.2021 22:53 Ответить
Журналистам срочно разыскать этого лысого и узнать что он хорошего сделал для Украины.
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29.07.2021 22:57 Ответить
Уже разыскали
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29.07.2021 23:21 Ответить
Дніпряни, це де таке у вас ?

Я не розумію, чому поліцейський мовчав і слухав. Чому ця гнида вякала безкарно ?

А військовому - усього найкращого в житті !
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30.07.2021 01:11 Ответить
звичайний кончений москаль! Позбавити українського громадянства, якщо в нього таке є і вислати в зад на уРодіну!
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30.07.2021 03:59 Ответить
Это до недавнего времени затаившиеся "филатовские птенцы" - "комунальщики провокаторы" из частной охранной фирмы защитников УПЦ МП
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30.07.2021 06:20 Ответить
Думаю скоро увидим ролик как он будет волать что не это имел ввиду.или вообще его уже никто не увидит
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30.07.2021 06:31 Ответить
ну шо умнеть всегда больно надо признаваться себе в своих ошибках в своей трусости в сво
ей тупости и недальновидности... это конечно не про эту власть и не про папередников даже,
как и не про любые формы власть придержащих, они космополиты, пох им та Украина им нуж
на территория "з ознакими державності"......... нужна стратегия и госполитика восстанавливаю-
щая этнобаланс и он должен быть в пользу этнических украинцев которых в Украине должно
быть не менее 70%... умникам не понимающим как это сделать просьба не поднимать скулёж
за массовые депортации/погромы/резервации и т.д........ всё гораздо проще и реальнее, нужно
просто этого хотеть и делать.........
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30.07.2021 07:23 Ответить
Переселенцы мстят за то, что сами и натворили
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30.07.2021 08:48 Ответить
Цього "красавца " призвати до армії і на передову в окоп , в гарячу точку. Думаю він там швидко перевиховається від любові до руського міру і співати пісні буде інші. А взагалі це проплачений провакатор і дії його були сплановані і спеціально знімалось відео. Це спроба заробити гнилих грошенят і привернути до себе увагу. Звичайний придурковатий фрік . А війсковий повів себе правильно і достойно . На хворих на голову не ображаються. А СБУ мала б зацікавитись цим громадянином , колом його спілкування , вподобаннями , знайомствами з Жириновськими. СБУ має виконувати свою безпосередню роботу - захист України.
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30.07.2021 09:21 Ответить
им заитересовалось ФСБ....и давно уже..))
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30.07.2021 10:49 Ответить
А вобще в такій поведінці щодо патріотів України винна (як завжди) влада - і сьогоднішня і минула.
У подібній ситуації воєні повинні взяти владу в свої руки і почати зачищати Україну від антиукраїнських елементів.
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30.07.2021 09:32 Ответить
Ка....цап Остапчук........мову мабудь добре знае..)))))
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30.07.2021 10:47 Ответить
В список Бузины
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30.07.2021 11:30 Ответить
Кастрация, а после - депортация...
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30.07.2021 12:21 Ответить
"Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового - Цензор.НЕТ 1362 зеленый
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30.07.2021 15:14 Ответить
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