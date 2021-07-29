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"Массовые замены силовиков приведут к тому, что Офис Президента приобретет суперполномочия", - Бутусов. ВИДЕО

Результатом новых назначений силовиков может стать монополизация власти политической группой главы ОП Андрея Ермака.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире "Настоящего времени".

Это системные изменения, которые приведут к усилению политической группы Андрея Ермака, главы Офиса Президента Украины. Все эти изменения сделаны в его интересах, инициированы Ермаком. И президент все эти изменения поддержал... К чему приведут эти массовые замены силовиков? Массовые замены силовиков приведут к тому, что один центр влияния, Офис Президента, приобретет просто суперполномочия. Уже сейчас это суперполномочия, а в дальнейшем это просто будет полный контроль над всей силовой правоохранительной составляющей в Украине. То есть, что делают Зеленский с Ермаком? Если раньше все силовые структуры должны были выстраиваться в очередь перед кабинетом президента, то сейчас Зеленский, по сути, все делегирует и выстраивает очередь в кабинет Ермака. Выстраиваются в очередь вначале все силовики, которые замыкаются на Ермака, ну и, естественно, за этим выстраиваются олигархи, бизнес - то есть люди с деньгами, которым нужно "решать вопросы". Приведет это к тому, что мы увидим ситуацию в силовых структурах такую же, как сейчас в государственной фискальной службе и налоговой милиции – там, где Офис Президента назначает просто таких неофициальных "смотрящих". Это возрождение структуры "смотрящих" - результат монополизации власти. Когда вместо нормальной институциональной работы, где у каждого государственного деятеля есть своя ответственность, свои полномочия, своя самостоятельность и своя подчиненность определенной иерархии - где-то Кабмину, где-то президенту, где-то Кабмину и президенту одновременно, – все это отставляется в сторону и передается - "решайте, обсуждайте все вопросы с Ермаком", - сказал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна группировка во власти - это группировка Ермака и Татарова", - Бутусов о кадровых изменениях в СБУ. ВИДЕО

Автор: 

армия (8506) МВД (9331) Бутусов Юрий (4390) Ермак Андрей (1277) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+23
Дааа! Цікаво виходить! Одні "топили" за Зєлєнского, інші - проти Порошенка. А виявилося, що і ті, і інші дружно проголосували за Єрмака. Зєлєнскій - просто тінь. Хазяїн тієї тіні - дехто Єрмак, який звичайно взяв владу у не конституційний спосіб. Але взяв не силою, а з рук "протибарижників" і любителів "нових облич". На тарвлочці з блакитним обводом. Під аплодисменти плебсу, зачарованого "Слугою народа" Голоьородькою. Виявляється, немає слуги нарда Голобородьки. Казка це все. Є Єрмак і його тінь. Задоволені, зебіли? Чи правильніше вже буде - єрмакобіли?
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29.07.2021 14:11 Ответить
+20
Суперполномочия... Диктатура это называется!
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29.07.2021 14:10 Ответить
+19
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!)))
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29.07.2021 13:59 Ответить
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Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!)))
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29.07.2021 13:59 Ответить
Зеля работает Мальвиной у Карабаса-Барабаса (Ермака).
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29.07.2021 14:23 Ответить
Під час війни потрібна консолідація влади в одному офісі - Ставці Верховного Головнокомандувача, це абсолютно нормальний процес без якого неможливо контролювати ситуацію під час війни! Те що Офіс Президента де-факто намагається контролювати всі процеси в країні потрібно лише вітати, бо так чи інакше країні потрібен порядок та чітка вертикаль управління. Якщо ввести Воєнний стан це можна зробити за Конституцією створивша Ставку ВГК, але Воєнний стан нам ввести не дають, тоді потрібно концентрувати владу в одному офісі іншими засобами!
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29.07.2021 18:30 Ответить
"Воєнний стан нам ввести не дають" - хто не дає?
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29.07.2021 22:03 Ответить
США Байдена не радять нам вводити Воєнний стан, США Обами не радили нам вбивати російських терористів. США демократів системно допомагають путіну захопити побільше України, щоб путін змушений був тримати на окупованих територіяї якомога більше терористичних військ і не відправляв їх воювати в Сирію, Ірак та інші чутливі для США регіони де є реальні інтереси США. А на Україну США абсолютно байдуже.
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30.07.2021 18:16 Ответить
Идиот.
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30.07.2021 10:38 Ответить
это их не спасет.... у народа тоже есть оружие....
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29.07.2021 14:00 Ответить
ЗВІЛЬНЕНІ ГЕНЕРАЛИ НЕ СЛУЖИЛИ УКРАЇНІ, А ГРОШАМ І СВОЇМ КАРМАНАМ, АРМІЯ ПОЧАЛА РОЗВАЛЮВАТИСЬ, ЇХ КІНЕЦЬ Т ЗВ СЛУЖБИ ЛОГІЧНИЙ.
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29.07.2021 18:15 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!! Сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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29.07.2021 14:01 Ответить
Мне кажется, что Бутусов максимально способствовал приходу к власти зелёного утырка. В связи с этим вопрос - на что жалуется Бутусов?
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29.07.2021 14:03 Ответить
Бутусов у нас констатирует факты! Это у нас такая гражданская позиция - вступить в дерьмо, потом констатировать факты
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29.07.2021 17:22 Ответить
Констатирует он херню, простите мой французский. Просто держит нос по ветру.
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29.07.2021 17:27 Ответить
Не похоже, чтобы Бутусов держал "нос по ветру", в том контексте как вы выражаетесь!
Это больше похоже на журналистику ради журналистики! то есть 100% готовность дать возможность прийти к власти (а СМИ - это реально сила, 4-ая власть!) всякому дерьму, только ради того, чтобы был повод снова о чём-то выступать
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29.07.2021 17:34 Ответить
Так я почти это и имел в виду. Хайп ради хайпа.
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29.07.2021 18:30 Ответить
це ви нагнітаєте фарби, Юрій як і інші, "розгледів" узурпацію влади кланом Порошенків та унеможливив Піночето-Рошено диктатуру...
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29.07.2021 17:33 Ответить
"оне зробили це разом"
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29.07.2021 18:31 Ответить
Свидетели Петра, идить у сракв. Ваш Пется мог бы стать Великим, якщо не був бы таким жадным.
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30.07.2021 08:59 Ответить
дійсно, ми, громадяни України, заслужили таку владу, коли поміж нами аж 73/43%дебілів, таких, як ото https://censor.net/ru/user/481151, які нездатні реально оцінити події, факти, програми...
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30.07.2021 09:06 Ответить
Та да, такой жадный.... Кстати "ваш приговор" уже нашёл ситуационную комнату?
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30.07.2021 10:19 Ответить
а до *зелёного утырка* сприяв приходу до влади казнокрада-мародера...
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30.07.2021 12:36 Ответить
давайте вы будете переживать за 80 тышш посаженных Петром патриотов? ведь томятся бедные в тюрьмах до сих пор а как только вы их освободите, сразу займитесь поисками ситуационной комнаты украденной Порохом, сам ЗЕдент сказал о краже, это вам не хухры-мухры
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30.07.2021 12:45 Ответить
_Правильно. Зебанда строит диктатуру с тотальным контролем над народом по кетайскому примеру, электронный хомут - она же удавка - бандиты уже надевают на шею тупо безразличного к взнуздыванию народа.
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29.07.2021 14:04 Ответить
К сожалению это происходит всегда. Каждый следующий президент ( не зависимо от ФИО) мечтает все подмять под себя. И это факт.
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29.07.2021 14:08 Ответить
Не узагальнюйте. Що підм'яв під себе Порох?
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29.07.2021 14:14 Ответить
Суперполномочия... Диктатура это называется!
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29.07.2021 14:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 "Суперполномочия... Диктатура это называется!"

Або - узурпація влади.
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30.07.2021 01:27 Ответить
Дааа! Цікаво виходить! Одні "топили" за Зєлєнского, інші - проти Порошенка. А виявилося, що і ті, і інші дружно проголосували за Єрмака. Зєлєнскій - просто тінь. Хазяїн тієї тіні - дехто Єрмак, який звичайно взяв владу у не конституційний спосіб. Але взяв не силою, а з рук "протибарижників" і любителів "нових облич". На тарвлочці з блакитним обводом. Під аплодисменти плебсу, зачарованого "Слугою народа" Голоьородькою. Виявляється, немає слуги нарда Голобородьки. Казка це все. Є Єрмак і його тінь. Задоволені, зебіли? Чи правильніше вже буде - єрмакобіли?
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29.07.2021 14:11 Ответить
В продовження аналітикі від Бутусова. В сусідній гілці він казав, що звільнення Хомчака з посади головнокомандуючого - це результат посилення позиції Ермака.
В тій же гілці він сказав що признечення Залужного на посаду головнокомандуючого - це дуже правильний та політично грамотний хід Зеленського.
Тобто другим реченням він заперечив власне перше речення.
Тут він каже що набуде суперповноважень ОП з заміною силовиків.
Таке враження що в нього ліва півкуля увійшла в жорстке протистояння з правою півкулєю.
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29.07.2021 18:43 Ответить
Ойц! То нахріна ж тоді "велічайший лідер", якщо всі на поклін до завхоза дерьмака?
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29.07.2021 14:14 Ответить
не умаляйте найвеличнешего, без него ничего не решается , просто за спиной ярмака стоит его тень
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29.07.2021 17:40 Ответить
Невже почали прозрівати, далі буде.
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29.07.2021 14:18 Ответить
Ну, ще поскаче по пеньках, а далі все швидше піде. Свій термін президента він не добуде до завершення це однозначно.
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29.07.2021 14:20 Ответить
Серливая ишачина вместо того что бы поднимать экономику из руин, заниматься международной политикой, выстраивает вокруг себя кордоны безопасности, что бы порвали на части на очередном майдане.
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29.07.2021 14:42 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3649405.html А сколько понтов и видосиков было - "преЗЕдент потребовал убрать из госдач чиновников")))

После указаний Зеленского провести массовый аудит на госдачах в "Конча-Заспа", оттуда, начиная с мая, съехало всего 3 человека: экс-генпрокурор Святослав Пискун, Давид Макарьян - нардеп 8-го созыва и некая Ольга Матвиенко.
Всё!
А как дысали, как дысали...
Сколько было шума, пиара, заседаний РНБО, телеинтервью, видосиков...
Зелёная гора в очередной раз родила мышь - как в своё время Коломойский родил Зеленского.
Абортарий был на переучёте?
Sharp`s
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29.07.2021 14:20 Ответить
а пристрілити ДУСю без права першої ночі, чому б не згадати?
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29.07.2021 17:37 Ответить
Здається, що той хто не вивчив уроки України 1918 приготував ******** Україні "не не і непередбачуване" майбутнє. Правильно, Юра ви ж хотіли як найкраще для країни. А сметунів уже не чутно
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29.07.2021 14:21 Ответить
* замість "не не.." треба "темне і непередбачуване"
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29.07.2021 14:36 Ответить
У меня вопрос к Юрию (очень жаль,что невозможно прямое общение...)ну и заодно к "знатокам":Не кажется ли Вам,господа,что последние действия Ермака имеют признаки к подготовке 'ночи длинных ножей"?,когда при помощи небольшого отряда кацапов при "полном бездействии полиции,армии и СБУ будет проведена "зачистка"оппозиционного поля путем физического уничтожения.И недавние высказывания Кивы о "восстании" и есть начало подготовки?
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29.07.2021 14:22 Ответить
"..как политик, он - говно, но зато как целуется.." (старый, актуальный при Вошьде-дермаке, анекдот о Брежневе)
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29.07.2021 14:36 Ответить
ЗЕ нас ніобманіт. ви усьо наговаріваете
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29.07.2021 14:39 Ответить
Ермака гнать надо!!!
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29.07.2021 14:40 Ответить
разом з Зе і його слугами уродів. Не забувай!
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29.07.2021 15:02 Ответить
Кого ще не посунули ?
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29.07.2021 14:52 Ответить
Массовые замены силовиков приведут к суперграбежу страны! Или зебилы до сих пор не поняли, что зе-команда пришла исключительно чтобы прибарахлится
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29.07.2021 15:15 Ответить
А где же бигус со *своими* пленками?
А где все эти патриоты,бегавшие за Порошенко со свинкмми?
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29.07.2021 15:18 Ответить
Не удивлюсь. если после всего ЗЕк и Ермак уедут в сРашку.
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29.07.2021 15:26 Ответить
они уедут в израель, а вот мы куда?!
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29.07.2021 17:41 Ответить
Похоже ЗЕк все время унюханый, а правит ФСБшник Ермак. Вероятно Соскинн прав, говоря, что папа Ермака бывший КГБшный сотрудник. Но как мы знаем - бывших не бывает.
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29.07.2021 15:32 Ответить
А Козырь тогда кто? Помощник у папы?
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29.07.2021 18:31 Ответить
Интересно Слуги и ОПЗЖ уже в одной упряжке или ОПЗЖ сзади ,чтобы потом вместе и навсегда, вместе РПЦ?
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29.07.2021 15:32 Ответить
Разницы никакой!
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29.07.2021 18:31 Ответить
Вертикаль это не плохо , если на это есть законодательные полномочия. Главное , что бы вертикаль была действующей , и работала на благо страны , а не своего кармана.Пройдет срок и люди спросят, а что ты сделал для страны и людей , имея на это все полномочия. Если ответ будет "я пытался ,но мне все время кто то , и что то мешали" , то пшол на ...уй. Уступи место другому.
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29.07.2021 15:59 Ответить
"Масові заміни силовиків призведуть до того, що Офіс Президента набуде суперповноважень", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1716
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29.07.2021 18:11 Ответить
Уже в одного были суперполномочия .главное что бы переборщили и потерялись во времени а дальше народ сделает что нужно...
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29.07.2021 18:15 Ответить
https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/generalskaya-mafiya-ili-signal-zapadu-pochemu-zelenskiy-provodit-chistku-v-rukovodstve-vsu-1566231.html
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29.07.2021 18:22 Ответить
В головенке этого "верховного главнокомандующего" война давно закончилась.
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29.07.2021 19:53 Ответить
А чего сам еще не в "смотрящих" Укроборонпрома? Бутусов, как Вакарчук: много умных слов, жалоб, констатаций, и всё
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30.07.2021 08:47 Ответить
...ну, на росії порядок, кому від цього радість?
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30.07.2021 10:30 Ответить
Ти що теж піаніст в Україні?
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30.07.2021 16:17 Ответить
У мене одне питання: ХТО топив проти Авакова? Аваков був реально незалежним від Зе, він позбавив ОП впливу на нацгвардію, прикордонників, не кажучи вже про поліцію - тобто основні сили, які офіційно ОП міг використати в своїх інтересах. Натомість тепер маємо на чолі МВС не просто людину Зе, але ще й ту людину, яка хоче нацгвардію підпорядкувати безпосередньо президенту на зразок РФ. А сьогоднішня нацгвардія - це не перелякані строковики ВВ часів овоча, а повноцінна бойова структура за артою і бронетехнікою, яка за кількістю особового складу в півтора рази більша ніж були ВВ.
То до чого ж тепер усі ці зойки про набуття диктаторських повноважень? Хто ж винен?
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30.07.2021 09:38 Ответить
. на диком бреге Иртыша сидел Ермак...
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30.07.2021 10:27 Ответить
очень странно, ведь минобороны и так в полном подчинении президента.
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30.07.2021 10:48 Ответить
Надо раз и навсегда назвать вещи своими именами: У власти в Украине целиком сторонники русского мира, маскирующиеся под украинских патриотов. Интересы России Путин проводит через Андрея Ермака, обладающего решающим влиянием на безвольного, трусливого, малограмотного Владимира Зеленского. Корень проблемы: Зеленский выгоден Путину. Поэтому Путин очень спокойно воспринял домашний арест Медведчука - Зеленский поднабрал рейтинг в этой несерьёзной игре. Зеленский также выгоден Коломойскому: "борьба" - очередная игра на публику.
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30.07.2021 13:11 Ответить
Нє, хлопці ... шо ви несете -- Єрмак такий собі простий віце-президент -- але ввіду таво, шо коє-хто нє-лох, то підробляє ше й репетиторством !!!
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30.07.2021 19:56 Ответить
 
 