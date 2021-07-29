"Массовые замены силовиков приведут к тому, что Офис Президента приобретет суперполномочия", - Бутусов. ВИДЕО

Результатом новых назначений силовиков может стать монополизация власти политической группой главы ОП Андрея Ермака.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире "Настоящего времени".

Это системные изменения, которые приведут к усилению политической группы Андрея Ермака, главы Офиса Президента Украины. Все эти изменения сделаны в его интересах, инициированы Ермаком. И президент все эти изменения поддержал... К чему приведут эти массовые замены силовиков? Массовые замены силовиков приведут к тому, что один центр влияния, Офис Президента, приобретет просто суперполномочия. Уже сейчас это суперполномочия, а в дальнейшем это просто будет полный контроль над всей силовой правоохранительной составляющей в Украине. То есть, что делают Зеленский с Ермаком? Если раньше все силовые структуры должны были выстраиваться в очередь перед кабинетом президента, то сейчас Зеленский, по сути, все делегирует и выстраивает очередь в кабинет Ермака. Выстраиваются в очередь вначале все силовики, которые замыкаются на Ермака, ну и, естественно, за этим выстраиваются олигархи, бизнес - то есть люди с деньгами, которым нужно "решать вопросы". Приведет это к тому, что мы увидим ситуацию в силовых структурах такую же, как сейчас в государственной фискальной службе и налоговой милиции – там, где Офис Президента назначает просто таких неофициальных "смотрящих". Это возрождение структуры "смотрящих" - результат монополизации власти. Когда вместо нормальной институциональной работы, где у каждого государственного деятеля есть своя ответственность, свои полномочия, своя самостоятельность и своя подчиненность определенной иерархии - где-то Кабмину, где-то президенту, где-то Кабмину и президенту одновременно, – все это отставляется в сторону и передается - "решайте, обсуждайте все вопросы с Ермаком", - сказал Бутусов.

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