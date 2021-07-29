"Массовые замены силовиков приведут к тому, что Офис Президента приобретет суперполномочия", - Бутусов. ВИДЕО
Результатом новых назначений силовиков может стать монополизация власти политической группой главы ОП Андрея Ермака.
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире "Настоящего времени".
Это системные изменения, которые приведут к усилению политической группы Андрея Ермака, главы Офиса Президента Украины. Все эти изменения сделаны в его интересах, инициированы Ермаком. И президент все эти изменения поддержал... К чему приведут эти массовые замены силовиков? Массовые замены силовиков приведут к тому, что один центр влияния, Офис Президента, приобретет просто суперполномочия. Уже сейчас это суперполномочия, а в дальнейшем это просто будет полный контроль над всей силовой правоохранительной составляющей в Украине. То есть, что делают Зеленский с Ермаком? Если раньше все силовые структуры должны были выстраиваться в очередь перед кабинетом президента, то сейчас Зеленский, по сути, все делегирует и выстраивает очередь в кабинет Ермака. Выстраиваются в очередь вначале все силовики, которые замыкаются на Ермака, ну и, естественно, за этим выстраиваются олигархи, бизнес - то есть люди с деньгами, которым нужно "решать вопросы". Приведет это к тому, что мы увидим ситуацию в силовых структурах такую же, как сейчас в государственной фискальной службе и налоговой милиции – там, где Офис Президента назначает просто таких неофициальных "смотрящих". Это возрождение структуры "смотрящих" - результат монополизации власти. Когда вместо нормальной институциональной работы, где у каждого государственного деятеля есть своя ответственность, свои полномочия, своя самостоятельность и своя подчиненность определенной иерархии - где-то Кабмину, где-то президенту, где-то Кабмину и президенту одновременно, – все это отставляется в сторону и передается - "решайте, обсуждайте все вопросы с Ермаком", - сказал Бутусов.
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Это больше похоже на журналистику ради журналистики! то есть 100% готовность дать возможность прийти к власти (а СМИ - это реально сила, 4-ая власть!) всякому дерьму, только ради того, чтобы был повод снова о чём-то выступать
Або - узурпація влади.
В тій же гілці він сказав що признечення Залужного на посаду головнокомандуючого - це дуже правильний та політично грамотний хід Зеленського.
Тобто другим реченням він заперечив власне перше речення.
Тут він каже що набуде суперповноважень ОП з заміною силовиків.
Таке враження що в нього ліва півкуля увійшла в жорстке протистояння з правою півкулєю.
После указаний Зеленского провести массовый аудит на госдачах в "Конча-Заспа", оттуда, начиная с мая, съехало всего 3 человека: экс-генпрокурор Святослав Пискун, Давид Макарьян - нардеп 8-го созыва и некая Ольга Матвиенко.
Всё!
А как дысали, как дысали...
Сколько было шума, пиара, заседаний РНБО, телеинтервью, видосиков...
Зелёная гора в очередной раз родила мышь - как в своё время Коломойский родил Зеленского.
Абортарий был на переучёте?
Sharp`s
А где все эти патриоты,бегавшие за Порошенко со свинкмми?
То до чого ж тепер усі ці зойки про набуття диктаторських повноважень? Хто ж винен?