"Пророссийские СМИ говорят, что Зеленский заигрывает с националистами, а Бутусов говорит, что Зеленский хочет перестать сопротивляться РФ", - пресс-секретарь президента Никифоров. ВИДЕО

Увольнения в СБУ - это борьба с контрабандой, а в армии - решение конфликта между Минобороны и ВСУ.

Так в эфире "Настоящего времени" отреагировал пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров на слова главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о попытках сконцентрировать власть в Офисе Президента через кадровые изменения в силовых структурах.

"Это звучит очень наивно, всех объединять под одну какую-то гребенку. Во-первых, я не согласен с тем, что они перестановки массовые, скорее и сам президент называет это точечными перестановками. И по каждому случаю надо проходиться отдельно. Потому что если мы говорим по СБУ, то там ни у кого нет вообще никаких вопросов по поводу того, что это усиление президентской инициативы лучше и активнее бороться с контрабандой. Только ленивый не писал о том, кто такой Наумов и какое он влияние имел на нелегальные потоки в Украину и из Украины. Поэтому по поводу СБУ - это контрабанда. И по поводу СБУ - это закон о реформе СБУ, который должен сделать ее действительно, как называется, secret service, то есть специальной секретной службой, а не службой, которая сует свой нос в абсолютно все дела. То есть хотят у нее забрать ей не присущие функции, а именно – кошмарить бизнес, бороться с так называемыми экономическими преступлениями. У нас сейчас в Раде есть на рассмотрении закон про СБУ, про реформу СБУ, как раз об этом. И идея президента в том, чтобы в день, когда этот закон будет принят, СБУ уже имела тот вид в соответствии с законом. Насчет главнокомандующего - опять это же решение не вчерашнего и не позавчерашнего дня. У нас был затяжной конфликт между Вооруженными силами и Министерством обороны, каким-то образом этот конфликт надо было решать. Президент решил так. Я не могу говорить, почему он выбрал именно главнокомандующего Вооруженными силами, а не министра обороны, но это президентское решение. Он считает, что так лучше. Отставки в Минобороны, кстати, тоже были 21 июля, и в тех отставках, которые вы упомянули сейчас, которые появились буквально полчаса назад на президентском сайте, везде звучат слова "снабжение" и "обеспечение". Недовольны уровнем снабжения и обеспечения армии, причем речь идет как о обеспечении чисто бытовом: еда, обмундирование и так далее – обеспечении современным оружием и в том числе информационном обеспечении. Считают, что в условиях информационной войны наша армия, те ее части, которые отвечают за информационное обеспечение, могли бы работать чуть получше. Еще одну реплику хочу ответить господину Бутусову. Замруководителя администрации российского президента Дмитрий Козак на днях сказал, что Зеленский еще хуже Порошенко, что иметь с ним дело еще хуже, чем с Порошенко. Пророссийски ориентированные СМИ говорят, что Зеленский заигрывает с националистами. А Бутусов говорит, что Зеленский хочет перестать сопротивляться российской агрессии. То есть есть какой-то баланс критики, который, собственно, показывает, что все нормально, что президент все делает правильно", - рассказал Никифоров.

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