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"Пророссийские СМИ говорят, что Зеленский заигрывает с националистами, а Бутусов говорит, что Зеленский хочет перестать сопротивляться РФ", - пресс-секретарь президента Никифоров. ВИДЕО

Увольнения в СБУ - это борьба с контрабандой, а в армии - решение конфликта между Минобороны и ВСУ.

Так в эфире "Настоящего времени" отреагировал пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров на слова главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о попытках сконцентрировать власть в Офисе Президента через кадровые изменения в силовых структурах.

"Это звучит очень наивно, всех объединять под одну какую-то гребенку. Во-первых, я не согласен с тем, что они перестановки массовые, скорее и сам президент называет это точечными перестановками. И по каждому случаю надо проходиться отдельно. Потому что если мы говорим по СБУ, то там ни у кого нет вообще никаких вопросов по поводу того, что это усиление президентской инициативы лучше и активнее бороться с контрабандой. Только ленивый не писал о том, кто такой Наумов и какое он влияние имел на нелегальные потоки в Украину и из Украины. Поэтому по поводу СБУ - это контрабанда. И по поводу СБУ - это закон о реформе СБУ, который должен сделать ее действительно, как называется, secret service, то есть специальной секретной службой, а не службой, которая сует свой нос в абсолютно все дела. То есть хотят у нее забрать ей не присущие функции, а именно – кошмарить бизнес, бороться с так называемыми экономическими преступлениями. У нас сейчас в Раде есть на рассмотрении закон про СБУ, про реформу СБУ, как раз об этом. И идея президента в том, чтобы в день, когда этот закон будет принят, СБУ уже имела тот вид в соответствии с законом. Насчет главнокомандующего - опять это же решение не вчерашнего и не позавчерашнего дня. У нас был затяжной конфликт между Вооруженными силами и Министерством обороны, каким-то образом этот конфликт надо было решать. Президент решил так. Я не могу говорить, почему он выбрал именно главнокомандующего Вооруженными силами, а не министра обороны, но это президентское решение. Он считает, что так лучше. Отставки в Минобороны, кстати, тоже были 21 июля, и в тех отставках, которые вы упомянули сейчас, которые появились буквально полчаса назад на президентском сайте, везде звучат слова "снабжение" и "обеспечение". Недовольны уровнем снабжения и обеспечения армии, причем речь идет как о обеспечении чисто бытовом: еда, обмундирование и так далее – обеспечении современным оружием и в том числе информационном обеспечении. Считают, что в условиях информационной войны наша армия, те ее части, которые отвечают за информационное обеспечение, могли бы работать чуть получше. Еще одну реплику хочу ответить господину Бутусову. Замруководителя администрации российского президента Дмитрий Козак на днях сказал, что Зеленский еще хуже Порошенко, что иметь с ним дело еще хуже, чем с Порошенко. Пророссийски ориентированные СМИ говорят, что Зеленский заигрывает с националистами. А Бутусов говорит, что Зеленский хочет перестать сопротивляться российской агрессии. То есть есть какой-то баланс критики, который, собственно, показывает, что все нормально, что президент все делает правильно", - рассказал Никифоров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Массовые замены силовиков приведут к тому, что Офис Президента приобретет суперполномочия", - Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4390) Сергей Никифоров (157)


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Топ комментарии
+28
у Никифорова глаза подведены?
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29.07.2021 14:41 Ответить
+26
Зебилы - идиоты. Это говорю уже я.
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29.07.2021 14:39 Ответить
+25
Ашо такова? В петушатнике это не запрещено!
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29.07.2021 14:42 Ответить
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речник президента УкраЇни мав би спілкуватись украЇнською!!!
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29.07.2021 16:19 Ответить
Ну конечно же ОП ориентируеися на кацапские СМИ и предлагает верить им.

Особенно ахметовский гаденыш Никифоров.
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29.07.2021 16:28 Ответить
в принципі, серед динамівських уболівальників в нього два погоняла: рижа мразь, і РіНах.
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29.07.2021 17:10 Ответить
Ну что сказать?
Мендель была умнее!
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29.07.2021 17:06 Ответить
Не могу согласиться, что умнее, но, что Никифоров - более ретивый исполнитель, как говорится "копытом искры вышибает", или верный слуга своего хозяина (какой там журналист??!!), так это представляется непременным.
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30.07.2021 00:17 Ответить
Бутусов не является моим кумиром, но тут он прав на все 100%, и не будь в стране достаточно патриотов, добровольцев то эта мразь давно бы бросили страну к ногам кацапскага недомерка!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.07.2021 17:07 Ответить
Чому це офіційна особа гавкає на собачом?
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29.07.2021 17:09 Ответить
Порушує Закон. Порушник Закону є злочинцем.
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29.07.2021 17:28 Ответить
Нашел кому верить. И этот начинает "лепить горбатого"!
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29.07.2021 17:12 Ответить
очередной недоумок??одно другому не противоречит или он этого даже не понимает??вполне логично,заигрывание с националистами для более тихой сдачи(та же кацапская гибридная версия этим очередным зелёным придурком и подтверждается)
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29.07.2021 18:30 Ответить
И что интересно-одни плевки и, иногда, ксенофобские высказывания-и только в сторону Президента и его команды! Не ангелы, конечно.Но жертв в результате хоть и худого,но перемирия, вдвое меньше-это главное! Реформирование с бааальшим скрипом- но идет. Вакцинирование провалено. Европа и США не так,как хотелось бы- но помогают. Добро б критиковали конкретно-нет. Одни плевки и вопли- а вы нам дайте ! А куда вы все до Зеленского 28 лет смотрели, и кого выбирали? Януковича и партию регионов? Молчите уж...
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29.07.2021 21:04 Ответить
да да да, Брагар подтверждаетъ
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29.07.2021 23:31 Ответить
"... вдвое меньше-это главное!" - тебе не думается, что перемирие - это КОГДА НЕ СТРЕЛЯЮТ, а не когда в 2раза. Кстати, в подобных случаях, наверное, нужно поставить себя на место отца одного из тех, кто погиб на этом ПЕРЕМИРИИ! Если кому-то, ради пропагандистских целей, нужно называть это НЕ соответствующим названием, то как говорится "бог ему судья", но тем, которые "одобрямс" - это не личит, по-моему.
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30.07.2021 00:13 Ответить
Ты хоть читать умеешь ? Там вопрос : "А куда вы все до Зеленского 28 лет смотрели?" Да,очень худое. За настоящим перемирием-езжай сам договариваться с пуйлом. Но не полноценная война, не котлы и не донецкий аэропорт. И 3 проросийских ТВ канала закрыты. А с олигархами войны мин. на 30 лет-или 50... А совкам - подавай все и сразу...
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30.07.2021 05:23 Ответить
проблема в тому, що вам, 73/43%зебілам, ніяк не доходить, що з ****** ні про що домовитись не можна. Ні про жодне перемир'я, в тім числі. Зменшення чи збільшення обстрлів і рівня бойових сутичок залежить від того, як ***** їх регулює в залежності від ходу виконання його мети - капітуляції України, її поневолення і входження в склад касапської імперії як колонії.
Тому, якщо домовлятися з ним - то виключно з позиції сили і виконання міжнародного права. Сама Україна на таке не здатна. Тому домовлятися з ним потрібно лише в якості члена міжнародного союзу, і не інакше. Один-на-один - гибла справа.

ЗІ: необхідне уточнення першого речення: домовитися не можна не те що з ******, а й з усією касапією. ***** - це просто черговий імператор-диктатор касапів. І тому бісмаркове «Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані» - актуальні в усі часи і донині.
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30.07.2021 09:19 Ответить
це одне з тих дебілів які за відсутністю мізків голосують і думають жіночим статевим органом.
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30.07.2021 09:22 Ответить
Корень проблемы: Зеленский выгоден Путину. Поэтому Путин очень спокойно воспринял домашний арест Медведчука - Зеленский поднабрал рейтинг в этой несерьёзной игре. Зеленский выгоден Коломойскому: "борьба" - очередная игра на публику. У власти в Украине целиком сторонники русского мира, маскирующиеся под украинских патриотов.
Где обещанные Зеленским контракты с Оманом, с ОАЕ, с Катаром? На какие поставки и на какую продукцию? Чем оправданы эти дорогостоящие поездки Зеленского?
Где обещанный иск к "Схемам" за встречи в Омане?
Только выход на улицу! Мирные многотысячные демонстрации.
Назревшие меры: Отстранить от должности Андрея Ермака, предъявить обвинение в измене и в злоупотреблении служебным положением, арестовать;
Предъявить обвинение Игорю Коломойскому в финансовых преступлениях с нанесением ущерба государству в особо крупных размерах, арестовать. Провести следствие, привлечь к суду обоих.
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29.07.2021 22:20 Ответить
Президент Зеленский патриот Украины . Первый из всех Президентов Украины который закрыл в Украине пророссийские каналы, реально опустил Медведчука .
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29.07.2021 22:24 Ответить
Петрович, в связи с тобою написанным, вспоминается фрагмент срсровского фильма, где мальчик говорит мужчине в годах "дядя Петя, ты - дурак?" (возможно, имя "дурака" с годами выветрилось). Не хочешь вупор признавать и наблюдать борьбу за место "под солнцем", где маневры типа тобою приведенного имеют место потому, что приоритет другой преследуемой цели выше (или НАМНОГО выше). Предлагаю, не быть таким доверчивым, когда уже и отчество тебе гармонично слышится..
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30.07.2021 00:07 Ответить
звідкіля такі дебіли беруться???Ну не повірю що такі імбіцили не знали ще раніше до виборів що таке ЗЕлупа))))
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30.07.2021 09:25 Ответить
Лол,а путин говорил что медведчук- украинский националист. Пазл сложился)
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29.07.2021 22:59 Ответить
в рейхівській літературі був такий персонаж як Хлестаков. Випадково прибився до якось города Глупова, програвся в карти, по неграмотности чиновників його прийняли за ревізора і він очарував все місто - і брав хабарі. А багатовекторність -це придумка вже тоді пристарілого Горбуліна спеціально для Москви, але Кучма в кінці кінців розібрався, що синергічно (одночасно) в двох різних напрямках діяти -це абсурд.(Україна не Росія) І у нашому соціумі більшість вже розібралась. що хлестаковщина переросла в петляковщину (багатовекторність за Горбуліним).а щодо слів Дмитра Козака, то це плагіат. Такі слова і в тій же тональності говорив премьєр Касьянов премьєру Ющенко в 2001 році. А у Козака з дуетом з Банкової все "пучком", конфліктів немає, синергія, одним словом.
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29.07.2021 23:16 Ответить
Похоже, что сменщик Мендель не очень далеко от нее оторвался, а именно: "... У нас был затяжной конфликт между Вооруженными силами и Министерством обороны ... " - пишет Никифоров, которому нужно напомнить, что именно Зеленского выбор привел к тому самому "затяжному конфликту", а значит, к падению обороноспособности вследствие неполной самоотдачи конфликтующих сторон и большого числа непосредственно с ними связанных!! Так что НУЖНО констатировать, что Зеленский ВИНОВАТ по этому "пункту". Далее, "...Замруководителя администрации российского президента Дмитрий Козак на днях сказал, что Зеленский еще хуже Порошенко, что иметь с ним дело еще хуже, чем с Порошенко. Пророссийски ориентированные СМИ говорят, что Зеленский заигрывает с националистами. " - написал Никифоров, разглагольствуя об информационных угрозах. Но, если бы упомянутый представитель зе-команды был качественным журналистом и при этом использовал свои качества на благо Украины, то он бы не был так активен, применяя, как аргумент что-то из расейской среды обитания, потому что в инфосопротивлении НЕОБХОДИМО учитывать, что разносящиеся ОТТУДА похвальбы или ругательства совсем НЕ ОЗНАЧАЮТ понимания "как оно сказано", а, как правило, НАОБОРОТ, те же пресловутые 180град. Приведу пример: если в РФ возмущены притеснениями Медведчука, то, вполе вероятно, что такая позиция "для отвода глаз" типа Зеленский делает вред Кремлю и за это его нужно возлюбить, и НЕ ЗАМЕЧАТЬ, что патриоты - защитники Украины и производственники ВПК - под следствием и в СИЗО, с непомерным залогом!!! Как тебе, Никифоров, подобное представление происходящего? Как говорится, "век живи - век учись" и часто добавляется в подобных ситуациях - "дураком подохнешь" (в том числе и по причине неправильного сообщества, которому решил посвятить свои... молодые годы, хоть и не всю жизнь).
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30.07.2021 00:00 Ответить
А Никифоров в Рашка-СМИ верит?
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30.07.2021 00:07 Ответить
А никифороф хрень говорит. Как и положено пресс-секретарю клована.
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30.07.2021 06:49 Ответить
Какая мерзкая рожа...
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30.07.2021 07:36 Ответить
ты смотри и этот скоро книшки начнёт писать
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30.07.2021 08:55 Ответить
Как-то на гея смахивает.
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30.07.2021 09:21 Ответить
Черговий імбіцил від ЗЕлупи,скоро і це лайно-підхалім а не журналіст начне мімуари писати про найвеличнішого всєх врємєн і народов.Тьфу гидопаскость...
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30.07.2021 09:29 Ответить
На самом деле порохоботы и ватники братья по рузума,Адиннарот и работают на раскол в украинском обществе.
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30.07.2021 10:14 Ответить
Для зебилов роств авторитет, а не укринци. Зебилоиди узурпировали власть, грабят страну и мочат казлов, которие мешают им жить.
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30.07.2021 10:58 Ответить
Іще одне гекало.
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30.07.2021 12:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z4rB1tx1BnA Цікаві висновки фокус-групового дослідження "Хто ми? Портрет українців очима українців", яке Український інститут майбутнього провів спільно із соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" . За цією наведеною силлю - відео

******
https://www.dsnews.ua/ukr/section/issledovanie Об'єктивні коментарі журналістів - отут , за цією ссиллю.
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30.07.2021 13:45 Ответить
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