РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7509 посетителей онлайн
Новости Видео
16 040 58

"Welcome to Ukraine! Вы попадете в Украину. В сопровождении полицейских", - украинский пограничник - россиянину, давшему взятку $1000 за пересечение границы. ВИДЕО

В аэропорту "Борисполь" гражданин РФ попытался дать взятку $1000 украинскому пограничнику, чтобы получить разрешение на пересечение границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, россиянин просил разрешение на пересечение границы для себя и своего друга. Оба они прибыли рейсом из Стамбула.

После передачи денег 24-летний россиянин все-таки попал в Украину, но в сопровождении полицейских. Второй россиянин был отправлен обратно в Стамбул.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпатья пытался сбежать от наряда пограничников. ВИДЕО

Автор: 

взятка (6195) пограничники (1589) россия (96420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+60
Респект!
показать весь комментарий
29.07.2021 15:34 Ответить
+57
Молодець! Слава Україні!
показать весь комментарий
29.07.2021 15:35 Ответить
+44
Нехай щастить!
показать весь комментарий
29.07.2021 15:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект!
показать весь комментарий
29.07.2021 15:34 Ответить
Хочется надеются, что со временем
- такие видеоролики станут мейнстримом!
показать весь комментарий
29.07.2021 17:57 Ответить
чего они лезут? Террористы штоле?
показать весь комментарий
29.07.2021 15:35 Ответить
Чергові шпілі-вілі. За штуку могли б в Єгипет сімейно з'їздити.
показать весь комментарий
29.07.2021 15:48 Ответить
Нехай щастить!
показать весь комментарий
29.07.2021 15:35 Ответить
Молодець! Слава Україні!
показать весь комментарий
29.07.2021 15:35 Ответить
Если не очередной видосик для статистики - то прикольно вышло.
Хех...
показать весь комментарий
29.07.2021 15:36 Ответить
та да. прям постанова от квартала 95.
показать весь комментарий
29.07.2021 15:48 Ответить
Та ні,95 квартал відпочиває!!
показать весь комментарий
29.07.2021 16:09 Ответить
Прикинь, самзеля в кадре
показать весь комментарий
29.07.2021 16:10 Ответить
красиво! надеюсь бутылку для приседания руснявому за попытку все же нашли))
показать весь комментарий
29.07.2021 15:38 Ответить
а в тюрьме сейчас макароны
показать весь комментарий
29.07.2021 15:38 Ответить
Кто этот герой?Страна должна знать имена героев!!!Мразей чмырить только так!Везде и всюду!
показать весь комментарий
29.07.2021 15:42 Ответить
Этот герой Бабуин по кличке Арахамия!
показать весь комментарий
30.07.2021 09:41 Ответить
_Надо его поскрести, понять что оно такое, что им так в Украине понадобилось (двум рашистам) что они тысячу долларов за это готовы отдать?
показать весь комментарий
29.07.2021 15:43 Ответить
Нет, ну вот как можно быть таким тупым? таким наивным? Нет, ну буратино просто атас. Его же, как "оленя с забора" сняли)
показать весь комментарий
29.07.2021 15:45 Ответить
Для росіян є заборона на в'їзд, я не в курсі, якщо чесно?
показать весь комментарий
29.07.2021 15:48 Ответить
якщо їздив по мосту кацапсячому, чим порушив правила вїзду вихзду на окуповану територію України - то так, діють таким кацапам обмеження. Крім того, якщо привитий шмурдяком типу Вектор та Спутнік, свідотство про щеплення можуть бути купленими також. А я б їм взагалі візи ввів.... чім поставив би перебування на донбасі багатьох російських воєнних поза межі закону!
показать весь комментарий
29.07.2021 15:57 Ответить
"якщо їздив по мосту кацапсячому, чим порушив правила вїзду вихзду на окуповану територію України - то так, діють таким кацапам обмеження."
Обмеження діють не для всіх. Для друзів Зе - наприклад, Кіркорова - обмежень нема.
показать весь комментарий
29.07.2021 18:02 Ответить
в Україні кожен "Тупицький" суддя має власний погляд на трактування закону...
показать весь комментарий
29.07.2021 18:15 Ответить
Нет, но нужно пояснить причину въезда и она должна быть "уважительной". "Хочу на шпили посмотреть" - не прокатывает. Но вот "поездка к родственникам" - уже вполне. Хотя лично я бы ввел бы давно визовый режим для жителей роисси, чего их сюда пускают - непонятно.
показать весь комментарий
29.07.2021 17:17 Ответить
Прикордонники мають право не дати дозволу на в'їзд громадянину будь якої країни, якщо ця особа викликає підозру і не змогла чітко пояснити мету свого приїзду в Україну. А до громадян країни агресора увага особлива бо звідти ідуть потоком терористи і диверсанти. Це ж як цим двом кацапам хотілось подивитись пам'ятки архітектури та музеї Києва, що летіли аж через Стамбул та платили тисячу баксів щоб перетнути кордон України. Це вас не дивує?
показать весь комментарий
29.07.2021 22:00 Ответить
На шпили ехали посмотреть.суки
показать весь комментарий
29.07.2021 15:48 Ответить
"Welcome to Ukraine! Ви потрапите в Україну. У супроводі поліцейських", - український прикордонник - росіянину, який дав хабар $1000 за перетин кордону - Цензор.НЕТ 9113
показать весь комментарий
29.07.2021 15:58 Ответить
Що це було ?
показать весь комментарий
29.07.2021 15:48 Ответить
Чесний погранець ?
показать весь комментарий
29.07.2021 15:49 Ответить
Когда-то САБовец на грузовом терминале рассказывал что СБУшники часто делают провокации-в какой груз подкладывают муляж, если на рентгене не находили, имели всю смену. Возможно и на пассажирских практикуют что-то подобное, поэтому боятся брать вот так.
показать весь комментарий
29.07.2021 15:54 Ответить
Може бути і такє..Але ж так хочется вірити що на держ кордоні є чесні службовці )
показать весь комментарий
29.07.2021 16:07 Ответить
спускаємся на землю, щоб попасти на той кордон, та ще й Одесу, таких москалів треба роту запустити.
показать весь комментарий
29.07.2021 16:44 Ответить
Я десь там у середині все ж ідеаліст )
показать весь комментарий
29.07.2021 17:48 Ответить
Слава чесним працівникам прикордонної служби....Тричі!!!
показать весь комментарий
29.07.2021 15:53 Ответить
Трусєля, ґамар та цвяхи в студію!
показать весь комментарий
29.07.2021 15:59 Ответить
Погранец-красава.Аплодирую стоя.
"Welcome to Ukraine! Ви потрапите в Україну. У супроводі поліцейських", - український прикордонник - росіянину, який дав хабар $1000 за перетин кордону - Цензор.НЕТ 775
показать весь комментарий
29.07.2021 16:09 Ответить
Кацап спочатку навіть не зрозумів шо це було...
показать весь комментарий
29.07.2021 16:23 Ответить
Что-то боязно, что этого нормального погранца ********** прокремлевская власть сольет, как дело вагнеровцев или патрульных, которые нарика брагара под кайфом задержали....
показать весь комментарий
29.07.2021 16:24 Ответить
Нехай щастить 🤣
показать весь комментарий
29.07.2021 16:26 Ответить
нужно было сразу сказать - вельком на гилляку.
показать весь комментарий
29.07.2021 16:33 Ответить
Cкажеш паляниця та обіцянка. то пущу.
показать весь комментарий
29.07.2021 16:46 Ответить
...теперь новое проверочное слово "нісенітниця"
показать весь комментарий
29.07.2021 17:13 Ответить
👍😆
показать весь комментарий
29.07.2021 19:07 Ответить
со мной когда-то работала одна с Иркутска,даже телятко не могла выговорить
показать весь комментарий
30.07.2021 08:48 Ответить
Выше уже говорили, но я повторю еще раз - Нехай щастить!
показать весь комментарий
29.07.2021 16:41 Ответить
24 роки, вата починає пхатись в Одесу, до днюхи менше місяця...
показать весь комментарий
29.07.2021 16:42 Ответить
Обменный фонд поедет на свою Таганку...
показать весь комментарий
29.07.2021 16:44 Ответить
мало давав, потрыбно було 10000 дати, тоды пропустили.
показать весь комментарий
29.07.2021 17:01 Ответить
А чому його не пускали в Україну?Цього не сказано...І мені важко повірити,що прикордонник чи митник не взяли б гроші,там чесні просто не втримуються,або йдуть,або беруть...Тому все це подібне на звиклу провокацію,де москаля поставили в ситуацію,в якій мусив дати лапувку,а потім і піймали...Не все ж їх ловити,треба щоб і вони зловили...
показать весь комментарий
29.07.2021 17:14 Ответить
Очень уж быстро полиция нарисовалась. Дай Бог что бы не для статистики. Подозреваю что таких не мало к нам таким способом попадает.
показать весь комментарий
29.07.2021 17:25 Ответить
А Чауса и других так же выпустили?
показать весь комментарий
29.07.2021 17:38 Ответить
это очень подозрительно, что россияне прямо очень хотели попасть в Украину, типа дней на 10 потусить в Одессе, и ради этого готовы расстаться аж со штукой зеленых. Вангую что если пошуршать у них в чемоданах, там и новичок может обнаружиться, и удостоверения ГРУ
показать весь комментарий
29.07.2021 17:38 Ответить
Як на мене,то це покауха.
показать весь комментарий
29.07.2021 18:19 Ответить
НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ САМО ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ ПУТИНА ПОСАДИТЬ !!!
показать весь комментарий
29.07.2021 18:33 Ответить
Договорняк...потом свое возьмет....
Камера снимает...погранец в курсе...спектакль засчитан
показать весь комментарий
29.07.2021 18:35 Ответить
Не верю!!! (С) Станиславский
показать весь комментарий
29.07.2021 18:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-********** НАШІ БЕЗ РАШІ - Росіянин у Львівському Аеропорті
показать весь комментарий
29.07.2021 19:11 Ответить
если бы такое случилось на уйлостане, то расстрел без суда и следствия сразу за будкой
показать весь комментарий
29.07.2021 19:49 Ответить
Шо цей москаль і його таварісчь хотіли в Україні ?
Забирайтеся і не лізьте.
показать весь комментарий
30.07.2021 01:40 Ответить
Уж как их Скабеева пугает разгулом русофобии в Украине, но они готовы взятку сунуть лишь бы в эту ненавистную дикую Украину пустили.
показать весь комментарий
30.07.2021 09:18 Ответить
 
 