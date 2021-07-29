"Welcome to Ukraine! Вы попадете в Украину. В сопровождении полицейских", - украинский пограничник - россиянину, давшему взятку $1000 за пересечение границы. ВИДЕО
В аэропорту "Борисполь" гражданин РФ попытался дать взятку $1000 украинскому пограничнику, чтобы получить разрешение на пересечение границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, россиянин просил разрешение на пересечение границы для себя и своего друга. Оба они прибыли рейсом из Стамбула.
После передачи денег 24-летний россиянин все-таки попал в Украину, но в сопровождении полицейских. Второй россиянин был отправлен обратно в Стамбул.
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+60 Влад Воланд
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+57 Віктор Безнос
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+44 MausMike
показать весь комментарий29.07.2021 15:35 Ответить Ссылка
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Хех...
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Камера снимает...погранец в курсе...спектакль засчитан
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