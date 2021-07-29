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На Сумщине с согласия родителей детей от 12 лет будут прививать от коронавируса вакциной Pfizer, - областное управление здравоохранения. ВИДЕО

По желанию родителей в Сумской области будут прививать от коронавируса детей от 12 лет. Это будут делать вакциной Американской компании Pfizer. До этого прививки этой вакциной делали детям с 16 лет, а остальными вакцинами - с 18.

По словам заместителя начальника областного управления здравоохранения Галины Хометы, массовой вакцинации детей в области нет и прививки должны быть обоснованы серьезными причинами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Или ребенок должен поехать учиться в страну, в которой обязательным является наличие прививки, или ребенок с серьезным риском получить сложную форму заболевания", - объясняет Галина Хомета.

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Для того, чтобы ребенка привили, родители должны обратиться к своему педиатру. По мнению сумчанок, с которыми пообщались журналисты, прививки облегчат жизнь во время путешествий.

"Уже имеем паспорта с мужем. Я бы хотела, чтобы и в этом возрасте уже сделали. Это очень хорошо было бы. Для путешествия это, как дополнение к счастью, а так просто для собственного спокойствия", - говорит сумчанка Ксения Галахова.

Всего на Сумщине сейчас работает семь центров массовой вакцинации. Один из них в универмаге Киев в Сумах. Здесь можно прививаться вакциной "Модерна" с 9 до 13 часов.

Для этого нужно иметь паспорт и идентификационный код. За первые четыре дня работы здесь прививали 1 156 человек.

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"Едем за границу и чтобы оно было, мало ли чего. Плюс здесь у нас ничего не соблюдается. В маршрутках без масок, кругом без масок. Так что, чтобы не заболеть", - говорит Ольга Петренко, которая пришла на вакцинацию.

Сейчас в Украине продолжается пятый этап вакцинации населения, то есть прививаться могут все желающие, говорит Галина Хомета.

"У нас поступило достаточно большое количество вакцины "MODERNA", это более 29 тыс. доз, вакцины "CORONAVAC" более 27 тыс. доз, "COMIRNATY" американской компании "Pfizer", поступает пока порциями, не очень большими, для организованных коллективов", - говорит заместитель начальника областного управления здравоохранения.

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вакцина (3815) дети (6608) карантин (16729) Сумская область (3406) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Стариков, конечно, уже всез привили? Все группы риска. Медиков, педагогов, водителей общественного транспорта, работников торговли, почти и т.д. и т.п.Все уже ништяк и можно повыделываться, проколоть детвору, котрой этот вирус пофиг. *****, в этой стране у кого-то вообще есть мозги?!
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29.07.2021 17:19 Ответить
Ну я бы так не паниковал.
"Уже имеем паспорта с мужем. Я бы хотела, чтобы и в этом возрасте уже сделали. Это очень хорошо было бы. Для путешествия это, как дополнение к счастью, а так просто для собственного спокойствия", - говорит сумчанка Ксения Галахова

А Вы бы еще и дальше за зеледента голосовали. Хотя я знаю Ваш ответ "я ни за кого не голосовал" я Вас правильно процитировал?
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29.07.2021 17:28 Ответить
Нет, Сережа. Не правильно. Я за Пороха голосовал. Не скрываю этого и не стыжусь. Ваши догадки и домыслы оставьте при себе, не Ваше это.
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29.07.2021 17:32 Ответить
Дожилися. Скоро і чіпи почнуть дітям ставити. Знищують країну...
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29.07.2021 19:49 Ответить
73% идиотов в стране. Они же никуда не делись....
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30.07.2021 00:16 Ответить
"розумні" маманьки, нічого не скажеш.
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30.07.2021 01:48 Ответить
 
 