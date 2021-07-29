На Сумщине с согласия родителей детей от 12 лет будут прививать от коронавируса вакциной Pfizer, - областное управление здравоохранения. ВИДЕО

По желанию родителей в Сумской области будут прививать от коронавируса детей от 12 лет. Это будут делать вакциной Американской компании Pfizer. До этого прививки этой вакциной делали детям с 16 лет, а остальными вакцинами - с 18.

По словам заместителя начальника областного управления здравоохранения Галины Хометы, массовой вакцинации детей в области нет и прививки должны быть обоснованы серьезными причинами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Или ребенок должен поехать учиться в страну, в которой обязательным является наличие прививки, или ребенок с серьезным риском получить сложную форму заболевания", - объясняет Галина Хомета.

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Для того, чтобы ребенка привили, родители должны обратиться к своему педиатру. По мнению сумчанок, с которыми пообщались журналисты, прививки облегчат жизнь во время путешествий.

"Уже имеем паспорта с мужем. Я бы хотела, чтобы и в этом возрасте уже сделали. Это очень хорошо было бы. Для путешествия это, как дополнение к счастью, а так просто для собственного спокойствия", - говорит сумчанка Ксения Галахова.

Всего на Сумщине сейчас работает семь центров массовой вакцинации. Один из них в универмаге Киев в Сумах. Здесь можно прививаться вакциной "Модерна" с 9 до 13 часов.

Для этого нужно иметь паспорт и идентификационный код. За первые четыре дня работы здесь прививали 1 156 человек.

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"Едем за границу и чтобы оно было, мало ли чего. Плюс здесь у нас ничего не соблюдается. В маршрутках без масок, кругом без масок. Так что, чтобы не заболеть", - говорит Ольга Петренко, которая пришла на вакцинацию.

Сейчас в Украине продолжается пятый этап вакцинации населения, то есть прививаться могут все желающие, говорит Галина Хомета.

"У нас поступило достаточно большое количество вакцины "MODERNA", это более 29 тыс. доз, вакцины "CORONAVAC" более 27 тыс. доз, "COMIRNATY" американской компании "Pfizer", поступает пока порциями, не очень большими, для организованных коллективов", - говорит заместитель начальника областного управления здравоохранения.