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Новые карантинные правила пересечения границы начнут действовать в Украине с 5 августа, - Кузин. ВИДЕО

С 5 августа в Украине начнут дейтсвовать новые правила пересечения государственной границы.

Об этом в эфире программы "Сниданок с 1+1" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Новые правила пересечения государственной границы, это постановление (изменения в постановление КМУ от 9 декабря 2020 № 1236, которые были приняты 28 июля - ред.) вступит в силу 5 августа. Оно было опубликовано вчера и вступает в силу через 7 дней с момента опубликования. Будет изменен определенный алгоритм пересечения государственной границы ", - сказал Кузин.

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Согласно изменениям, иностранные граждане для пересечения границы Украины должны иметь ПЦР-тест, страховку на тот случай, если они заболеют на территории Украины. После пересечения границы они должны активировать приложение "Дома", после этого в течение 71 часа сдать или ПЦР-тест на определение COVID-19, или тест на определение антигена к COVID-19.

"Если он его сдает - не происходит дальнейшая активация приложения "Дома", то есть он не нуждается в самоизоляции. Если он не сдал такой тест - приложение будет активировано и ему придется 10 дней провести в самоизоляции", - сказал Кузин

Относительно пересечения границы гражданами Украины, он сообщил, что они могут на границе предъявить международное свидетельство о вакцинации или документ о получении 1 дозы вакцины от COVID-19.

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В случае, если таких документов у гражданина нет, то необходимо установить приложение "Дома" и в течение 72 часов сдать ПЦР тест.

Также, по словам Кузина, возобновляется тестирование быстрыми тестами на антиген на КПВВ в Донецкой и Луганской областях.

граница (5312) карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Трое суток на то что бы сделать тест?? Трое суток можно шляться где угодно??? Трое суток вирус безвреден что ли??😀
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30.07.2021 12:22 Ответить
+6
Короче, маланцы придумали новый железный занавес.
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30.07.2021 12:23 Ответить
+5
мрази ублюдочные
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30.07.2021 12:23 Ответить
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про сертификат о прививке для иностранцев ничего не написали
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30.07.2021 12:16 Ответить
Трое суток на то что бы сделать тест?? Трое суток можно шляться где угодно??? Трое суток вирус безвреден что ли??😀
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30.07.2021 12:22 Ответить
Короче, маланцы придумали новый железный занавес.
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30.07.2021 12:23 Ответить
мрази ублюдочные
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30.07.2021 12:23 Ответить
Договорняк с аккредитованными лабораториями. Опять будуть делить нехилые деньги.
кому вирус, а кому бабло. А за те денежки полетят на курорты в ЕС, против которых так предохраняются, твари епливые.
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30.07.2021 12:35 Ответить
Не мытьем так катанием - преступники делают все чтобы заставить людей вакцинироваться бесполезной вакциной!
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30.07.2021 13:12 Ответить
Трое суток вирус обещал не передаваться другим?
Раньше была самоизоляция 14 дней, сейчас 10.
Скоро тупо будут брать 1000грн. при въезде и не парится со всем остальным.
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30.07.2021 13:22 Ответить
Якщо хочет матчи вибір, який документ пред'являти при поверненні в свою рідну Україну (довідку про негативний тест чи довідку про вакцинацію), підтримайте петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/120764
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30.07.2021 14:27 Ответить
Кузін в курсі що після першої дози вакцини, документ не дають?
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30.07.2021 14:32 Ответить
Дают.
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30.07.2021 19:49 Ответить
 
 