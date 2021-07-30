Новые карантинные правила пересечения границы начнут действовать в Украине с 5 августа, - Кузин. ВИДЕО

С 5 августа в Украине начнут дейтсвовать новые правила пересечения государственной границы.

Об этом в эфире программы "Сниданок с 1+1" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Новые правила пересечения государственной границы, это постановление (изменения в постановление КМУ от 9 декабря 2020 № 1236, которые были приняты 28 июля - ред.) вступит в силу 5 августа. Оно было опубликовано вчера и вступает в силу через 7 дней с момента опубликования. Будет изменен определенный алгоритм пересечения государственной границы ", - сказал Кузин.

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Согласно изменениям, иностранные граждане для пересечения границы Украины должны иметь ПЦР-тест, страховку на тот случай, если они заболеют на территории Украины. После пересечения границы они должны активировать приложение "Дома", после этого в течение 71 часа сдать или ПЦР-тест на определение COVID-19, или тест на определение антигена к COVID-19.

"Если он его сдает - не происходит дальнейшая активация приложения "Дома", то есть он не нуждается в самоизоляции. Если он не сдал такой тест - приложение будет активировано и ему придется 10 дней провести в самоизоляции", - сказал Кузин

Относительно пересечения границы гражданами Украины, он сообщил, что они могут на границе предъявить международное свидетельство о вакцинации или документ о получении 1 дозы вакцины от COVID-19.

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В случае, если таких документов у гражданина нет, то необходимо установить приложение "Дома" и в течение 72 часов сдать ПЦР тест.

Также, по словам Кузина, возобновляется тестирование быстрыми тестами на антиген на КПВВ в Донецкой и Луганской областях.