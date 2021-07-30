Вражеский беспилотник "Орлан-10" пересек линию разграничения на Луганщине, - Минобороны. ВИДЕО
С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима "тишины".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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+15 IgorYakovlevich
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+11 Юрий Бойко #439729
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+9 _999_
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Подивіться що таке "Орлан-10".
А вообще для этих целей пойдет и "Куб-М3". Для них ракет что грязи.
PS: В дуже далекому 1991р. під час операції "Буря в пустелі" коли американці ввімкнули засоби радіоелектронної боротьби спрямовані на Ірак, то всі радянські засоби наведення в районі Чорноморського басейну були повністю паралізовані. Наше військове начальство тоді було в страшенному шоці. Інфу цю у нас засекретили і тільки журнал "Радіо" (номер на жаль вже не пам'ятаю) якимось чудом написав правду про це. Багато чого потрібного є в світі, але треба тільки добряче пошукати.
Украинские военные сбили в зоне АТО беспилотник противника "Орлан-10"
По данным штаба, после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ из состава Объединенных сил.
"Судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации", - отметили в пресс-центре. Это просто примеры работы ПВО
Это не самолет - ИК-след ничтожен, ЭПР ничтожно, геометрические размеры ничтожны.
в 1ю мировую и немчуки и союзники голубей сбивали - не хочется верить, шо поизмельчали внучики...
та любой поряочный ротный на етот приказ сами знаете шо сделает когда его бойцов вычисляют....
птичка маленькая - радары сдаются и не видят....
Но и не на 500 метрах он летел, по любому гамадрилы его выше 2х тыщ водят шоб ЗУшкой не достали.
Несколько месяцев назад россияне проапгрейдили свои "Орлан-10". Судя по всему, камеру поставили получше и подняли потолок полета минимум на 500 метров. То есть, сейчас, это минимум 5500 метров над уровнем моря. С тех пор Орланы массово висят над линией фронта. До этого збройныки сбили Орлан в 18 году пуском ЗРК (зенитно ракетный комплекс) "Оса". Поэтому россияне побаивались наглеть и всячески маскировались, то под ОБСЕ, то еще под что то. А вот уже два месяца безнаказанно, практически висят над нашими позициями. Проблема в том, что потолок у ракет "Осы" 5000 метров над уровнем моря. То есть за пару месяцев несколько пусков было и они не смогли поразить БПЛА. А все ЗРК, которые можно применять эффективно на высоте более 5 км, можно использовать только по разрешению главкома. Хомчака. Вы уже поняли? Мысль можно не продолжать? За два месяца, минимум 5-7 доповидей сделали Хомчаку по поводу полного доминирования российских БПЛА в воздухе. Знаете, какая реакция? Никакой. Зеро. Ноль. Знаете, сколько было сбито орланов ЗРК "старшего начальника"? Зеро. Ноль. "Денег нет, но вы держитесь". Или может мы тут все пропустили закупку новых ЗРК? Ах нет, не пропустили. Денег нет, все на парад уходит.
Войну выигрывает тот, кто развивается. Развивается и в результате этого имеет преимущество. С 14 года мы имели локально преимущество по многим вещам. По волонтерскому софту, по видеонаблюдению, по снайперскому вооружению. По БПЛА. И много разных вещей. Все это обкатывалось, как волонтерка и потом заходило в МО. А потом все остановилось. Бесконечные разговоры про стандарты НАТО и ничего реального.
А россияне наоборот, откатились, перегруппировались и выкатили апгрейд. И теперь плюют свысока, потому что главнокомандующий боится применять ЗРК.
В следующих выпусках, мы с вами поговорим о связи, об управлении и о РЭБе. Кстати, на Светлодарке опять российский комплекс РЭБ "житель" появился. Два года назад уничтожили комплекс, россияне боялись появляться. А сейчас вот перестали бояться. А и правда, чего им бояться? Вон Орланы два месяца 24/7 висят над нашими позициями и хоть бы хны.
Roman Donik