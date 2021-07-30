Вражеский беспилотник "Орлан-10" пересек линию разграничения на Луганщине, - Минобороны. ВИДЕО

С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима "тишины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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