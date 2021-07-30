РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8317 посетителей онлайн
Новости Видео
3 997 17

Проект "Без цензуры": Что такое новый Конгресс местных властей и почему в руках Ермака он опасен. ВИДЕО

Главу Офиса президента назначили на еще одну руководящую должность – Андрей Ермак возглавил президиум новосозданного Конгресса местных и региональных властей.

Почему это означает открытую войну с Виталием Кличко? Где наибольшая опасность и при чем здесь вода в оккупированный Крым и мирные инициативы по ОРДЛО?

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует последние тенденции ермакизации и арахамизации Украины.

Владимир Зеленский утверждает, что хочет завершить второй этап реформы децентрализации и "исправить ошибку". По словам Ермака, члены президиума Конгресса местных и региональных властей будут проводить ежемесячные заседания для улучшения координации и реагирования на нужды общин.

Что это будет означать на практике? И зачем эта вновь созданная организация, если уже существует Ассоциация городов Украины?

Автор: 

местное самоуправление (262) Арахамия Давид (991) Ермак Андрей (1278) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Коалицию шутов, барыг и бездарей
показать весь комментарий
30.07.2021 17:22 Ответить
+6
Посмотришь на главу фракции правящей партии- вылитый торговец *********** ,послушаешь - вылитый ....... (А то забанят..)
показать весь комментарий
31.07.2021 15:27 Ответить
+5
Садовий 5 років воював із Порошенко.
А Єрмак із Зеленським йому подобаються.

https://twitter.com/PrytSLU
https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С
https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU

Єрмак шеф Садового?
Андрій Садовий очолив Палату місцевих рад - одну зі складових Конгресу місцевих і регіональних рад при Президентові.
А сьогодні головою президії цього Конгресу обрали Андрія Єрмака.
показать весь комментарий
30.07.2021 16:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Садовий 5 років воював із Порошенко.
А Єрмак із Зеленським йому подобаються.

https://twitter.com/PrytSLU
https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С
https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU

Єрмак шеф Садового?
Андрій Садовий очолив Палату місцевих рад - одну зі складових Конгресу місцевих і регіональних рад при Президентові.
А сьогодні головою президії цього Конгресу обрали Андрія Єрмака.
показать весь комментарий
30.07.2021 16:16 Ответить
бабушки черновецького повертаються
показать весь комментарий
30.07.2021 16:28 Ответить
Уважаю неустанное стремление оппозиции оболгать коалицию.
показать весь комментарий
30.07.2021 16:43 Ответить
Какую коалицию?
показать весь комментарий
30.07.2021 17:07 Ответить
Коалицию шутов, барыг и бездарей
показать весь комментарий
30.07.2021 17:22 Ответить
Сошел с ума не Арахамия, а Зеленский - эксперт 30 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d1%81-%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%ba.html#respond Комментарии: 0

Дебиловатого Арахамию подсовывают, чтобы послать сигнал. Зеленский как бы очертил Байдену свои красные линии: проси все что угодно, кроме ФШ и головы ИВК.
Когда Арахамия заявил, что Зеленский будет на повышенных тонах разговаривать с Байденом и хорошо бы Украине иметь ЯО, чтобы шантажировать весь мир, то многие пришли к выводу, что у парня просто поехала крыша.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 выразил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html Арахамия не унимается: «Встреча Зеленского и Байдена пройдет на повышенных тонах»
Те, кто хорошо знают, что Арахамия согласился работать рупором мыслей Зеленского, такой себе лакмусовой бумажкой, на которой проверяют реакцию общественности, предположили, что с ума сошел именно Зеленский.
Я вполне допускаю, что психическое состояние Зеленского сейчас оставляет желать лучшего и что, возможно, он уже, действительно, неадекватно воспринимает действительность, твердо сидит на седативах, боится заговоров, а может быть даже уже начала развиваться шизофрения - я лично такие признаки уже наблюдаю.
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87.html Экстренное известие! Зеленский окончательно сошел с ума - экс-советник президента
И в этом нет ничего удивительного, учитывая психические нагрузки, которые испытывает Зеленский. Порошенко, например, уже через год президентства умел стойкую шизофрению.
Но, все же, какова цель столь безумных заявлений Зеленского-Арахамии?
Рискну предположить, что Зеленский хочет :
- либо сорвать встречу с Байденом;
- либо перенести ее на более поздний срок.
А для чего?
Тут надо понимать , что Зеленский панически боится, что на саммите с Байденом ему в категоричной форме поставят два условия:
1. Имплеменировать формулу Штайнмайера.
2. Начать уголовное преследование Коломойского.
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC.html США выставили Зеленскому ультиматум: до 30 августа покончить с Коломойским - источник
И попросят поставить подпись.
Ни то, ни другое для Зеленского совершенно неприемлемо.
Поэтому ему выгоднее изобразить из себя сумасшедшего, сорвать саммит, изолировать Украину от Запада, но только не получить на саммите эти два условия.
Дебиловатого Арахамию подсовывают, чтобы послать сигнал. Зеленский как бы очертил Байдену свои красные линии: проси все что угодно, кроме ФШ и головы ИВК.
И у меня есть подозрение, что З и К не шутят.
Удивительно, но многие не осознают, что сейчас у власти находятся очень авантюрные и крайне опасные ИГРОКИ. По сравнению с ними ПАПА был просто мелким безобидным воришкой.
показать весь комментарий
30.07.2021 17:26 Ответить
від цієї пари ще шарахатимуться як чорт від ладану
показать весь комментарий
31.07.2021 12:43 Ответить
А меня прямо умиляет как красиво округлились мордочки у слуг зебилов...
показать весь комментарий
31.07.2021 13:55 Ответить
Ага, особенно у этого криворотого...
показать весь комментарий
31.07.2021 23:00 Ответить
Зеленая власть - это власть олигархов + дебилизация всей страны. Прямо как завещал дедушка Ленин...
показать весь комментарий
31.07.2021 14:19 Ответить
главное было угробить хорошую идею и зеленым это легко удалось
показать весь комментарий
31.07.2021 14:51 Ответить
Посмотришь на главу фракции правящей партии- вылитый торговец *********** ,послушаешь - вылитый ....... (А то забанят..)
показать весь комментарий
31.07.2021 15:27 Ответить
Не певно, але ймовірно, що прийдешні історики обгрунтовано визначать правління "Зе!" періодом Арахамізації, Єрмакізації і Данилівщини...Не дозволь, БОЖЕ, цим провідникам і надалі
збиткуватись над нарідом моєї Батьківщини...
показать весь комментарий
31.07.2021 16:46 Ответить
пардон, "нарід" сам вибрав свою долю, твоя Батьківщина в небезпеці. Тут Бог не допоможе.
показать весь комментарий
01.08.2021 08:59 Ответить
Проєкт "Без цензури": Що таке новий Конгрес місцевих влад і чому в руках Єрмака він небезпечний - Цензор.НЕТ 814
показать весь комментарий
31.07.2021 19:18 Ответить
Как легко клоун дерьмака вывел в "люди" (ведь кореш его), а то чуть не загремел в тюрягу за все его проделки. Вот что "настоящий" друг, против закона, а друга спас. Правда за всё это и клоуна надо судить вместе с дерьмаком.
показать весь комментарий
31.07.2021 23:12 Ответить
 
 