Проект "Без цензуры": Что такое новый Конгресс местных властей и почему в руках Ермака он опасен. ВИДЕО

Главу Офиса президента назначили на еще одну руководящую должность – Андрей Ермак возглавил президиум новосозданного Конгресса местных и региональных властей.

Почему это означает открытую войну с Виталием Кличко? Где наибольшая опасность и при чем здесь вода в оккупированный Крым и мирные инициативы по ОРДЛО?

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует последние тенденции ермакизации и арахамизации Украины.

Владимир Зеленский утверждает, что хочет завершить второй этап реформы децентрализации и "исправить ошибку". По словам Ермака, члены президиума Конгресса местных и региональных властей будут проводить ежемесячные заседания для улучшения координации и реагирования на нужды общин.

Что это будет означать на практике? И зачем эта вновь созданная организация, если уже существует Ассоциация городов Украины?