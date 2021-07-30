Авдеевка остается на передовой нашей борьбы с российской агрессией, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский почтил память украинских воинов, погибших в боях за Авдеевку и поблагодарил нынешних защитников города.

"7 лет назад, без больших - и все же потерь – город Авдеевка был освобожден от оккупантов силами 2-го батальона тактической группы 93-й отдельной механизированной гвардейской бригадой и добровольцами Правого сектора. Авдеевка стала 10-м по счету городом Донецкой области, который был освобожден нашими украинскими воинами-защитниками, после Славянска, Краматорска и других важных украинских городов", - заявил Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю 7-й годовщины освобождения города Авдеевка Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, "Авдеевка долго была одной из самых горячих точек и сейчас остается на передовой борьбы с российской агрессией".

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"Совсем рядом, в авдеевской промзоне, несмотря на договоренности, продолжаются взрывы и обстрелы. Авдеевка сегодня – это город на линии огня. На линии огня, который выбрал линию свободы и развития нашего государства. Мы никогда не забудем тех, кто оплатил этот выбор своей жизнью и погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал он.

"Достойное чествование памяти наших украинских героев считаю обязательством. Я рад, что после 7 лет войны в этом городе, наконец, появился соответствующий знак памяти военнослужащих ВСУ и членов добровольческих формирований, которые погибли, защищая город. Так и должно быть в каждом городе и селе нашей независимой Украины, где погибли украинский бойцы", - добавил президент.

Он также добавил, что "освобождение Авдеевки вернуло полноценную жизнь и полноценный сигнал новым проектам".

"Успешно работает и развивается Коксохимический завод, стратегически важный для города и наибольший в Европе. Продолжается реконструкция и оснащение школ и детских садов. Продолжается жизнь. И все это, в первую очередь, заслуга украинских военных", - резюмировал Зеленский.