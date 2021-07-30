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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Авдеевка остается на передовой нашей борьбы с российской агрессией, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский почтил память украинских воинов, погибших в боях за Авдеевку и поблагодарил нынешних защитников города.

"7 лет назад, без больших - и все же потерь – город Авдеевка был освобожден от оккупантов силами 2-го батальона тактической группы 93-й отдельной механизированной гвардейской бригадой и добровольцами Правого сектора. Авдеевка стала 10-м по счету городом Донецкой области, который был освобожден нашими украинскими воинами-защитниками, после Славянска, Краматорска и других важных украинских городов", - заявил Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю 7-й годовщины освобождения города Авдеевка Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, "Авдеевка долго была одной из самых горячих точек и сейчас остается на передовой борьбы с российской агрессией".

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"Совсем рядом, в авдеевской промзоне, несмотря на договоренности, продолжаются взрывы и обстрелы. Авдеевка сегодня – это город на линии огня. На линии огня, который выбрал линию свободы и развития нашего государства. Мы никогда не забудем тех, кто оплатил этот выбор своей жизнью и погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал он.

"Достойное чествование памяти наших украинских героев считаю обязательством. Я рад, что после 7 лет войны в этом городе, наконец, появился соответствующий знак памяти военнослужащих ВСУ и членов добровольческих формирований, которые погибли, защищая город. Так и должно быть в каждом городе и селе нашей независимой Украины, где погибли украинский бойцы", - добавил президент.

Он также добавил, что "освобождение Авдеевки вернуло полноценную жизнь и полноценный сигнал новым проектам".

"Успешно работает и развивается Коксохимический завод, стратегически важный для города и наибольший в Европе. Продолжается реконструкция и оснащение школ и детских садов. Продолжается жизнь. И все это, в первую очередь, заслуга украинских военных", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+9
так и сказал ??? РОССИЙСКОЙ агрессией ?
Шось в лісі здохне
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30.07.2021 16:03 Ответить
+7
чьей это "нашей", ты сопля зеленая, какое вообще отношение имеешь к этому?
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30.07.2021 16:10 Ответить
+6
Вай-вай-вай!
Через два года дитятько научилось говорить слова "российская агрессия".
И даже не писяется при этом.
Какой хороший мальчик!
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30.07.2021 16:15 Ответить
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так и сказал ??? РОССИЙСКОЙ агрессией ?
Шось в лісі здохне
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30.07.2021 16:03 Ответить
Так, я спеціально прослухав все. Так, Зеленський сказав: "Нашої боротьби з російською агресією".
Правда, весь час Зеленський плямкав, як Леонід Ілліч Брежнєв.... але, все ж таки.... вимовив.
Я піду келих пива вип'ю - подія такі.
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30.07.2021 16:11 Ответить
ВЖЕ!
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30.07.2021 16:29 Ответить
оговорился - всю ночь писатся будет
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30.07.2021 17:40 Ответить
чьей это "нашей", ты сопля зеленая, какое вообще отношение имеешь к этому?
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30.07.2021 16:10 Ответить
А хто такий "сопля зеленая"? Можна конкретно?
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30.07.2021 16:13 Ответить
преЗЕдент твой и ты соответственно, что не понятно?
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30.07.2021 16:19 Ответить
малацца.
Призвище напиши... чи ти трус?
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30.07.2021 16:22 Ответить
я знав, що усі расєянє труси.
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30.07.2021 16:27 Ответить
кто такой ЗЕбидент,

он же Ишак Оманский,

он же Моника ЗЕбинская,

он же Бидосик

и прочая и прочая гнусь несусветная
в Украине и мире знают все, кроме....

ТУПЫХ ЗЕБИЛОВ !!!!!
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30.07.2021 17:43 Ответить
Смайлік файний. Так що сказати хотіла?
Прізвище та ім'я по-батькові "ЗЕбидента" напишеш, чи страшно?
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30.07.2021 18:18 Ответить
он - никто,
и звать его - никак.
не заслужил ни имени, ни отчества, ни фамилии

оно просто ЗЕбил
как и ты
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30.07.2021 21:34 Ответить
Вай-вай-вай!
Через два года дитятько научилось говорить слова "российская агрессия".
И даже не писяется при этом.
Какой хороший мальчик!
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30.07.2021 16:15 Ответить
І Слава Богу!
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30.07.2021 16:18 Ответить
Не згадуйте Бога всує.
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31.07.2021 09:59 Ответить
нашей(!) борьбы с российской агрессией, - Зеленский/ Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. "Окопная война": Это "перемирие" идет на пользу наемникам РФ. Они укрепляют позиции, а мы ничего не можем им сделать, - комроты 24-й бригады Иван Антонюк.
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30.07.2021 16:19 Ответить
Це він сьогодні сказав?
Я прослухав увесь відеоролік, там такого не було.
Ви брешете, чи ви іппанько через батьків?
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30.07.2021 16:21 Ответить
Ти чого до людей ********??? Допився, що кацапи усюди бачуться??? Володимир Зеленський-найкуйовiший президент!!! Сцикло й уклонiст!!! Задовольнив?!
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30.07.2021 16:36 Ответить
Згоден. Конкретно та без образ.
А ублюдочним кацапам обговорювати те, що у нас в державі - зась.
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30.07.2021 16:39 Ответить
Це він сьогодні сказав?Я прослухав увесь відеоролік, там такого не було.Ви брешете, чи ви іппанько через батьків?/ Комик-пианист в кипе уже третий год главнокомандующий ВСУ, муданько.
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30.07.2021 16:42 Ответить
Чому кордони з фашистською расєю не були перекриті в 2014?
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30.07.2021 16:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Потому шо "украинскую границу просто отодвигали на запад"(Ц) Моника Зеленски, 2014г, мААсква.
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30.07.2021 16:53 Ответить
Максим, це не відповідь. Чому кордони з фашистською росією в 2014 році не були закриті? А це і привело то того, що з'явився привід волати про громадянську війну.
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30.07.2021 16:57 Ответить
Причому тут це? Війна - кордони з агресором російською федерацією повинні бути закриті. Вони і до сих пір не закриті. Нормально?
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30.07.2021 17:00 Ответить
Насчет границы - згоден. А вот слушать блеяние крысы , которая в 2014 радовалась захвату зверями танка ЗСУ , про освобождение Авдеевки - противно.
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30.07.2021 17:00 Ответить
Погоджуюсь. Але Порох розумна людина і його інтелект з Зеленським порівнювати... це смішно. Але ось така помилка, котра нам відгукується і зараз.
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30.07.2021 17:03 Ответить
Розумієш, який камінець за пазухою приготували в 2014. Війна - все! Агресор російська федерація, прийняті закони.... а кордони з агресором не перекриті. Нормально?
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30.07.2021 16:59 Ответить
7 лет... При Зеле не освободили ни одного села или города. Просто "перестали стрелять" )))) Навыбирали, дебилы.
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30.07.2021 16:49 Ответить
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem @UaArtem

Їздити по містах, звільнених за часів Порошенка, коли сам не звільнив жодного села, пафосно піджимати губи та тужливо опускати очі, вдавати якусь причетність до цього - вершина цинізму!
Потерпілий сьогодні в Авдіївці!
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30.07.2021 16:54 Ответить
Трудно себе представить такое выступление в начале срока президентства ) Всё-таки жизнь чему-то научила, хоть и с трудом...
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30.07.2021 18:02 Ответить
опять понюхав доместоса с хлором
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30.07.2021 18:07 Ответить
«Перестать стрелять» - это пример борьбы?!
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31.07.2021 00:04 Ответить
 
 