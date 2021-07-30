Авдеевка остается на передовой нашей борьбы с российской агрессией, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский почтил память украинских воинов, погибших в боях за Авдеевку и поблагодарил нынешних защитников города.
"7 лет назад, без больших - и все же потерь – город Авдеевка был освобожден от оккупантов силами 2-го батальона тактической группы 93-й отдельной механизированной гвардейской бригадой и добровольцами Правого сектора. Авдеевка стала 10-м по счету городом Донецкой области, который был освобожден нашими украинскими воинами-защитниками, после Славянска, Краматорска и других важных украинских городов", - заявил Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю 7-й годовщины освобождения города Авдеевка Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
По словам президента, "Авдеевка долго была одной из самых горячих точек и сейчас остается на передовой борьбы с российской агрессией".
"Совсем рядом, в авдеевской промзоне, несмотря на договоренности, продолжаются взрывы и обстрелы. Авдеевка сегодня – это город на линии огня. На линии огня, который выбрал линию свободы и развития нашего государства. Мы никогда не забудем тех, кто оплатил этот выбор своей жизнью и погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал он.
"Достойное чествование памяти наших украинских героев считаю обязательством. Я рад, что после 7 лет войны в этом городе, наконец, появился соответствующий знак памяти военнослужащих ВСУ и членов добровольческих формирований, которые погибли, защищая город. Так и должно быть в каждом городе и селе нашей независимой Украины, где погибли украинский бойцы", - добавил президент.
Он также добавил, что "освобождение Авдеевки вернуло полноценную жизнь и полноценный сигнал новым проектам".
"Успешно работает и развивается Коксохимический завод, стратегически важный для города и наибольший в Европе. Продолжается реконструкция и оснащение школ и детских садов. Продолжается жизнь. И все это, в первую очередь, заслуга украинских военных", - резюмировал Зеленский.
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Шось в лісі здохне
Правда, весь час Зеленський плямкав, як Леонід Ілліч Брежнєв.... але, все ж таки.... вимовив.
Я піду келих пива вип'ю - подія такі.
Призвище напиши... чи ти трус?
он же Ишак Оманский,
он же Моника ЗЕбинская,
он же Бидосик
и прочая и прочая гнусь несусветная
в Украине и мире знают все, кроме....
ТУПЫХ ЗЕБИЛОВ !!!!!
Прізвище та ім'я по-батькові "ЗЕбидента" напишеш, чи страшно?
и звать его - никак.
не заслужил ни имени, ни отчества, ни фамилии
оно просто ЗЕбил
как и ты
Через два года дитятько научилось говорить слова "российская агрессия".
И даже не писяется при этом.
Какой хороший мальчик!
Я прослухав увесь відеоролік, там такого не було.
Ви брешете, чи ви іппанько через батьків?
А ублюдочним кацапам обговорювати те, що у нас в державі - зась.
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Їздити по містах, звільнених за часів Порошенка, коли сам не звільнив жодного села, пафосно піджимати губи та тужливо опускати очі, вдавати якусь причетність до цього - вершина цинізму!
Потерпілий сьогодні в Авдіївці!