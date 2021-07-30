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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Окопная война": "За Украину не нужно умирать, за нее надо жить и уничтожать врагов" - боец 74-го ОРБ. ВИДЕО

Сегодня годовщина основания одного из крупнейших боевых подразделений - 74-го отдельного разведывательного батальона.

В рамках рубрики "Окопная война", нами и бойцами батальона было создано это видео, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Бойцы разведывательного подразделения начали свой боевой путь в 2014 году.

Бои под Марьинкой, Донецкий аэропорт, Мариуполь, Авдеевка - это только небольшой кусок их военной географии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Российские солдаты под влиянием своей пропаганды думают, что они всесильны. Когда им набросаем хорошо, они дрожат, как щенки", - воин ВСУ с позывным Академик. ВИДЕО

За это время они стали одним из самых элитных боевых подразделений. Сотни боевых операций, выходы за линию фронта.

Один из боевых офицеров 74-го ОРБ сказал: "За Украину не надо умирать. За нее нужно жить и уничтожать врагов. Именно поэтому я в этом батальоне!"

Смотрите рубрику Окопная война на Цензор.НЕТ и узнавайте правду первыми.

Автор: 

разведка (4205) Донбасс (26958) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+31
Героям слава!!!
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30.07.2021 16:46 Ответить
+30
Героям слава !!!

"Окопная война": "За Украину не нужно умирать, за нее надо жить и уничтожать врагов" - боец 74-го ОРБ - Цензор.НЕТ 7320
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30.07.2021 16:49 Ответить
+24
Армія, Мова,українська Культура!
Героям Слава!
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30.07.2021 16:51 Ответить
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Респект Воинам, Старине особый привет
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30.07.2021 16:43 Ответить
Героям слава!!!
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30.07.2021 16:46 Ответить
смерть ворогам !!! зрадникам і брехунам !!!!
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31.07.2021 11:06 Ответить
Всё правильно. Прошу прощения, не хочется портить настроение, но цензор был должен был это знать: Григорий Сковорода: "Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати"
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31.07.2021 11:40 Ответить
дуже вірно ....і одне іншого не виключа...
взяті за основу слова класика, пропущені крізь душу і павутиння років - ******* і ніхто не претендує на автентичність... бо цей вислів вже став якщо й не народним, так просто часто вживаним і осмислено вживаним...
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31.07.2021 13:05 Ответить
Героям слава !!!

"Окопная война": "За Украину не нужно умирать, за нее надо жить и уничтожать врагов" - боец 74-го ОРБ - Цензор.НЕТ 7320
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30.07.2021 16:49 Ответить
Прав на 100%
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30.07.2021 16:49 Ответить
Армія, Мова,українська Культура!
Героям Слава!
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30.07.2021 16:51 Ответить
Вы лучшие , вы настоящие Герои ! Объединяйтесь , против моазотного клоунария предателей говнюков всех мастей!
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30.07.2021 17:04 Ответить
А вам стрелять хоть разрешают?
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30.07.2021 17:06 Ответить
по тебе?! без вопросов.
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30.07.2021 17:30 Ответить
Круто! Молодь після цього відео повалить в 74й)
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30.07.2021 17:09 Ответить
російсько-фашистські окупанти будуть знищені на нашій землі.
Україна переможе, бо з нами Правда і Бог!
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30.07.2021 17:11 Ответить
Ну правильно же сказал!
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30.07.2021 18:36 Ответить
"Окопна війна": "За Україну не потрібно вмирати, за неї треба - жити і знищувати ворогів" - боєць 74 ОРБ. - Цензор.НЕТ 4052
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30.07.2021 18:57 Ответить
+
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30.07.2021 19:34 Ответить
Вот правильно сказал. Сейчас жить сложнее, чем умереть.
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30.07.2021 20:18 Ответить
Благослови вас Господь Герои!
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30.07.2021 22:42 Ответить
Круто ! Молодцы ! Так держать !
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30.07.2021 22:58 Ответить
Запеклі вогню не бояться!!!!
Слава Вам Захисники Украіни!!!
Смерть московітам-окупантам та іх сраколизам в Украіні!!!
Слава Украіні!!
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31.07.2021 10:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OGxE9kYvY44 KULSHENKA
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31.07.2021 11:46 Ответить
кацапская головав которую вбита нацистская доктрина- жертвенность во
имя кремлёвского фюрера,понимает что она - просто кусок вонючей говядины только на глубине 2 м. в Украинской Земле
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31.07.2021 12:31 Ответить
Україна битиме ворога.
Навіть при цьому зеленому лайні.
Слава Україні!
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31.07.2021 18:49 Ответить
Ну зачем в самом конце зиговать?😐
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01.08.2021 00:54 Ответить
Це та Україна, яку я поважаю! Слава Героям!
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01.08.2021 10:45 Ответить
 
 