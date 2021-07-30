"Окопная война": "За Украину не нужно умирать, за нее надо жить и уничтожать врагов" - боец 74-го ОРБ. ВИДЕО

Сегодня годовщина основания одного из крупнейших боевых подразделений - 74-го отдельного разведывательного батальона.

В рамках рубрики "Окопная война", нами и бойцами батальона было создано это видео, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Бойцы разведывательного подразделения начали свой боевой путь в 2014 году.

Бои под Марьинкой, Донецкий аэропорт, Мариуполь, Авдеевка - это только небольшой кусок их военной географии.

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За это время они стали одним из самых элитных боевых подразделений. Сотни боевых операций, выходы за линию фронта.

Один из боевых офицеров 74-го ОРБ сказал: "За Украину не надо умирать. За нее нужно жить и уничтожать врагов. Именно поэтому я в этом батальоне!"

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